DHA YURT BÜLTENİ - 15

Lice'de büyük operasyon sürüyor (2)

BOMBALI EYLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE GASP EDİLEN 6 ARAÇ BULUNDU

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesine bağlı 18 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra dün başlatılan operasyon kapsamında şimdiye kadar bombalı araç saldırılarında kullanrılmakm üzere önceden gasp edilmiş 6 araç, 350 kilo amonyşum nitrat ve topqlam 795 kilo esrar meddesi ele geçirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçelerinin Kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, PKK'lılar ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla dün operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

Açıklamada, 16 Komando Taburu, 742 Polis Özel Harekat personeli ve 558 Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 7.000 güvenlik personelinin katılımıyla dün sab.ah saat 05.00'ten itibaren başlatılan "Bayrak-41 Şehit J Asb Kd Çvş. Tolga Topçuoğlu" adı verilen operasyonda bugün saat 17.00'ye kadar yapılan çalışmalar şöyle sıralandı:

"Cumhuriyet Savcılığından alınan adlı arama kararlarına istinaden toplam 75 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7.65 Brovvning marka tabanca, 36 adet 7.65 Browning marka tabanca fişeği, 1 adet boş havan mühimmatı, 4 adet Uçaksavar mühimmatı boş kovanı, 1 adet hassas tartı, 2 adet el terazisi, 15 çift mekap ayakkabı, 10 koli torpil tabir edilen patlayıcı madde, 27 adet şemsiye, 27 adet kamuflajlı tişört, 350 kg amonyun nitrat, 18 adet leşker kıyafeti, 3 adet sırt çantası, 11 adet ısıtıcı, 1 adet çadır. 1 adet oksijen tüpü ile muhtelif miktarda sıhhi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, BTÖ mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 6 araç ele geçirilmiş, İl Emn Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 28 Yol Kontrol Noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde; 348 araç ve 1.641 şahsın sorgulaması yapılmış yapılan sorgulamalar sonucu haklarında suç kaydı bulunan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca Yoklama Kaçağı oldukları tespit edilen 31 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmış. BTO mensuplarına ait 6 barınak ve 4 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 343 kg toz, 452 kg kubar esrar olmak üzere toplam 795 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bomba yüklü aracın infilak anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()-

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Adil Öksüz'ün yengesine FETÖ gözaltısı

KARABÜK’te, FFETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan firari Adil Öksüz'ün kardeşi Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eski başkan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün eşi de gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün 'kara kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz gözaltına alınmış, 1 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz de Safranbolu'daki evinde gözaltına aldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Öksüz, hastane çıkışında gazetecilere, "Ülkemize bu hali yaşatana, ülkemize bu zulmü yaşatana lanet olsun" diye bağırdı. Öksüz, daha sonra emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheli hastaneye götürülürken

-Şüpheli polis aracına götürülürken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Türk botlarının Kardak nöbeti sürüyor

TÜRK Sahil Güvenlik botlarının Kardak kayalıkları nöbeti sürüyor. Kayıklar çevresindeki iki Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botlarını bölgeye yaklaşmalarına izin vermiyor.

Bugün saat 15.00 sıralarında Yunanistan'a ait Leros ve Kilimli (Kalimnos) Adaları'ndan gelen Yunan botları kayalıklara sadece bir mil kadar yaklaşabildi. Bölgedeki Kalalimnos adasının önünde bekleyen Yunan botlarının Kardak kayalıklarına yönelik her hareketi ise Türk botları tarafından önlendi. Yunan botları, Türk sahil güvenliğinin uyarılarını dikkate alıp, kayalıklara çok fazla yaklaşmadıkları görüldü. Bölgede Türk botları devriye görevini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kardak kayalıklarından görüntü

-Kardak kayalıklarına yakın bölgede seyreden Türk botlarından görüntü

-Uzakta bekleyen ve ara sıra hareketlenen Yunan botunun görüntüsü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Adana'da 'çöp taksi' dönemi

ADANA'nın merkez Seyhan İlçe Belediyesi tarafından dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için 'Çöp taksi' uygulaması başlatıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 800 bin nüfuslu ilçede çarpık yapılaşma nedeniyle çöp toplama konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek için böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Çöp taksi ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara daha kolay ve süratli bir şekilde müdahale edeceklerini belirten Başkan Karalar şu bilgiyi verdi:

"Çöp taksiler artık Seyhanlıya daha temiz bir ilçe oluşturmak için yollara çıktı. Çöp saatlerini önceden bildiriyoruz ama vatandaşlar her zaman bu saatlere riayet etmiyor. Bu uygulama ile girilmesi zor dar sokaklara artık daha rahat ulaşılabilecek. Bu araçlarımız günün 24 saati bu ara sokaklarda olacak ve gördüğü çöpleri toplayacak."

Görüntü Dökümü

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- Çöp taksilerin havadan genel görüntüsü

- Çöp taksiden detay görüntü

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çöp taksilerin önünde görüntüsü

- Başkan Zeydan Karalar'ın konuşması

- Çöp taksilerin hareket halinde görüntüleri

Haber-Kamera: ADANA,()

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Doktoru öldüren katil zanlısı susma hakkını kullandı (2)

CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş için, Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, doktorlar ve vatandaşlar katıldı. Dr. Raif Güneş, kardeşinin tabutu başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Güneş'in cenazesi daha sonra omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada cenazeye katılan Güneş'in boşandığı eşi gözyaşlarını tutamadı. Eski eş, arkadaşları tarafından teselli edildi. Güneş’in cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderildi. Dr. Metin Güneş’in, olaydan önce arkadaşlarına İzmit'e taşınıp iş kurmak istediğini söylediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dr. Raif Güneş, ağabeyinin tabutu başında taziyeleri kabul etmesi, ağlaması

- Kılınan cenaze namazı

- Dr. Raif Güneş’in ağabeyinin tabutunu taşıması

- Öldürülen Dr. Metin Güneş’in ayrıldığı eşinin ağlaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Otogar taksi durağında cinayet

Kayseri'de iddiaya göre akli dengesi bozuk olan Bülent Ünaçan (46), otogar taksi durağı önünde tartıştığı taksi şoförü babası Sadık Ünaçan'ı (62) kafasından tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Kocasinan İlçesine bağlı Şehirlerarası Terminal önünde saat 17.30 sıralarında taksidurağında meydana geldi. Akli dengesi bozuk ve alkollü olduğu iddia edilen Bülent Ünaçan, otobüs durağında sırada 38 T 0319 plakalı aracının önünde yolcu bekleyen babasının yanına gitti. Baba-oğul arasında çıkan tartışma da Bülent, yanında getirdiği av tüfeğini babasının kafasına yakın mesafeden doğrultarak ateş etti. 20 yıldır taksicilik yapan baba Sadık, olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı oğul, bir başka taksinin içindeki yolcuyu indirip, olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma neticesinde babasını öldüren Bülent Ünaçan, suçta kullandığı tüfekle birlikte Talas ilçesi Komando Caddesinde kaçtığı ticari taksi içinde yakalandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme de bulunurken, babasının ağabeyi tarafından öldürüldüğünü duyan ve olay yerine gelen kardeşi Levent Ünaçan ise sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, yakalandıktan sonra Adli Tabipliğe getirilen baba katil zanlısı Bülent Ünaçan, fotoğrafıonı çeken muhabirlerine tekme sallayıp, küfür etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cinayetin işlendiği taksi durağından görüntü

- Oğlu tarafından öldürülen babanın cansız bedeninin görüntüsü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Olay yerinde zanlının kaçtığı taksiden indirilen yolcu

- Olay yerine gelen baba’nın küçük oğlunun sinir krizi görüntüsü

- Babasını öldüren gencin adli tabipliğe getirilişi

- Detay görüntü

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, ()

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Uşak İl Genel Meclisi'nde tartışma

UŞAK İl Genel Meclisi'nde İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında kentteki kamu kurumlarına alınacak işçi listesinde CHP'li Ulubey ve Sivaslı belediyelerinin olmaması gerginlik yarattı. Uşak İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Nadi Sancar, alınacak geçici işçi kontenjanlarının AK Partili Uşak Merkez, Banaz, Eşme ve Karahallı ilçe belediyelerine verilmesine tepki gösterdi.

Uşak İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Mart Ayı 4'üncü Birleşiminde gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Nadi Sancar, İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar kapsamında, geçen sezonda aynı şeyi yaparak, bu yıl da kamu kurumlarına alınacak geçici işçi kontenjanında CHP'li Ulubey ve Sivaslı belediyelerini listeye alınmadığını dile getirdi. İstihdam yaratmak için uygulanan TYP projesinin aslında referandumda evet oylarını artırmaya yönelik uygulandığını ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

"TYP projesi kapsamında Uşak İl Özel İdaresine 300, Uşak Belediyesi'ne 225, Banaz belediyesine 25, Eşme Belediyesi'ne 25, Karahallı belediyesine 25, İl Müftülüğü'ne 30 kontenjan ayrılmış, bunun yanında sağlık, eğitim ve orman gibi kamu kurumlarına da eleman alımı yapılacağı açıklanmıştır. Geçen TYP projesinde olduğu gibi bu yılda CHP'li Sivaslı ve Ulubey belediyeleri yok sayılmış, AKP'li belediyeler öz evlat muamelesi görürken, CHP belediyeleri üvey evlat muamelesi görmüştür. Valiler, kaymakamlar ve tüm kamu görevlileri tarafsız ve devletin valisi kaymakamı olmalıdır. Kamuoyu araştırmalarında 'Hayır' oylarının arttığını gören iktidar, vali, kaymakam, savcı ve rektörler gibi kamu görevlilerini kullanarak referandumda Hayır kullanacak vatandaşlara gözdağı vermek istemektedir. Uşak'ın Ulubey ve Sivaslı ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız bu ayrıştırmayı hak etmiyor. Onlarda bu ülkenin halkı, evladı en önemlisi Türk ve Müslüman'dır. Uşak Valisi ayrıştırıcı davranıştan biran önce vazgeçmeli, devletin valisi olarak tüm belediyelere ve kurumlara aynı mesafede olmalıdır"

Sancar'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Gürpınar'ın, "CHP'li Sancar'ın bu konudaki duyarlılığını belediye seçimlerini Sivaslı'da CHP'nin kazandığında, işten çıkarılan işçiler içinde göstermesini beklerdim" yorumu, mecliste iki grup arasında gerginlik yarattı. Gürpınar'a "Konuyu karıştırmayın" diyerek söze giren Sancar, "Ben CHP'li belediyelere neden ayrımcılık yapılıyor diye soruyorum. Asıl siz AKP'li Uşak Belediyesi'nin işten çıkarıp ekmeğinden ettiği 300 işçinin hakkını savunmadınız?" cevabı verdi. AK Partili Gürpınar da "Siz işten atarsanız bizde atarız' dedi.

İki grup arasından gerginlik üzerine söze giren Uşak İl Genel Meclisi Başkanı AK Partili Mehmet Nacar, TYP projesinin İŞKUR tarafından bilgileri dışında planlandığını, bu konuda il genel meclisinin müdahale yetkisinin olmadığını, bahsedilen belediyelere neden kontenjan verilmediği konusunda araştırma yapılacağını" belirtti. İki grup da sakinleşti. Oturum sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- CHP'li Nadi Sancar'ın konuşması

- İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar'ın konuşması

- AK Partili Hüseyin Gürpınar'la CHP'li Nadi Sancar arasından yaşanan gerginlikten görüntü

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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Bakan Kılıç, Samsunspor'un yeni stadını inceledi

SAMSUN'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Tekkeköy İlçesi'nde yapımı devam eden 33 bin 919 seyirci kapasiteli stadyumda incelemelerde bulundu. Stadyumu gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıç, stad zemindeki çimleri de inceledi.

Stadın en kısa sürdedehizmete açılacağını belirten Bakan Kılıç, "Şu anda çevre düzenlemesi ile ilgili konulara biraz ağırlık verip orayı hızlandırıyoruz. Son kalan koltuk montajları yapılacak. İnşallah en kısa süre içerisinde Samsunsporumuz burada maçlarını yapacak" dedi.

Türkiye'de mahalle tipi bin 300'den fazla sahanın bitirildiğini söyleyen Bakan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol, basketbol voleybol beraberce yapılan kompleksler. Mahallelerin içerisine yapılıyor. Yerel yönetimlerimiz bu noktada bize yer buldukları takdirde hemen bunu yapıyoruz. Özellikle bu güne kadar seçilmiş oldukları illerde seçilmiş oldukları vatandaşlara hizmet vermeyen başka şeylerle uğraşan belediyelerin yerine şu anda görev yapan kayyum belediyelerimizle de çok ciddi atılımlar içerisindeyiz. Bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz."



Görüntü Dökümü:

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-Statdan detay

-Bakan Akif ÇAğatay Kılıç'ın inceleme yapması

-Bakan Akif ÇAğatay kılıç'ın açıklama yapması

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER / SAMSUN, ()

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Ahmet Mekin'e prostat ameliyatı

ANTALYA'da oturan Türk sinemasının jönlerinden Ahmet Mekin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde prostat ameliyatı oldu. Mekin'in mesanesinde tespit edilen kitle de alındı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Bir Garip Yolcu' gibi çok sayıda filmde rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin'in, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün gerçekleşen prostat ameliyatı başarıyla tamamlandı. Prostatın dışında mesanede tespit edilen kitle de alınarak patolojik teste gönderildi.

Ameliyatın üzerinden 24 saat geçmeden evine gelmek istediğini doktorlarına ileten Mekin, kızı Zeynep Geven ile damadı Ahmet Geven'in evinde dinlenmeye çekildi. Yatmayı sevmediğini söyleyen Mekin, "10 yıl önce prostat ameliyatı olmuştum. Arada kanamalar oluyordu. Film çekildi. Bu sırada mesanemdeki ur tespit edildi. Aynı zamanda prostatta büyüme varmış. 1.5 saat sürdü. Dün akşam ameliyatım bitti, hemen eve geldim. Birkaç gün daha kalmam gerekiyordu, doktorlarıma eve gitmek istediğimi söyledim. Evde daha rahatım. Dinleneceğim. Sadece antibiyotik kullanıyorum, koruma amaçlı" diye konuştu. Mart ayı sonunda başlayacağı tarihi bir film projesi olduğunu anlatan Mekin, "Sevenlere çok selam. Çok iyiyim, sağlığım da iyi" dedi.

Ahmet Mekin'in eşi Şükran Mekin ise "Ahmet birçok ihtiyacını kendi görüyor. Bana pek bir şey bırakmıyor. Daha önceden de böyle bir ameliyat geçirdik, tecrübeliyiz. Bir an önce ayaklanmak istedi, doktorları zor tuttu. Şu an sağlığı çok iyi. Hızla iyileşiyoruz" dedi. Mekin'in ameliyat olduğunu duyan sevenleri ise telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-RÖP 1: Ahmet Mekin

-RÖP 2: Şükran Mekin( eşi )

-Ahmet kitap okurken görüntüsü

-Ahmet Mekin eşi ile birlikte görüntüsü

-Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Bozcaadalılar 'Notabüs'le müzikli alet çalmasını öğrenecek

ÇANAKKALE'nin Bozcaada Belediyesi'ne ait kullanılmayan eski bir otobüse, 'Herkes Müzik Aleti Çalabilir' projesi kapsamında boyanarak, 'Notabüs' ismi verildi. Kentteki bir ilkokulun bahçesine yerleştirilen, içineyse müzik aletleri konan otobüste, öğrencilere ve ada sakinlerine müzik dersi verilmeye başlandı. Projeyle 10 yıl içinde ada sakinlerinin müzikli alet çalmayı öğrenmesi hedefleniyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Muharrem Yıldız tarafından Aralık 2016'da, Bozcaada İlçesi'nde, 'Herkes Müzik Aleti Çalabilir' projesi başlatıldı. Projeye, İstiklal İlkokulu Müdürü Emine Arslan da destek verdi. Projenin öğretmeni ise ÇOMÜ öğretim görevlisi Feryal Günal oldu. Proje kapsamında ilk olarak Bozcaada Belediyesi'ne ait kullanılmayan eski bir otobüs boyanarak ve içine müzik aletleri yerleştirilerek 'Notabüs' ismi verildi. Otobüs, Bozcaada İstiklal İlkokulu bahçesine kondu. Bozcaada Belediyesi, Bozcaada esnafı ve sakinlerinin desteğiyle 'Notabüs'e org, piyano ve bateri gibi çalgılı müzik aletleri desteği sağlandı. Projenin açılışı bugün saat 12.00'de yapıldı. Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Serdar Erden, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Öztürk ve tüm daire ve kurum amirleri katıldı. Tören sonrasında Kaymakam Mustafa Akın, projeye destek veren Muharrem Yıldız'a Başkan Yılmaz ve İlçe Garnizon Komutanı Ekrem Serdar Erden'e ve destek verenlere teşekkür belgesi sundu.

Törende ilk konuşmayı yapan proje sorumlularından Arslan, "Bu projeyi Muharrem hocamız bana söylediğinde çok heyecanlanmıştım. Adalı esnafımız enstrüman almamız için maddi yardımda bulundu. Ancak otobüsü "Notabüs" haline çevirecek usta bulmak gibi problemimiz vardı, bunu da sağ olsunlar İlçe Garnizon Komutanlığımız karşıladı. Feryal hocamız her hafta çocuklarımıza ve ailelerine gönüllü olarak eğitim verdi. Cemil hocamız Notabüs'ü boyadı. Aynı şekilde belediye, kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz de hep destek oldular. Bu anlamda herkese emekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Projenin mimarı ÇOMÜ Öğretim görevlisi Muharrem Yıldız ise, "Biz eğitimcilerin eğitimden bir takım beklentileri vardır. Alınan bilimsel eğitim bir ruh kazansın. Çocuklarımız iyi birer yurttaş olsunlar. Çevrelerine karşı, doğaya karşı duyarlı, sorumlu iyi insan haline dönüşsünler. Kısacası iyi insanlar olsun istiyoruz. Bunun için kullanılan birçok araç vardır ki, bu araçlardan en etkilisi sanattır. Biz burada müziği ve sanatı, geleceğimizdeki Bozcaadalıların daha iyi bir insan olabilmesi için bir araç olarak kullanmayı arzuluyoruz. Bozcaada'nın güzel insanlarının güzel çocukları, sanat önünüzü aydınlatsın, umarım sanatla daha huzurlu Bozcaada ve daha huzurlu bir Türkiye'de yaşama şansı buluruz" diye konuştu.

Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın ise, "Eskiden beridir alaylı ve mektepli tartışması devam ediyor. Dün adada gezerken bir vatandaşımız, bir köşesinde "Kavuşmak Hayal Oldu" şarkısını söylüyordu. Bana adeta bir açık hava konseri gibi gelmişti. Bizim adada yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız çok şanslılar. Bir taraftan çevresi ve aileleri ile alaylı gibi yetişiyor. Dışarı çıktıklarında, sokağa çıktıklarında ustalarından birebir öğrenme fırsatları oluyor. Bundan sonra ise aynı şekilde mektepli olarak bu otobüste öğrenecekler. Ben bundan sonra hem alaylı hem de mektepli olarak çocuklarımıza başarılı bir sanat yılı temenni ediyorum. Ve başarılı olacaklarına da inanıyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından 'Notabüs'ün açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Notabüsten görüntüler

- Muharrem Yıldız konuşma

- Emine Arslan konuşma

- Mustafa Akın konuşma

Haber- Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), ()