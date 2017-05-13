DHA YURT BÜLTENİ - 15

Tur midibüsü faciası: 24 ölü (6) (Geniş haber)

VALİ ÇİÇEK : 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "Rampalı bir yol. Büyük bir ihtimalle freni patlamış diye düşünüyoruz. Kesin değil. Sürücü vefat etmiştir. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "Kazanın nasıl olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Rampalı bir yol. Büyük bir ihtimalle freni patlamış diye düşünüyoruz. Kesin değil. Sürücü vefat etmiştir. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor. İzmir Buca'dan çıktı araç Marmaris'e gelecekti. Marmaris'te bir gece kalıp ertesi gün Anneler Günü döneceklerdi. Hafta sonu Anneler Günü için düzenledikleri gezi turu. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali çiçek'in açıklamaları

Haber: MUĞLA, ()

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Bigadiç'e şehit ateşi düştü (2)

Hatay'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'ndaki operasyonda şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in cenazesi, havayoluyla Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üssü'ne getirildi. Daha sonra cenaze aracıyla Bigadiç'in kırsal mahallesi İlyaslar'daki baba ocağına götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında başta ailesi olmak üzere vatandaşlar gözyaşı döktü. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, baba evinin önüne kurulan masanın üstüne konuldu. Tabuta sarılan eşi Elif Elçin, kendisini teskin etmek isteyenlere çıkışarak "Bana dokunmayın" dedi ve dakikalarca gözyaşı döktü. Annesi Alime Elçin ve babası Mehmet Elçin ile diğer yakınları şehit oğlu Niyazi Elçin'le son kez vedalaştı. Helallik alınmasının ardından şehit Elçin'in cenazesi, köy okulunun bahçesine götürüldü. Caminin alanının dar olması ve geniş katılım nedeniyle böyle bir karar alındı.

HERŞYEYDEN HABERSİZ ŞEHİT ÇOCUKLARI OYUNCAKLARLA OYNADI

Babalarının şehit olduğundn habersiz olan ve olup biteni algılamayan oğulları 1.5 yaşındaki Alperen ile 4 yaşında Metehan da okul bahçesine getirildi. Çocuklar, bir ara okul bahçesindeki oyuncaklarla oynadı, kaydıraktan kaydı.

DEDESİ "ALLAH TAKSİRATINI AFFETSİN"

Şehidin gözleri görmeyen dedesi Hüseyin Aslandoğan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla torunun tabutunun başına gelip "Allah taksiratını affetsin" diyerek vedalaştı. Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, askeri erken ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

İl Müftü Vekili Ramazan Tokcan, ikindiden sonra cenaze namazını kıldırdı. Herkesin hakkını helal etmesinin ardından şehit Elçin'in cenazesi, askeri bando eşliğinde omuzlara alındı. Şehit Elçin'in cenazesi, omuzlarda yaklaşık 1 kilometre taşınıp İlyaslar Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin cenazenin evine getirilmesinden görüntü

- Eşinin üzüntüsü

- Çocuklarının oyun oynaması

- Dedenin şehit toruna vedası

- Cenaze namazı

- Askeri bando eşliğinde şehidin tabutunun taşınması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Coşkun YAMAN- Hüseyin EMCAN / BİGADİÇ (Balıkesir), ()

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Soma'da acının yıl dönümünde, yürekler birleşti (4)

ŞEHİT MADENCİLER İÇİN YÜRÜDÜLER

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin öldüğü facianın üçüncü yıldönümünde, bu yıl da yürüyüş düzenlendi. Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü önünde toplanan KESK, DİSK üyesi sendikalar, bazı sivil toplum kuruluşları ve aralarında CHP'nin de bulunduğu bazı partilerin temsilcilerinden oluşan yüzlerce kişi, madenci aileleri ve yakınlarına eşlik etti. Soma Beşyol Mevkii'ndeki Madenci Anıtı'na yürüyen gruba; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi. "301 madencinin hesabı sorulacak", "Somalı uyuma madencine sahip" çık sloganları atıldı. Grup daha sonra kalabalık bir çevik kuvvet grubu eşliğinde Beşyol'dan Köylü Garajı'na geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açıklamalarda olayların bir daha yaşanmaması ve davanın bir an önce sonuçlanması, ayrıca işletme sahiplerinin ceza almaları istendi. Gruplar daha sonra sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik önlemleri

- Yürüyüşten görüntüler

- Fenalaşan vatandaş

Haber: Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), ()

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Bakan Elvan: YPG, bizim için terör örgütüdür(3)

TÜRK DİL BAYRAMI'NDA, KARAMANOĞLU MEHMET BEY ANILDI

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman'da düzenlenen 740'ncı Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'ye Anma törenlerinin ardından yine Türk Dil Bayramı kutlama törenleri kapsamındaki Karamanoğlu Mehmet Bey'in mezarının bulunduğu Ermenek İlçesi'ne bağlı Balkusan Köyü'ne geçti. Buradaki Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i anma törenine katılan Elvan ve yanındaki heyet, tören kapsamında Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türbesi'ne kadar yürüdü, türbeyi ziyaret edip dua okudu.

Bakan Elvan, Türkçenin temellerinin Karaman'da atıldığını belirterek, şunları söyledi:

"'Bugün hala Yunus Emre'nin şiirleri sadece Türkiye'de değil, gönül ve yürek coğrafyamızda okunuyorsa, Osmanlı coğrafyasındaki tekkelerde hala Yunus'un ilahileri söyleniyorsa, Türk kültürü, Yunus Emre'nin adını taşıyan kurum tarafından dünyaya taşınıyorsa bu sizin Karaman’ın, Türkiye'nin ve milletimizin gücüdür. Bu Yahya Kemal'in 'Bu dil ağzımda annemin sütüdür' dediği Türkçenin gücüdür. Sizin konuştuğunuz dil, yeryüzünde Türkçe konuşan kalmasa bile yeniden bir millet inşa edebilecek imkanlara sahiptir ve o zenginliği de sahiptir."

Karamanoğlu Mehmet Bey’in önemine değinen Bakan Elvan, "8 asır sonra Karamanoğlu Mehmet Bey'in hassasiyetini taşıyorsak, bugünü bayram bilmişsek, bu yoldan giden, Anadolu anneleri türküler yakmışsa, şairlerimiz şiirler söylemiş, edebiyatçılarımız büyük eserler kaleme almışsa, bugün Türkiye Türkçesi diye dağlar gibi yüce, denizler gibi engin bir dilimiz varsa bunlar için Karamaoğlu Mehmet Bey’e minnet ve şükran borcumuz var. Bu coğrafya Türkiye'nin de Türkçenin de teminatıdır. Türkçenin, Türk dünyasının nabzı buradan atıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 yılında Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden fermanı, temsili olarak canlandırılarak okundu. Ardından okunan ferman, Bakan Elvan'a hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Elvan'ın ve yürüyüşten detay

- Bakan Elvan'ın Karamanoğlu Mehmet Bey'in mezarını ziyaret

- Bakan Elvan'ın konuşması

- Karamanoğlu Mehmet bey'in canlandırılması ve fermanın okunması

Haber- kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))

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Tur midibüsü faciası: 23 ölü, 11 yaralı (Fotoğraf eki ile yeniden)

ÖLENLERİN TAMAMINA YAKINI KADIN

Muğla- Marmaris Karayolu'nun Sakargeçidi bölümünde meydana gelen kaza ölen 23 kişiden 20'sinin kadın, biri şoför olmak üzere 2'sinin erkek ve birinin de kız çocuğu olduğu öğrenildi. Kaza yerinden yapılan incelemelerin ardından cesetlerin de morga götürülmesi sonrası yola vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla midibüs yoldan alındı. Yolun her iki yönü de trafiğe açıldı.

Kazanın ise süratli olduğu öne sürülen şoför Armağan Serttaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki beton korkulukları yıkarak karşı şeride geçip sol yanına yattığı ardından yine yol kenarındaki bariyerleri aşıp alt yola düştüğü belirtildi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

İzmir'den Marmaris'e günübirlik geziye giden annesinden haber alamadığını belirten, Mehmet Gülbak, "Bizim aileden 7 kişi geziye katıldı. Hepsi yeğenlerim. Sağlıklı bilgi alamıyoruz. Yoğun bakımda dediler. Zaten kendilerine ulaşamıyorum. Endişeliyiz. Kızımda gidecekti ama son dakika işi çıkmış. Allahtan işi çıkmış. Geziyi kendileri düzenlemiş, dernekle alakası yokmuş" dedi.

Arkadaşının geziye gittiğini, ancak kendisinden haber alamadığını söyleyen mahalle sakinlerinden Seher Balta ise, "Daha önce de böyle gezilere gittik. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Başımız sağolsun" dedi. Öte yandan turu düzenleyen Nazlı Ceylan'ın da kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dernek önünden görüntü

-Dernekten yapılan açıklamadan görüntü

-Mehmet Gülbak ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

-Nazlı Ceylan'ın fotoğrafı

Haber - Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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