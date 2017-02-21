DHA YURT BÜLTENİ - 15

Mardin'de güğümün içinde tuzaklanmış patlayıcı bulundu

MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde terör örgütü PKK mensuplarınca bir evin bahçesinde güğümün içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi.

Mardin'de bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, Dargeçit İlçesi'nde PKK'ya yönelik operasyon başlattı.Güvenlik güçlerince ilçedeki Saray Mahallesi Fatih Sokak'ta, bir evde yapılan aramada, PKK'lılar tarafından bahçede gizlenmiş 2 güğümün içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcı kontrollü olarak infilak ettirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Patlayıcının imha anı

Haber: Nezir GÜNEŞ / MARDİN, ()

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Kırklareli'nin ilk FETÖ davasında yargılanan Binbaşı: Emirleri yerine getirdim

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personellerinin yargılanmasına mahkeme salonun oluşturulan Halk Eğitim Merkezi'nde devam edildi. Binbaşı Servet Aslan, darbe gecesi ne olduğunu anlayamadığını, kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini belirterek, "Köprüler kapatıldığını, uçakların uçtuğunu görünce terör saldırısı zannettim" dedi.

Kırklareli'de 15 Temmuz darbe girişimi ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Lüleburgaz İlçesi'ndeki 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Kırklareli adliye salonunun yetersiz olması nedeniyle sanıkların yargılanmaları için Halk Eğitim Merkezi'nde bir bölüm duruşma salonu haline getirildi. Yargılamanın ikinci gününde 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hareket Şube Müdürü olarak görev yapan Binbaşı Servet Arslan'ın savunması alındı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Binbaşı Servet Aslan, "1'inci Ordu Komutanlığı tarafından bize valiliklerle ve sivil kurumlarla toplantılar yapılması emredildi ve KOKDOT planı anlatılması istendi. Nisan 2015 yılında güncellen KODKOT Planı ile İstanbul'a takviye birliği olarak Mekanize taburunun birinci görevi oldu. KODKOT'la ilgili emirler gelince bende bunlar ile ilgili toplantılarda bilgilendirmeler yapıyordum. 1 Mayıs 2016 tarihi itibariyle de bu doğrultuda emirler gelmemeye başladı. 15 Temmuz gecesi tugay nöbetçi amiri Şener Balıkçıoğlu, personeli göreve çağırmamız gerektiğini bana iletti. Önemli bir emir geldiğini söyledi, ama bunun bir KODKOT planı emri olduğu konusunda bir şey demedi. ama ben öyle düşündüm. Kolordu Kurmay Başkanı Albay Mehmet Ergül beni arayarak sözde sıkıyönetim emri verildiğini söyledi. Bende bu sırada televizyondan olayları takip ediyordum. Ama ne olduğunu anlamamıştım. Köprüler kapatıldığını, uçakların uçtuğunu görünce terör saldırısı zannettim. Muhaberede İbrahim Gündüz gelerek sıkıyönetim emrini getirdi Ömer Sel ve Şener Balıkçıoğlu ile emri inceledik ve çok şaşırdık. Televizyondaki olaylarla bağlantılı olduğunu düşündük" dedi.

Banbaşı Servet Arslan, 1'inci Ordu Harekat Merkezi'nde arandıklarını ve İstanbul'a takviye olmak için hazırlık yapılmasının emredildiğini söyleyerek, "Kolorduyu aradım ve neler olduğunu sorduğumda emirleri Kolordu Kurmay Başkanı'nın verdiğini söylediler ve şüphe duymadım. Daha sonra Kolordu Kurmay Başkanı arayarak, 'araçlar hazırlansın ama bizden habersiz çıkış yapılmasın, subay ve astsubaylardan oluşan 100 kişilik bir ekip oluşturun' dedi. Daha sonra Tugay Komutanı odasında telefonla konuştu ve Latif Çiçek'e dönerek,'senin taburun İstanbul'a gidecek' dedi. Tank taburunu ve birinci taburu incelememi emretti. 100 kişilik ekip ile birlikte zırhlı araçlar yola çıktı. Tank taburu komutanı, 'neden ben İstanbul'a gidiyorum. Bana bir yazılı emir verin' dedi. Bende tugay komutanı ile görüşün dedim. Ben bu arada tugay komutanıyla görüştüm o da, 'tamam ben onlara yazılı emir veririm' dedi. Tabur komutanı Barış Vardar'a da İstanbul'a gideceklerini söyleyince, 'kaymakamın haberi var mı' diye sordu. Bende İstanbul Valisi istediyse kaymakamın bilgisi olmayabilir dedim. Tugaydan çıkış emrini ben vermedim. Zaten tugay komutanı dışında kimse böyle bir emir veremez. Benim görevim hazırlıkların yapılmasıydı. Bende görevimi yaptım, bana verilen emri yerine getirdim. Kolordu Komutanı beni arayarak kışladan araçların çıktığını, derhal onların geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Tugay komutanına ulaşamadığını telefonları açmadığını söyledi. Ben de tugay komutanına giderek söyledim. O sırada kışladan yola çıkan birliğin başındaki Latif Çiçek aradı. Çok gürültü vardı, tekbir sesleri geliyordu. Ben hemen telefonu tugay komutanına verdim ve komutan oradan çıkış yolu bulmaları söyledi. Sabaha karşı 05.00 sularında her şey netleşmişti ama halen kimin ne olduğunu bilemiyordum. Göstericilerin ve emniyetin tehditlerini de öğrenince, dışarıdaki tabur komutanı Barış Vardar'ı arayarak geri gelmelerini kışlalarına dönüp oranın güvenliğini sağlamalarını istedim. Onlarda geri döndü" dedi

4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR

Kırklareli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında, 'Hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı FETÖ terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma suçlarından da 5-10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin güvenlik tedbirleri

-Sanıkların binaya getirilmesi

-Jandarma ekipleri

-Sanıkların içeri alınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()

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İşadamını kaçırıp domuz bağı ile tutan şüpheliler PKK ile tehdit etmiş (2)

4'Ü DE TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde işadamı Nurettin Çakın'ı kaçırıp, domuz bağı ile işkence yaptıktan sonra yakalanan ve bugün Saraş İlçesi'nde adliyeye çıkarılan şüpheliler Ali Kemal Aydoğan, Aziz Aydoğan, Cumali Aydoğan ve Enes Durdu, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Tutuklular, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne konuldu,

Haber: Şaban KARDEŞ / TEKİRDAĞ, ()

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Kahta’da 21 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, 21 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, öğleden sonra Belenli Köyü Ortaokulu'nda meydana geldi. Taşımalı eğitim verilen ortaokulda gören 21 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti okul idaresine başvurdular. Öğretmenlerin çağırısıyla köye giden sağlık ekipleri, 21 öğrenciyi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Acil serviste öğrencilere serum tedavisi uygulanırken, yedikleri yemekten de tahlil için numuneler alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kahta Devlet Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Öğrencilerin acil servise alınması

- Öğrenci velileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

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Şehitler köyüne yardım

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 2 yılda 5 polis şehidi veren Kozan İlçesi’ne bağlı Pekmezci Mahallesi’nde öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, eşi Fatma Ak ile birlikte Dağılcak Sosyal Tesisleri'nde şehit aileleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe Kozan Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkanı Musa Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Arslan, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Üzülmez ile şehit aileleri katıldı. Daha sonra Pekmezici Köyü'ne giden Emniyet Müdürü Ak ve beraberindeki heyet, ilk ve ortaokulda okuyan 250 öğrenciye mont ve ayakkabı gibi giyisiler armağan etti. Emniyet Müdürü Ak, ziyaret sırasında sınıflardaki çocuklar ile yakından ilgilendi.

Müdür Ak, program kapsasmında Pekmezci Köyü mezarlığında, şehit polisler Osman Bal, Mehmet Oflaz, Ercan Günay, Bircan İlhanlı ve Aytekin Kuru’nun kabirlerini ziyaret eti. Ak, kabir ziyaretinde ağlayan, şehit polis Aytekin Kuru’nun annesi Esma Kuru'yu "Onlar şehit oldular, hepimizin kalbindeler" diyerek teselli etti.

Görüntü Dökümü

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- Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın şehit aileleri ile oturması

- Duaların edilmesi

- Kıyafet yardımında bulunulması

- İl Emniyet Müdürü'nün panodaki şehitlerin fotoğraflarına bakması

- Müdürün sınıflarda kıyafet dağıtması

- Öğrenciler ile sohbet etmesi

- Sıralara oturup öğrenciler ile konuşması

- Müdürünü şehit polislerin mezarların ziyaret edip dua okuması

- Şehidin annesi Esma kuruyu teselli etmesi

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(ADANA),()

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Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

TRABZON’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı, 3 kilo 200 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Trabzon'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda kent girişinde durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği Jill ile yapılan aramalarda, aracın bagajında gizlenmiş 3 kilo 200 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Fas uyruklu kadın F.A. ile araçta bulunan S.Ç. ve E.D., ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin araçta arama yapması

Haber: Fatih TURAN / TRABZON, ()