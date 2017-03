DHA YURT BÜLTENİ - 15

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ BU REFERANDUMDA 'HAYIR' DİYOR.

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Baktığınız zaman bölücü terör örgütü bu referandumda 'hayır' diyor. Bu bile yetmez mi? Bu bile bu yaptığımızın doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, çeşitli program ve ziyaretlere katılmak üzere geldiği Burdur'da Vali Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Şimşek, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Garnizon Komutanı Albay Cem Tuce ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Ziyaretin basına açık bölümünde konuşan Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak üzere değişik illeri ziyaret ettiklerini anımsatarak, geçen birkaç gün içerisinde Cizre, Şırnak, Bingöl, Gaziantep ve Isparta'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Valilik ziyaretinin ardından Gölhisar İlçesi'ne geçen Mehmet Şimşek, Gölhisar Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Canural'ı ziyaret etti. Sonrasında vatandaşla Çeşme Mahallesi Parkı'nda buluşan Şimşek, anayasa değişikliği paketine ilişkin konuştu. Türkiye'nin önemli bir dönüm noktası olan karar için, referandum için sandığa gidileceğini belirten Şimşek, "Kararımızı verirken referandumda oylayacağınız anayasa değişikliği paketi ülkemize ne getiriyor, ne tür faydaları olacak bunları anlamakta ve daha sonra da anlatmakta büyük bir fayda var" dedi.

'O MAHALLELERİ BAŞLARINA YIKTIK'

Anayasa değişikliğinin kişisel ihtiraslarla durup dururken ortaya çıkmadığını, memleketin ihtiyacı olmasa cumhurbaşkanının, başbakanın ve kendilerinin böyle bir değişikliği milletin önüne getirmelerinin mümkün olmayacağını vurgulayan Şimşek, şöyle dedi:

"Şunu yaşadık. Ak Parti hükümetleri güçlü hükümetler ama tek başına hükümetler garanti altında mı? 2015 haziran ayında hükümet kurulamadı. Yüzde 41 oy aldık ama mecliste çoğunluğu sağlayamadık. Türkiye geçici hükümetle idare edildi. O dönemde koalisyon kurulsaydı bugün Türkiye'nin hali ne olurdu? Bölücü terör örgütü 7 Haziran 2015 sonrasında 'hükümet zayıf olabilir' diye Güneydoğu'da bazı şehirlerin bazı mahallelerini işgale kalkıştı. O küstahlığı gösterdi. Güçlü bir hükümet olduğumuz için, 1 Kasım'da milletin teveccühünü kazandığımız için gittik o mahalleleri başlarına yıktık, kazdıkları hendeklerde, çukurlarda boğuldular."

'KİM DESTEK VERMİYOR BELLİ'

Türkiye'nin güçlü kılınması için referandumun başarısı için çalışmak gerektiğini aktaran Şimşek, "Milliyetçi Hareket Partisi bunu gördüğü için, mevcut sistemin sıkıntılarını gördüğü için destek verdi. Kim destek vermiyor belli. Geçen hafta Şırnak, Bingöl, Muş, Gaziantep ve Isparta'daydım. Baktığınız zaman bölücü terör örgütü bu referandumda 'hayır' diyor. Hem de o gittiğim yerlerde ciddi ciddi çalışıyorlar. Bu bile yetmez mi? Bu bile bu yaptığımızın doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek daha sonra Çavdır İlçesi'ne geçerek Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Uysal'ı ziyaret etti. Çavdır'dan sonra Tefenni İlçesi'ne geçen Şimşek, Belediye Başkanı MHP'li Ümit Alagöz tarafından karşılandı. Şimşek burada da vatandaşa 16 Nisan referandumuyla ilgili bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek daha sonra Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlikte işadamlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Kamyonetin çarptığı üst geçitten düşüp otomobilin altında kaldı

ISPARTA'da üst geçitteki kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması sonucu 10 metreden düştüğü yolda üzerinden otomobil geçen 42 yaşındaki Veli Bakır, yaşamını yitirdi. Aynı kazada sürücü ve çarptığı 2 öğrenci de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Keçiborlu yolu üzerindeki SDÜ'nün doğu ve batı yerleşkesini birbirine bağlayan üst geçitte meydana geldi. Nesim Salman yönetimindeki 06 KBG 65 plakalı kamyonet sürücünün kontrolünden çıkıp üst geçidin kenarındaki kaldırımda yürüyen üniversitede temizlik personeli olarak çalışan Veli Bakır ile öğrenciler Caner Özcanlı ve Betül Dönmez'e çarptı. Kazanın şiddetiyle Veli Bakır ile çarpan kamyonet üst geçitten yaklaşık 10 metre uçarak İstanbul Caddesi'ne düştü. Öğrenciler ise üst geçide savruldu. Bu sırada yoldan geçen Gürşah Akman'ın kullandığı 34 PH 0345 plakalı otomobil Veli Bakır'ın üzerinden geçti. Veli Bakır olay yerinde yaşamını yitirirken, öğrenciler ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler Caner Özcanlı ve Betül Dönmez SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü ise ayakta tedavi edildi. Yapılan incelemenin ardından Veli Bakır'ın cenazesi SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarkçı da öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Angun: karargahta bir tabanca ve beş mermi ile bu işi tek yapamam

Malatya'daki Kalkışma Davası'nda FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdiği iddiasıyla yargılanan 2. Ordu'nun eski Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Avni Angun'un savunmasına geçildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan askerlere yönelik iddianamenin iki numaralı şüphelisi Angun'un “Hiçbir şekilde içinde yer almadığım, hayatım pahasına mücadele ettiğim darbe girişiminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorumö ifadeleriyle başladı.

Angun, “Ben 16 Temmuz günü izne ayrılacaktım. 15 Temmuz günü görevdeydim. Önce araçla İskenderun’a daha sonra Adana ve Trabzon’a geçecektim. Her gün traş olan bir kişi olarak daha pratik olacağı için traş köpüğünü almayı planlamıştım. Günün yorgunluğu ile unuttum. Daha sonra sivil aracı gönderdim. Kapıyı aralayarak görüştüğüm şoför Kemal yüzbaşının kendisini denetleme olduğunu ve almadığı söylemesi üzerine şaşırarak "Allah Allah' dedim ve moralim bozuk şekilde kapıyı kapadım. Traş köpüğünü almak izne ayrılacağımın bir ayrıntısıdır" dedi.

Angun, FETÖ’yle hiçbir ilişkinin olmadığını iddia ederek, şunları söyledi:

“Ben veya çocuklarım anılan örgütün dershanelerine gitmedik, bankaları kullanmadık, yardım yapmadık, toplantılarına iştirak etmedik. Gazete, dergi, kitaplarını takip etmedim. Yut dışına gitmedim. Haberleşme sistemlerine dahil değilim, ‘ByLock’ kullanıcı listesinde de ismim yoktur. Evim ve işyerindeki malzemelerim incelenmiş, herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştırö

Angun, "Darbe girişimcileri tarafından yayımlanan hiç bir mesaja itibar etmedim. Bu sıfatla darbecilerle hiç bir ilişkim olmadı. Daima kanunların yanında oldum, bunun hiç dışına çıkmadım. Bu listeyi yazan Yurtta Sulh Konseyi denen merkezin bir de yardımcı atadıklarını görüyorum. Bu görevi kabul etmeyeceğim kanaatiyle evime silahlı kişiler gönderdiklerini değerlendiriyorum. O akşam darbe girişimcileri benim kurmay başkanı olarak verdiğim emirleri yerine getirmemiştir. Sıkıyönetim komutanı olmam söz konusu değildirö beyanında bulundu.

Kanunlara aykırı hareket edenlere karşı direndiği için o gece üç kez ölümden döndüğünü savunan Angun, cümlelerini şöyle sürdürdü:

“Komutanın emriyle kanun dışı hareket edenlerle mücadele ettim. Karargaha gittiğimde ilk iş olarak nizamiyedeki Kemal Yüzbaşının faaliyetlerini bertaraf etmeye çalıştım. Bana silah çekildiğinde kimsenin yardım etmemesi üzerine yalnız kaldığım ortaya çıkmıştı. Bana direkt silah çekildi hamle yaptım. Can havliyle insan ne yaptığını bilemiyor. Hamle yaptım, beni iteledi ve silahı aldı. Baktım çaresizim ateş etmesin, durumu normalleştirelim diye oradan ayrıldım. Bunu engellemek için kimse müdahale etmedi. 'Darbecilerin ellerini ayaklarını bağlayıp derdest edelim' diye Ordu Komutanına söyledim. Biz iki yaşlı adam, fiziki olarak mücadele edecek durumumuz yok. Komutanımızda fiziki olarak müdahale edemez, 3-4 güçlü adam istedik. İçerde sürekli bir faaliyet vardı. Kimse gelmeyince bulunduğumuz odanın dışına çıkarak, kim var diye baktım. Emrin sonucunu araştırmak istediğimde Yarbay Suat 'kimse kalmadı' dedi. Silah ve sayı olarak aleyhimize dönen vahim bir tablo vardı. Kamera görüntülerine resim şekilde bakıldığında farklı anlam yüklenebilir. Darbecilerden Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili’ye, ‘Meramınız nedir?’ dediğimde, “Ok yaydan çıktı. Komutanımız Ankara’ya gitse iyi olur’ dedi. Bahadır Erdemli, beni Ordu Komutanının makamından silah tehdidi ile çıkartarak, başka bir odada kelepçelettirdi.ö

Angun, valinin kendisini davet etmiş olsaydı çok etkin bir şekilde önlem alabilirdik diyerek savunmalarına şöyle devam etti:

“Ben kriz merkezinde olsaydım daha başarılı olurduk diye düşünüyorum. Karargahın her tarafını çok iyi bilirim, operasyonu bizzat yönetir gerekirse şehit olmaya razıydım. Ama karargahta bir tabanca ve beş mermi ile bu işi tek yapamam. Ama dışarıda olsaydım bir saat içerisinde bu operasyon biterdi. Kriz merkezinde bulunmayı gönülden isterdim. Adaletin yerini bulacağını ümit ediyorumö

Bir avukatın “Makam odasında silahlarını aldığınız Albay Bahadır Erdemli ve Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgiliyi neden derdest etmeniziö sorusuna Angun, “Sayın Başkan affedersiniz, çamaşır lastiği ile mi bağlayacaktım.ö şeklinde cevap verdi.

İşten çıkarılan operatörden belediyeye silahlı saldırı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde taşeron firmada vidanjör operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan 44 yaşındaki Burhan Y., Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın makam odasına dışarıdan pompalı av tüfeği ile 4 el ateş etti. Odada, Başkan Kantarcı İstanbul'da olduğu için yerine vakelet eden Cengiz Gökçe bulunurken, saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Burhan Y., gözaltına alındı.

Burhan Y., iddiaya göre hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında bu sabah işten çıkarıldı. Buna sinirlenen Burhan Y., bir süre alkol aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında pompalı av tüfeği ile belediye binasına girmek istedi. Ancak girişte zabıta görevlisi buna izin vermedi. Tüfeğin dipçiği ile belediyenin giriş kapısındaki camı kıran Burhan Y., zabıta görevlisi tarafından uzaklaştırıldı. Burhan Y., belediye binasının 1'nci katında bulunan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı'nın makam odasına dışarıdan art arda 4 el ateş etti. Başkan Kantarcı İstanbul'da olduğu için yerine vekalet eden Cengiz Gökçe'nin bulunduğu odada saçmaların isabet ettiği pencere camı kırıldı. Gökçe ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Önce yine zabıta görevlilerinin müdahale ettiği Burhan Y., daha sonra gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Burhan Y., hastanadeki sağlık kotrolünden sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Başkan Kantarcı'nın, saldırı haberini alınca Çaycuma'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Soruşturma sürdürülürken Emniyet Müdürlüğünden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada saldırgan Burhan Y.'nin alkollü olduu belirtilerek, "Taşeron firmada vidanjör operatörü olarak çalışan şahsın işten çıkartılması üzerine Belediye Başkanına kızdığı ve tepkisel olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Şahsın dolandırıcılık, cinsel taciz, borcunu ödememe gibi süfli işlerden kaydı olduğu, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmiştir" denildi.

Kayınbiraderiyle kavgada tüfekle vuruldu



ŞANLIURFA'da kayınbiraderleriyle kavga eden 35 yaşındaki İbrahim Halil Kasap, av tüfeğiyle vuruldu. Yaralanan Kasap, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Halil Kasap ile eşinin kardeşleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kasap, ismi öğrenilemeyen kayın biraderinin tüfekle açtığı ateşle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kasap, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Kasap'ın sağlık hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polisler ise tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 RU 4534 plakalı kamyonet ile 63 VP 583 plakalı otomobil, Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

