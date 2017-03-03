DHA YURT BÜLTENİ-15

1)BAKAN YILMAZ’IN KORUMALARI SİLAHLI KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'İslam Bilgeleri Zirvesi'ne katılmak için geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında, belediye karşısındaki sokakta iki grup arasında alacak- verecek yüzünden taş, sopa, bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı. Kavgaya ilk müdahaleyi bakanın korumaları yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 8 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatleri sırasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye binasının karşısında bulunan sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sarayönü Polis Merkezi'ne yakın sokaktaki kavga sırasında belediye binasına geçmeye çalışan Bakan İsmet Yılmaz'ın korumaları, kavga eden taraflara ilk müdahalede bulundu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, kanlar içeresinde yaralananları, polis güçlükle gözaltına aldı. Yaralı durumda kavgayı sürdürmeye çalışan taraflar, yere yatırılıp arkadan elleri kelepçelenerek olay yerine çağrılan ambulansa konuldu. Polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan 8 kişi ise kentte hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



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- Bakan Yılmaz belediye binasına geçmesi



- Bakanın korumaları kavgaya karışan taraflara müdahalede bulunması



- Kanlar içerisinde birbirlerine saldıran taraflar



- Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar



- Polis kavgaya karışan tarafları yere yatırıp gözaltına alması



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK -Kamera: Ömer ŞULUL-Ömer PINAR -ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 526 MB, 514 MB

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BAKAN AKDAĞ CAMİ AVLUSUNDA KONUŞTU



2)"ALMANLARA HAVA HOŞ"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cuma namazını kıldığı Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda vatandaşlara seslendi. Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye’nin daha güçlü bir ülke konumuna geleceğini söyledi.

“ALMANLARA HAVA HOŞ"

PKK’lı bazı teröristlerin iade edilmediğini hatırlatan ve Almanya hükümetine tepki gösteren Bakan Akdağ, “Nedir Almanların söylediği? Tutuklanan bir gazeteciden bahsediyorlar. Almanya’da da çıkan bir gazetede yazan bir gazeteciden bahsediliyor. Hâlbuki bir insanın teröre yataklık yapması için onun sade vatandaş olması, herhangi bir mesleğe sahip olması, bu arada gazeteci olması fark etmez. Teröre destek olmuşsa olmuştur. Almanlara hava hoş. Almanya’da, Fransa’da bir bombalama olduğu zaman tüm ülkeler ayağa kaldırılıyor. Türkiye’de biz bu bela ve musibetle 40 yıldır mücadele ediyoruz" dedi.

“TÜRKİYE’DE 2 BAŞLILIK ORTADAN KALKIYOR"



Referandumla yeni bir sistemin geleceğini ve Türkiye’de 2 başlılığın ortadan kalkacağını savunan Bakan Akdağ şunları söyledi:

“Bu topraklar üzerinde gözü olanlar, bu ülkeyi bölmeyi, parçalamayı isteyenler terör örgütlerine destek veriyor. Trabzon’dan Alman hükümeti ve yönetimine şunu açıkça soruyorum; neden PKK teröristlerini on yıllardır ülkenizde barındırıyorsunuz? Neden, ‘o teröristleri bize verin ’dediğimizde vermiyorsunuz? Neden onların finans sağlamasına müsaade ediyorsunuz? Diyorlar ki, 'bu ülkede bağımsız yargı var, yargı karar veriyor.' Sizin yargınız yargı da bizim yargımız yargı değil mi kardeşim? İşte bu ve benzeri hadiseler 16 Nisan’ı bizler için önemli kılıyor. 16 Nisan Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağı tarihtir. Türkiye’nin çok daha güçlü olmasını, terörle mücadelede çok daha kararlı ve seri hareket etmesini, ülke ekonomisini kalkındırmak için yeni bir sisteme geçmek istiyoruz. Yeni bir sistem geliyor ve Türkiye’de 2 başlılık ortadan kalkıyor.ö

Görüntü Dökümü



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-Bakan Akdağ’ın Cuma namazı sonrası vatandaşlarla selamlaşma



-Bakan Akdağ’ın konuşması



-Detaylar

(Haber-Kamera: FATİH TURAN-TRABZON-)



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3)BAKAN ARSLAN: BİR KAMYONDA İKİ ŞOFÖR, BİRİ ÖNE BİRİ ARKAYA SÜRMESİN

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, iki başlılığın ortadan kaldırılması için 16 Nisan'ın önemli bir gün olduğuna dikkat çekerek "Eskisi gibi iki başlılık olmasın. Yani bir kamyonda iki şoför mahallinde olup, şoförün biri öne biri arkaya sürmesin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelecek, tek merkezden ülke yönetilecek" dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey ile birlikte havayoluyla Kars’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan önce Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Halk oylaması sürecinde bazen amacını aşan, bazen de çok kötü niyetli ifadeler kullanıldığına işaret eden Ahmet Arslan, "Bu ülkemize de yakışmıyor insanımıza da yakışmıyor. Kars’tan şunu söylemek isterim. 1000 yıldır bu coğrafyada etnik yapısı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun insanlarımız birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, bir mozaiğin parçaları gibi huzur içerisinde yaşamışlar ve bu coğrafyadan her yere bu anlamda güzel bir mesaj vermişler. Kars’tan yine bu mesajı vermek isteriz ki; ayrışmayı değil, birlik, bütünlük içerisinde ülkemizi hedeflerine sağlıklı bir şekilde götürmek adına biz yol alıyoruz, yol almaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Faikbey Caddesi üzerindeki AK Parti Kars İl Başkanlığının Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılan Bakan Ahmet Arslan, iki başlılığın ortadan kaldırılması için 16 Nisan’ın önemli bir gün olduğuna dikkat çekti. Bakan Ahmet Arslan, şunları söyledi:



"Eskisi gibi iki başlılık olmasın. Yani bir kamyonda iki şoför mahallinde olup şoförün biri öne biri arkaya sürmesin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelecek, tek merkezden ülke yönetilecek. Yine diyorlar ki ‘efendim rejimi değiştiriyorlar.’ Rejimin adı belli. Cumhuriyet ve 94 sene önce bunun kararı verilmiş. Bundan sonra ilelebet cumhuriyet olarak devam edeceğiz. Rejimle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak."



Bakan Ahmet Arslan, Milletvekili Selahattin Beyribey ve AK Parti İl Başkanı Adem Kalkın ile birlikte Seçim Koordinasyon Merkezinin açılış kurdelesini kesti. Partililerle görüşen, esnaf ziyareti yapan Bakan Arslan, daha sonra Sarıkamış’a gitti.

Görüntü Dökümü



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Bakanın uçaktan inmesi ve Evet çiçeğini alması



Bakanın Valilğe geçmesi



Bakanın konuşması



Seçim Koordinasyon merkezinden genel ve detaylar ve kalabalık



Bakanın konuşması



Koordinasyon merkezinin açılışı







(Haber-Kamera: KARS, ()

560 MB - 8 DK 58 SN

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4)TUNCELİ ALİBOĞAZI'NDA PKK'YA AİT 13 SIĞINAK VE 3 MAĞARA BULUNDU



Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 13 sığınak ve 3 mağara bulunduğunu açıkladı.

8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Tunceli/Aliboğazı bölgesinde, 25 Şubat - 01 Mart 2017 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-71 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda arama-tarama faaliyetleri sonucunda 13 sığınak ve 3 mağara bulundu. Operasyon kapsamında icra edilen aramalarda; 1 adet, benzinle karıştırılmış amonyum nitratla dolu 12 kg’lık tüp, 2 adet basma düzenekli EYP, düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 adet USB bellek, 1 adet SD kart, 2 adet Tüp, 40 adet Pil, 1 adet dikiş makinesi, 800 kg muhtelif gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

TUNCELİ/

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5)YALOVA’DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU



YALOVA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 187 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yalova Merkezde Vatan Caddesi üzerinde bir tekel bayiinde kaçak ve sahte içki satışı yapıldığı istihbaratı alan Asayiş Şubesi ekipleri, buraya operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 187 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken S.K. (22) ve M.Y. (43) adlı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.



SAHTE İÇKİDEN KOMAYA GİRDİ



Öte yandan A.İ. adlı bir kişinin sahte içki nedeniyle komaya girdiği ve Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi. A.İ.’nin sahte içkiyi nereden aldığı da araştırıyor.

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-Emniyet Müdürlüğü'nden şahısların çıkışı

(SÜRE: 00.25) (BOYUT: 13.4 MB)

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-