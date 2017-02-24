DHA YURT BÜLTENİ - 15

Gaziantep'te, 41 öğretmen için gözaltı kararı

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 41 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, isimleri açıklanmayan 41 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında toplam 41 öğretmen hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber: Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP, ()

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Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

DENİZLİ'de, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz bir erkek tarafından başından tabancayla vurulan 48 yaşındaki Derya Gündüz adlı kadın, yaşamını yitirdi. Polis, Gündüz'ü kimin vurduğunu belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi 1531 Sokak'ta meydana geldi. 48 yaşındaki Derya Gündüz, sokakta birlikte yürüdüğü ve bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kimliği henüz belirlemeyen bir erkek tarafından tabancayla başından vuruldu. Gündüz, kanlar içinde yere yığıldı. Gündüz'ü vuran kişi olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Başından vurulan ve ağır yaralanan Gündüz, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde öldü. Katilin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği sokaktan görüntü

- Vatandaşların olayı anlatması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Gaziantep'te Suriyelinin ruhsatsız eczanesine baskın

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Ahmet Hamo tarafından işletilen ruhsatsız eczane, polis ve zabıta eşliğinde düzenlenen baskınla mühürlendi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, polis eşliğinde Barış Mahallesi'nde bir depoya düzenledikleri baskında, Suriyeli Ahmet Hamo tarafından ruhsatsız eczane işletildiği tepsit edildi. Steril olmayan ruhsatsız eczane zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken sahibi Hamo ise polis tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız eczanede Suriyelilere 5 lira karşılığında iğne vurulduğu ve ilaç verildiği belirtildi. Halep'in El Bab kentinden gelerek kente yerleşen Ahmet Hamo'nun emniyettekmi işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eczanenin yer aldığı bina

- Eczanedeki ilaçlar

- Hastaların yatırıldığı oda

- Eczane sahibi Ahmet Hamo'nun konuşması

- Ahmet Hamo'nun gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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Balıkesir merkezli telefon dolandırıcılığına 33 gözaltı

BALIKESİR merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığına yönelik yapılan operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak özellikle yaşlı ve yalnız kişileri kandırıp dolandıran 33 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, Balıkesir ilinde yaşlı veya yalnız yaşayan vatandaşları telefonla arayıp, PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine para aktarımı sağladıkları suçlamasıyla korkutup, kandırdığı ve bankalardaki paralarını, evlerindeki ziynet eşyalarını park, çöp konteyneri, araç altı gibi yerlere bıraktırıp, dolandırdığı belirlendi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi üzerine vatandaşların mağdur edilmemesi için soruşturma başlattı. Balıkesir'le birlikte İstanbul, Manisa, Kayseri, Isparta, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran 33 şüpheli yakalandı. Başka illerde yakalanan şüpheliler de Balıkesir'e getirildi. Üzerlerinden sahte polis kimlikleri de çıkan şüphelilerin tamamı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Operasyonda 61 vatandaşın, 19 bin Euro, 33 bin 500 dolar ve 894 bin 95 lira ile 44 bilezik, 150 çeyrek altın, 43 tam altın ile 5 yüzüğünün dolandırıcıların eline geçmesinin engellendiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Polis kamerasından görüntüler)

- Polisin şüphelileri yakalaması

- Araçta arama ve bulunan paralar

- Şüpheliler adliyeye çıkarılıyor

Haber- Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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Atatürk'e hakaret eden öğretmen görevden uzaklaştırıldı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden öğretmen Muhammed T., görevinden uzaklaştırıldı.

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı öğretmen Muhammed T. hakkında soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İslahiye ilçemizde öğretmen olarak görev yapan M.T. adlı şahsa ait sosyal medya hesabından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhine paylaşımda bulunulduğu yönündeki iddialar nedeniyle Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve adı geçen şahıs 24.02.2017 tarihi itibariyle görevinden uzaklaştırılmıştır."

Haber: Metin Faruk TAMER / İSLAHİYE (Gaziantep), () -

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Gaziantep'te, 'ByLock'tan 3 infaz koruma memuru tutuklandı



GAZİANTEP’te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik operasyonda 'ByLock' kullandığı tespit edilen 3 infaz koruma memuru tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan Gaziantep E Tipi Cezaevi'nde görevli 3 infaz koruma gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 memur, çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP, () -