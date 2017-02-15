DHA YURT BÜLTENİ - 15

Adana'da terör operasyonu

ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK üyelerine yönelik 3 Şubat'ta düzenlediği operasyonda 30 adrese eş zamanlı baskın yaparak 2'si kadın 22 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlendi. 13 gün süren sorgunun ardından 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis otosundan indirilmesi

- Adliyenin arka kapısından girişleri

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

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Mardin'de PKK'nın konferans için kullandığı sığınak bulundu

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'ya ait içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış 1 adet oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulundu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat'ta Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasmyonda, içerisinde tuvalet, yaşam odası ve eğitim/konferans yapmak üzere hazırlanmış 1 adet oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulunduğu ve sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, yürütülen operasyonlar kapsamında 2 şahıs hakkında işlem başlatıldığını da belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çevreden görüntü

-Sığınağa giden yol

-Sığınaktaki bölmeler

-Ele geçirilen malzemeler

Haber: Nezir GÜNEŞ / MARDİN, ()

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İş makinesinin paletleri altında kalan işçi öldü

KONYA’da hurda malzeme toplayan bir iş yerinde çalışan 35 yaşındaki Ayhan Yıldırım, paletli iş makinesinin çarpması sonucu altında kalıp, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve hurda toplanan bir iş yerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Ş.U., kullandığı paletli iş makinesiyle biriken hurdaları aktarırken makinenin yanına gelen iş arkadaşı Ayhan Yıldırım’ı fark etmedi. Çalışırken ileri geri hareket eden paletli iş makinesinin çarpması sonucu paletlerin altında kalan Yıldırım, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İş makinesinin sürücüsü Ş.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İş makinasından detay

-İş yerinden detay

-Polisin inceleme yapması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ))

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Bedensel engelli, inşaatın yanında ölü bulundu

ADANA'da bedensel engelli 39 yaşındaki Mehmet Yaman, inşaat halindeki 11 katlı binanın yanında ölü bulundu.

Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde inşaat halindeki 11 katlı binanın yanından geçen bir kişi, yerde hareketsiz yatan Mehmet Yaman'ı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Yaman, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Yaman'ın intihar mı ettiği yoksa binadan mı düştüğü araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Şahsın güvenlik kamerasına yansıyan düşme anı

- Polislerin terk edilen binada arama yapması

- Binanın dış görüntüsü

- Polis ekiplerinin görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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ESKİ EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE RASTGELE ATEŞ AÇINCA YOLDAN GEÇEN GENCİ ÖLDÜRDÜ

Uşak'ta cinayete 3 tutuklama

UŞAK'ta, boşandığı eski eşinin evinin önünde giderek rastgele çevreye ateş açan ve taraflarla ilgisi bulunmayan 17 yaşındaki Abdülkadir Koçaslan'ı başından vurarak ölümüne neden olan B.K. ve 3 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde geçen 10 Şubat gecesi meydana gelen olayda, ayrıldığı eski eşinin ikinci evlilik yapması nedeniyle öfke krizine giren 28 yaşındaki B.K., arkadaşları M.E. (30), Y.E. (17) ve İ.B.'yi (37) de yanına alarak, eski eşinin evinin önüne gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eve ve çevreye rastgele ateş eden B.K., yolda geçen ve taraflarla bir bağı olmayan 17 yaşındaki Abdülkadir Koçaslan'ı başından vurdu. B.K. ve 3 arkadaşı, Koçaslan'ın kanlar içinde yere yığılması üzerine olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan ve bir kişinin yerde yattığını gören çevre sakinleri polisi ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Abdülkadir Koçaslan'ı ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Koçaslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan B.K., M.E., Y.E. ve İ.B.'ye yakalanarak gözaltına alındı. Koçaslan ise kentte toprağa verildi.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.E., M.E. ve Y.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ölen Abdülkadir Koçaslan'ın fotoğrafı

- Uşak İl Emniyet Müdürlüğü binası

- Şüphelilerin emniyetten çıkışı

- Şüphelilerin adliyeye ekip otoları ile götürülmesi

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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Kayseri'de şüpheli ölüm

KAYSERİ'de üniversite öğrencisi olduğu belirtilen bir genç, oturduğu binanın 11'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Merkez Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi 835'inci sokaktaki Bekaş Siteleri F Blok 11'inci katındaki dairede oturan 18 yaşındaki Furkan Karakula pencereden, kilitli parke taş döşeli binanın otopark bölümüne düştü. Olayın haber verilmesi üzerine binaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz gencin öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı incelemenin ardından, üniversite öğrencisi olduğu söylenen Karakula'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gencin senazesinden ve olay yerinden görüntü

-Gencin düştüğü binadan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

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Gasp şüphelileri yakalandı

ANTALYA'da, gasp ve silahla yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen biri çocuk 5 kişi yakalandı.

Kepez İlçesi Fatih Mahallesi'nde 9 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında bir markete gelen 2 kişi, işletmeci M.A.'nın kasasındaki parayı gasp etmek istedi. Direnen M.A.'ya av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan şüpheliler ardından kaçtı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, şüphelilerin eşkali tespit edildi. Şüphelilerin 28 Aralık'ta Göçerler Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan Ü.N.Ü. ve İ.K'yı silahla tehdit ederek, kasadaki parayı gasp edenler olduğu belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları eş zamanlı baskınla her iki olayın failleri olan R.T, A.K, M.K, F.E. ile çocuk şüpheli C.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı bir av tüfeği ve gasp sırasında kullanılan kar maskeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden C.Ö, tutuklanırken, M.K, olayda kullanılan av tüfeğinin sahibi olduğu ancak olayla bir ilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler R.T, A.K. ve F.E.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheliler emniyetten çıkarken

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA- )

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Viranşehir'de elektrik çarpması: 2 ölü



ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, sokaktan geçen elektrik teliyle temas eden inşaat asansöründeki 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan 23 yaşındaki Recep Aslan ve 15 yaşındaki Ahmet Albayrak, malzeme taşımak için dış cepheye kurulan asansöre bindi. Demir asansörün sokaktan geçen elektrik teliyle temas etmesi sonucu işçiler akıma kapıldı. İnşaatta çalışanlar tarafından asansörden indirilen işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aslan ve Albayrak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan işçilerin cesetleri otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mücahit YOLCU / ŞANLIURFA, ()

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Türkan Saylan Bodrum'da yaşayacak

BODRUM Belediyesi tarafından heykel sanatçısı Derya Ersoy'a yaptırılan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan'ın 2 buçuk metre yüksekliğindeki büstü bugün törenle açıldı.

Sekiz yıl önce yaşamını yitiren ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan büstü bugün törenle açıldı. Bodrum Kalesi manzaralı Tepecik Mahallesi Meydanı'nda yapılan açılış törenine ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, İlçe Başkanı Nadire Sarıtosun, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve ÇYDD Bodrum Şubesi Gençlik Birimi öğrencileri ile yaklaşık 400 vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Nadire Sarıtosun "Tam sekiz yıldır bugünün hayalini yaşıyorduk. Hocamızın anısını, adını kentimizin en güzel yerinde yaşatmak için büstün yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkan Saylan'ın çağdaş yüzü Bodrum'a çok yakıştı" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, "Türkan hocamız 'ben öldükten sonra heykellerimi, büstlerimi yaptırmayın, hiç gerek yok' demişti. Ancak, ülkemizin hemen her köşesinde yetiştirdiği aydınlık yüzleri, sevenleri, öğrencileri onu asla unutmadı, unutturmamak için her şeyi yaptı ve yapıyor" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise üniversite son sınıfta okurken Türkan Saylan ile tanışarak burs aldığını belirterek "Unutulmaz bir bilim kadını olan Türkan hocam o zaman bizden tek bir şey istemişti. Yalan söylememek ve Atatürk ilke ve inkılapları yolunda öğrenim görüp vatana yararlı birer insan olmamızı istemişti. Ona verdiğimiz sözden çıkmadık. Medeniyetlerin, sevginin, hoşgörünün çağdaşlığın beşiği olan ilçemizde onun adını gururla yaşatacağımız için çok mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından gençlik birimi öğrencilerinden Mine Özçelik yazdığı 'Mademki Bu Çocuklar Türkan' ve Hatice Akbaş 'Yaşamaya Dair' isimli şiirleri okudu. Büstün üzerinde Türkçe ve İngilizce, Saylan'ın hayat hikayesi yer aldı. Büstün açılışı katılımcılar ve öğrencilerin alkışları arasında yapıldı. Tören Türkan Saylan anısına lokma dağıtımı ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konuşmalardan görüntü,

-Öğrencilerin şiir okumalarından görüntü,

-Büstün açılışından görüntü,

-Büstten genel detay görüntü.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM Muğla, )