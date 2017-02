DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bakan Soylu, Çanakkale'de 'Evet' oyu istedi (2)

BAKAN SOYLU, "DEVLETİMİZ ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Barbaros Mahallesi Üye Buluşma Toplantısı katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Bayramiç İlçesi'ne geçerek Belediye binasının açılışına katıldı. Bayramiç Belediye binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Depremzedelerin mağduriyetlerinin giderildiğini belirten Bakan Soylu, "Devletimiz eskisi gibi değildir. Öyle 'IMF'nin kapılarına git, emekli maaşları için, 500 milyon dolar için kuyruk bekle, elin boş dönsün' denilen bir devlet değildir. Allah'ımıza şükürler olsun, kim ne söylerse söylesin, bizi ne kadar geri noktaya getirmeye çalışırlarsa çalışsınlar, dün IMF'den borç alan bir Türkiye, bugün dünyanın her noktasında ayakta duran, güçlü, kudretli, özgür ve hür bir Türkiye var. İnşallah bu depremin yaraları da sarılıyor. Valimiz, milletvekillerimiz, AFAD'ımız ellerinden gelen her şeyi yapmaktadır" dedi.

"BİZİM ZALİMLE, ZULÜMLE PROBLEMİMİZ VAR"

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiçli olmasından dolayı ilçenin Türkiye açısından önemli bir yer olduğunu aktaran Bakan Soylu, İstiklal Şairi Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişime kalkıp sövemem. Yumuşak başlı isem kim dedi ki uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum" dizelerini okuduktan sonra şunları söyledi:

"Bu aziz milletimize en zor zamanında 'korkma' diye seslenen asil bir kahramanımız var. Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'te dünyaya gözlerini açtı. Bu vatan kokusunu, bu vatan sevdasını ilk defa bu topraklardan, bu havadan aldı. Buralardan aldığı aşkla burada başladığı hayatını, bu aziz millete, bu asil millete adadı. Bu rastgele bir şiir değildir. Bu, aslında bu topraklar üzerinde yaşanan bin yıllık mücadeleyi özetleyen bir şiirdir. Bu milletin kapısına, bu Çanakkale'ye neden yedi düvel ordularının dayandığını, neden bu milletin kıyasıya bir mücadeleyle beraber bu vatanı savunduğunu, bu milletin Malazgirt'ten Viyana kapılarına kadar neyin kavgasını verdiğini ve ona birilerinin aslında ne yaptırmak istediğini özetleyen bir şiirdir bu şiir. Akif haklıdır. Bizim zalimle, zulümle problemimiz var. 3,5 milyon insan bombalardan kaçıp kapımıza geldiğinde sırtımızı dönmedik. Bu kapıları onlara kapatmadık. Çünkü bu millet yaşatılmak istenen zillete ne derece karşı koyduğunu, bu Çanakkale'nin her hali, her santimetrekaresi ve Çanakkale'nin bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya vermiş olduğu güçle göstermiştir. Biz bunu sadece yapmıyoruz. Osmanlı Rus harbinde, oradan, Kafkasya'dan bir taraftan Tatarlar bir taraftan Kırımlılar, bir taraftan Gürcüler. O bölgede duran insanların tamamı yerlerinden, yurtlarından edildiğinde 'Acaba nereye gideceğiz' diye bir kaygı içinde olmadı. Anadolu onlara bir yuva oldu ve onları kucaklayan aziz bir millet. O tarihten bu tarihe kadar, şükürler olsun ki, birçok sıkıntı, birçok cefa çektik ama bir büyük millet olarak bugüne kadar geldik."

"HÜR İRADEMİZLE TÜRKİYE'Yİ BUGÜNLERE GETİRDİK"

Türkiye'nin cumhuriyetin ilanından sonra birçok kez darbeye maruz kaldığını ifade eden Bakan Soylu, "1960 darbesi yapıldı, 80 yapıldı, 28 Şubat yapıldı, 27 Nisan yapıldı, 15 Temmuz yapıldı, hiçbirisine şiddetle karşı koymadık. Allah'a şükürler olsun, oyla, sandıkla, hür irademizle Türkiye'yi bugünlere getirdik. Bu millet, büyük bir millettir. Bu millet, güçlü bir millettir. Hedefleri olan bir millettir. 15 Temmuz'da bu millet sokaklara çıktı. Sadece 15 Temmuz için çıkmadı. 1960'ta dedelerimiz, anneannelerimiz bir şey söyledi, 'Keşke o adama sahip çıkabilseydik' dedi. Keşke 1960'ta canımız pahasına sokaklara çıkabilseydik de bu milletin adamını asanlara 'Hayır bunu yapamazsınız' deseydik. İşte o günün kahrıyla, o insanların torunlarına anlattıklarıyla, o gün onlar çıkamadı ama torunları Recep Tayyip Erdoğan'ın öyle bir hale getirilmemesi için sokaklarda büyük bir özgürlük mücadelesi verdiler" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI SİSTEMİ TEK KELİMEYLE MİLLET SİSTEMİDİR"

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakanı Bülent Ecevit arasında yaşananları hatırlatan Bakan Soylu, "Ben o dönemde il başkanıydım. Sonra ne oldu? Kafasına anayasayı yedi. Bu sistem baba ile oğlu karşı karşıya getirir. Bir köyde iki muhtar olmuyor. Ne kadar yetkilerini ayırırsanız ayırın, isterseniz can parçanızı getirin, belli bir müddet sonra şeytanları, generalleri devreye girer. Bırakın başka partilerden olmasını, aynı siyasi partilerde de bu böyledir. Bizim kavgayla uğraşacak zamanımız mı var? Yoksa süratle ileriye gidecek bir hedefimiz mi var? Kim ne derse desin dünyanın en büyük 10 devletinden birisi olacağız. Diyorlar ki ' Parlamento güçlü olmayacak.' Tam tersi parlamento çok güçlü olacak. Yürütme kendi işini yapacak. Cumhurbaşkanı sistemi tek kelimeyle millet sistemidir" dedi.

Konuşmasının ardından Bayramiç Belediye binasının açılışını yapan Bakan Soylu, Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu evi ziyaret etti. Bakan Soylu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),()

Eşini almaya giderken kazada yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 40 yaşındaki Ramazan Karataş eşini almaya gittiği otomobille kaza yaptı. Kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilde sıkışan Karataş kurtarılamadı.

Aksu İlçesi'ne bağlı Solaklı Mahallesi'nde oturan Ramazan Karataş, Serik'e ailesini ziyarete giden eşini almak için 07 YT 466 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Karataş'ın kullandığı otomobil saat 19.30 sıralarında Abdurrahmanlar Mahallesi'nde karşı yönden gelen Mehmet A.'nın kullandığı domates yüklü 07 D 8705 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan Ramazan Karataş ağır yaralanırken, kamyoneti bırakan diğer sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Ramazan Karataş'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyonet sürücüsü Mehmet A. ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Mehmet A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Keçiler kayalıklarda mahsur kaldı

KARABÜK'ün Salmanlar Köyü'nde yamaçtaki kayalıklarda iki gündür mahsur kalan keçileri kurtarmak için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından başlatılan çalışmalarda hayvanlardan biri kurtarılırken havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Yorulmaz'ın iki gün önce sürüden ayrıldığı 16 keçisi yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Sebahattin Yorulmaz ile oğlu Sezai Yorulmaz'ın kurtarmaya çalıştığı keçilerden ikisi yamaçlardan düştü. Keçilerden biri telef olurken ayağı kırılan diğer hayvan ise kesildi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekibi halatlarla ulaştığı keçilerden birini kurtardı. Keçileri kurtarmak için kayalıkların üzerine tahta merdiven kuruldu. Havanın kararması nedeniyle AFAD ekipleri tarafından çalışmalara ara verildi.

Kurtarma çalışmalarının yarın tekrar başlayacağını belirten AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, "Amacımız keçileri kurtarmak. Mal sahibi keçilerin zor durumda kaldığında kendilerini uçuruma bıraktığını, karanlıkta psikolojilerinin bozulduğunu söyleyip çalışmaların yarın gündüz saatlerinde devam etmesini istedi. Burada malzemelerimizi bırakıp yarın sabah keçileri kurtarmaya çalışacağız. Öyle veya böyle bu hayvanları buradan kurtaracağız" dedi.

İHH Başkanı Yıldırım: 15 Temmuz gecesi İsrail sokaklarında 'Erdoğan rejimi düşüyor' diye sevinç çığlıkları atıldı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 15 Temmuz'u Amerikalıların değil asıl İsraillilerin yaptığını belirterek, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın uçağının rotasını söyleyen site bir Amerika sitesidir. Ama ondan önce İsraillilerin sitesinde vardı. O gece İsrail sokakları doldu, 'Erdoğan rejimi düşüyor' diye sevinç çığlıkları attılar" dedi.

Bülent Yıldırım, İHH Zonguldak Şubesi tarafından Genel Maden İşçileri Sendikası'nda düzenlenen 'Suriye özelinde ümmet çağrısı' konulu konferansta yaptığı konuşmasında, dünyada meydana gelen savaşlarda yaşamını yitiren tarafın Müslümanlar, öldüren tarafın Haçlılar, Siyonistler, Budistler ve iş birlikçileri olduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle dedi:

"Dünyada Hıristiyan'ın, Hıristiyan'la savaştığını gördünüz mü? Hıristiyan'ın, Yahudi'yle savaştığını gördünüz mü? Bütün hepsi birleşmiş, Müslümanları öldürüyor. Aslında 1'inci Dünya Savaşı bitmemiş bir savaştır. Ara verilmiş bir savaştır. Şimdi tekrar başlatıldı, buna 3'üncü Dünya Savaşı diyorlar ama bize göre 1'inci Dünya Savaşı'nın devamıdır. İşte bu dönemde Müslümanlar öncelikle neyle karşı karşıya kaldıklarını fark etmeliler. Emperyalizm ve Siyonizm birlikte hareket ederek bütün Müslüman toprakları tek tek yok etmeyi planlıyorlar. Bu planlama içerisinde 'sıra herkese gelecek' diye kararlılığını ortaya koymuşlar."

Dünyayı İsrail'in yönettiğini, dünyayı kimin yönettiğini anlamak için de Kudüs'e bakmaları gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tarihte Kudüs bizimdi, Osmanlı yönetiyordu. Hıristiyanların yönettiği dönemde Kudüs Hıristiyanların oldu. Yahudilerin yönettiği dönemde Kudüs Yahudilerin oldu. Dünyada Doğu Türkistan'dan tutun Sırbistan'a kadar yapılan zulümlerin hepsinde Kudüs'ü işgal eden ve yönetenlerin payı vardır. Kudüs'te özgürce namaz kıldığımız gün yine Osmanlı dönemindeki kadar en az, inşallah daha fazla olacak dünyaya adaletin geldiğini göreceğiz. Şu anda Mescidi Aksa'nın içini dışını oyuyorlar, niçin, 'Kudüs başkent ilan edilsin' diye. Şu anda Kudüs'ü başkent ilan etme kararı aldılar, Netanyahu. Tramp ona destek veriyor, Putin'de el altından destek veriyor. Bütün hepsi birleşti. İnşallah biz Kudüs'te özgürce namaz kılacağız. Birgün Allah onu bize nasip edecek. Dünyada 7 milyar insanın mutluluğunu düşünüyorsak huzurunu düşünüyorsak, Kudüs'ü yeniden almak mecburiyetindeyiz."

15 Temmuz'da da İstanbul'u düşürmek istediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"15 Temmuz ümmetin nefes borusunu kesmek için yapıldı. İstanbul sembolik olarak ümmetin akıl ortaya koyabileceği yerdir. 15 Temmuz'da o yüzden saldırdılar. Tanklarla, toplarla, uçaklarla saldırdılar. Aynı Mavi Marmara dönemi gibiydi. Suriye'de şuana kadar 1 milyon insan katledildi. Hapishanede 500 bin kadar insan kayıp. 6 yıl sonra antlaşma sağlandı ama ne açık söyleyeyim İsrail'e güvenilmez. İsrail bu antlaşmaların hepsine ihanet edecek ve ediyor. 15 Temmuz'u asıl İsrail yaptı, Amerika filan değil. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın uçağının rotasını söyleyen site bir Amerika sitesidir. Ama ondan önce İsraillilerin sitesinde vardı. O gece İsrail sokakları doldu, 'Erdoğan rejimi düşüyor' diye sevinç çığlıkları attılar. Darbe girişiminden önce Gazze semaları İsrail uçakları ve insansız hava araçlarıyla dolduruldu. 15 Temmuz gecesi bana Filistinlilerin söylediği İbranice telsiz konuşmalarından yakaladıkları 'Erdoğan düştüğünde vuracaksınız?' 15 Temmuz gecesi başarılı olmuş olsaydı Gazze'yi kan gölüne çevireceklerdi."

Suriyeli iki kardeş maç ederken çıkan kavgada bıçaklandı

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde sokakta maç yapan Suriye vatandaşları arasında çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklandı.

Olay akşam saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta maç yapan Suriye vatandaşları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 27 yaşındaki Abdullah Essair ile kardeşi 25 yaşındaki Mahmut Essair'e rakip takımda bulunan kişiler saldırdı. Başına ve göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Abdullah Essair kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, karnından yaralanan Mahmut Essair ise Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, 2 kardeşi bıçakladıkları belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavgada bıçaklandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Emre U. bıçaklandı.

Olay akşam saatlerinde, Yeni Yalı Mahallesi Cami Sokak'ta muhtarlık yanında yer alan parkta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında Emre U. bıçaklandı. Kavga edenleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Emre U. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, Emre U.'yu bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sivas'ta FETÖ'den 8 eski polis daha tutuklandı

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 eski polis daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas merkezli 18 ilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 108 eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., M.Ö., M.K., M.M.O., N.P., D.K., S.K. ve M.R.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 58 kişi tutuklanmış, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylelikle operasyonda tutuklu sayısı 66'ya yükseldi. Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 9 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

Haber: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()

