DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bitlis'te PKK'ya ağır darbe; 8 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçti (3)

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Bitlis Valiliği, 10 teröristin ölü, 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis merkez Sehi ve Ölek bölgesinde 23 Şubat 2017 tarihinde başlatılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' esnasında, teröristlerle 24 Şubat 2017 günü temas sağlanmıştır. Temas sonrası bölgeye uçak ve helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlenmiştir. 25 Şubat 2017 tarihinde yapılan arazi araması sonucunda, güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ı şehit eden teröristin de içinde bulunduğu 10 terörist silahları ile birlikte ölü olarak, 2 terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi aramasında 1 adet sığınak bulunarak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve imha edilen sığınaktan 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 4 adet el bombası, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, ()

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El Bab'da yaralanan 12 ÖSO askeri, Kilis'e getirildi

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 12 askeri, Kilis'e getirilerek tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, akşam saatlerinde mayın patlaması sonucu bazı ÖSO askerleri yaralandı. Yaralı askerlerden 12'si, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan ÖSO askerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ANTALYA’nın Korkuteli İlçesi’nde kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Burdur Caddesi Korkuteli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. 24 yaşındaki Melih Yalınlar yönetimindeki 07 RP 216 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Melih Yalınlar ile yanındaki 24 yaşındaki Talat Tuğ ve 17 yaşındaki Yakup Seyis ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sedyelerle yolun karşısındaki Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Melih Yalınlar, dotorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yalınlar’ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Durumu ağır olan Talat Tuğ ile Yakup Seyis ise ilk müdahalenin ardından Antalya’daki hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Yaralıların sedyeyle taşınması

- İtfaiye ekipleri ve çevredekilerden

- Yaralının ambulansa alınması

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), ()

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Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

DENİZLİ'de market sahibi 49 yaşındaki Musa Aycan, işyerine pompalı tüfekle soygun amacıyla gelen kar maskeli soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı. Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün (Cuma) saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1940 Sokak'ta meydana geldi. Market sahibi Musa Aycan, işyerine alışverişe gelen müşteriyle ilgilendikten sonra içeriye giren silahlı soyguncuya elindeki veresiye defteriyle direndi. Markete başında kar maskesi elinde pompalı tüfekle gelen zanlı, market sahibine silahını doğrultarak "yanı canını, ya paranı" diyerek soygun yapmak istedi. Olayı şaka sanan ancak gerçek olduğunu anlayan Aycan, hemen önündeki siyah kaplı veresiye defterini eline alarak silahlı soyguncuya direndi. Ardından kaçan soyguncuyu peşinden yine elindeki veresiye defteriyle kovaladı. Soyguncuyu elinden kaçıran Aycan, daha sonra tekrar geri dönerek telefonla polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncunun eşkalini alarak çevrede araştırma başlattı. Silahlı soyguncu ve gözcülük yaptığı belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Marketteki silahlı soygun anı ve market sahibi Musa Aycan'ın veresiye defteriyle soyguncuya direnip, kovalaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Musa Aycan, silahlı soyguncuya veresiye defteriyle direndiğini belirterek, "Müşterilerim gittikten sonra kasada otururken, birden tüfekle başı kar maskeli soyguncu içeriye girdi. Önce birinin şaka yaptığı sandım. Sonra soygunun gerçek olduğunu anlayınca elime aldığım veresiye defteriyle karşı koydum. Tetik düşürdüğü sanıyorum, sanırım silah tutukluk yaptı, bende korkmadı. Silahı doğrultup, ya canını, ya paranı dedi, soygunu yapamayınca kaçtı, bende arkasından veresiye defteriyle kovaladım. Kaçtı ama polisler kısa sürede yakaladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Marketten görüntü

- Market sahibi Musa Aycan ve elindeki veresiye defterinden görüntü

- Aycan ile röportaj

- Ramazan Çetin anons

- Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Zabıtanın parasını aldığı dilenci intihara kalkıştı

KARABÜK'te, dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekiplerinin tutanak tutup 52 lirası aldığı Doğan Kılıç, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Bina önünde 'atla' diye bağıran kişi ile ona tepki gösteren başka bir kişi tartışırken Kılıç, polis tarafından ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde 100’üncü Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde bulunan 4 katlı Yıldırım Apartmanı'nda meydana geldi. Dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekiplerince hakkında işlem yapılan ve topladığı 52 TL’sine el konulan Doğan Kılıç, apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıda yarı çıplak bir şekilde bağıran Kılıç’ı görenler polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kılıç, kendisini ikna etmeyen polislere 52 lirasını ve zabıtaların aldığı 'askerliğe everişli değildir' raporunun verilmeden intihardan vazgeçmeyeceğini söyledi.

İNTİHARI İZLEYENLER ARASINDA TARTIŞMA

Kılıç'ın ikna edilmeye çalışıldığı sırada vatandaşlar apartman önünde toplandı. Kılıç'a doğru küfür ederek tepki gösteren bir vatandaş, "Atla atla. Bu kadar araç senin için bekliyor. Birimizin çocuğunun acil bir şeyi olursa, yangın çıksa ne olacak? Ambulans, itfaiye burada. Hepimizin çoluğu çocuğu hasta. Yalandan delilik yapma. Atlasana" diye bağırdı. Eşiyle apartman önüne gelen bir kişi de ise bağıran kişiye tepki göstererek, "Tepkini, doğru dürüst konuş. Küfür ederek konuşma." diye karşılık verdi. İkili arasında çıkan sözlü tartışma diğer vatandaşların araya girmesi ile son buldu.

Bir süre sonra ikna edilen Kılıç ise apartmandan indirildi. Kılıç'ın daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenildi. Kılıç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye, ambulans ve polis araçlarından detay

-Polisin Doğan Kılıç'ı ikna çabaları

-Vatandaşlar arasındaki tartışma

-Doğan Kılıç polis aracına götürülürken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()