DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Eroğlu: Trump ve hükümet de bunun ne kadar hain olduğunu anladı (2)

SANDIKLI'DA AÇILIŞA KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı İlçesi'ne bağlı Ballık Köyü'nde Ballık Köyü Sulama Göleti Temel Atma Töreni ve Gelir Getirici Orman Projesi Çerçevesinde Köylülere Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Eroğlu, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve diğer protokol üyeleriyle öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrenciler Bakan Eroğlu'na tören alanına girişte çiçek takdim etti.

'4 AYLIK HÜKÜMETLER OLMUŞ'

Törende konuşan Bakan Eroğlu, "Parlamenter sistem Türkiye'nin ayağına prangalar vuruyor. Türkiye'nin ilerlemesini engelliyor. 'Neden' derseniz hemen izah edeyim. 1923'ten bu güne kadar 65 hükümet kuruldu. 1923 yılı ile 2017 yılını hesap edin. Ortalama bir hükümetin ömrü 16 ay. Bizim dönemi çıkarsak 10-11 ay. Bazen 4 aylık hükümetler olmuş" dedi. Bakan Eroğlu'nun konuşması sırasında ikindi ezanı okundu. Konuşmasına ara veren Bakan Eroğlu ezanın sona ermesinin ardından "Şanlı bayrağımızın dalgalanması için 'evet' mi? Küresel bir güç için 'evet' mi? Ezanların dinmemesi için 'evet' mi?" diye sordu. Kalabalıktan da 'evet' yanıtı yükseldi.

DAVUL ÇALDI

Bakan Veysel Eroğlu konuşmasının ardından yüklenici firma yetkilileriyle sulama göletinin bitiş tarihini 31 Aralık 2018 saat 11.59 olarak kararlaştırarak protokol imzaladı. Daha sonra göletin temel atma töreni gerçekleştirildi. Gelir getirici proje kapsamında köylülere sertifikalarını dağıtan Bakan Eroğlu, törende kendisini karşılamak için gelen davulcuların ricası üzerine davul çaldı. Ballık İlkokulu bahçesine çam fidanı diken Bakanı Eroğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdikten sonra Köy Camisinde ikindi namazını ve köyden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu'nun köye gelişi

- Öğrencilerin çiçek vermesi

- Bakan Eroğlu protokolde otururkemn

- Vatandaşlardan görüntü

- Bakan Eroğlu konuşması

- Bakan Eroğlu davul çalarken

- Temel atma töreni

- Bakan Eroğlu ağaç dikmesi

- Bakan Eroğlu'nun öğrencilere hediye vermesi



Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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Kanlı eylem planına yardımcı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı



Adana'da geçen yıl patlayıcı yüklü araçla eylem yapmak isteyen PKK terör örgütü üyelerine yardımcı olduğu belirlenen A.B., Kocaeli'de yakalandı. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen yıl Adana'da bomba yüklü araçla düzenlenmek istenen terör eylemine yardımcı olduğu belirlenen A.B.'yi takibe aldı. Adana'da bomba yüklü araç polisin operasyonu ile ele geçirilirken, eyleme yardımcı olduğu belirlenen A.B.'nin Kocaeli'ne geldiği belirlendi. Sahte plakalı lüks bir araçla Kocaeli'ne gelen A.B., polisin operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), ()

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Teröristlere yardımdan aranan kişi yakalandı

Siirt'in Şirvan İlçesi'nde, PKK'lı teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle aranan H.P., güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. H.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Siirt Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 13 Mayıs 2016 tarihinde 1 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada, teröristlere yardım ettikleri tespit edilen ve 2'si yakalanan 3 kişiden biri olan H.P.'nin de Şirvan İlçesi'nde yakalandığı belirtilerek, "13 Mayıs 2016 tarihinde Siirt İli Baykan İlçesi Çaykaya Köyünde yol emniyet ve kontrol görevindeki jandarmanın 'dur' ihtarına, araç içerisinde bulanan teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş edilerek karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada Mehmet Çelik isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, aracın bagajında patlatılmaya hazır halde 1 adet 18 Lt. yağ tenekesi ve 4 mutfak tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde; İ.P., E.P. ve H.P. isimli şahısların olay öncesinde teröristlerin kullandığı aracı Bitlis İli Sehi bölgesine götürerek örgüt mensuplarına teslim ettikleri, araca teröristler tarafından bomba düzeneklerinin yerleştirilmesinde yardım ettikleri, olay esnasında teröristlerle birlikte hareket ederek örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine yakalanmaması amacıyla yol güzergahında başka bir araçla gözcülük/öncülük yaptıkları tespit edilmiştir. Firari şüphelilerden İ.P. ve E.P. isimli şahıslar 08 Haziran 2016 tarihinde Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesinde yakalanarak tutuklanmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uzun süredir firari durumdaki diğer şüpheli H.P. isimli şahsın Siirt-Şirvan İlçesinde bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine 28 Şubat 2017 tarihinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs yakalanmış olup, sevk edildiği Baykan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.



Haber: SİİRT, ()

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Türkiye’de havası en kirli Keşan’da ilk doğalgaz ateşi yandı

Türkiye'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için GAZDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 eve doğalgaz verildi.

Keşan’da, GAZDAŞ tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan altyapı çalışmaları sürerken, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bebek Sokak üzerinde tesisatları tamamlanan 2 aboneye doğalgaz verildi. Evinin mutfağında ilk doğalgaz ateşini yakan Çiğdem Özgün, “Keşan’a 1 yıl önce taşındım. Geldiğimde hava berbat durumdaydı. Zaten alerjim vardı. Daha da rahatsızlandım. Doğalgaz geldi ve çok memnunum. İnşallah bu pis havadan, zehirlenmekten bir an önce kurtuluruz. İnsanlar doğalgazla ısınamayacaklarını düşünüyorlar. Ama ısınabilirler. Kömür daha kötü. Herkes bence düşünsünö dedi.

"TORUNLARIMIZ HAVA KİRLİLİĞİ YAŞAMASIN"

Emine Partal ise doğalgaz geldiği için memnun olduğunu belirterek, “Biz yaşadık, torunlarımız hava kirliliği yaşamasınlar. Torunlarımız için bu kirliliği kabul etmeyiz. Kirli hava bizi yolda yürürken tıkıyor. Gece özellikle çok rahatsız ediyor. Herkese tavsiye ederim alsınlar. Isınamayız diye bir şey yok. Tonlarca kömür yakıyoruz tek oda ısınıyorö diye konuştu. Doğalgaz tesisatını yapan firma yetkilileri de doğalgazın kömüre göre daha ekonomik ve sağlıklı olduğunu belirterek, vatandaşlara kombi alırken son teknoloji olan yoğuşmalı cihazları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

KİRLİLİK TEHLİKELİ BOYUTLARDA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Keşan’da 2016 yılında sınır değerlere göre SO2 (kükürt dioksit) oranı 166, PM10 (partikül maddeler) sınır değeri ise 197 kere aşıldı. Raporda ayrıca Keşan’daki kirliliğin, geçen yıl Ekim ayında DEAŞ’ın Musul’da kükürt üretim tesislerine saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi. GAZDAŞ’ın çalışmaları sonucunda bu ay sonuna kadar altyapı çalışmalarının tamamlanarak, tüm şehir geneline doğalgaz verilmesi amaçlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kombi ve kalorifer petekleri gör.

-Çiğdem Özgün röp.

-Emine Partal röp.

-Ocakta ateş yakmaları

-Doğalgaz boruları

-Tesisatlar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

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Jandarma, kaybolan kadını kayak izlerinden buldu

Uludağ'da kayak yapan 56 yaşındaki A.B. isimli kadın yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156'yı arayarak kaybolduğunu bildiren ve daha sonra telefonu çekmeyen kadını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kayak izlerinden 1 buçuk saat sonra buldu.

Tatil yapmak için Uludağ’a çıkan A.B., saat 12.50’de Cennetkaya Mevkii’nde, yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156 Jandarma' ihbar hattını arayan A.B., kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Bu sırada ilerlemeye devam eden A.B., Soğukpınar Mahallesi’ndeki 400 metrelik yamaca ulaştı. Ancak bu bölgeden telefonu çekmediği için JAK timleri, kadına ulaşamadı. Bunun üzerine ihbarın geldiği son noktadan kar motorlarıyla kayak izlerini takip eden ekipler, 1.5 saat sonra A.B.'yi bir yamaçta buldu. 400 metrelik yürüyüşün ardından A.B. oteller bölgesine getirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadının kurtarılması

Haber: BURSA, ()



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