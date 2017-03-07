DHA YURT BÜLTENİ - 15

Uçağı Hatay'a düşen Suriyeli pilot ailesiyle telefonla konuştu (2)

KARAKUTU BULUNDU

Ankara ve Eskişehir'den gelen kaza kırım ekibi tarafından uçağın enkazında yapılan incelemede karakutusu bulundu. Rusya'dan gelen 2 uzmanın da yer aldığı ekip tarafından 3 ayrı noktada yürütülen çalışmada bulunan karakutu Ankara'ya gönderildi.

Uzmanların çalışmasının ardından enkazın bölgeden kaldırılacağı bildirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma da sivillerin enkaza yaklaşmasına izin vermiyor.

Görüntü Dökümü

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- Heyetin alana gelişi

- Uçak enkazında inceleme yapmaları

- Gelen Rus heyetten detay

- Uçağın karakutusu

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,()

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NATO boru hattından yakıt çalanlar adliyede (2)

İŞYERİNİN DEVRİ İÇİN 29 BİN TL'YE ANLAŞMIŞLAR

NATO boru hattından akaryakıt çalan 4 kişinin Ocak ayında oto yıkama işyerini 29 bin liraya devralmak için anlaştığı belirlendi. 26 bin lira ödeme yapılırken, 3 bin liralık kısmın ödenmemesi nedeniyle devir işlemleri bekletildi. Bu sırada 4 kişi işyerini kapatarak tadilat yapacaklarını belirtti. Binanın sahibi işyerinde tadilat yapıldığını düşünerek 4 kişiden şüphelenmedi. İçeride çalışan 4 kişi molozları işyerinin arka kısmına yığdı. Bir süre sonra bina sahibi ve çevrede yaşayanlar yayılan kokudan şüphelenerek polise haber verdi. İşyerine gelen polisler, binanın temeli açıldıktan sonra yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir tünel kazılarak boru hattına ulaşıldığını, akaryakıt hattına bağlanan boru ile yakıt çalındığını tespit etti. 20 gün önce NATO boru hattına ulaşan kişilerin yaklaşık 50 ton yakıt çaldığı tahmin edilirken, aktarma yaptıkları boruyu ise işyerinde dolabın içine gizledikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazı yapılan yer ve tünelden görüntü

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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Tekirdağ'da işçi midibüsü dereye yuvarlandı: 18 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkıp dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene İlçesi'nin Ulaş Mahallesi mevkinde bugün 16.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Nihat Hacıoğlu yönetimindeki 59 S 6227 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dereye yuvarlandı. Kazada midibüs sürücüsü Hacıoğlu ile birlikte 17 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Dereye devrilen minibüs

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Olay yerinde toplananlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()

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Maganda kurşunu davasında beraat çıktı

ADANA'da bir düğünde havaya ateş ederek 13 yaşındaki Doğan Özdemir'in ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 3 sanık olası kasıtla adam öldürme suçundan beraat ederken, sanıklardan 2'sine 12'şer bin lira para cezası verildi.

12 Kasım'da merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13082 sokakta meydana gelen olayda sokakta düzenlenen düğünde, iddiaya göre gelinin babası 51 yaşındaki Medeni Ayırmaç, 25 yaşındaki Hamza Çelik ve damat 26 yaşındaki Reşat Sönmez havaya doğru tabancalarla ateş etti. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Doğan Özdemir hayatını kaybetti. Medeni Ayırmaç ile Hamza Çelik tutuklanırken, damat Reşat Sönmez tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Haklarında olası kasıtla adam öldürme suçundan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Medeni Ayırmaç, "Kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettim" dedi. Hamza Çelik ise kayınpederi Medeni Ayırmaç'tan kuru sıkı tabancayı alarak havaya doğru bir el ateş ettiğini öne sürerek suçlamayı kabul etmedi. Reşat Sönmez silah kullanmadığını belirterek, "Düğünde bir çok kişiyle tokalaştım. Elimdeki barut izi bu sebepten çıkmış olabilir" diye savunma yaptı.

TAHLİYE OLDULAR

Mahkeme heyeti, 3 sanığın da olası kasıtla öldürme suçundan delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Hamza Çelik ile Medeni Ayırmaç'a genel güvenliği tehlikeye sokmak ve ruhsatsız silah suçlarından 12'şer bin lira adli para cezası veren mahkeme heyeti, Reşat Sönmez'e herhangi bir ceza vermedi.

DURUŞMA SONRASI KAVGA ÇIKTI

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye binasının dışına çıkan taraflar tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası taraflar birbirine girdi. Polis ekipleri güçlükle kavgayı yatıştırırken ölen çocuğun babası Mehmet Özdemir, düğünde Medeni Ayırmaç'ın gerçek silah kullandığını söyleyerek karar tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye önünde taraflar arasında çıkan kavgaden genel ve detay

- Yerdeki yaralıdan görüntü

- Kavgaya karışan taraflar ve polis ekiplerinin görüntüleri

- Yerdeki kan izi

- Polisin copla müdahalesi

- Tarafların dağılması

- Ölen çocuğun sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,()

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Gelibolu'da bulunan top mermisi 102 yıl sonra da patlamadı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu Belediyesi'nin yürüttüğü altyapı çalışmalarında tesadüfen bulunan 102 yıllık patlamamış top mermisi, bulunduğu yerde askeri yetkililerce, fünyeyle patlatılmak istendi. Patlamayan mermi, ilha edilmek üzere kamyon kasasına konup 18'inci Mekanize Piyade Tugayına götürüldü.

Gelibolu Belediyesi'nin Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde yürüttüğü su ve kanalizasyon çalışmaları için dün (pazartesi) kepçe ile kazı yapıldığı sırada zeminden 60 santimetre derinde bir cisim fark edildi. İşçilerin yakından incelediği cismin, top mermisi olduğu anlaşıldı. Patlamamış top mermisinin Çanakkale Savaşlarından kaldığı sanılan 205'lik İngiliz yapımı olduğu belirlendi. Bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek, sabaha kadar polis nöbet tuttu. Bu sırada bazı vatandaşlar, ısrarla merak ettikleri top mermisini görmek için polisin uyarısına rağmen alana yaklaştı. Hatta cep telefonuyla top mermisinin fotoğrafını çekenler bile oldu. Bir yaşlı kadın, yanındaki çocuklarla top mermisinin bulunduğu alana geldi. Polisin uzaklaştırmak istediği çocukların başındaki kadın, "Çocuklar bombayı görsün diye getirdim" sözleri duyanları şaşkına çevirdi. Patlamamış top mermisinin kontrollü bir şekilde patlatılması için irtibat kurulan 1'inci Ordu Komutanlığı Patlayıcı Madde Keşif İmha ekibi, İstanbul'dan kentte geldi.

Askeri yetkililer bir süre yarıdan fazlası kazı sırasında gün ışığına çıkan patlamamış top mermisi için planlama yaptı. Merminin baş kısmındaki tapası bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye taşınması için tehlike oluşturabileceği düşüncesiyle top mermisi bulunduğu yerde kontrollü bir şekilde patlatılmak istendi. Askeri yetkililer, top mermisinin olduğu alana patlayıcı düzenek yerleştirdi. Fünyeyle patlatmadan önce su ve kanalizasyon hattı için kazılan alana önce ince toprak döküldü. Ardından da içi toprak dolu çuvallar getirilerek çukura boşaltıldı. Bölgede görev alan polisler, mahalle sakinlerini bulundukları yerden uzaklaştırdı. Evlerdeki vatandaşlar, balkonlara ve camlara çıkmamaları konusunda uyarıldı. Gerekli tüm önlemler alındıktan sonra kontrollü patlama gerçekleştirildi. Şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Daha sonra yine kepçeyle içinde toprak bulunan çuvallar alındı.

Top mermisinin bulunduğu yere dökülen toprak yığınları boşaltıldı. Şiddetli patlamaya rağmen top mermisinin 102 yıldır olduğu gibi yine aynı şekilde patlamadan durduğu görüldü. Kepçe yardımıyla bulunduğu yerden alınan top mermisi, bir aracın kasasına kondu. Top mermisi imha edilmek üzere altı toprak dolu çuvallarla doldurulan kamyon kasasında, Gelibolu İlçesine bağlı Ortayköy'de bulunan 18'inci Mekanize Piyade Tugayına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazı çalışması sırasında bulunan patlamamış top mermisinden görüntü

- Askeri yetkililerin patlamamış top mermisini incelemesinden görüntü

- Patlamamış top mermisinin fünye ile patlatılmasından görüntü

- Patlamamış top mermisinin imha edilmek üzere götürülmesinden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), ()

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Nihat Özdemir: Yüksek faiz yatırımcıyı rahatsız ediyor (2)

ÖZDEMİR: 3. HAVALİMANI ZAMANINDA AÇILACAK

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Bursa'da katıldığı bir toplantının ardından Yalova'ya geçip burada, Limak Uludağ Elektrik'e ait Faturamatik Yetkili İşlem Merkezi'lerinin açılışını yaptı. Burada gazeetecilere açıklamalarda bulunan Özdemir, İstanbul'daki 3. Havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Her ay ortalama bitirme oranımız artıyor. İnşallah zamanında, 2018'de açacağız hava limanımızı. Şuanda çalışmalar tam hızla devam ediyor. Geçenlerde de terminali baştan aşağıya inceledik. Bazı medya da inşaatın son halini göstermekte. Hem pist çalışmaları hem terminal, ana inşaat, yapılacak diğer binalar da hızla şu anda devam ediyor. Programında yürütüyoruz" dedi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Özdemir, "Kuveyt Hava Limanı, Türk müteahhitlerinin yurt dışında aldıkları en büyük projelerden bir tanesi. 4,5 milyar dolar civarında. İşe başladık. Tabi onun süresi 6 yıl. Fakat diyorlar ki; 'bu çok uzun bir süre bunu kısaltın.' Biz de 4 yılda bitirmek üzere onlara bir söz verdik. Konuşmalar, görüşmeler yaptık. İnşallah onu da 4 yıl içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu.

Dünyanın en uzun köprüsünü yapmak istediklerini de sözlerine ekleyen Özdemir, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temelini bu ay atacaklarını belirtti. Özdemir, "Türkiye'de bazı önemli yatırımlar var. Çanakkale Köprüsü, bir Türk ortağımız ve 2 tane Koreli firmayla beraber aldık. 18 Martta onun temeli atılacak. Orayı da hızla bitirip dünyanın en uzun köprüsünü yapmayı Allah bize nasip edecek inşallah. Hem yurt içinde hem yurt dışında çalışmalarımız, yatırımlarımız devam ediyor. Afrika'da, Balkanlarda, Rusya'da, Irak'ta varız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve devam edecek" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Nihat Özdemir'in gelişi

-Açıklamaları

-Pasta kesme

-Kurdele kesimi

Haber: SÜHEYLA GÖZDERELİLER/ YALOVA,

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Oltayla balık tutma yarışması heyecanı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nin Göcek Mahallesi'nde, Göcek D Marin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, oltayla balık yakalama yarışması düzenlendi. 'En Büyük Balık', 'En Ağır Balık' ve 'En Fazla Balık' kategorisi olmak üzere üç dalda verilen ödüller için kıyasıya verilen mücadeleler heyecan yarattı.

Göcek D Marin'de güneşli güzel bir havada gerçekleştirilen oltayla balık tutma yarışına; D Marin Müdürü Onur Ugan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ekmek arası balık ikramında da bulunuldu. Kıyasıya geçen yarışma, heyecan yarattı. En uzun balığı 44 santimetreyle Eray Soyalp, en ağır balığı 790 gram ile Sinem Mutlu, en çok balığı 8 balık ile Berkay Başar tuttu.

Derecelere girerek kupa kazananlar ödüllerini D Marin Müdürü Onur Ugan'ın elinden alırken, ayrıca en fazla bol balığı yakalayan İlhan Okur ve Arda Karakaş ise özel ödül aldı.

Her yıl Şubat ayının son günlerinde yarışmanın düzenlendiğini belirten D Marin Müdürü Onur Ugan, "Bu yıl Mart ayının ilk haftası gerçekleştirdik insanlar çevrede balığın farkına varılsın denizin ve deniz kültürümüzün farkına varılsın. Bunların farkına varılması için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Her yıl daha çok ilgi görüyor. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum ayrıca yarışmaya katılan arkadaşlarımız çevre ve doğa dostu insanlar. Bu duyarlılıklarından dolayı da herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balık tutanlardan görüntü

- Ödül töreninden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), ()