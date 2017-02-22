DHA YURT BÜLTENİ-15

1)ALAŞEHİR'DE EŞİ VE KIZINI ÖLDÜREN BİLAL KUPAL TUTUKLANDI

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldüren Bilal Kupal, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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2)BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: MEVCUT SİSTEM KRİZLERE GEBE BİR SİSTEM

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (BALKANSİAD) toplantısına katılmak üzere eşi Esra Şimşek ile Bursa'ya geldi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti. Burada Vali Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun tarafından karşılanan Bakan Şimşek, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından basın mensuplarının referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Mehmet Şimşek, "Kampanya güçlü bir şekilde daha yeni başlayacak. Hafta sonu partimizin Ankara’da çok güçlü bir toplantısı olacak. Ondan sonra hepimiz sahada olacağız" dedi.

EKONOMİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ

Referandumun önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şöyle devam etti: "Türkiye için çok kritik bir karar. Vatandaşımız anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir. Bugün aynı partiden Cumhurbaşkanı, hükümet ama ileride bu sistem devam ederse çok ciddi sıkıntılara gebedir. Hem cumhurbaşkanın çok geniş yetkileri var, hem cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçilmiş olacak. 'Değişiklik olmazsa olmazdır' şeklinde bakmak lazım. Ben inanıyorum ki milletimiz bu çerçevede değişiklikleri içeriğini anladıkça güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Referandum, ekonomi açısından da çok önemli. 65’inci hükümetiz biz. Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman 20 tane bile olmaması lazım. Ortalama 5 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman, ömrü 18 ay olan hükümetler var. Böyle hükümetler takdir edersiniz ki uzun vadede düşünüp, yapısal sorunları çözüp Türkiye’yi çok daha güçlü bir şekilde küresel rekabette zor taşır. Ortalama ömrün bu kadar kısa olduğu bir hükümet yapısıyla."

Görüntü Dökümü



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-Mehmet Şimşek'in protkol ile selamlaşması



-Bursa valisinin makamında ziyaret



-Mehmet Şimşek'in açıklamaları



BOYUT: 338 MB



SÜRE: 3 dakika 11 saniye

Berktuğ ÖNCÜ- Edip TEKİN/BURSA, ()

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AK PARTİLİ EKER'DEN CHP'YE 'PAPAĞAN' BENZETMESİ (EK)

3)PKK VE DEAŞ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIP ZARAR VERİYOR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şubat ayı Olağan Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Kürtlere en büyük zararı PKK'nın verdiğini söyleyerek, "PKK iki şeyle yola çıktı. İlki, Türkiye'yi bölüp bağımsız bir Kürt devleti kurmak, ikincisi bu komünist, sosyalist olacak. Bu iki iddia da çöktü. PKK'nın terörist başları, kendi politik geleceklerinde başka bir şey düşünmüyor. Ne Kürtler onların umurunda, ne Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın haklarına, ne de özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamalarına imkan sağlayacak bir şeylerin içerisindeler. Böyle bir istekleri yok. Aksine Türkiye'de ne zaman sivilleşme ve demokratikleşme yoluyla bir takım gelişmeler olsa, PKK'nın görevi taşeronluk yaptığı uluslararası karanlık güçlerin hesabına bunu sabote etmek, tahrip etmek" diye konuştu. DEAŞ'in İslam düşmanlığını beslediğine dikkat çeken Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kanlı cinayetlerle, dünyanın en vahşi ve barbar görüntülerini televizyonlara yansıtarak bunu yapıyor. Bu iki örgüt Türkiye'yi hedef almış ve zarar veriyor. Ortadoğu'da çıkarılan yangının bir parçası haline getirmeye çalışıyor. PKK ve DEAŞ buna hizmet ediyor. Bu ikisi yetmiyor, uzun süre sivil toplum örgütü gibi görünen ama kodlarında sadece iki yüzlülük olan FETÖ terör örgütü de yüzünü 15 Temmuz'da gösterdi. O da aslında bu ikisini yapmak istediğine ortak. Türkiye'yi kanlı yangının içine çekme çabasında. 15 temmuz'da yapılmak istenen şey bir hükumeti değiştirmek değildi. Amaç, Türkiye Cumhuriyetini çökertmek. Kurum ve kuruluşları, silahlı kuvveti ve hükumetiyle çökertmek. Umduğu şey, sistem çökerse iç savaş çıkacak ve Türkiye, Suriye ile Irak'ın parçası gibi, kanlı yangın ortamının parçası haline gelecek. Buna hizmet ediyor. Cumhuriyet tarihinde ne Yunan ne de bir başkası, kurtuluş savaşı sırasında, hiç kimsenin yapmadığını hain FETÖ terör örgütü meclisi bombalayarak yaptı. Eğer bir iki metre sağa düşmüş olsa, düğmeye yarım saniye erken bassa genel kurul salonunun üstüne düşüyor. Oradan hiçbirimiz sağ çıkamazdık."

Görüntü Dökümü



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-Eker in açıklamaları

İbrahim MAŞE_MERSİN/

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4)AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ PAŞAYEVA: AMAÇLARI TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMEMESİNİ SAĞLAMAK

AZERBAYCAN Milletvekili Ganire Paşayeva, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi Türk-Müslüman coğrafyasının güçlenmesidir" dedi.

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Karabağ Meselesi ve Hocalı Soykırımı' konulu konferansta konuşan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye'deki terör olaylarına değindi. Paşayeva, terör örgütlerinin amaçlarının Türkiye'nin gücünü zayıflatmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ne kadar insanımızı teröre şehit verdik. Bu terör örgütleri bu silahları nereden alıyorlar? Nereden alır terör örgütleri bu politik destekleri ve yardımları? Amaçları Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmemesini sağlamak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi Türk-Müslüman coğrafyasının güçlenmesidir. Çünkü Türkiye güçlenirse Türk dünyasına ve müslümanlara daha fazla sahip çıkacak. Ama Türkiye zayıflarsa bu yazdıkları büyük projeler belki bu coğrafya üzerinde yazılacak. Büyük oyunlar, büyük senaryolar, büyük projeler, kurmak istedikleri devlet. Ne amaçla o devleti kurmak istiyorlar? Bunları biliyorsunuz. Türkiye zayıflarsa amaçlarına çok çabuk ulaşacaklar. Onlar engel yaratan bir güç, bir devlet yok ki. 'Biz seni zayıflatıp istediğimizi yaptırırız' diyorlar. Bu terör örgütlerinin arkasındaki güç budur."

KARABAĞ PARKI'NI AÇTI

D-100 karayolu kenarında yapılan Karabağ Parkı, Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan soykırımının yıl dönümünde törenle açıldı. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan heyeti ve vatandaşlar katıldı. Parkta Azerbaycanlı heykeltıraş Akif Asgarov tarafından yapılan 4 metre yüksekliğinde 3 metre genişliğindeki dünyada sadece Karabağ'da yetişen Har-ı Bülbül çiçeği heykeli de yer aldı. Heykelin üzerine de Karabağ'ın önemli isimlerinin figürleri eklendi. Heykelin önünde duygusal anlar yaşayan Paşayeva, Bolu halkıyla birlikte Karabağ'da oluşturacakları bir parkı da birlikte açacaklarını ifade etti. Okunan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Görüntü Dökümü



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-Salondan görüntü



-Paşayeva'nın konuşması



-Parktan görüntü



-Heykelden görüntü



-Dua ve kurdelenin kesilmesi

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

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5)TANAL'DAN MHP'Lİ BAŞKANIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ FOTOĞRAFA AÇIKLAMA



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kahramanmaraş'ta, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar'ın, "CHP zihniyeti PKK'lıların cenazelerinde gözyaşı dökmüş, tabutlarına sarılmışlardır" diyerek 'Terörist cenazesi' olarak gösterdiği fotoğrafın, öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi'nin cenazesinde çekildiğini söyledi.

Tanal, "O cenaze teröristin değil, Tahir Elçi'nin cenazesidir. Bu toplumu neden bu kadar kamplaştırıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Tahir Elçi'nin tabutunun üzerindeki PKK bayrağı değil, Diyarbakır Barosu'nun flamasıdır. İnanmayan da Diyarbakır Barosu'nun internet sitesine girerek bakabilir. Toplumun gerginleştirilmesi, kapmalaştırılması, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmüş olur. Bu, milli birlik ve beraberliğimize zarar verir."

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () -

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6)4 GENÇ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNAN ŞOFÖR TUTUKLANDI

ADAPAZARI'nda, aynı cadde üzerinde 4 genç kızın paralarını gasp edip, cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan servis şoförü 31 yaşındaki Turgay U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Adapazarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde son iki ay içerisinde işyerinden çıkıp evlerine giden 16 ve 25 yaşları arasındaki 4 genç kızın bıçakla tehdit edilip, paralarının gasp edilmesiyle ilgili araştırma yapan polis, şüpheli Turgay U.'yu dün Hendek'te düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Turgay U., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Turgay U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü DÖkümü

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-Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü ne getirilirken görüntüleri dün servis yapılmıştı

ADAPAZARI (Sakarya), ()-

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7)GÜMBET KOYU TEMİZLENDİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği projesi kapsamında, Gümbet Koyu temizlendi. Koydan dalgıçlar tarafından yaklaşık 800 kilo atık toplandı.



Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla sadece karada değil, denizde de çevreyi temiz tutmanın ne denli önemli olduğunun bilinciyle üç yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu haftaki adresi, Gümbet Koyu oldu. Proje kapsamında 12 kişilik Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından koydan yaklaşık 800 kilo atık çıkarıldı. Deniz dibinden çıkarılan atıklar bir kenarda toplanarak, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıştırıldı. Daha sonra kamyonete yüklenen atıklar, Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.



ÖĞRENCİLER İZLEDİ



Etkinliğe Özel Neşe Erberk Anaokulu öğrencileriyle Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri de katılarak dalgıçların çalışmalarını izledi. Denizden çıkarılan atıkları inceleyen öğrenciler, merak ettikleri konularda sorular da sordu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Ahmet Acar da etkinlik alanındaki öğrencilere; atıkların geri dönüşümünü, geri dönüşüm sürelerini, çevreye verebileceği zararları anlatan bir sunum yaptı.



Her hafta bir koyda gerçekleşen temizlik etkinliğinin bir sonraki adresinin, 1 Mart Çarşamba günü, Bitez Koyu olacağı belirtildi. Çalışmalar daha sonraki haftalarda sırasıyla Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koylarında gerçekleşecek. Temizlik çalışması, Kumbahçe Mahallesi'nde sona erecek.

Görüntü Dökümü



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- Deniz temizliğinden görüntü



- öğrencilerden görüntü



- çıkarılan çöplerden görüntü

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), )