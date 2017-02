DHA YURT BÜLTENİ - 15

El Bab şehidi Uzman Çavuş, törenle uğurlandı



FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından defnedilmek üzere Kocaeli'ne gönderildi.

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehit Uzman Çavuş Tevlim için burada düzenlenen törene; Vali Vekili Turgay Ergin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile askerler katıldı. Şehit Uzman Çavuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 68'inci şehidi olan Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ne gönderildi.

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

=========================================

Polis memuru durmayan sürücü yüzünden şehit düştü

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, uyarıya rağmen durmadığı belirtilen sürücünün hafif ticari aracıyla çarptığı 43 yaşındaki Nedim Öner şehit düştü. Kaymakamlık önünde düzenlenen törenin ardından Öner'in cenazesi, karayoluyla memleketi Balıkesir'in Havran İlçesi'ne uğurlandı.

İzmir- Çanakkale Karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan ekipten, trafik polis memuru evli ve 2 çocuk babası Nedim Öner'e, kontrol noktasında, bugün saat 02.00'de, uyarısına rağmen durmadığı belirtilen, Aytekin Uyanık'ın (42) yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarptı. Öner'e çarpan sürücü Uyanık, kaza yerinde durmayıp kaçtı. Ağır yaralanan Öner, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ambulansıyla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda şehit düştü.

Şehit polis memuru Nedim Öner için Bergama Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Fatma Öner (43), oğulları Cengizhan Öner (20) ve Atilla Öner (13) ile İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, yakınları, meslektaşları, vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende ilk önce şehit polis memuru Nedim Öner'in hayatı anlatıldı.

Konuşma yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Gecenin 02.00'sinde insanlarımızın trafikte daha güvenli seyredilmesi için fedakarca görev yapan yiğit kardeşimizin üzerine aracı süren kişinin, arkadaşlarımıza ateş eden, bomba atan kişiden hiçbir farkı yok. Bunların ikisi de terörist. Çok üzgünüz. Biliyoruz ki şehitlerimizin mekanı cennettir. Ailesine, yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından dualar okundu. Eşi ve 2 oğlunun gözyaşlarını tutamadığı tören sonunda şehit polis memuru Nedim Öner'in cenazesinin yarın (çarşamba) toprağa verilceği belirtildi. Öner'in cenazesi, memleketi Balıkesir'in Havran İlçesi'ne uğurlandı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlandı. Ekipler ilk olarak polisin şehit olmasına yol açan aracı kent merkezinde terk edilmiş halde buldu. Ardından aranan sürücü Aytekin Uyanık, polis ekiplerince yakalandı. Emniletteki işlemlerdinin arıdnan Uyanık, adliyeye sevk edildi.

HAVRAN'DA ÜZÜNTÜ

Havran Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy, "Bugün şehidimiz var. Acımız büyük. Trafik polisi olan Nedim Öner, kardeşimiz şehit olmuştur. Şehidimizin anne ve babası daha önce vefat etmiştir. Şehidimizin cenazesi, yarın öğlen namazının ardından ilçemizdeki Kocacami'den kaldırılıp, Polis Şehitliğimizde defnedilecektir. Tüm yakınlarına, akrabalarına ve ilçe halkımıza başsağlığı diliyorum. İlçemizin başı sağolsun" dedi.

Nedim Önder'in akrabalarının bulunduğu eve Türk bayrağı asan Çamdibi Mahallesi Muhtarı Hasan Yavaş ise, "Çok üzgünüz. Nedim kardeşimiz köyümüzün damadıydı. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), )

====================================

Şarkıcı Sıla kazada yaralandı (2)

TABURCU OLDU

Şarkıcı Sıla, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Sol bacağında sargı bulunan Sıla, binanın altındaki otoparkta araca binerek hastaneden ayrıldı.

====================================

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük ile birlikte Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.K., F.D., T.B., C.C., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai, ecstasy ve hint keneviri ele geçirildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

========================================

Halk otobüsleri sivil trafik polisleriyle denetlendi

ADANA'da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, daha güvenlik şartlarda ulaşım yapması ve trafik kurallarının uygulanmasını kontrol etmek isteyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sivil polislerle uygulama yaptı. Sivil olarak otobüs ve minibüslere binerek yolculuk yapan trafik polisleri, sürücülerin her hareketini not ederek, ceza yazdı.

Kent içerisindeki toplu taşıma araçları hakkında gelen şikayetlerin artması üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sivil trafik polislerini görevlendirdi. Sabah mesaiye başlayan sivil trafik polisleri, gün boyunca araçlara binip seyahat etti. Farklı güzergahlarda çalışan halk otobüsü ve minibüslerin sürücülerini gözlemleyen polisler, sürücülerin fazla yolcu, emniyet kemeri, gereksiz yere korna çalma ve durak harici yolcu alma konularında denetledi. Sürücülerin yaptığı her kural ihlalini not alan polis, kontrol noktasında bekleyen meslektaşlarına telefonla aracın plakasını ve yaptığı hataları bildirdi. Kontrol noktasında bekleyen resmi ekipler ise ceza yazdı.

Yıl boyunca aralıksız sürdürülecek olan uygulamanın ilk gününde, 5 değişik hatta çalışan 11 farklı halk otobüsü ve minibüse binen sivil trafik polisi, 2 sürücüye fazla yolcu, 6 cep telefonu ile konuşma, 1 kırmızı ışık ihlali, 3 sürücü hakkında emniyet kemeri takmamak, 1 araç sürücüsüne gereksiz korna çalmak ve 2 araca ise durak harici yolcu almaktan, toplam bin 496 lira ceza yazdı.

==========================================

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

AYDIN'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattıkları çalışmalar sonunda Efeler ve Nazilli ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Timlerinin katıldığı Şafak Operasyonu'nda A.T., C.K., B.Y., H.S., F.D., Z.A. ve C.K. gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 116 mermi, 465 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmede kullanılan alet ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

===========================================

CHP'den 'Son Savaş' paylaşımına suç duyurusu

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile partililer, 'Son Savaş' başlığı ile referandumda hayır diyecek olanlara ağır ithamlar içeren yazıyı paylaştıkları öne sürülen Bilecik Mili Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bilecik'te başı kapalı olan Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gökhan Karaman adlı bir kişinin kendisine gönderdiği 'Son Savaş' adlı yazıyı ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürlerinin de bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştı. Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik de bu yazıyı kendi WhatsApp'ındaki okul müdürlerine ve arkadaşlarına gönderdi. Referandumda evetçileri destekleyen ve hayırcılara ağır ithamlarda bulunan yazı Bilecik'te tartışmalara yol açtı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Metin Yaşar ile bir grup partili adliyeye giderek Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP İl Başkanı Metin Yaşar, "Bilecik halkını ve kamuoyunu kin ve nefret tohumları aşılayan bu söylemlerini kınıyoruz ve bununla ilgili sessiz kalamayacağımızı söylüyoruz" dedi.

Milletvekili Yaşar Tüzün de , "Bu suç duyurusu kamuda görev yapanlar neden evet dedikleri, neden hayır dedikleri için değil. Elbette vatandaşımız 16 Nisan günü sandığa gidecek evet veya hayır tercihlerinde bulunacak. Biz neden evet diyeni asla sorgulamıyoruz, neden hayır diyeni asla sorgulamıyoruz. Biz hayır diyenleri veya evet diyenleri başta bölücülükle, namussuzlukla veya halkımızı kin veya nefrete yönlendirecek şekilde açıklamalar yapanlara bugün suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

'SON SAVAŞ'

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik'in WhatsApp grubundan 'Son Savaş' başlığı ile paylaştıkları öne sürülen yazıda aynen şu ifadeler yer alıyor:

"Anlamıyor musunuz; Bu referandum değil, bu yıllardır bu ülkeyi sömürüp kaymağını yiyenlerle son karşılaşmanız. Bu referandum değil, Üniversite kapılarında bacılarınızın başındaki örtüyü çekip indirenlerle, onları yerlerde sürükleyenlerle son karşılaşmanız. Bu referandum değil, Seçtiğiniz başbakanları indirip asan darbecilerle son karşılaşmanız. Bu referandum değil, 'İsterlerse %90 oy alsınlar, Bu ülkede asıl biziz, bizim dediğimiz olur' diyenlerle son karşılaşmanız. Bu referandum değil, 15 Temmuz gecesi tankların önüne dikilip, vatan için canını veren yiğitlerle, Bağdat caddesinde Darbecileri-Tankları ıslık ve alkışlarla karşılayanların karşılaşması. Bu referandum değil, 367 Krizi çıkaranlarla, Canları istedikleri zaman parti kapatanlarla, Cumhurbaşkanının eşi başörtülü olmaz, Burası kamu alanıdır deyip, Bu ülkeyi babasının çiftliği görenlerle sizin son karşılaşmanız. Bu referandum değil, 10 yılda bir darbe yapıp, halkın seçtiği iktidarı yıkan, Koalisyonlarla ülkeyi soyan Amerikan çocuklarıyla Anadolu çocuklarının son karşılaşması. Bu referandum değil, Yıllardır bize Koyun, Baldırı çıplak, Dağdaki Çoban, Bidon kafa, Cahil, Köylü, Bilmez, diye aşağılayan namussuzlarla son karşılaşmamız. Bu referandum değil, Siz 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına çıkıp vatan için canınızı verirken, Bankamatiklere koşanların, Camileri basıp İmam-Müezzin dövenlerin son karşılaşması. Bu referandum değil, Mazlumların ümidi, İslam'ın hizmetkarı, ümmetin son kalesi Türkiye'nin 90 yıllık aradan sonra yeniden dirilişinin oylanması. Biz daha Boğazlarından geçen gemileri bile durdurup denetleyemeyen bir ülkeyiz. Ne diyordu gazeteci Ergün Diler "İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız, Ya sandıkları patlatıp Osmanlının torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya inecez, Ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edecez. Ne diyorlar ya bir manyak gelirse, Mecliste kendilerinin seçtikleri akıllı, Ama halkın %51'nin seçtiği manyak oluyor. Daha düne kadar 'Türk milleti zekidir' diye Atatürk'ün sözünü tabela yapıp duvarlara asanlar, İşlerine gelmeyince Halk cahildir, gider bir manyağı seçer demek istiyorlar. Bu halk sizi cebinden çıkarır. 'Başörtülü okumak isteyen Arabistan'a gitsin' diyen bir cumhurbaşkanını halk mı getirdi? hayır Siz getirdiniz. 50 tane PKK ve DHKP-C'li teröristi affeden cumhurbaşkanını Halk mı getirdi? Hayır siz getirdiniz. Müthiş bir algı operasyonu yapılıyor ve benim saf kardeşlerim bu şeytanların tuzağına düşüyor. Ne diyorlar, Başkan öldü yardımcısı bir manyak olursa. Şu an başkanlık sistemi olsaydı, Yardımcıları, Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu olurdu. Hepside vatanı için canını veren insanlar. Ne diyorlar, Başkanlık gelirse ülke bölünür diyorlar. O zaman PKK neden hayır diyor? Türkiye'yi düşündükleri için mi? 40 bin insanımızı öldürenler, Her gün bombalı araçlarla saldıranlar kim? 6 ay Diyarbakır Sur'da Ezanı Muhammediyeyi susturanlar kim? Camileri yakanlar kim? Kuranı Kerim'in yaprakları arasına bomba düzeneği kuran alçaklar kim? PKK'lılar değil mi? Ne diyordu İmamı Şafi hazretleri, 'Fitne zamanı, düşman oklarını takip edin, o sizi Hakka götürür.' Bugün CHP, HDP, FETÖ, PKK, YPG, AB, ABD, Almanya hepsi 'Hayır' diyor. İşte şimdi Ya bunların safındasınız? Ya da Davos'ta masaya yumruğunu vuran, İsrail cumhurbaşkanına postayı koyan Abdülhamit'in varisinin. Mesele bu kadar net. Daha ne diyeyim. Uyanık olun, tezgaha gelmeyin. Yıllardır bizi sömürdüler. Artık yeter. Bu sefer bunlara Osmanlı tokadını indirelim."

