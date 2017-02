DHA YURT BÜLTENİ - 15

Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (8)

YARALI BEKÇİ, O ANLARI ANLATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, terör saldırısında yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Patlamanın görgü tanığı bekçi İbrahim Aydoğdu, bakanlara olayı anlattı.

Aydoğdu, aracı lojmanın önüne bırakan teröristin, kaçarken bombayı infilak ettirdiğini belirterek, "Olay sırasında lojman girişinde nöbetteydim. Saat 20.30 sıralarında lojman önüne bir servis aracı geldi. Ben servise doğru gitmek için çıktığımda araçtan inerek kaçan birini gördüm. Sonrasında ise araç patladı. O andan sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu. Kentteki temaslarını tamamlayan bakanlar daha sonra havayoluyla Şanlıurfa’dan ayrıldı.

HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan gözaltına alındı

BATMAN'da yargılandığı davaların duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat İlçesi'nde gözaltına alındı.

Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle 8 Şubat günü hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat İlçesi'nde aracıyla seyir halindeyken bugün saat 17.00 sıralarında polis tarafından durduruldu. Polisin Midyat'ta bulunan bir sokakta saat 20.15'e kadar beklettiği Aslan, bir evde akşam namazı kıldı. Yakalama kararının getirilmesi üzerine Aslan gözaltına alındı.

Midyat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen aslan, önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, buradan da ifadesinin alınması için Midyat Adliyesi'ne sevk edildi.

Bakan Özlü: Türkiye'nin 3 önemli sorunu; ekonomi, güvenlik ve işsizlik (2)

'KOALİSYONLARA EBEDİYLEN SON VERECEĞİZ'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Torbalı'daki ziyaretlerinden sonra partisinin İzmir İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililerle buluşan Bakan Faruk Özlü, "Referandum var. 16 Nisan'da olacak, oy kullanacağız. Seçim değil, milletvekili seçmeyeceğiz, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Başkanlar da belli, milletvekilleri de belli. Burada ya 'evet' ya da 'hayır' diyeceğiz. Anayasa metni var, 18 madde. Tek tek konuşulabilir. Bu işin özünü size anlatmak istiyorum. Bunun özü nedir? Esasında iki konu var. Birincisi, en önemlisi evet çıkması halinde koalisyonlar dönemine ebediyen son vereceğiz. Türkiye'de hiçbir zaman koalisyonları konuşmayacağız. Kesinlikle 'evet' çıkacak. Koalisyonlara ebediyen son vereceğiz, önemli bir durum. Vatandaş bir yetki verecek. Hükümeti kuracak ve devam edecek. 5 yıl sürecek ve istikrar olacak, hiç hükümet krizi konuşmayacağız" dedi.

'HEPSİ Mİ GEÇİMSİZDİ?'

Koalisyonların krizlere de neden olduğunu vurgulayan Bakan Faruk Özlü, "Tarihe bakın Mustafa Kemal Atatürk dahil, onun son dönemi dahil, her zaman cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında anlaşmazlık oldu. Atatürk son dönemlerinde İsmet Paşa'yla sıkıntılar yaşadı. Bunu biliyoruz, inkar etmeyelim. Yakın tarihe gelelim. Süleyman Demirel ile Tansu Çiller, sıkıntılar yaşandı. Turgut Özal ile Mesut Yılmaz, sıkıntılar yaşadık. Turgut Özal ile Süleyman Demirel sıkıntılar yaşadı. Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit'le sıkıntılar yaşadık. Ecevit'in oylarıyla seçilen cumhurbaşkanıydı. Kitapçık olayı oldu, ekonomik kriz oldu. Hep sıkıntı yaşıyoruz, bunların hepsi mi geçimsizdi? Arkadaşlar sistemde sorun var. Kriz çıkartmaya, sorun çıkartmaya uygun bir sistem" diye konuştu.

HIZLI KARARLAR, ÇABUK ÇALIŞAN HÜKÜMET

Parlamentonun yürütmeyi iki başlı tanımladığını da anlatan Bakan Faruk Özlü, "Seçim oluyor. Milletvekili seçiliyor. Bunlar birincisi cumhurbaşkanı seçiyordu, yine aynı parlamento başbakan seçiyordu. Aynı parlamento yürütmeyi iki başlı tanımlıyor. Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlar arısında bu anlaşmazlığa, sürtüşmeye ebediyen son verilecek. Bu iki değişiklik yürütmenin hızlanmasına sebep olacak. Hızlı kararlar, çabuk çalışan hükümet sistemini öneriyoruz. Bu iki değişikliği vurgulamamız 'evet' dememiz için yeterli. Bunu çok güzel anlatacağız, iyi sonuç bekliyoruz" dedi.

'İZMİR SAĞ AĞIRLIĞA SAHİP'

İzmir'de de başarı beklediğini ifade eden Bakan Faruk Özlü şunları söyledi:

"İzmir sağ ağırlıkta seçmene sahip. Belediye başkanlığının anamuhalefette olması sizleri yanıltmasın. İzmir halkı sağ tandanslıdır. Sağa yakındır. Bunun geçmişte güzel örnekleri vardır. Önümüzdeki günlerdeki güzel çalışmalarda belediye başkanlığını da alacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bir ilde belediye başkanlığı Ak Parti'ye ait ise gelişiyor. Bizde değilse o il geri kalıyor. Buna iki örnek vereceğim. Birincisi Zonguldak, diğeri Adana. Ben Düzceliyim. Benim gözümde Adana büyükşehirdi. Ama umduğumu bulamadım. Ankara'da birinci partisiyiz, İstanbul'da birinci partiyiz. Neden İzmir'de olmayalım. Bunun potansiyeli bizde var. İzmir yüksek teknoloji üretmek için uygun iklime sahip, coğrafyasıyla, üniversiteleriyle, insanlarıyla bunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde daha yüksek teknolojiler üreten yapılara sahip olacak. Ar-Ge merkezleri açılıyor. 31 Ar-Ge merkezi var. İzmir'de bunu en kısa zamanda 100'e tamamlayacağız."

12'inci kattan düşen işçi can verdi

KONYA'da yapımı devam eden 14 katlı bir binanın 12'inci katında çalışan 54 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Bacak, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Şeker Mahallesi Şahir Şehi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden 14 katlı inşaatın 12'inci katına vinçle iskele demirlerini yukarıya taşıyan inşaat işçisi Mehmet Bacak, dengesini kaybederek toprak zemine çakıldı. Ağır yaralanan Bacak, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri işçi Mehmet Bacağın, emniyet kemerini takmadan çalıştığı, baretinin de kafasında olmadığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Bacak'ın cesedi otopsi yapılmak üzeri Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Boş arazide erkek cesedi bulundu

BURSA’da boş bir arazide, kalbine tek el ateş edilerek öldürülen 55 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki tarlasına ağaçları budamak için gelen Şaban Vatansever, boş arazide cesetle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin kalbine tek el ateş edilerek öldürüldüğü saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, sabah saatlerinde öldürüldükten sonra cesedin boş araziye atıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayda kullanılan aracın plakasını belirleyip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kütahya'daki cinayet olayının sanıkları adliyede

KÜTAHYA'da eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 25 yaşındaki fabrika işçisi evli 1 çocuk babası İsmail Yavuz'u bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 38 yaşındaki Mehmet Cangür, eşi 34 yaşındaki Emine Cangür ile olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan kayınvalidesi 66 yaşındaki Ummuhan Bakır ve kayınbiraderi 36 yaşındaki Kadir Bakır adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 05.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Çeltik Sokak'taki apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. İddialara göre; 1.5 aydır işsiz olan evli 1 çocuk babası Mehmet Cangür, geri dönüşüm fabrikasında çalışan eşi Emine Cangür'ün cep telefonundan aynı fabrikada çalışan İsmail Yavuz ile mesajlaştığını gördü. Mehmet Cangür, çocuğunu akrabasının yanına gönderdi, eşi Emine Cangür'ü de dövüp bacaklarından bıçakla hafif şekilde yaraladı. Cangür, bununla da yetinmeyip eşinin cep telefonundan İsmail Yavuz'a 'Eşim evde yok, Ankara'ya gitti. Eve gel' diye mesaj yolladı.

SES DUYULMASIN DİYE AĞZINI FULARLA KAPATMIŞLAR

Daha sonra eşini soyup bornoz giydiren Mehmet Cangür, İsmail Yavuz geldiğinde onu bornozla karşılayıp yatak odasına götürmesini istedi. İsmail Yavuz'u kapıda bornozla karşılayan Emine Cangür onu yatak odasına götürdü. Bu sırada odaya giren Mehmet Cangür de İsmail Yavuz'a saldırdı. Kaçmak isteyen Yavuz koridorda Mehmet Cangür tarafından defalarca bıçaklandı. Cangür, bağırma sesinin duyulmaması için İsmail Yavuz'un ağzını boyun fuları ile kapattı.

Yine iddialara göre Mehmet Cangür daha sonra telefonla kayınvalidesi Ummuhan Bakır ve kayınbiraderi Kadir Bakır'ı arayıp eve gelmesini istedi. Eve gelen kayınvalide ve kayınbiradere koridorda kanlar içerisinde yatan İsmail Yavuz'u gösteren Mehmet Cangür, 'Bakın kızınız benim namusumu kirletti. Ben de o yüzden bu adamı bıçakladım. Şimdi bu cinayeti kızınız üstlenecek. Bu adamı kendisinin öldürdüğünü söyleyecek. Yoksa onu da öldürürüm' dedi.

Mehmet Cangür bu sırada İsmail'in can çekiştiğini görünce eşinin eline bıçağı verdi. Cangür, daha sonra eşinin elini tutarak İsmail'in boynuna ve cinsel organına doğru bıçağı sapladı.

Apartman sakinlerinin gürültü ve kavga sesleri nedeniyle 155 Polis İmdat hattını aramalarının ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Emine Cangür elinde iki kanlı bıçakla kapıyı polislere açtı, cinayeti kendisinin işlediğini ve evde kimsenin olmadığını söyledi.

Polisler içeriye girdiklerinde evde bulunan Mehmet Cangür, kayınvalidesi Ummuhan Bakır ve kayınbiraderi Kadir Bakır'ı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi de yaptığı incelemede 11 yerinden bıçaklanan İsmail Yavuz'un ölmüş olduğunu belirledi.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE UZUN GÖRÜŞMELER YAPMIŞLAR

Emine Cangür'ün sosyal medya hesapları ile cep telefon mesajlarında öldürülen İsmail Yavuz ile 3 aydan buyana arkadaş oldukları, eşinden boşanacağını yazdığı, sevgi ve aşk sözcüklerinin yanısıra 14 Şubat Sevgililer Gününde de uzun görüşmeler yaptıkları belirlendi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerince sorgulanan Emine Cangür cinayeti eşi Mehmet Cangür'ün işlediğini öne sürdü. Mehmet Cangür ise "İsmail'i bıçakladım ancak onu, son bıçak darbeleriyle eşim öldürdü" dedi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan Mehmet Cangür, eşi Emine Cangür, kayınvalidesi Ummuhan Bakır ve kayınbiraderi Kadir Bakır adliyeye sevk edildi.

Kadınlar boks şampiyonasında yumruklar ring dışına taştı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Ring dışında da yumrukların konuştuğu müsabakalar sırasında, Avrupa şampiyonu milli boksör 19 yaşındaki Urguya Us ve antrenör babası 44 yaşındaki Fazlı Us, Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu 48 yaşındaki İsmail Nazlı ile yumruk yumruğa kavga etti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası, Değirmenbaşı Mevkii'ndeki Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 42 ilden 521 sporcunun katıldığı şampiyona, 13 Şubat'ta başlayarak 5 gün sürdü. Şampiyonanın son gününde kadın boksörler, final müsabakaları için ringe çıktı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan müsabakalarda, kadın boksörler altın madalyaya uzanabilmek için yumruklarını konuşturdu. Şampiyonanın son gününde bir yanda müsabakalar devam ederken, bir yanda da dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

YUMRUKLAR RİNG DIŞINDA DA KONUŞTU

Yaklaşık 200 seyircinin tribünden izlediği müsabakalar sürerken, ring dışında yaşanan bir kavga şampiyonaya gölge düşürdü. İddiaya göre, dün (cuma) gerçekleştirilen yarı final müsabakasında rakibine yenilerek şampiyonayı bronz madalyayla tamamlayan Avrupa şampiyonu milli boksör Urguya Us ve antrenör babası Fazlı Us, 3'üncülük kürsüsüne çıkmadan, madalyalarını alarak salondan ayrılmak istedi. Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı, Fazlı Us'a kürsüye çıkmadan madalya veremeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma, hakem masalarının üzerinde yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk ve tekmeler savuran ikiliyi, araya giren hakemler ve jandarma ayırdı. Bu sırada koşarak kalabalığın içine dalan Urguya Us, Nazlı'ya yumruk atmaya çalıştı. Salonda kavga nedeniyle arbede yaşanırken, milli boksör ve babası uzun süre sakinleştirilemedi. Salondan çıkarılan ve birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifade vermek üzere Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ALTIN MADALYAYA UZANAN SPORCULAR

Tarafların salondan çıkarılmasının ardından şampiyona büyük kadınlar final müsabakalarıyla sona erdi. Milli takım seçmelerinin de yapıldığı şampiyonada, yıldız kadınlar 46 kiloda Melikenur Güneş, 48 kiloda Hatice Akbaş, 50 kiloda Kardelen Cinkaya, 52 kiloda Öznur Yıldız, 54 kiloda Arife Yeliz Altın, 57 kiloda Rümeysa Ataş, 60 kiloda Gözdenur Sönmez, 63 kiloda Tuğçe Bektaş, 66 kiloda Nagihan Keskin, 70 kiloda Ece Manavoğlu, 75 kiloda Duygu Öztük, 80 kiloda Sena Erdoğan ve +80 kiloda Büşra Işıldak birinci oldu.

Genç kadınlar 48 kiloda Hamide Yavuz, 51 kiloda Beyza Saraçoğlu, 54 kiloda Ayten Cumentor, 57 kiloda Havanur En, 60 kiloda Çağla Aluç, 64 kiloda Canser Ortu, 69 kiloda Ayşegül Sağır, 75 kiloda Selma Karakoyun, 81 kiloda Tuana İzel Yılmaz ve 81 üstü kiloda İrem Uzun birinci oldu.

Büyük kadınlarda ise 48 kiloda Ayşe Çağırır, 51 kiloda Elif Nur Coşkun, 54 kiloda Merve Özge Arslan, 57 kiloda Özlem Dinç, 60 kiloda Satı Burcu, 64 kiloda Gülsüm Tatar, 69 kiloda Sema Çalışkan, 75 kiloda Busenaz Sürmeneli, 81 kiloda Elif Güneri ve 81 üstü kiloda Şennur Demir birinciliği elde etti.

