DHA YURT BÜLTENİ - 15

'İç savaş çıkar' diyen Ak Partili yöneticinin istifası istendi (5)

ERDEM'DEN YAZILI AÇIKLAMA

'İç savaş çıkacak' dediği için Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve yönetimden istifa eden Ozan Erdem, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Pazartesi günü Soma'da AK Parti teşkilatımıza yönelik yaptığım konuşmanın tamamı bir bütün olarak, objektif şekilde dinlendiğinde ve okunduğunda; ülkemizin, milletimizin milli birlik ve beraberliğinden, barış ve demokrasinin öneminden bahsettiğim anlaşılacaktır. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe ve işgal girişiminde ana rol oynayan Fethullahçı Terör ve Casusluk Örgütü'ne yardımcı olan üst akıl ve diğer taşeronlar; DAEŞ, PKK gibi örgütler ülkemizi işgal etmek ve ardından güzel memleketimizde bir kardeş kavgası çıkarmak için tetikteydiler. Bu bilinen gerçek yanında, bu hedeflerinden vazgeçmediklerini gerek ekonomik saldırılarla, gerekse terör saldırılarıyla ispat ettiler ve etmeye de devam etmektedirler. Millet olarak kardeşçe bir ve beraber olmadığımız takdirde ise bu hedeflerinden vazgeçmeyecek olan şer odakları, her türlü iç karışıklık ortamı oluşturmak için fırsat kollamaktadırlar. Konuşmamda bu konuya değinerek bu oyuna gelmememiz gerektiğini, demokratik bir ortamda seçime gidip, olabildiğince yüksek oy oranıyla hukuk içinde bu tehlikeleri bertaraf edeceğimizi ifade ettim. Konuşmamın başı ve sonu tamamıyla budur. Konuşmamın tamamı izlenince bu söylediklerim açıkça görülecektir. Ülkemizin referandum sürecinde yaşadığı bu ortamda sözlerimi, cımbızlayarak ve adeta tuzak kurarak, manipüle ederek beni kamuoyu önünde çok farklı lanse ederek mağdur ettiler.Paylaşılan görüntünün başı ve sonrası ekranlara getirilmeden, sadece cımbızlanarak otuz saniyesi gösterilerek bir linç kampanyası başlatıldı. Söylediklerimin tam tersi bir anlam ortaya çıkartılarak kamuoyunun ön yargıyla bakmasına sebep olundu. Aşk ve rahmet topraklarının çocukları olan milletimiz, tüm oyunlara rağmen kardeş kavgasına ne şimdi ne de gelecekte düşmeyecek, birlik ve beraberliğini barış içinde sürdürecektir. Konuşmamda şunu ifade ettim; 'Referandum sürecini sabote ederek, ülkemizi kaosa sürükleyerek, 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi yapmaya çalışacaklar. Ülkemizin içinde ve dışında saldırılara devam edecekler. Ama biz sandıkta, demokrasiyle bu süreci kazanacağız, oyumuzla demokrasiyle bu süreci atlatacağız' dedim. Zaten aksini ifade etmek şahsımın da partimizin de misyonuna, düşüncesine iftiradır. Yüce Türk Adaleti önünde tarafıma yöneltilen suçlamalarla ilgili tüm yasal haklarımı kullanacağım."

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()

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Referandum çalışması yapan CHP'li 2 kadın tartaklandı iddiası

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, referandum çalışmaları kapsamında ev ev dolaşan CHP üyesi Birsen Dirik (65) ile Necla Savaş (64), çalışmalar sırasında girdikleri apartmanda, 41 yaşındaki O.B. (Osman Böyük) ile babası A.B. (Ahmet Böyük) tarafından tartaklandıklarını ileri sürüp polise şikayette bulundu. Olay sırasında O.B.'nin kendisini yumrukladığını iddia eden Necla Savaş, hastaneye giderek darp raporu aldı. Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, polis merkezine gelip Dirik ve Savaş ile görüştü, "Referanduma daha 60 gün var, bu gerilim politikasından vazgeçilmeli. 'Evet' diyen de 'hayır' diyen de bu ülkenin insanı ve bu ülkeyi seven kişiler. Yöneticiler bir an önce gerilimi durduracak adımlar atmalı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Birsen Dirik ile Necla Savaş, bugün referandum çalışması yapmak için ev ev dolaşmaya başladı. Balçova İlçesi Korutürk Mahallesi Poyraz Sokak'taki bir binaya giren Dirik ve Savaş, iddiaya göre, bir dairede yaşayan baba ve oğlu tarafından tartaklandı. Sırtına yumruk atıldığını ileri süren Savaş ve tehdit edildiğini belirten Dirik, Balçova Polis Merkezi'ne giderek baba ve oğlundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, O.B. ile babası A.B.'yi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

BAŞKAN ÇALKAYA, "GERİLİM AZALTILMALI"

Polis merkezine gelip konuyla ilgili bilgi alan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, CHP'li iki kadınla bir süre sohbet etti. Çalkaya, "Referandum tarihi belirlendikten sonra propaganda süreci başladı. Partili ablalarımız sokağa çıkıp propaganda çalışması yapıyor. Bir apartmana giriyorlar ve 'siz devletin altını oyuyorsunuz' gibi söylemlerle karşı karşıya buluyor. Kendilerini devlet yerine koyarak işin topuzunu kaçırıyorlar. Partililerimizden birine de yumruk atmışlar. Bunu partili arkadaşlarımıza da söylüyorum, 'evet' de 'hayır' da olabilir herkes medeni olarak düşüncelerini söyleyecek ve hiç bir zaman şiddete başvurmayacak. Hele bir kadına, düşüncelerinden dolayı yumruk atmak ne demek? Biz düşman değiliz. Kendini devlet yerine koymak en tehlikeli olanıdır. Referanduma daha 60 gün var, bu gerilim politikasından vaz geçilmeli. 'Evet' diyen de 'hayır' diyen de bu ülkenin insanı ve bu ülkeyi seven kişiler. Yöneticiler bir an önce gerilimi durduracak adımlar atmalı" diye konuştu.

"REHİN ALMAYA KALKTILAR"

Darp edildiğini savunan Necla Savaş, "Bir kadına yumruk atılmasını hiç yakıştıramadım. Biz ev ev gezip referandum çalışması yapıyorduk. Gittiğimiz dairede yaşayanlara orada yaşayıp yamadıklarını soruyorduk. Daha sonra olayın yaşandığı daireye gittik. Kapıyı açar açmaz, 'Biz evetçiyiz. Yalnızca devletten gelenlere cevap veririz' dediler. Saygı duyduğumu söyledik. Daha sonra sayıları arttı üstümüze saldırdılar, rehin almaya kalktılar benim sırtıma vurdular. Çok üzgünüm" dedi. Yakındaki bir hastaneye giderek rapor alan Savaş'ın sırtında vurulmaya bağlı ödem oluştuğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Çalkaya'nın açıklaması

-Necla Savaş'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tufan HAMARAT / İZMİR, ()

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TIR'da 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

UŞAK'ta durdurulan TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere gizlenmiş 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- İzmir Karayolu'nun Uşak Şeker Fabrikası kavşağında oluşturduğu denetim noktasında, İzmir'e giden N.Ü. (48) yönetimindeki TIR'ı durdurdu. TIR'a bağlı yarı römork tankerde yapılan aramada, özel bölmelere ulaşan polis, 67 bin paket kaçak sigaraya ulaştı. Polis ayrıca TIR'a bağlı yarı römork tankerin şase numarasının değişik olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü N.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(polis kamerası)

- TIR'dan görüntü

- TIR'a bağlı römork tankerde arama yapan polisler

- Gizli bölmede ele geçirilen sigaralardan görüntü

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()