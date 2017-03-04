DHA YURT BÜLTENİ - 15

Hatay'da 'uçak düştü' ihbarı (1)



HATAY'ın Samandağ İlçesi'nde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotların paraşütle atladığı ihbarı yapıldı.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. İddiaya göre, Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir savaş uçağı düştüğü, pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

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Başbakan Yıldırım: Demokrasi zaferi için, diriliş için gün sayıyoruz (2)

NEVŞEHİR’DE 20 BİN KİŞİYE KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginde kürsüye boynunda ve üzerinde ‘evet’ yazılı kırmızı kaşkolle çıktı ve Diriliş Meydanı'nda toplanan 20 bin kişiye konuştu. Konuşmasına başlarken bir önceki durağı Kırşehir'de de halkın meydanı doldurduğunu söyleyerek başlayan Yıldırım, "Şimdi burada sizlerle beraberiz. Nevşehir’de muhteşem meydanlar 16 Nisan’ın habercisi. Meydanlar rengini şimdiden ortaya koyuyor. 16 Nisan’ın rengi beyaz. Biz halkın işçinde hep sizlerle olduk. Sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta sizlerle dertleştik. Siyaset millet içindir dedik. Milletin her istediği hizmeti ayağınıza getirdik" dedi.

Ak Parti iktidarlarında yollar, barajlar, okullar, hastaneler yaptıklarını anlatan Binali Yıldırım, ekonomiyi daha büyüteceklerini reform ve dönüşüm yapacaklarını söyledi. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayır tayfası yine önümüze çıkıyor. Onlar hayır dedi, biz evet evet dedik bugüne geldik. Onlar yavaşlatmak istedi, biz daha da hızlandırmak istedik. Onlar durdurmak istedi, biz durmak yok yola devam dedik. Bu ana muhalefet partisi ve onun yanındaki HDP kol kola girmişler hayır demeye başladılar. Hadi onlar hayır dese neyse. Ne tesadüf ki bölücü terör örgütü de FETÖ’de hayır diyor. Bunları kollayanlar var, onlar da hayır diyor. Bunlar çalışmaya alışkın değil. Bunların işi, laf üstüne laf koymak Ak Parti'nin işi taş üstüne taş koymak."

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Binali Yıldırım, "Buradan ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Bu mesele memleket meselesidir. Bu melse parti meselesi değildir. Dolayısıyla beka meselesidir. Gün iri olmak, diri olmak Türkiye olma günüdür" diye konuştu.

Haber: NEVŞEHİR, ()

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Burhaniye Belediyesi arşivinde yangın çıktı

BALIKESİR'in Burhaniye Belediyesi arşivinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Burhaniye Belediyesi'nin arşivlerinin bulunduğu bodrumdan bugün öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiye ekipleri 3 arazözle yangına müdahale etti. Yoğun duman, müdahaleyi güçleştirdi. Çok sayıda personel, belediye önünde toplandı; çalışmaları izledi. Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç da söndürme çalışmalarını takip etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye Müdürü İdris Altay, "Belediye arşivinde yangın ihbarıyla geldik. 3 araç ve 6 personelle müdahale ettik. Yangın kontrol altında. Ancak açılmayan bazı dolaplar var. Gerekli incelemeyi yapacağız" dedi.

Arşivdeki belgelerin ne kadarının zarar gördüğünün yapılacak incelemeyle anlaşılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜTÜ DÖKÜMÜ:

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- Söndürme çalışmaları

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), ()