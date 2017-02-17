DHA YURT BÜLTENİ - 15

Mardin-Diyarbakır yolunda faciadan dönüldü

MARDİN-Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde PKK'lılar tarafından yola döşenen 1 ton ağırlığında el yapımı patlayıcı, ihbar üzerine bulunup, kontrollü imha edilerek olası faciadan dönüldü. Aynı bölgede daha önce de yola döşenen patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 3 asker şehit olmkuş, 3 asker yaralanmıştı.

İhbar üzerine Mardin-Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde bulunan Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Yeşilköy yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin yaptığı kısa çalışma ardından tespit edildi. Patlayıcının tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra Diyarbakır-Mardin karayolunu iki yönlü trafiğe kapattı. Yolun kapalı olmasından dolayı, iki yönde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra sevk bölgeye edilen bomba imha uzmanları, PKK'lıların karayoluna tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı kontrollü patlatarak imha etti. İmha edilen yerde 30 metre genişliğinde bir çukurun oluşması patlayıcının büyüklüğünü ortaya koydu. Güvenlik güçlerinden alınan bilgilere göre kullanılan el yapımı patlayıcının bir tonun üzerinde olduğu öğrenildi.

İmha sonrası Mardin-Diyarbakır karayolu yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açılırken, aynı bölgede 14 Ekim 2016'da karayoluna yerleştirilen patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 3 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karayolundan görüntü

-Patlama anı

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü

Haber: Nezir GÜNEŞ / MARDİN, ()

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Yangında 13 aylık bebek yanarak can verdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde tek katlı binada çıkan yangında ölen 13 aylık Bilal Tosun adlı bebek, bugün gözyaşları toprağa verildi. Bilal bebeğin cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan sabah alınarak toprağa verilmek üzere ilçeye getirildi. Bilal Tosun'un cenazesi, ikindide kılınan namazının ardından evininden alınarak, Alaeddin Kalfa Mezarlığa götürülerek, toprağa verildi. Oğlu Bilal Tosun'u kaybetmenin acısıyla yıkılan anne İbadet Tosun, sinir krizleri geçirdi. Baba Cem Tosun ise, arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), ()

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Kalp hastası minik Abdulkadir, uçakla İstanbul'a götürüldü

GAZİANTEP'te, doğuştan kalp yetmezliği hastası olan 1 yaşındaki Abdulkadir Karaşahin için Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Abudulkadir ameliyatı için Gaziantep'ten Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Akkent Mahallesi'nde oturan 33 yaşındaki Ahmet ve 27 yaşındaki Emine Karaşahin çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan Abdülkadir'de kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Maddi durumu iyi olmayan Karaşahin ailesi oğulları Abdulkadir'in ameliyatı için gerekli 60 bin liraları olmadığının gazete ve televizyonlarda haber olmasının ardından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Gaziantep'teki özel bir hastanede yapılan tetkiklerin ardından minik Abdulkadir, öğle saatlerinde tedavisi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çocuğun görüntüleri

- Annesinin konuşması

- Cep telefonu görüntüsü

- Çocuğun ambulanstan alınarak ambulans uçağa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Suriye’de bacakları kopan çocuk tedavi için Hatay'a getirildi



SURİYE'nin İdlip kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Ali Adülbasit, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Bab-Al Hava Sınır Kapısı'ndaki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'na ait lojistik merkezine getirilen Suriyeli Ali Abdülbasit, buradan görevliler tarafından sedye ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Ali, tedavisi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, çocuğun annesi ile kız kardeşinin ise aynı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Bacakları kopan çocuğun babasının yanındaki görüntüsü

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-

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Babasının cenazesini cep telefonundan izledi

YALOVA’da 5 yıl valilik yapan emekli Vali Nihat Özgöl, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özgöl, son yolculuğuna Yalova’da düzenlenen bir törenle uğurlandı. ABD’de olduğu için cenazeye gelemeyen Özgöl’ün oğlu Buğra Özgöl, cenazeye bir yakınının akıllı telefondaki 4,5G bağlantısıyla katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında bir süredir Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi gören eski Yalova Valisi Nihat Özgöl, 70 yaşında vefat etti. Vali Özgöl için ilk olarak Yalova Valiliğinde bir tören düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından eski Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, törende bir konuşma yaptı. Özgöl’ü yakından tanıdığını belirten emekli Vali Şahin, “Yıllarca beraber çalıştığım değerli Nihat ağabeyimizi, 1987 yılında Kapıkule Mülki İdare amiriyken tanıdım. Değerli dostum hakikaten iyi bir insandı. Değerli eşi ve çocuklarına başsağlığı diliyorumö diye konuştu.

Ardından Özgöl’ün naşı Yalova Merkez Camisi’ne getirildi. Burada Özgöl’ün eşi Ayten Özgöl ve oğlu Burak Özgöl, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ABD’de olduğu için yetişemeyen diğer oğlu Buğra Özgöl, babasının cenaze törenini bir yakınının cep telefonundan izledi. Cep telefonu aracılığıyla babasının cenazesini gören Buğra Özgöl, büyük üzüntü yaşadı. Hem valilikteki hem de camideki töreni akıllı telefondan takip eden Buğra Özgöl’ün, cenaze namazı sırasında da namaza eşlik ettiği gözlemlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Nihat Özgöl, Yalova Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Valilikteki tören

-Camideki tören

-Yakınlarının cep telefonuyla canlı yayın yapması

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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Sezgi Kırıt cinayeti sanığı: Hayatımda tek öldürdüğüm canlı hamam böceği

ISPARTA'nın Gönen İlçesi yakınlarında 2009 yılında çıplak cesedi bulunan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın ölümüyle ilgili yargılanan tutuklu sanıklardan Emine Karpi, "Hayatımda tek öldürdüğüm canlı hamamböceğidir" dedi.

Antalya'da 31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden ayrılan Sezgi Kırıt, Facebook'tan tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. Küçük, Sezgi Kırıt'ı iş arkadaşı Ali Karpi'nin evine götürdü. İddiaya göre burada vücuduna uyuşturucu enjekte edilen Kırıt, evde birden fazla kişinin şiddet ve tecavüzüne uğradı. Sezgi Kırıt'ın burada ölmesi üzerine yakalanmaktan endişe eden evdekiler, cesedi yıkadıktan sonra bir battaniyeye sarıp Isparta'nın Gönen İlçesi yakınlarındaki arı kovanlarının bulunduğu araziye attı.

Sezgi Kırıt'ın cesedi 2 Eylül 2009 günü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ailesi Isparta'da sahipsiz bir ceset bulunup gömüldüğünü 40 gün sonra öğrenince mezar açıldı. Cesedin Sezgi Kırıt'a ait olduğu anlaşılınca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili şüpheliler Osman Küçük, Ali Karpi, kız kardeşi Emine Karpi ile oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar gözaltına alındı. İfadelerinde birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını anlatan şüpheliler, kızın ölmesi üzerine cesetten kurtulmak istediklerini ve araziye attıklarını söyledi. Soruşturma safhasında Ali Karpi hayatını kaybetti.

Olayın üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, olay tarihinde evde cesedi yıkadığı iddia edilen Emine Karpi ile uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar ve genç kızı eve götüren Osman Küçük, tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, davanın beşinci duruşmasında yine tahliye talebinde bulundu. Sanıklardan Emine Karpi, "Sezgi benim kardeşimin evine misafir olarak gelmişti. O gece kardeşimin odasında kaldıklarını ertesi sabah öğrendim. Baktığımda ölmüştü. Ben uzun yıllar eşinden şiddet görmüş bir kadınım. Yıllarca şiddet gördükten sonra boşandım. Bana şiddet uygulayan eski eşime dahi herhangi bir kötü eylemim olmamıştır. Hayatımda öldürdüğüm tek canlı hamamböceğidir" dedi.

Mehmet Mutlu Kurtlar ise "Sezgi'nin öldüğünü annemden öğrendim. Sabah annem uyandırdı. 'Kız yaşamıyor' dedi. Odaya gidip baktığımda yaşamıyordu" dedi. Sanıklardan Osman Küçük de cesedin zarar görmemesi için çok gayret ettiğini söyledi, "Sezgi Kırıt'ın neden öldüğünü bilmiyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile İzmir Barosu'nun da müdahil olarak yer aldığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ailenin avukatı Sibel Önder, dava sürecinden ailenin memnun olduğunu belirterek, "Eskiden Sezgi'nin annesi kızının mezarına ağlayarak gidiyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Avukat Sibel Önder'in konuşmaları

- Avukat Sibel Önder ve avukat Seada Banu Akyüz'ün görüntüsü

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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Başı balkon demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İZMİT'te, balkonda oyun oynayan 14 aylık Doğa Coşkun'un başı balkon demirlerinin arasına sıkıştı. İtfaiye ekibi demiri keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi Alemdar Apartmanı'nda meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte oyun oynayan Doğa Coşkun balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasında dışarı bakan Doğa Coşkun başını demirlerin arasına soktu. Doğa Coşkun başı sıkışınca ağlamaya başladı. Başı sıkışan kardeşini gören Berkay Coşkun içeride bulunan annesi Serpil Coşkun'a haber verdi. Serpil Coşkun itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi demiri keserek yaklaşık yarım saat sonra küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. 112 Acil ekibi küçük çocuğu sağlık kontrolünden geçirirken, küçük çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı.

2 çocuk annesi Serpil Coşkun, "Ağabeyi Berkay ile birlikte oyun oynuyorlardı. Ağabeyi bir anda bağırarak yardım istedi. Balkona gittiğimde başı balkon demirlerinin arasına sıkışmıştı. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri gelip demiri keserek yavrumu kurtardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başı demirlere sıkışan çocuktan görüntü

-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

-112 Acil ekipleri, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar

Haber: Ergün AYAZ-Orhan UZUN / KOCAELİ, ()



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İzmir'de öldüresiye dövülen avukat suç duyurusunda bulundu



İZMİR Barosu'na kayıtlı olan ve Rus uçağının pilotunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Alparslan Çelik'in de avukatlığını yapan Sıddık Caner Erşen, iddiaya göre müvekkili Devrim Savran adına takip ettiği bir dosyadaki şüphelilerden E.G. tarafından öldüresiye dövüldü.

İzmir Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunan avukat Sıddık Caner Erşen, İzmir'in de aralarında bulunduğu bazı illerde faaliyet gösteren ünlü bir süt, peynir üreticiliği yapan ve aynı zamanda süpermarketler zinciri olan firmanın ortaklarının yakın akrabası E.G. tarafından öldüresiye dövüldüğü yönünde şikayette bulundu. Avukat Sıddık Caner Erşen'in iddiasına göre; ünlü firmanın bir dönem avukatlığını yapan meslektaşı Devrim Savran'ın firmadan vekalet ücreti alamaması nedeniyle anlaşmazlık çıkınca Erşen savcılığa başvurdu. Avukat Erşen'in başvurusunun ardından tehditler aldığını ileri süren Savran'ın şüpheli bir trafik kazasına karıştığı gerekçesiyle, kazanın tasarlayarak yapıldığı iddiasıyla aralarında şüpheli E.G. ve akrabaları firma ortaklarından K.G. ile M.G.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

MUŞTAYLA ÖLDÜRESİYE DAYAK İDDİASI

Avukat Sıddık Caner Erşen, şüpheli E.G. ile Bornova'da bir restoranda karşılaştığını, onun isteği üzerine haklarında avukat Savran'ın suç duyurusunda bulunduğu kişilerden K.G. ile görüşmeyi kabul ettiğini anlattı. Otomobille giderken aralarında gerginlik çıkınca E.G.'nin muşta ile kendisine saldırdığını ileri süren avukat Erşen, yaklaşık 1.5 saat dövüldüğünü söyledi. Avukat Sıddık Caner Erşen, E.G.'nin kendisini Sahilevleri'nde K.G. ve M.G.'nin yanına bıraktığını, bu kişilerin de kendisini Basmane Polis Merkezi yakınına bıraktığını ileri sürdü.

ÇELİK'İN AVUKATLIĞINI DA YAPMIŞTI

Yediği dayak nedeniyle tanınmayacak hale gelen avukat Sıddık Caner Erşen, götürüldüğü hastanede tedavi gördü. Başına çok sayıda dikiş atılan Erşen'in elmacık kemiğinin kırıldığı da belirtildi.

Erşen, yaşadığı olayla ilgili aralarında E.G., akrabaları K.G. ve M.G.'nin de yer aldığı 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada firma yetkilileri, Erşen'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını, onu dövdüğü söylenen E.G.'nin firmanın ortakları arasında yer almadığını kaydetti.

Avukat Erşen, Suriye Türkmen Ordusu'na bağlı 2. Sahil Tümen Komutanı olarak tanınan, Rus uçağının pilotunun öldürülmesinden sorumlu tutulan ve İzmir'de bir lokantada gözaltına alınıp hakkında kesinleşmiş 2.5 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklanan Alparslan Çelik'in de avukatlığını yapmıştı.

Haber: Tufan HAMARAT/İZMİR, () -

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Kavşaktaki kaza güvenlik kamerasında

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde ışık ihlali yüzünden motosiklet otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Hanımçeşme Mahallesi Çevreyolu Adliye kavşağında meydana geldi. Beytullah Gök'ün (33) kullandığı 43 U 5367 plakalı motosiklet, iddialara göre ışık ihlali yapan Ömer Faruk Özbey (53) yönetimindeki 16 HDN 47 plakalı otomobile çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda yaralanan motosiklet sürücüsü Beytullah Gök yaralandı. Gök, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Hastanesi'nde tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anının görüntüleri

Haber-Kamera: TAVŞANLI,(Kütahya),()

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Karabük merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

KARABÜK merkezli 3 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük ile birlikte Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.K., F.D., T.B., C.Ç., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai, ecstasy, hintkeneviri, uyarıcı haplar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı haplara 'bugs bunny' ve 'boks eldiveni', bonzaiye 'kuş' gibi kod isimler kullandıkları tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheliler adliyeye götürülürken

-Adliye binasından detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()