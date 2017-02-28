DHA YURT BÜLTENİ - 15

Gaziantep'te, DEAŞ'ın 3 canlı bombası tutuklandı

GAZİANTEP'te, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'ın askeri kanat sorumlusunun yakalanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden, canlı bomba eylemine fırsat bulamadığı belirtilen 3'ü tutuklandı.

Terör ve istihbarat birimlerinin Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarında eylem ve askeri kanat sorumlularının etkisiz hale getirilmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, Gaziantep ve Adıyaman'da 3'ü canlı bomba olduğu değerlendirilen 5 kişi yakalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de faaliyet yürüttüğü 3 grubu bulunduğu ve bu grupların Gaziantep'te yapılan operasyonlarla deşifre edildiği belirtildi. Eylem grubunun başındaki isim olan Yunus Durmaz'ın, başına 4 milyon lira ödül konularak arandığı sırada 19 Mayıs 2016 günü düzenlenen operasyonda üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek intihar ettiği kaydedildi. Yunus Durmaz'ın canlı bomba olarak kendisini patlatmasının ardından ev ve depolarında yapılan aramalarda; Şahsın ikametinde ve depo olarak kullandıkları yerlere yapılan operasyonlarda; 31 adet canlı bomba intihar yeleği, 43 paket koli bandı ile sarılı 95 kilo TNT, 24 adet 5X22 cm ebatlarında 14 kilo bilyeli infilaklı fitili bulunan patlayıcı madde, 2 adet çuval içerisinde 37 kilo patlayıcı madde, 5 adet Kaleşnikof marka tüfek ve bu tüfeklere ait 21 adet şarjör 2100 adet fişek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, susturucu ve bu silaha ait dolu şarjör, 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

DEAŞ terör örgütünün askeri kanat sorumlusu olan Ercan Çapkın ise 19 Mart 2016'da canlı bomba olarak kendisini patlatan Mehmet Öztürk'ün ölümünün ardından düzenlenen operasyonla 1 Nisan 206'da yakalanarak tutuklandı. Çapkın'ın tutuklanmasının ardından canlı bomba eylemi için talimat bekleyen başına 1,5 milyon ödül konularak aranan canlı bomba Mehmet Mustafa Çevik ile İbrahim Gürler ve Hüseyin Kaya isimli şüpheliler 2 canlı bomba yeleği, 1 tabanca ve 14 fişek ile yakalanarak tutuklandı.

Çapkın'ın ardından terör örgütü DEAŞ'ın askeri kanat sorumluluğuna getirildiği saptanan Mehmet Fatih Alıcı ise 7 Şubat günü yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 29 Ocak günü ilse güvenlik güçlerince yapılan operasyonda canlı bomba yeleği ve patlayıcı maddelerle yakalanan ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Murat Dayan isimli kişinin ifadesi ve yer göstermesi sonunda yaklaşık 150 kilo ağırlığında patlayıcı madde ve 15 kilo TNT, 20 adet canlı bomba bel kuşağı, 19 adet cep telefonlu anahtar sistemi, 21 adet zaman ayarlı anahtar sistemi, 20 adet canlı bomba basma butonlu anahtar sistemi, 1 top korteks, 300 adet kapsül, 100 adet elektrikli kapsül ve 2 adet Kaleşnikof tüfek ele geçirildi.

3 CANLI BOMBA TUTUKLANDI

DEAŞ'ın askeri kanat sorumlusu Mehmet Fatih Alıcı ile yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmatla yakalanan Murat Dayan'ın yapılan çapraz sorgulamaları ile alınan ifadeleri, fotoğraf teşhisleri ve kullanılan çeşitli teknikler ile yapılan yol göstermeleri doğrultusunda yeni operasyonlar yapıldı. Polisin Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlediği operasyonda 3'ü canlı bomba 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 canlı bomba ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, canlı bomba şüphelilerinin eylem yapmaya fırsat bulamadan yakalandığı belirtilerek şöyle denildi: "Murat Dayan ve Mehmet Fatih Alıcı isimli şüphelilerin yapılan çapraz sorguları neticesi alınan ifadeleri, yapılan fotoğraf teşhisleri ve kullanılan teknikler sayesinde yaptırılan yer göstermeleri sonrasında düzenlenen operasyonla; DEAŞ terör örgütü içerisinde beraber savaşçı ve canlı bomba eğitimi alan E.S. ve M.Y. isimli şüpheliler 14.02.2017 tarihinde, yine canlı bomba eğitimi alan ve Adıyaman ilinde olduğu tespit edilen A.P. isimli şüpheli 22.02.2017 tarihinde herhangi bir eylem yapmaya fırsat bulamadan yakalanmışlardır. 3 canlı bomba şüphelisi ile beraber toplam 5 şüpheli şahıs, haklarında yapılan tahkikat sonrası adli makamlara sevk edilmiş ve canlı bomba olduğu değerlendirilen 3 kişi tutuklanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel harekatçıların zırhlı araçlarla operasyona gidişi

- Polislerin eve girip arama yapması

- Evde ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatlar

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -)

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Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasının görülmesine 4 gün sonra devam edildi (4)

"TESLİM OLMASININ AKLA VE MANTIĞA AYKIRIYDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, MAK timinde görevlisi Astsubay İlyas Yaşar'ın ifadesiyle devam edildi. MAK timinde görevli diğer sanık askerler gibi görevi binbaşı Taner Berber'den aldığını hazırlıktan sonra da Marmaris'e gittikleri anlattı. Suç işlemek kaydıyla hareket etmediğini anlatan İlyas Yaşar, ateş altında bulundukları teslim olmasının akla ve mantığa aykırı olduğu söyledi. FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını ileri süren yaşar, Atatürkçü bir Türk askeri olduğunu ifade etti.

DELİLLERDE TUTARSIZLIK OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

İddianamedeki delillerde tutarsızlık bulunduğunu öne süren İlyas Yaşar, “Cumhurbaşkanı'nın uçağı yurtdışından Kayseri'ye, Kayseri'den de Marmaris'e indi. Bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da dile getirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'dan davaya bu belgeleri sunmasını istiyorum. Uçağın radar iz kayıtlarının da NATO'dan istenmesini talep ediyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı Yaveri Ali Yazıcı'nın da, daha önce bir hafta süreyle herhangi bir nedenle ayrılmış mıydı? Cumhurbaşkanı'nın aracında bile ön koltukta oturan Ali Yazıcı'nın, sürekli nerede olduğunu öğrenmeye çalışması ona söylenmemesi, normal mi? Ali Yazıcı o hafta yaşananlardan yola çıkıp herhangi bir şeylerden şüphelenmiş midir? Sorularını cevaplamasını istiyorum. Ayrıca delillerin karartılıp mahkeme yanıltılmak isteniyor" dedi.

AVUKATLARDAN ÖRGÜT BİLDİRİSİ TEPKİSİ

İfadenin tamamlanmasından sonra soru sormaya başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, “Burada örgüt bildirisi ile saldırılarını dinledik. O nedenle soru sormayacağız" dedi. Bu sözler üzerine sanıkların avukatları ile sanıklar, tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sanıkların bulunduğu cezaevi ring araçlarının gitmesinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN, Kamera: Yasin TİNBEK / MUĞLA ()

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CHP'li İnce: "Dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirir"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Başbakan Binali Yıldırım'a hitaben, "Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirir" dedi.

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde Belediye tarafından yapımı tamamlanan, araç, yaya trafiğine açık olacak şekilde inşa edilen Avcılar Köprüsü hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı CHP'li Muzaffer Karataş ve çok sayıda kişi katıldı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce açılışta yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım'ı eleştirerek, şunları söyledi:

"Başbakan Binali Yldırım 'Başbakanlığım feda olsun. Bin Ali feda olsun' diyor. Sen kim oluyorsun da Başbakanlığı feda ediyorsun? 'Dolar yükseliyor' diyorlar. 'Dolsa ne olur dolmasa ne olur' diyor. 'Ne düşünüyorsun?' diyorlar. 'İtaat et rahat et' diyor. Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil, 'Hayır' diyenler değiştirir. 'Çanakkale geçilmez' diyorlar, 'Bakın geçtik' diyor. Onu da yanlış anlamış. 'Çanakkale geçilmez' diye sana demediler Yıldırım. İngilizler'e, İtalyanlar'a dediler. Tam düşük profilli başbakan böyle bir şey. 2017 yılında köprü ile övünüyorsun. Basıyoruz parayı geçiyoruz. Sen mi veriyorsun? İnsanlık uzay madenciliği yapıyor. Bu hala köprü ile övünüyor."

'600 DEĞİL 300 VEKİL YETER'

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandum oylaması öncesi 18 maddenin herkese anlatılması gerektiğini savunan İnce, "Yargı hem bağımsızdır hem tarafsızdır diyor. Hayır efendim. Yargı Cumhuriyetten yana, insan haklarından yana taraflıdır. Milletvekili sayısı 550. Kaça çıkıyor? 600. ABD'nin nüfusu 300 milyon, vekil sayısı 435. Hemen hemen Türkiye'nin 4 katı. Türkiye'yi yapacağız 600. Rusya federasyonunda nüfus 150 milyon, vekil sayısı 450. Bize 600 değil, 300 yeter. Onun için 'Hayır' diyoruz. Gensoruyu kaldırıyor. Sözlü soruyu kaldırıyor. Milletvekilinin bakana soru sormasını engelliyorsun. Peki sen vekile nasıl soru soracaksın? Ben bakana soramazsam sen de bana soramazsın. O yüzden 'Hayır' diyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin konuşması

Haber- Kamera; Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), ()

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CHP İl Başkanı'ndan Üçgen Çarşısı'yla ilgili suçlama

CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, 650 işyerini bünyesinde barındıran, yıllardır yıkılması konusunda tartışmalar yapılan ve yıkım kararı alınan Üçgen Çarşısı'nda mal sahiplerinin görüşünün alınmadığını ve çarşı için çürük raporu veren heyet başkanının FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklandığını ileri sürdü.

Denizli'de 20 bin metrekare alan üzerine kurulan, 3 blok ve 650 dükkandan oluşan Üçgen Çarşısı ile ilgili İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü depreme dayanıksız raporu vermişti. Yapılan itirazlar da sonuç vermeyince Denizli Büyükşehir Belediyesi, 80'i yurtdışında ikamet eden 600 hak sahibine yazı göndererek binalarını kendi imkanlarıyla yıkmalarını istemişti.

CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Üçgen Çarşısı'nın yıkılmasıyla ilgili farklı iddialar ortaya attı. CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Teoman Sancar, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın iddialarını yanıtlamasını istedi. Sancar, Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı Üçgen Çarşısı'nda esnafların ve mal sahiplerinin mağdur edildiğini, mal sahiplerinin rızası dışında yıkım kararı alındığını öne sürdü. Büyükşehir Belediyesi'nin çarşıyla ilgili 83 ve 80 yaşındaki iki işyeri sahibinden özel vekaletname aldığını, vekaletnameler kullanılarak çarşının depreme dayanıklılık raporunun hazırlatıldığını, çarşının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığını ileri süren Sancar, "Denizli'de depreme dayanıklılığı meçhul yüzlerce özel ve kamuya ait bina, işhanı ve apartman varken, neden Üçgen Çarşısı'na özel ilginiz var? Üçgen Çarşısı'na gösterdiğiniz hassasiyeti ve önemi acaba Denizli'de kaç işhanına, çarşıya ve kamu binasına gösterdiniz? Neden Üçgen Çarşısı'nda mülkü olan 83 yaşında bir amcadan ve 80 yaşında bir teyzeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak özel vekaletname alma gereği duydunuz" dedi.

"RAPORU HAZIRLAYAN FETÖ'DEN TUTUKLU"

Rapor hazırlandıktan sonra FETÖ/PDY sanığı olan ve halen aranan bir işadamının (Erdem Aydın), çarşıdan 70'in üzerinde bağımsız bölüm aldığını, bunun tesadüf olup olmadığını savunan CHP İl Başkanı Teoman Sancar, "Elinizdeki vekaletle Üçgen Çarşısı'ndaki yüzlerce mülk sahibinin haberi olmadan arkadan dolaşarak çürük raporu aldığınız heyetin başkanının da FETÖ üyeliği zannı ile tutuklu olması tesadüf müdür? Vekaletnameyi aldığınız yaşlı amca ve teyzenin, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bir yöneticinin akrabası olduğu doğru mudur? Üçgen Çarşısı'nın istikbali konusunda oradaki yüzlerce esnafı ve mal sahibini toplayıp vatandaşları aydınlatmak ve bilgilendirmek yerine konunun ne olduğunu bile anlamadığına inandığımız iki yaşlı vatandaştan vekalet alarak iş bitirmeye çalışıyorsunuz. Toplanan yüzlerce imzayı ve imzayı atan mal sahiplerinin size anlatmak istediklerini neden dikkate almıyorsunuz" diye konuştu.

"SAKALLIYI FARK ETMEDİN Mİ?"

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye encümen başkanı Sezai Günalp'le ilgili soruların da yanıtlanmasını isteyen CHP İl Başkanı Sancar, 'Sakallı' lakaplı Sezai Günalp'in özel bir hastaneden 250 bin liralık çek alıp FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan bir döviz bürosuna gönderildiğini de iddia etti. Sancar, "FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sakallı lakaplı Sezai Günalp'in ifadeleri ve evinde bulunduğu söylenen vasiyeti göz önüne alındığında Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni kanalıyla Fettullahçı Terör Örgütü'ne aktarılan meblağ ne kadardır? Hiç biriniz bu para trafiğini ve akışı görmedi mi, yoksa görmezden mi gelindi? Sayın Zolan, yoksa sizi de mi kandırdılar" diyerek iddialarının yanıtlarının verilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar'ın konuşması,

-Toplantıdan detay görüntü.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

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Şanlıurfa’da öğrencilerden 'Yeşilay' yürüyüşü

ŞANLIURFA’da, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin kötü alışkanlıklara karşı dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Öğrencilerin yürüyüşünde polis zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldı.

Öğleden sonra Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanan 70 kadar ilk ve ortaokul öğrencisi, Yeşilay Haftası dolayısıyla kötü alışkanlıklara karşı yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Topçu Meydanına kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde pankartlara yürüyüş yapan öğrenciler için 100 kadar polis, zırhlı araçlarla güzergah üzerinde önlem aldı. Güvenlik önlemi arasında yürüyen öğrenciler, meydanda basın açıklaması yaparak dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüş için hazırlık yapan öğrenciler

- Öğrencilerin çevresinde güvenlik önlemi alan polis

- Kortej yürüyüşünün başlaması

- Zırhlı araç eşliğinde polis korteji takip etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)