DHA YURT BÜLTENİ - 15

Dağda mahsur kalan portakal işçileri kurtarıldı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde dağda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan 3 portakal işçisi itfaiye, AFAD ve jandarmanın çalışması sonucu 3 saatte kurtarıldı.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde portakal toplama işinde çalışan 20 yaşındaki Ümit Çinkılıç, 21 yaşındaki Aziz Ayyıldız ve 34 yaşındaki Nusret Kanbal, dağda gezintiye çıktı. İşçiler, Beydağları'nın uzantısı Kesmeboğazı'ndaki Hasan Amca Deresi mevkiinde dağlık alanda mahsur kaldı. Aşağı inemeyen 3 işçi, saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine işçileri kurtarmak için AFAD, Kemer İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti.

Cep telefonuyla irtibata geçilen işçilerin yerini tespit eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. 3 işçi saat 17.00 sıralarında ekipler tarafından kurtarılarak indirildi.

İşçileri yanında çalıştıran Hasan Yılmaz, sabah 3 işçiyi bölgeye kendisinin getirdiğini belirterek, Nusret Kanbal'ın kendilerini arayarak telefonla konum atmanın nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştığını ve ilk başta kaybolduklarını söylemediklerini kaydetti.

İşçilerden Nusret Kanbal, gezi amaçlı yukarı çıktılarını daha sonra inemediklerini söyledi. 3 işçi ifadeleri için karakola götürüldü.

Ekipler mahsur kalan işçileri getirirken yol üzerinde jeneratör ve yaklaşık 300 metre civarında kablo da buldu. İşçiler kendilerine ait olmadığını belirttiği jeneratör ve kabloya el konuldu.

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),()

====================================

Bakan Özhaseki: İstanbul'da deprem olursa felaket olur

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da olası bir depremde felaket yaşanabileceği uyarısında bulunarak, "İstanbul'da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030'a kadar Marmara'da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz" dedi.

Kalseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen 'Gelecek Kayseri'de' temalı geleneksel ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy ve KTO üyeleri katıldı. Törende açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yaşadığım büyüdüğüm yerde rabbim bana hizmet etme imkanı verdi. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve vicdan rahatlığı ile ayrıldım. Şimdi ise bana görev verdiniz. Görevimi yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Terör konusuna değinen Özhaseki, "Doğu'da hendek kazan teröristler vatandaşların evlerini tarumar ettiler. Evlerin içine el yapımı bombalar yerleştirdiler. İşte oraları temizliyoruz. Evleri yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan Türkiye'yi depreme hazırlamaya çalışıyoruz. 6'nın üzerinde son yüzyılda 60'a yakın deprem olmuş. 82 bin insan ölmüş. Özellikle ülke için Marmara depremi çok tehlikeli. İstanbul'da deprem olursa felaket olur. Bilim adamları en geç 2030'a kadar Marmara'da deprem olacağını ve en az 7,2 şiddetinde olacağını söylüyor. Buna hazırlık mıyız? Değiliz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah insanlarımızın rahat etmesini istiyoruz. Kadere eyvallah diyorum ama bunun çaresi de hazırlıklı olmaktır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını belirten Özhaseki, "Bir grup darbe yapmaya çalıştı. 250 kişi şehit oldu. 2 binden fazla insanımız yaralandı. Meclisi bombalamışlar Avrupa ülkelerinden birisi dolu dolu (geçmiş olsun) diyemedi. Hani demokrattınız? Siz darbeye karşı değil misiniz? Akıllarındaki soru? Nasıl başarısız olduk? Böyle bir rezillik var mı?" diye konuştu.

Anayasa konusuyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Referandumda herkes istediği kararı verecek. Evet verene de hayır verene de saygı duyarız. Şuan ki sistemde Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde yargılanamıyor. İkili sistem hakikaten sürmez. Şimdiki yeni sistemde Cumhurbaşkanı her attığı imzadan sorumlu. Türkiye'ye istikrarlı hükümetler lazım. İstikrar olmazsa yürümez. Güçlü olmazsak bu coğrafyada bizi yaşatmazlar. Bir yanda da (Cumhurbaşkanı sizde, hükümet sizde daha ne istiyorsunuz) diyorlar. Emin olun kendimiz için istemiyoruz. Eski yapı güçlü değil. Bu yapı olduğu sürece kavgalarla gün geçiririz. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,()

==============================

Şırnak'ta korkutan deprem

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; merkez üssü Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Richter ölçeğine göre saat 20.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin Beytüşşebap'tan da hissedildiği öğrenildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü de Beytüşşebap olarak açıkladı.

Haber: ŞIRNAK,()

========================

AVM'nin 7'nci katından düşüp öldü (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı Manavgat City adlı alışveriş merkezinin 7'nci katından düşen ve üzerinden kimlik çıkmayan kızın lise öğrencisi 15 yaşındaki Pelşin Dağkıran olduğu tespit edildi. Pelşin Dağkıran'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(ANTALYA),()

======================

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 7 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Antalya-İzmir Karayolu İnlice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ortaca istikametine seyir halinde olan İsmail Aydın (40) yönetimindeki 48 RG 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü İsmail Aydın, Ayten Aydın, Gülten Aydın, Gülten Acar, İrem Aydın (17) , Arif Aydın (9) ve 3 yaşında Nasif Aydın yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü İsmail ile eşi Ayten Aydın'ın hayati tehlikesi olduğu diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla),()

============================

Helikopter düştü ihbarı Niğde'yi ayağa kaldırdı

NİĞDE 'de 112 Acil'e gelen 'Askeri helikopter' düştü ihbarı, kentte paniğe neden oldu. Dağlık alanda bir saat helikopteri arayan ekipler ve vatandaşlar, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkması üzerine rahat bir nefes aldı.

Saat 19.30 sıralarında 112 Acil Merkezi'ni arayan kimliği belirsiz bir kişi kent merkezinin 10 kilometre uzağındaki Hançerli Mahallesi yakınlarında dağ kesime askeri helikopterin düştüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla bölgede bir saati aşkın süre arama yapan ekipler, bahsi geçen helikoptere rastlamadı. Askeri makamlarla görüşen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarın asılsız çıkması üzerine, hem arama yapan ekipler, hem mahalle sakinleri rahat bir efes aldı. Polis ve jandarma asılsız ihbarda bulunan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

=========================

Deve güreşinde bıçaklı kavga: 1 ölü

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşi sonrası çıkan kavgada 28 yaşındaki Bahri Onhan öldü, Emrah Buhran yaralandı.

Olay, Sümer Futbol Sahası yanındaki deve güreşi sahasında bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşini izleyen iki grup arasında mangal dumanı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine saldıran iki gruptan Bahri Ongan ve Emrah Buhran (32) bıçaklandı. Kavga araya girenler tarafından yatıştırılırken, yaralılar ambulanslarla ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bahri Ongan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Emrah Buhran'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

YAKALANDILAR

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşi sonrası çıkan kavgada hayatını kaybeden Bahri Onhan'ı (28) bıçakladığı belirlenen M.K. ve A.T. gözaltına alındı.

Haber: Cem ULUCAN/AYDIN,()

======================

Lüks cip yanarak kül oldu

İZMİR-Aydın Otoyolu'nda elektrik kontağından çıkan yangında lüks cip yanarak kullanılamaz hale geldi. Cipteki aile son anda yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 20 BDR 56 plakalı lüks cipin seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükseldi. Cipi yol kenarına park eden sürücü yoldan geçenlerden yardım istedi. Araçta bulunanlar son anda cipten indirildi. Bazı sürücüler yangın söndürme tüpleriyle yanan cipe müdahale ederken, durdurulan şehirlerarası otobüsler de yangın söndürme tüpü olmaması dikkat çekti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürülen cip kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR,()

========================

Kayıp gencin cesedi su kuyusunda bulundu

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir su kuyusunda ölü bulundu.

Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Coşkun, geçen 12 Şubat'ta Bolu'dan gelen teyzesi Esma Koç'u görmek için dedesi Ahmet Koç'un Esatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Dedesinin evinden kendi evlerinde unuttuğu USB belleği almaya gideceğini söyleyerek ayrılan Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Coşkun'dan uzun süre haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek oğullarının gidebileceği yerleri aradı. Coşkun'u bulamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Coşkun'un gittiği güzergâh üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda Ahmet Coşkun'un en son evinin 150 metre ilerisindeki plastik doğrama atölyesinin önünden geçerken görüntülendiği öğrenildi. Coşkun'un cep telefonunun IMEI numarasını alan polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Manisa'nın Yunusemre İlçesi Recepli Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeden sinyal aldı. Harekete geçen ekipler, Ahmet Coşkun'un cansız bedenini bir su kuyusunda buldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Ahmet Coşkun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ÜVEY BABA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

zmir'in Menemen İlçesi'nde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir su kuyusunda ölü bulunması ile ilgili sürdürülen soruşturmada tüyler ürperten cinayet ortaya çıktı. Talihsiz gencin cesedinin ayağına taş bağlanmış halde kuyuda bulunması üzerine harekete geçen polis, aile üyelerinin ifadesini aldıktan sonra gencin üvey babası M.M.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.M. ifadesinde, Çoşkun'u keser sapıyla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Haber-Kamera: Mehmet Hakkı ÖZBAYIR-İlker KILIÇASLAN/MANİSA,()

==============================================

Metruk binada yangın

KÜTAHYA'da 3 katlı kullanılmayan boş olan ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Akşam Saatlerinde Saray Mahallesi Firaki Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir boş olan 3 katlı binada yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Semt sakinleri, binaya zaman zaman madde bağımlısı kişilerin girdiğini, yangının da bu kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini söyledi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

===============================

Bakan Elvan: Şimdi söz milletimizin (2)

MENA TİCARİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI'NA KATILDI

Mersin-Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ticari İşbirliği Programı'na katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, farklı ülkelerden gelen 45 kişilik iş adamı heyetine seslenerek ülkeler arası güçlü ticari ilişkilerin kurulacağını ve ortak kazançların yaşanabileceğini söyledi. Yatırım Destek Ofisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Divan Otel'de 3 gün sürecek olan programda konuşan Bakan Elvan, "Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan gelen siz kıymetli katılımcılarla Mersinli iş adamları ve sektör temsilcilerini buluşturan bu programda, önemli ticari ilişkiler ve iş bağlantıları kurulacağına inanıyorum. Gerçekleştirilecek sözleşmeler ve iş alımları iki tarafında da istifade edeceği kazan kazan durumu olmakla kalmayıp, ülkeler arası iyi ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Mersin'in büyüme ve ülke kalkınmasına sağladığı katma değer de her geçen gün artmaktadır. Büyüyen limanı ile Mersin, tek başına 2.7 milyar dolar hinterlandıyla, 20 milyar dolar dış ticaret hacmiyle ülkemizin en önemli ticaret kentlerinden biridir" dedi.

TÜRKİYE EN ÇOK NARENCİYE İHRAÇ EDEN 2'NCİ ÜLKE

Türkiye'nin dünya pazarı üzerindeki yerinden bahseden Elvan, şunları söyledi:

Ülkemiz, dünyada İspanya'dan sona en fazla narenciye ihracatı yapan ülke konumunda olup, yüzde 11'lik paya sahip. Narenciye üretiminin yüzde 25'i Mersin'de gerçekleşir. Ülkenin toplam narenciye ihracatının ise yüzde 35'i yine Mersin'den yapılmaktadır. Modern, işleme ve paketleme tesisleri, yüksek kapasiteli soğuk hava depoları ve yüzyıllardır toprakla uğraşan tecrübeli insan kaynağı ile teknoloji ve tecrübeyi bir araya getirmeyi başarmıştır. Mersin lojistik ve üretim altyapısı, hizmet kalitesi ve sektör çeşitliliği ile yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürecektir".

MERSİN ÜLKE GENELİNDE MEYVE ÜRETİMİNDE BİRİNCİ

Mersin'in Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Tarım ve hayvancılık ile gıda ürünleri ve içecek imalatı Mersin'den yapılan ihracatın temel sektörleridir. Bitkisel ve hayvansal üretim ile gıda ürünleri imalatı, Mersin ekonomisi içinde rekabetçiliği en yüksek olan sektörlerdir. Topraklarının 4'te 1'i tarım arazisi olan Mersin, ülke geneli meyve üretiminde 1'nci, sebze üretiminde 3'üncü, örtü altı tarım alanlarının büyüklüğü ve üretiminde ise 2'nci sıradadır. Ülkemizdeki limon ve muz üretiminin yaklaşık 4'te 3'ünü çilek üretiminin ise yüzde 40'ını karşılayan Mersin bu ürünlerde Türkiye'de lider konumunda olup kayısı ve biber üretiminde ise ülkemizde 2'nci sıradadır."

Konuşmaların sonunda Elvan, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanı Sehaim Saaeed Alghamdi ve Riyad Ziraat Odası Başkanı Macit Elamis'e hediye takdim etti. Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN,()

=============================

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programı ertelendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat Pazar günü Bursa'daki toplu açılış ve miting programının ertelendiği bildirildi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat Pazar günü Bursa'da toplu açılış ve miting programına katılacağı duyurulmuştu. İl Başkanlığı'ndan ziyaret ile ilgili bu akşam saatlerinde yapılan yeni açıklamada ise programın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

BURSA,()

==========

Bakan Arslan: Yüksek Hızlı Tren'i bizzat kendimiz yapacağız (2)

BAKAN ARSLAN BOZÜYÜK'TE

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Eskişehir'de TÜLOMSAŞ Fabrikası'nı ziyaretinin ardından Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.



Bozüyük Metristepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Ahmet Arslan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifini olumlu karşıladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Daha önce hükümette görev aldı, devlet idare etmenin ne demek olduğunu sorumluluk alarak gördü. Bakın, bugüne kadar sorumluluk alanların hepsi, 'tek merkezden yönetilmeli bu ülke, çift başlılık ülkeye zarar veriyor' dedi. Kim söylemiyor? Kılıçdaroğlu söylemiyor. Bu ülke ona bir defa sorumluluk verdi. Verildiği sorumluluk dönemindeki hastanelerin durumu herkesin malumu. O yüzden millet 'Hastaneleri yönetmeyene ben ülke yönetimi hiçbir zaman teslim etmem' dedi. Bu millet, yönetimin kime verilip verilmeyeceğini çok iyi bildiği için onu başa getirmez."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında da görüşlerini aktaran Bakan Arslan, "Cumhurbaşkanını seçtiğiniz gün şunu bileceksiniz. Evet, yüzde 50'den bir fazla oyla cumhurbaşkanını seçtim. Bu cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümeti kurmuş olacak, aynı zamanda bakanları atayacak. Dolayısıyla benim hükümetim bu. Benim yerime başkaları karar vermeyecek. Hangi karar şu anki sistemde milletvekilini seçiyorsunuz. Meclise gidiyor milletvekili. Sonra kime başbakanlık görevi verileceği belli değil" dedi.

Haber-Kamera: Soner ÇELİK /BOZÖYÜK-BİLECİK,()

===================================