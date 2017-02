DHA YURT BÜLTENİ-15

82 YAŞINDAMİ FATMA NİNEYE CAMİ NÖBETİ CEZASI (HABERİNE EK)

1)CEZA ÖDENDİ FATMA NİNE NÖBETTEN KURTULDU

Manisa'nın Soma İlçesinde yaşayan 82 yaşındaki Fatma Sazan, ödeyemediği 3 bin lira para cezası nedeniyle tuttuğu cami nöbetinden kurtuldu. Sazan'ın yaşadıklarının yerel ve ulusal basında haber olmasının ardından harekete geçen Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi yaşlı kadının kalan 10 günlük cezasının karşılığı olan 480 lirayı ödedi. Cezasının sona erdiğini, yaşadığı tek odalı evde, İlim Işık Camisi'nden gelen imamdan öğrenen Sazan, büyük sevinç yaşadı. Klarnetçi komşusunun çaldığı parçalar eşliğinde oynayarak mutluluğunu paylaşan Sazan, "Artık soğuk havada camiye kadar nöbet tutmak için gitmek zorunda kalmayacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

-Cami nöbetinden kurtulan Fatma Sazan ile röp.



-Fatma Sazan'ın klarnet eşliğinde oynayarak sevincini paylaşması



-Genel ve detay görüntüler



(Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa),

DARBECİ YÜZBAŞI SAGUN: CUMHURBAŞKANINI ALACAĞIMIZ BİZE SÖYLENDİ (EK)

2)SUÇ OLDUĞUNU O ZAMAN ALGILAMADIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğleden sonra da devam edildi. Duruşmada sanıklardan Özel Kuvvetler'de görevli Üsteğmen Mehmet Demir, ifade verdi. 15 Temmuz sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'nda kurmaylık eğitimi gördüğünü, geçmişte önemli operasyonlara katıldığını anlatan Üsteğmen Mehmet Demir, "Ahmet Davutoğlu'nun bizim Musul'daki birliğimizi ziyaretine intikali sırasında ben de yanında yer aldım. 15 Temmuz'daki görevimin de böyle bir şey olacağını kendimde örtüştürdüm" dedi.

Çiğli'ye gidene kadar darbeden haberdar olmadığını da söyleyen sanık Üsteğmen Mehmet Demir, "Gökhan general burada görevimizin, Cumhurbaşkanı'nı sağ salim almak olduğunu söyledi. Bunun suç olduğunu o zaman için algılamadım. Doğru karar vermek için de zaten yeterli zaman yoktu. Zaten Cumhurbaşkanı'nı da sağ salim alacağımız bizlere söylenmişti. Ayrıca söyleneni yapmamam durumunda emre itaatsizlik olurdu. Bunun için de sıkıntı yaşayacağımı düşündüm" dedi.



İLK SİLAH SESİNDEN SONRA GERÇEĞİ ANLAMIŞ



Çiğli'de ne olup bittiğini anlamaya çalıştıkları sırada pilotların kendi aralarında İstanbul ile Ankara'da olaylar olduğunu konuştuğunu, ancak infiale yönelik bir şey duymadığını da anlatan Üsteğmen Demir, Marmaris'te yaşananları da ifadesinde söyledi. Üsteğmen Demir, kendilerine Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli gösteren kırmızı tişörtlü sivilin, onun ayrıldığı bilgisini de verdiğini ileri sürdü.



Marmaris'e ulaştıkları anda yaşadıklarına şaşırdığını da öne süren Üsteğmen Mehmet Demir, "Böyle bir şey yaşayacağımızı düşünmemiştim. Sıkıyönetim olmuş, polis ve jandarmanın yanımızda olacağını, mukavemetle karşılaşmayacağımızı düşündüm. İlk silah sesinden sonra olayın bize anlatıldığı gibi olmadığını algıladım. O andan sonra o bölgeden sıyrılmak için elimden geleni yaptım" dedi.



BAYAN KORUMANIN TELEFONLA KONUŞMASINA İZİN VERDİM



Üzerlerinde bol miktarda mühimmat olduğunu, özel eğitimli olduklarını isteseler can kaybının daha fazla olabileceğini de ifade eden Üsteğmen Mehmet Demir, ifadesini şöyle sürdürdü:



"Hiçbirimizin amacı can kaybına neden olmak değildi. Zaten ilk değil ikinci ateşe cevap verildi. Otelin içine girdiğimizde koruma memurlarını çıkarttık. Bu sırada isminin 'Berna' olduğunu duyduğum bayan koruma memurunun telefonu çaldı ailesiyle görüşmesine izin verdim. Onları teskin ettim. Onları darp etme amacım olsa telefon görüşmesine izin vermezdim. Katliam yapmaya herkesi öldürmeye gittiğimiz anlaşılıyor iddianameden, böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Tüm atışlarımız caydırmaya ve sıyrılmaya yönelik olmasa, daha fazla can kaybı olmaz mıydı?"



Üsteğmen Demir ifadesinde ayrıca, "Meclis vurulmuş, Özel Harekat vurulmuş ben bunu planlasam bir uçakla ihtilal yapıldığı ortamda Turban Otel'i yerle bir ederdim. Kendimden yaşça büyük komutanlarımın emirlerine uydum. Olaylardan haberim yoktu. Ben oraya intikal ve Cumhurbaşkanı'na refakat maksadıyla gittim. Emir komuta zinciri içinde olduğunu düşündüm. Bizimki suikast değildi. Suikast herkesin en zayıf anında, kalleşçe yapılır. Biz helikopterle bağıra bağıra gittik. Polislere 'teslim ol' çağrısı yaptık onlar da silahla karşılık verdi" dedi.

"ERGENEKON DAVALARINDA YARGILANANLARA DESTEK VERDİM"

FETÖ üyeliğini de kabul etmeyen Mehmet Demir, sosyal medya hesaplarının da incelenebileceğini, Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan komutanlarına destek olduğunu, şu an onlarla aynı kaderi yaşadığını da ileri sürdü. FETÖ'yle bağlantısının da olmadığını yine ifadesinde anlattı.



Üsteğmen Mehmet Demir, ifadesinde yine mahkemeye yönelik "Bizi oraya gönderenlerin, polisle askeri karşı karıya getirip daha çok kan dökülmesini isteyenlerin kim olduğunu ortaya çıkartacağınıza inancım tamdır" dedi.



Polislere yönelik hakaret ve darp olaylarına da karışmadığını ileri süren Üsteğmen Mehmet Demir'e, Mahkeme Başkanı'nın poliste verdiği ifadesinde 'Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in kendilerine Cumhurbaşkanı'nı ve ailesini alma emrini Genelkurmay'dan aldığını söylediğini' anlattığını hatırlattı. Bunun üzerine Üsteğmen Mehmet Demir, ifadesinin doğru olduğunu söyledi.

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN-MUĞLA/

3)SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenenve yalnız yaşayan talihsiz kadın Zahide Eker(57) yaşamını yitirdi.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık semti Camiikebir Mahallesi 152'nci sokakta bulunan tek katlı ve sobalı evde yalnız yaşayan Zahide Eker'e yakınları telefonla ulaşamayınca öğleden sonra eve geldiler. Kapının açılmaması üzerine pencereden bakan yakınları, kadını salonda yerde yatar halde görerek, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Eker'in sobadan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek, öldüğünü belirledi. Polis evin etrafında güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de evde araştırma yaptılar. Zahide Eker'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



----------------------------



-Kadının öldüğü evden görüntüler



-Kadının cenazesinin araca konulması



-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,



DV 1 DOSYA, 2 dakika 36 saniye/83.3 MB



4)ADIYAMAN'DA, İKİ KAZA: 4 YARALI

ADIYAMAN'da, meydana gelen iki farklı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kentteki ilk kaza, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Emrah Bulut yönetimindeki çimento yüklü 02 KT 703 plakalı kamyon, Furkan Baki Korkmaz idaresindeki 02 AZ 742 plakalı otomobile vurdu, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki İslim Açar'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Korkmaz ile yaya Açar, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan İslim Açar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



İkinci kaza ise öğleden sonra Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Küçüközer yönetimindeki 63 K 1234 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Esra Küçüközer yaralandı.



Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



- Kazaya karışan kamyon



- Yaralının ambulansa taşınması



- Devrilen otomobil



- Toplanan kalabalık ve polis incelemesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB