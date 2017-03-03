DHA YURT BÜLTENİ - 15

Ekmek bıçağıyla kız kardeşini rehin aldı (1)

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Furkan B., 13 yaşındaki kız kardeşi İlayda B.'yi evde ekmek bıçağıyla rehin aldı. Polisin, Furkan B.'yi ikna etme çabaları devam ediyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Anamur Devlet Hastanesi yakınındaki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Furkan B., bulunduğu odanın kapısını kilitleyip, ekmek bıçağıyla yanındaki kız kardeşi İlayda B.'yi rehin aldı. Odadan gelen bağrışmaları duyan anne ve baba, kapının kilitli olduğunu görünce polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekibi, Furkan B.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislere destek olarak iki psikolog ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Psikolojik tedavi gördüğü, ancak ilaçları kullanmayı reddettiği iddia edilen Furkan B'yi, ikna çabaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Evin bulunduğu caddeden görüntü

- Binanın görüntüsü

- Sokaktaki polis ve itfaiye araçları ile ambulanslardan görüntü

- Vatandaşlar ile röp.

- Muhabirin anonsu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),()

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Bekçi, uyuşturucuyla yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 47 yaşındaki Kazım K., bekçilik yaptığı odun pazarında 976 gram esrarla yakalandı.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, odun azarında bekçilik yapan Kazım K.'nın uyuşturucu sattığı ihbarıyla harekete geçti. K.'yı bir süre takibe alan ekipler, daha sonra çalıştığı iş yerine operasyon yaptı. Yapılan aramada odunlar arasına saklanmış teneke içerisinde 13 paket halinde 976 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Kazım K., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Poşetlerin açılması

- Poşetlerden çıkan esrar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Bakan Özhaseki'den hakemlere sitem

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Kayserispor-Fenerbahçe arasında Kadir Has Stadı'nda oynanan maçı izleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, maçın hakemlerini eleştirerek, "Elbette ki hakem hataları olur, insanlar yanlış yapabilirler. Fakat çok bariz olarak yapılan işlerde de hata diyerek geçmemek lazım, üstünü örtmemek lazım" dedi.

Bakan Özhaseki, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bunu bir kenara yazıyoruz. Bu arkadaş da yaptığı kötülüklerin bir karşılığı olduğunu görecektir mutlaka. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Elbette ki hakem hataları olur, insanlar yanlış yapabilirler. Fakat çok bariz olarak yapılan işlerde de hata diyerek geçmemek lazım, üstünü örtmemek lazım. Ben bir siyasi olarak, bir bakan olarak hata yaptığımda millet bana bir ceza yazıyorsa, vallahi hakem arkadaşların da biraz ceza çekmesi lazım. Her seferinde de hakemlerde insandır, hata yapabilirler diye üstünü örtmemek lazım. İnsan halidir, hata olur elbette, fakat defalarca aynı hatalar tekrarlanırsa, bir de büyük hata olmayacak işlerde göz yumulursa bunda da herhalde bir kasıt aranır" ifadelerini kullandı.

Sürekli yapılan hataların hoş şeyler olmadığını belirten Özhaseki, şunları söyledi: "Biz Anadolu takımıyız. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Çok küçük paralarla, sağdan soldan, esnaftan toplanan paralarla takım zor bela ayakta tutuluyor. Transferin son gününde, transfer yasağını kaldırmak için yönetim çırpınıyor adeta. Böyle kulüplere, böyle hatalar yapılmaması lazım. Şimdi bize yapılan bu hatalar, Fenerbahçe'ye yapılsaydı, ne yaparlardı Türkiye'de? Tüm spor camiasına soruyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Bugün şu yapılan hatalar, Fenerbahçe'ye yapılsaydı, tut da bağla bizimkileri. Arkadaşlar, doğru şeyler değil bunlar. Ama önemli değil, dünyanın da sonu değil. Bu yüzden yeri yerinden oynatacak halimiz yok. Kayserispor, Pazar günkü maçı inşallah alınsa, çok daha keyifli bir yere kavuşur. İyi olur inşallah."

Görüntü Dökümü:

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-Çevde ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ-Zafer BARIŞ/KAYSERİ,()

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