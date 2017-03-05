DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bakan Özlü: Ekonomi, istikrarı sever

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ekonomi, istikrarı sever. Siyasi istikrar, güçlü ekonominin temel şartıdır. Sistemi, istikrarın kaynağı haline getirmeliyiz" dedi.

Bakan Faruk Özlü, Bilecik'te ilk olarak Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Vali Elban, Bakan Özlü'ye Kayı flaması ve şapkası verdi. Valilik ziyaretinden sonra esnafı ziyaret edip sokakta karşılaştığı vatandaşlara ve çarşı iznine çıkan askerlerle sohbet eden Bakan Özlü, ardından Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Faruk Özlü ziyaretlerinin ardından Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Özlü, çok sayıda işadamını katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada "Ekonomimizi, sanayimizi, demokrasimizi, sosyal yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi.

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olanların bulunduğu ifade eden Bakan Özlü, "Türkiye'yi durdurmak için terör örgütlerine kucak açanlar var. İşte en son Almanya'yı gördünüz. PKK'ya şehir meydanlarında miting yaptıran Almanya, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın bir programına engel oldu. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin yükselişine engel olamayacaklar. Türkiye'nin yükselişinden, dev projeleri hayata geçirmesinden, referandumda evet çıkacak olmasından ve daha birçok şeyden korkuyor olabilirler. Ancak şunu akıllarına yazsınlar; Korkunun ecele faydası yoktu" diye konuştu.

2016 ZOR BİR YIL OLDU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 2016 yılının Türkiye için zorlu bir yıl olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak hamdolsun, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, ekonomimiz dimdik ayaktadır. Özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren ekonomide gözle görülen bir toparlanma süreci başladı. Ekonominin sağlam temelleri ve aldığımız hızlı tedbirler neticesinde, hem iç pazarımız canlandı hem de ihracatımız artmaya başladı. KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerimize sıfır faizli 50 bin lira kredi vermeye başladık. Bu krediye 770 bin başvuru geldi.Gerekli şartları sağlayan bütün KOBİ'lerimizin peyderpey bu krediden yararlanmalarını sağlayacağız. Böylece piyasalara toplamda 10 milyar TL'yi aşan bir nakit akışı sağlamış olacağız."

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği projesini önemsediklerini ifade eden bakan Özlü, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. Devlet olarak, bu yıl ilave olarak istihdam ettiğiniz kişiler için 773 liraya denk gelen sigorta, fon ve vergi ödemelerini sizlerden almıyoruz. Yani bu sene işe aldığınız kişiler için sadece onların maaşını ödeyeceksiniz. Bu da asgari ücretli çalışanların maliyetinde yüzde 35'e varan bir indirim anlamına geliyor" dedi.

SANAYİ PARSELİ EMLAKÇI MANTIĞI OLANLARA TAHSİS EDİLMEYECEK

Bakan Özlü, TÜBİTAK'ı yeniden yapılandırmak içinde çalışma yürüttüklerini söyledi. Özlü şöyle devam etti:

"Böylece bilim ve teknolojide bugün olduğundan bile daha iyi bir seviyeyi yakalayacağız. İşin Ar-Ge kısmında bunları yaparken üretim kısmıyla ilgili de elbette çalışıyoruz. Üretim Reform Paketi'yle birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu paketle, büyük sanayi alanları oluşturacağız. Bakanlık olarak, büyük sanayi yatırım alanlarının belirlenmesi ve planlanmasında daha aktif rol oynayacağız. Şehir içlerinde kalan sanayi sitelerini, şehir dışına taşımak amacıyla destek ve kredi mekanizmalarını getireceğiz. Böylelikle daha modern ve verimli alanlarda üretim yapılmasını sağlayacağız. Üretim için tahsis ettiğimiz alanlarda eğer belli sürelerde üretime geçilmemişse tahsisi iptal edeceğiz. Sanayi parselini emlakçı mantığında olanlara değil gerçek sanayiciye tahsis edeceğiz. Yine OSB'lerdeki arsa tahsisleri için bir üst limit belirleyeceğiz. Arsa fiyatlarının şişmesine izin vermeyeceğiz. Üretim Reform Paketiyle, bunlara benzer daha birçok önemli adımı hayata geçireceğiz."

EKONOMİ İSTİKRARI SEVER

Bakan Faruk Özlü, cumhurbaşkanlığı sistemine evet denilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Ekonomi, istikrarı sever. Siyasi istikrar, güçlü ekonominin temel şartıdır. İstikrarlı bir politik yapı, ekonomik kalkınmaya devamlı surette olumlu yansıyacaktır. Türkiye'de şu anda istikrar var. Ancak bu yarın da olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bugünkü istikrar sistemin kendisinden değil, sayın cumhurbaşkanımızın ve sayın başbakanımızın uyumlarından kaynaklanıyor. Bunu değiştirmeliyiz. Sistemi, istikrarın kaynağı haline getirmeliyiz. Kişilerden bağımsız olarak, sistem üzerinden siyasi istikrarı teminat altına almalıyız. Seçimlerle ve hükümetlerle ilgili belirsizliklere son vermeliyiz Yürütmedeki iki başlılığı muhakkak ama muhakkak bir surette ortadan kaldırmalıyız. Türkiye'yi daha hızlı karar alabilen ve aynı zamanda bu kararların etkin bir şekilde denetlenebildiği bir ülke haline getirmeliyiz. Bütün bunlar, ekonomi için, yatırımcılar için çok önemlidir. En fazla teşvik veren ülke de olsak, hatta vergileri tamamen de kaldırsak, siyasi istikrar olmazsa, ülkeye yeteri kadar yatırım çekemeyiz."

Görüntü dökümü:

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-Bakan Özlü'nün Valiliğe gelişinde karşılanması,

-Bakan Özlü'ye Kayı şapkası verilmesi,

-Bakanın esnaf gezisi,

-Bakanın AK Parti İl binasında karşılanması,

-Bakanın konuşması,

-Bakanın Bilecik Belediyesi ziyareti,

-Bakan Özlü'nün Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,()

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Çavuşoğlu: Onların demokrasi ve insan haklarında ikiyüzlülüğünü suratlarına vururuz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ne Almanyası ne Hollandası bizi korkutamaz. Hiç kimse de bizi engelleyemez. Onların demokrasi ve insan haklarında ikiyüzlülüğünü suratlarına vururuz. Hiç endişe etmeyin. Herkes haddini bilecek. Herkes demokrasi insan haklarında çifte standarttan uzak duracak, kimse bize ders vermeye kalkmasın" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde 4 milyon TL'ye mal olan Bıçkıcı Deresi Islahı 1'inci Kısım Temel Atma ve Orman Köylülerine Gelir Getirici Tür Sertifika Töreni'ne katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören öncesi Bakan Eroğlu, Gazipaşa Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Adil Çelik'ten bilgi alarak, isteklerini dinledi.

"BURAYA AYRI İLGİ VE SEVGİM VAR"

Belediye ziyareti sonrası tören alanında kalabalığa seslenen Bakan Eroğlu, Gazipaşa'nın her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirterek, ilçeye duyduğu sevgiyi anlattı. İlçede yapımı süren Hacı Musa Çayı Islah ve Çevre Düzenleme çalışmalarından bahseden Eroğlu, nüfus cüzdanının doğum hanesinde Hacı Musa yazdığını belirterek, "Sayın belediye başkanım beni fahri Gazipaşalı ilan etti. Bu sebeple buraya ayrı bir ilgim ve sevgim var" dedi.

"BİR DE BAKMIŞ HÜKÜMETİN ÖMRÜ BİTMİŞ"

Referandumla ilgili konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'ın Türkiye için miladi bir tarih olduğunu söyledi. 1923'ten günümüze 65 hükümet kurulduğunu anlatan Eroğlu, "Bölün yıla, ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. Hükümet kurma çalışmaları, güven oylaması filan derken 2 ay geçiyor. Daha sonra brifing alayım, bakanlığa hangi kapıdan girilir, hangi kapıdan çıkılır öğrenene kadar bir de bakmış hükümetin ömrü bitmiş. Böyle bir şey olabilir mi? İstikrar için cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.

RUSYA İLE DOMATES GÖRÜŞMESİ

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu törendeki konuşmasında önümüzdeki hafta Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceklerini ve domates ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için görüşmeler yapacaklarını aktarırken, olumlu sonuç alacaklarına inandıklarını kaydetti. Referanduma da değinen Çavuşoğlu, söylenilenin aksine sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için değil, ondan sonrası için gerekli olduğunu vurguladı. 15 yıldır halkın desteğiyle tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin yolunda ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, "Bu sistemin sağlam olmasından değil, cumhurbaşkanımızın güçlü olmasından, sizin de desteğinizden dolayı böyle oluyor. O yüzden biz sonrasını planlamak için bu sistemi getirmek durumundayız" dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Bakan Çavuşoğlu, "Peki bu batının derdi ne?" diye sorduktan sonra Avrupa'dan baskı yapmaya çalışıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu sistemde Türkiye güçleniyor, daha bağımsız olacak. Türkiye artık onların kontrolünde değil. Çatlıyorlar. 'Dünyanın en büyük havalimanını nasıl yapıyorsunuz' diyorlar. Kestik hortumları, yapıyoruz yatırımları. İnsani yardımda dünyada birinci sıradayız. Geçen sene 4 milyar dolar yardım yapmışız. Onlar Türkiye'nin zayıf kalmasını istiyor. O yüzden terör örgütlerine kucak açıyorlar. Şunu da bilsinler ki ne Almanyası ne Hollandası bizi korkutamaz. Hiç kimse de bizi engelleyemez. Demokratik hakkımızı da gider kullanırız. Onlar nasıl Türkiye'de kullanıyorsa biz de orada kullanırız. Onların demokrasi ve insan haklarında ikiyüzlülüğünü suratlarına vururuz. Hiç endişe etmeyin. Herkes haddini bilecek. Herkes demokrasi, insan haklarında çifte standarttan uzak duracak, kimse bize ders vermeye kalkmasın. Avrupa'daki vatandaşımızla da buluşacağız. Ne PKK ne bir başkası bizi durduramaz. Biz bizimle dost olmak isteyenle dost olmaya varız. Bu yüzden herkese bu sistemi anlatacağız ve 16 Nisan'dan sonra farklı bir Türkiye'ye uyanacağız. Size güveniyoruz." Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu’nun gelişi

- Alandaki kalabalıktan görüntü

- Bakan Eroğlu’nun konuşması

- Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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CHP'li İnce'den ülkücülere ve Azeriler'e alkış, Merkel'e kınama

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Balıkesir'de düzenenen mitingde vatandaşlardan hayır oyu isterken, "Ülkücüler en az bizim kadar dik duruyorlar. Alkışlıyorum onları" dedi. Azerbaycan'a da Türkiye'de gelecekte olacakları gösterdiği için teşekkür eden İnce, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki konuşmasının yasaklanmasını da ilginç sözlerle kınadı. İnce, ironi yaparak, "Çanakkale'de Meral Akşener'in konuşacağı salonda elektrikleri kesen Almanya'yı da kınıyorum. Her gittiğimiz yerde bize zorluk çıkaran, meydanları süslettirmeyen, 'evet' demeyi serbest bırakıp, 'hayır' demeyi yasaklamak isteyen, devletin uçağıyla, helikopteriyle, otobüsüyle, devletin parasıyla, devletin televizyonuyla 'evet' propagandası yapıp, muhalefetin sesini kısmak isteyen Almanya'yı ve Merkel'i de kınıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün Balıkesir Alihikmetpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. İnce'ye İl Başkanı Ender Biçki ile Balıkesir, Çanakkale ve Bursa milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti. İnce'yi İzmir Marşı ile karşılayan partililer ve vatandaşlar Türk bayrakları ile miting alanında yer aldı. Üniversiteyi Balıkesir'de okuduğu ve Balıkesir'den evlendiği için "Balıkesir evladı" ve "enişte" diye karşılanan İnce, referandum öncesi önemli açıklamalar yaptı.

"Bugün burada 'neden hayır' diyeceğiz kısaca anlatayım" diyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, adından utandılar. 'Başkanlık' dediler, anket yaptılar, baktılar ki millet başkanlığı istemiyor, o zaman adını değiştirerek 'cumhurbaşkanlığı' sistemi dediler. İkincisi; biz dedik ki 'rejim değişiyor', yok dediler sistem değişiyor. Rejim ile sistem Fransızca sözcüklerdir. İkisi de aynıdır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakın, rejim ile sistem aynıdır. Sonra çıktılar 'parlamenter sistem işlemiyor, onun için buraya geçtik' dediler. İşletmezsen işlemez. Şu anda anayasaya uyuyor musun da yeni anayasaya uyacaksın. Şu anda partili cumhurbaşkanı var mı da, sen parti başkanı gibi davranıyorsun? Şu anda sarayda AKP milletvekilleriyle toplantı yapıyor musun? Talimat veriyor musun? Meydanlarda muhalefete laf ediyor musun? Bunların hepsini yapıyorsun. Ama anayasada ne yazıyor; 'Cumhurbaşkanı tarafsızdır' diyor. Tarafsız davranıyor musun? Hayır. Gelecekte de davranmayacaksın bunu biliyoruz."

"HAYIR DİYENLERE TERÖRİST DİYEN TERBİYESİZDİR"

Referandumda hayır oyu kullanmayı düşünenlerin terörist gibi gösterilmek istenmesini de eleştiren İnce şunları söyledi:

"Referandumda 'evet' diyenler kimdir? Evet diyenler tıpkı bizim gibi bu memleketin evladıdır. Hayır diyenler kimdir? Bu memleketin evlatlarıdır. Meydanlara çıkıp, 'hayır' diyenlere 'terörist' diyorlar değil mi? Şimdi size soruyorum; siz PKK'lı mısınız? Siz FETÖ'cü müsünüz? Siz IŞİD'çi misiniz? Siz terörist misiniz? 'Evet' diyenler de terörist değildir, 'hayır' diyenler de terörist değildir. Ama, 'hayır' diyenlere 'terörist' diyenler terbiyesizdir."

"ÜLKÜCÜLERİ ALKIŞLIYORUM"

Referandumda, 'evet' isteyenlerin koalisyonları da kötülediğini hatırlatan İnce, "2010 yılında bir referandum yaptık. Bu referandumda AKP koalisyonu kiminle yaptı? FETÖ ile yaptı. Şimdi de Bahçeli'yle ortaklık yapıyorlar. MHP ile demiyorum, Bahçeli ile ortaklık yapıyorlar. Çünkü Ülkücüleri görüyorum ki dik duruyorlar; en az bizim kadar dik duruyorlar. Alkışlıyorum onları..." dedi.

BİR TEŞEKKÜRDE AZERBAYCAN'A

Getirilmek istenen sistemdeki yanlışlıklara dikkat çeken İnce, "Aklınıza sandığa gittiğinizde ne gelsin biliyor musunuz? Azerbaycan gelsin. Azerbaycan da ne oldu? Söz vermiş yengeye, yazdı kararnameyi, 'Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptım seni' dedi. Kıskananlar çatlasın. Aynısı Türkiye'de başımıza gelebilir. Bu Azerbaycan bizim gerçek dostumuz; ne zaman başımız sıkışsa bize yardımcı olur. Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi, şimdi de bize geleceğimizi gösterdi. Şu Azerbaycan'a kocaman bir alkış gönderelim" diye konuştu.

"BAŞBAKAN İLGİNÇ ADAM"

Başbakan Binali Yıldırım'ı da eleştiren İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binali Bey, ilginç bir adam gerçekten. Dün bir laf etmiş: 'Yahu bu ülkede öyle ilginç şeyler oluyor ki, bazen bir katakulliyle herhangi birisi başbakan olabiliyor' diyor. Ben duyar duymaz 'itirafçı' dedim. Dolar yükseldi, sayın başbakan ne diyorsun diyorlar; 'Dolsa ne olur dolmasa ne olur' diye cevap veriyor. Bir başka gün Çanakkale Köprüsü ile ilgili konuşuyor: Diyor ki; 'Çanakkale geçilmez diyorlardı, geçiyoruz' diyor. Yahu sana demediler; İngilizler'e, Fransızlar'a, İtalyanlar'a dediler, sen niye üstüne alınıyorsun ki? Dünya siyaset tarihinde böyle bir adam yok. Yani başbakanlığı kaldıracak bu sistemde başbakanlık yok. Kendisi yok olacak. Kendisini yok etmek için çırpınan bir adam."

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Alihikmetpaşa Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir fotoğrafının yer aldığı 'Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır' yazılı afişi gösteren İnce, " Bir kere İslami anlamamış, İslam'ı bilmiyor. Allah'ın göklerde olduğuna inanan bir cahil anlayışı bu. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yerdedir, göktedir, yeri belli değildir. Bunu anlayamayacak kadar cahiller işte bunu asar böyle. Ne kararı varmış, nasıl karar varmış? Böyle bir şey olabilir mi? Allah bizim yaratıcımız. Siyaset meydanlarında değil, kutsal kitabımız başımızın üstündedir. Kutsal kitaba seçim bildirgesi muamelesi kimse yapamaz. Herkes haddini bilecek. Geçen gün Trabzon'daydım orada da böyle bir afiş gördüm. Yazmışlar altına; 'Üzülme Allah seninle' diyor. Neden onunla oluyor? Allah benim de Allah'ım. Onun da Allah'ı. Hepimizin Allah'ı..."

MERKEL'İ KINADI!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki konuşmasının yasaklandığını hatırlatan İnce, ironi yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya'nın bu tutumunu kınıyorum, Almanya'nın bu tutumunu faşist buluyorum ve Bekir Bozdağ senin yanında olduğumu Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan bildiriyorum. Burası böyle. Şimdi gelelim ikinci kısma; ama Çanakkale'de Meral Akşener'in konuşacağı salonda elektrikleri kesen Almanya'yı da kınıyorum. Her gittiğimiz yerde bize zorluk çıkaran, meydanları süslettirmeyen, 'evet' demeyi serbest bırakıp, hayır demeyi yasaklamak isteyen, devletin uçağıyla, helikopteriyle, otobüsüyle, devletin parasıyla, devletin televizyonuyla evet propagandası yapıp, muhalefetin sesini kısmak isteyen Almanya'yı ve Merkel'i de kınıyorum. Ey Almanya; senin bu tutumun faşistçedir; Ey AKP; sen de Almanya gibi faşistçe davranıyorsun. İkiniz de aynısınız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin konuşması

-Miting alanından görüntü

-Coşkulu kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, )

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Ayvacık'ta develer güreşti, depremzedeler moral buldu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde depremzedelere moral için düzenlenen deve güreşlerinde 186 deve kıran kırana güreşti. Manisa, İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale'den katılan develerin güreşlerini 10 bin kişi izledi.

Ayvacık Belediyesi Güreş Arenası'nda düzenlenen deve güreşlerinde Ege Bölgesi'nin pehlivan develeri depremzedelere moral olması için güreşti. Deve güreşlerini izleyen binlerce kişiye konuşan AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, deve güreşlerinin Ege Bölgesi'ndeki turizm kentlerinin geleneksel kültürel etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Deve güreşlerini bölgede yaşanan depremden etkilenen depremzedelere moral olması adına düzenlediklerini ifade eden Başkan Şahin, "Bu güreşleri depremzedelere ve halkımıza moral olması adına düzenledik. Buradan diyorum ki bölgemizdeki deprem sarsıntıları devam ediyor. Depremden zarar gören köylülerimiz de burada. Halkımızın biraz daha movitasyonu artsın ve stresten uzaklaşsın diye bugün bu organizasyonu yarattık. Diyorum ki bilhassa depreme karşı duyarlı olalım. Çerçeveleri eski resimleri duvarlardan indirin. Gardıropların altında pek durmayın. Kendinize boş alanlar yaratın. Depreme karşılı bilgili olmak zorundayız" dedi.

Başkan Şahin, şöyle devam etti:

"Önceden bu bölgede develer yük taşımacılığında kullanılırdı. Bunların içinde, 'pehlivan deve' diye yetiştirilen develer var. Onlarda sadece güreşler için yetiştiriliyor. Dolayısıyla ilçemiz Ayvacık'ta da potansiyel var. Bu güreşleri sevenler var. O yüzden bu güreşleri düzenledik" diye konuştu.

Güreşleri, Çanakkale'nin AK Parti Milletvekili Ayhan Gider ve Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez de Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin tarafından depremden etkilenen köylerden otobüsle getirilen depremzedeler ile güreşleri izledi.

Manisa, İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale'den katılan 186 devenin katıldığı güreşlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dev güreşlerinden görüntü.

-AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin'in konuşması

-Güreşleri izleyen depremzedelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Tekirdağlı kadınlardan ‘Analar hayır duasına çıktı’ eylemi

TEKİRDAĞ’da Kadın platformu üyesi bir grup, sahilde bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ‘Analar hayır duasına’ sloganıyla kadına yönelik şiddeti protesto etti. Kadınlar adına konuşan Doç.Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, 8 Mart’ın kutlama değil isyan anlamına geldiğini ifade ederken, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, referandum süreciğine değindi ve “Gün tek adam sistemini getirmek isteyenlerle mücadele günüö dedi.

Tekirdağ Kadın platformu üyeleri sahil doldu sahada ‘Analar hayır duasında’ sloganıyla bir araya geldi. Ellerinde ‘kadın şiddete hayır’ ve ‘aile içi şiddete hayır’ yazılı dövizler taşıyan kadınlara CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Platformu, Anneler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi, Türk Kadınlar Birliği, akademisyenler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kadınlar adına konuşan Namık Kemal Üniversitesi’nde görevli Doç.Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, günümüz Türkiye’sinde kadınların hala her türlü ayrımcılık ve baskı karşısında yaşama ve var olma savaşı verdiğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirten Saraçoğlu, “Türkiye’de artık kadınlar, ‘hak’ mücadelesinin yanında ‘can’ mücadelesi vermeye çalışmaktadır. Devlet, kadınların nasıl güleceği, nerede ne yapacağı, ne giyeceği, ne konuşacağı, cinsiyeti, gebeliği gibi durumları emretmekle kalmayıp yasal düzenlemelerle kadınlar üzerindeki baskısını artırmaktadır. Bu politikalardan güç alarak kadını katledenler ise bir tek ‘pişmanım’ sözüyle veya ‘iyi hal’ durumundan yararlanarak, korunup kollanmaktadır. Tecavüz davalarında tecavüz çeteleri tutuklanmamakta, aklanmaya çalışılmakta, bunlar yetmezmiş gibi mağdur kadınla dayanışma gösteren kadın örgütleri hedef alınmaktadırö dedi.

CHP’Lİ YÜCEER: EŞİTLİĞİ, BARIŞI SEÇECEĞİZ

Protesto eyleminde konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise yeni Anayasa referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Anayasa’yı tek adamlı sistem olarak tarif eden Yüceer, şunları söyledi:

“Değerli kardeşlerim, Yoldaşlarım hemşerilerim, gün direnme günü, demokrasi mücadelesi etme günü. Gün tek adam sistemini getirmek isteyenlerle mücadele günü. Hep beraber bu mücadeleyi yapacağız. Sadece kadınlar için değil, sadece bugün için değil bu mücadelemiz. Yaşadığımız ve yaşayacağımız her gün içindir bu mücadelemiz. Yolları çatallanan bir bahçe var önümüzde ve çok seçenek de yok önümüzde. İki seçenek var. Bu iki seçeneğin ucunda iki ayrı Dünya var. Bunlardan biri, otoriter, baskıcı ve keyfiyete dayalı bir yönetim. Diğeri ise evet eksikleri olmasına rağmen, demokrasi var. Bir tarafta kutuplaştırıcı, kavgacı bir durum var. Diğer tarafta toplumsal barış umudumuz var. Bizler hangisi seçeceğiz, hangisini seçmeliyiz? Tabi ki demokrasiyi seçeceğiz. Eşitliği seçeceğiz. Barışı seçeceğiz. İnadına kardeşliği seçeceğizö Konuşmaların ardından eyleme katılan kadınlar, İzmir Marşı’nı söyledikten sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahilde toplanan kadın, çocuk ve yaşlılar

-Platformda konuşan Dç Dr. Gamze Vural Saraçoğlu

-Platforma konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer

-Ellerindeki dövizlerle marş ve şarkılar söyleyen her yaştan kadınlar

-Ellerin döviz tutan türbanlı kadınlar

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-