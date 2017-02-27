DHA YURT BÜLTENİ - 15

Akkuyu'nun itiraz edilen ÇED raporuna bilirkişiden onay çıktı



MERSİN'in Gülnar İlçesi'ne kurulacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için çıkan olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna yapılan itiraz sonrası görevlendirilen yeni keşif heyetinin hazırladığı 205 sayfalık rapor tamamlandı. Bilirkişi, ÇED raporunun kurallara uygun olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için birçok sivil toplum örgütü ve çevreciler Danıştay'a dava açtı. Santralin yerinin yanlış seçildiği, çevre sağlığı yönünden etkileri, yeterince risk alanızı yapılmadığı iddia edildi. Ayrıca çeşitli sektörel etkisi, Akdeniz foku gibi canlılara etkisi, kaza halinde acil müdahale planındaki eksiklik olduğu ve olası bir tsunami etkisinin hesap edilmediği öne sürüldü. Bunun üzerine görevlendirilen bilirkişi heyeti, 5 Aralık 2017'de NGS alanına giderek inceleme ve değerlendirme yaptı.

ÇED'İN İPTALİNİ GEREKTİRECEK BİR HUSUS YOK

15 kişilik bilim insanından oluşan heyetin, hazırladığı 205 sayfalık bilirkişi raporu, 23 Şubat 2017'de Danıştay 14'ncü Dairesi'ne sundu. Akkuyu'ya onay veren bilirkişi gerekçelerini de 24 maddede altında toplandı.

Sonuç olarak, 1 Aralık 2014'te verilen ÇED olumlu kararının iptalini gerektirecek bir husus olmadığı kanaatine varıldığı açıklanan raporda, 'NGS'nin nükleer güvenlik usul ve uygulamalarında kriterlere uygun olduğu; santralde kullanılan teknoloji ve güvenliğin günümüz nükleer santrallerindeki sisteme uygun olduğu; ÇED raporunun, ÇED yönetmeliğine uygun olduğu; NGS alanın nüfus, fauna, jeolojik, doğal afet durumu, toprak, su ve arazi kullanımının ÇED raporunda detaylı anlatıldığı; ÇED raporunda orman mevzuatına göre gerekli izinlerin alındığı ve ciddi bir sorunun ortaya çıkmasının beklenmediği; bölge eko sistemine etkileri konusunda yeterli incelemenin yapıldığı; tsunami risk araştırması, zemin ve kaya mekaniğinin yapıldığı; raporda, projede kullanılacak radyoaktif maddelerin nasıl muhafaza edileceğinin kabul edilebilir düzeyde açıklandığı; bölgedeki Akdeniz fokunun korunmasına ilişkin yeterli önlemlerin alınacağının değerlendirildiği; santralin elektrik üretimi açısından temiz enerji olduğu yönünde önemli bir avantaj sağlayacağı iklim değişikliği sürecinde deniz seviyesi yükselse bile tsunami oluşturacak bir seviyeye hiçbir zaman ulaşamayacağı' belirtildi.

Haber: Murat KİBRİTOĞLU/ ADANA, ()-



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CHP'li Öztrak: Devletin çiftçiye 67 milyar borcunu ödemesi lazım

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak,devletin çiftçiye destek borcu bulunduğunu ve derhal ödemesi gerektiğini söyleyerek, "2007 ile 2015 yılları arasında çiftçiye 132 milyar TL ödenmesi gerekiyordu. Şu ana kadar ödediği destekleme rakam ne? 65 milyar TL'dir. Dolayısı ile devletin çiftçiye 67 milyar borcu bulunmaktadır" dedi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'nde Süt Üreticileri Birliği'nin genel kuruluna katılan CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, çiftçinin çok dertli olduğunu ve devletten alacağı olan 67 miyar Türk lirası destek borcunu derhal ödemesi gerektiğini söyledi. Öztrak, "Devletin aslında yeni milli gelir rakamları ile çiftçiye 132 milyar Türk lirası ödemesi gerektiğini öne süren Öztrak, "2007 ile 2015 yılları arasında çiftçiye 132 milyar TL ödenmesi gerekiyordu. Şu ana kadar ödediği destekleme rakam ne? 65 milyar TL'dir. Dolayısı ile devletin çiftçiye 67 milyar borcu bulunmaktadır. Çiftçi borçla boğuşuyor. Bakın Antalya'daki bir çiftçi Dışişleri Bakanı'na bağırıyor. Konuşmadan geçmeyeceksin diyor. Dinlemeden geçmeyeceksin diyor. Gerçekten çifti şikayetçiydi. Mazot fiyatlarından, gübre fiyatlarından şikayetçiydi. Çünkü sıkıntı boğaza kadar gelmiş durumda. Dolayısı ile çiftçinin bu durumunu şu anki Başkanlık oylamaları veya referandum tartışmaları çözmeyecektir.

Öztrak, 2006 yılında Ak Parti'nin 5488 sayılı bir kanun çıkardığını, bu kanunda tarıma verilen desteklerin gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1'in altına düşmeyeceğinin söylendiğini ifade ederek, "Bende bu konuyla ilgili dün akşam bir tweet attım. Bu kabaca eski verilere göre 118 milyar tutarındaydı ve 65 milyar ödenmişti. Yeni verilere göre baktım bu rakam, 132 milyara tekabül ediyor. 2 milyon çiftçi ailesi olduğunu var sayarsak, devletin her bir çiftçi aileye borcu 30 bin TL'dir. Bende bir önce devletin sıkıntıda olan çiftçiye bu borcun ödenmesi gerektiğini ifade ettim" dedi.

"ÇİFTÇİ SATTIĞI SÜTLE BİR KİLO YEM ALAMIYOR"

Katıldığı Hayrabolu Süt Üreticileri birliği kurulunda çiftçilerle dertleştiğini ifade eden Öztrak, "Çiftçinin sattığı süt fiyatı ile yem fiyatı arasında 1,5'luk bir parite olması lazım. Yani çiftçi bir litre süt satıp, 1,5 kilo yem alamıyor. Diğer alanlara da baktığımız zaman çiftçimiz çok sıkıntılıdır. Zaten ekonominin geneli de çok sıkıntılı. Dün bunları da paylaştım. Geri ödenemeyen senetler, yüzde 38 artmış durumda. Dolayısı ile bu ekonomide sayın Cumhurbaşkanı, ekonomide gerçek bir sıkıntı yok dese de bu durum ekonomide ciddi sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Vatandaşın sorunlarının giderilmesi için yeni istihdamlar yaratılması gerekirken biz neyle uğraşıyoruz. Biz başkanlık sistemi ile ve onun halk oylamasının ekonomi üzerinde yarattığı belirsizliklerle uğraşıyoruz. Yapılan bir tek şey var. Vatandaşın sürekli borcu artırılarak bu dönem geçiştirilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Faik Öztrak'tan detaylar

-Öztrak'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Pazardan dönerken öldürüldü

AYDIN'nın Söke İlçesi'nde, pazar alışverişinden dönen 52 yaşındaki Şükrü Ateş, aynı mahallede oturan H.Ç. (Hasan Çalış) tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Şükrü Ateş, mahallesindeki semt pazarından alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek üzere yola koyuldu. Bu sırada mahalle sakinlerinden H.Ç. ile karşılaştı. Ateş ve H.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü atışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.Ç. belindeki tabancayı çıkararak, Şükrü Ateş'e 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şükrü Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinden ayrılan H.Ç. ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Ateş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şükrü Ateş'in fotoğrafı

- Olay yerinden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ SÖKE (Aydın), ()

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Bin 400 kişinin alınacağı 6 aylık iş için 24 bin başvuru

BATMAN İŞKUR Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, çeşitli kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere alınacak bin 400 kişilik iş için 24 bin 302 kişi başvuru yaptı.

Belediye ve Özel İdare Genel Sekreterliği'nin de aralarında bulunduğu 4 kurumda, 6 ay süreyle çalışacak bin 400 kişilik iş için İŞKUR Müdürlüğü'ne 24 bin 302 kişi başvurarak kayıt yaptırdı. Başvuruların Cuma günü sona ereceğini belirten İş-Kur İl Müdürü Besim Eviz, "Özel idare, belediye, müftülük ve orman müdürlüklerinde 6 ay süreyle çalışacak bin 400 geçici işçi alımı kriterlerini belirledik. Müftülükte çalışacaklara 19-35, diğer kurumlarda görevlendirilecekler ise erkeklerde 36-65 yaş, kadınlarda da 19-65 yaş arası kriteri var. Noter huzurunda gerçekleştireceğimiz alım öncesinde izdiham oluştu" dedi.

6 Ay süreli de olsa bir iş sahibi olmak için uzun kuyruk oluşturan onlarca kişi, kayıt yaptırmak için saatlerce İŞKUR Müdürlüğü önünde bekledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR binası önünde kuyruğa giren vatandaşlar, izdihama yol açtı. Özel güvenlik elemanları da sıra oluşturmak için izdihama neden olan vatandaşların sıraya girmesi için büyük çaba hacadı. İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileri, müracaatta bulanacak herkese kolaylık sağlanacağını söyledikten sonra sakinleşen vatandaşlar kuyruğa girerek sıra bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İşkur kapısında toplanan işsizler

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Yapılan röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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Cezaevinde hastane gibi sağlık birimi açıldı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde yaklaşık 5 bin 200 tutuklu ve hükümlünün kaldığı F tipi, kapalı ve açık cezaevlerinin bulunduğu Kocaeli Ceza ve İnfaz Kurumları'nın içerisindeki sağlık birimi törenle açıldı. 12 uzman doktorun görev yaptığı sağlık birimi sayesinde rahatsızlanan tutuklu ve hükümlülerin hastanelere sevkinde azalma yaşandı.

Kocaeli Ceza ve İnfaz Kurumları Sağlık Birimi açılışına Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe katıldı. Açılışı yapılan sağlık biriminde dahiliye, kadın doğum, göz hastalıkları, radyoloji, ortopedi, kulak burun boğaz, diş ve psikiyatri poliklinikleri bulunuyor. 12 uzman doktorun görev yaptığı ve 12 muayene odasının bulunduğu sağlık birimi 600 metrekare alana sahip. Ayrıca sağlık biriminde 24 saat boyunca doktorlar hizmet verecek.

Sağlık biriminde alanında uzman kişilerce en hızlı şekilde hizmet verileceğini söyleyen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, "Kasım ayında faaliyete giren birimimizde 3 bin 524 hükümlü ve tutuklu hasta muayene edilmiş, bunlardan sadece 262'si İzmit'teki hastanelerde muayene edilmiştir. Bu da ciddi bir rakamdır. Ekonomi ve zaman anlamında tasarruf sağladı. Kandıra yerleşkesinde bulunan ortalama 5 bin 200 hükümlü ve tutukluya aile hekimlerimizce kurum revirinde verilen muayene ve tedavi hizmetleri sırasında muayene edilen hükümlü ve tutukluların yaklaşık yüzde 85'inin ileri tetkik ve tedavilerinin yapılmak üzere 30 kilometre uzaklıkta İzmit'teki hastanelerde sevki yapılıyordu. Yeni sağlık birimiyle bu sorun ortadan kalktı" dedi.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise, "Bulunduğumuz yerde 5 bini aşkın hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanlığı olarak mahkumların sosyal hayata kazandırılması konusunda görev yapıyoruz. Bütün faaliyetlerimizde insan hak ve onurunu ele alan bir sistem uyguluyoruz. Burada yapılan bu birim mahkumların sağlığa hızlı ulaşabilmeleri ve dış güvenlik hizmetlerinin kolaylaştırılması yönünde olmuştur" diye konuştu.

Açılan birimde insan onuruna dayalı hizmet anlayışı ile tutuklu ve hükümlülere sağlık hizmeti verileceğini söyleyen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "İnsan onuruna dayalı hizmet anlayışı ile büyük kolaylıklar sağlayacak olan bir birim. Temel olarak Kandıra cezaevinde olan birimimiz hem mahkumlara, hem de yönetimde bulunanlara büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Programın ardından cezaevinde sahnelenen Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" isimli eserinin tiyatro oyunu sahnelendi. Kadın mahkumlar ile çocukları oyunu izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık biriminin hizmete açılması

-Konuşmalar

Haber: HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ, ()