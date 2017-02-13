DHA YURT BÜLTENİ - 15

El Bab'da DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı (2)

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

1 askerin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ saldırısında yaralanan ve sınır hattına ulaştırılan askerlerden 2'si ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı diğer 2 asker ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi ve piste indikten sonra ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İki kentte tedavilerine başlanan yaralı askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

10 ÖSO ASKERİ DE YARALANDI

Öte yandan Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmada Özgür Suriye Ordusu'nun 10 askeri de yaralandı. Yaralanan ÖSO üyeleri de ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı ÖSO üyelerinden durumu ağır olanlar Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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KİLİS

- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralı askerlerin acil servise taşınması

- Yaralı ÖSO üyelerinin sedyeyle taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN, Reşit ÇELEBİOĞLU, Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, ()

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Adana'da DEAŞ'a ağır darbe



ADANA'da polisinin operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 4'ü Suriyeli, 1'i kadın 22 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin Özelçi'nin, terör örgütünün birbirinden bağımsız hareket eden hücre yapıları arasındaki koordinasyonu sağlayıp, eylem talimatlarını veren Adana emiri olduğu ileri sürüldü.

MİT ile Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında geçen hafta DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Bir çok adrese eş zamanlı yapılan baskında MİT raporlarında Adana İl emiri olduğu belirtilen Hüseyin Özelçi ile örgütün hücre sorumluları olduğu kaydedilen Medeni C., Mustafa S., Ümit Ö. ve Eyüp A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü Suriye uyruklu 1'i kadın toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Yurt dışından gelip örgüte katılmak isteyenlerin Suriye'ye gönderilmesini sağlayan Hüseyin Özelçi'nin, DEAŞ'ın uyuyan hücrelerini kontrol altında tuttuğu, yapılacak eylem talimatlarını alıp, harekete geçmelerini sağladığı belirlendi. Özelçi ile birlikte gözaltına alınan 22 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis otobüsünden inmesi

- Adliyenin arka kapından girişleri

- Adliyenin arka kapısından genel görüntü

Haber: Fatih KARAÇALI-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

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Deprem bölgesinde 954 yapı hasar gördü (3)

ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, depremden etkilenen köylerden Tuzla'daki çadır kentin yanı başında metruk bir binanın çevresinde, 1 yıl önce kaynamaya başlayan sıcak su kaynakları ilgililer tarafından işaretlenerek tedbir amaçlı tel örgüyle çevrilmişti. Deprem sonrası geçen yıl işaretlenen 3 ayrı kaynağın yanında bu kez 2 yeni kaynak daha görüldü. Sıcak suyun kaynadığı noktalardaki görüntünün yanı sıra yüzeye çıkmak isteyen suyun yeraltındaki fokurdama sesi görenleri ve duyanları ürküttü. Ancak bölgenin jeotermal saha olması nedeniyle birçok yerden su kaynağı çıkmasının normal bir durum olduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tuzla köyünde metruk bir evin çevresinde çıkan termal sulardan görüntüler

-Yeraltından yüzeye çıkmak isteyen su sesinden görüntüler

-Tel örgü ve uyarıcı levhalardan görüntüler

-İşaretlemelerden görüntüler

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Kurada aynı isim 2 kere çıktı ortalık karıştı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi'nde işe alınacak 50 kişiyi belirlemek için yapılan kura çekiminde aynı ismin 2 kez çıkması, gerginliğe yol açtı. Listenin önceden hazırlandığını öne sürerek salondaki görevlilere tepki gösteren adaylar, daha sonra yolu trafiğe kapattı.

İnşaatı tamamlanan ve yakında hizmete açılacak olan 300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesi'ne çeşitli branşlarda asgari ücretli olarak alınacak 50 kişilik işe 3 bin 646 kişi başvurdu. Başvurunun yüksek olması üzerine Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği, işe alınacak 50 kişiyi belirlemek amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi düzenledi.

'BİLGİSAYAR ORTAMINDA HATA SIFIRA İNİYOR'

Kahramanmaraş 5'inci Noter Katibi Kadir Ergüven, kura çekimi yapılırken isimlerin büyük ekrana yansıtılacağını söyledi. Bu sırada adaylardan birinin, kura çekiminin isimlerin kağıtlara yazılıp torba içerisinde çekilmesi yerine neden bilgisayar ortamında yapıldığını sorması üzerine Ergüven, "Katılım çok fazla olduğu için elektronik yapıyoruz. Ondan kağıt kırışır, birbirine girer yanılmamız daha yüksek. Ama bilgisayar ortamında bu hatamız sıfıra iniyor. Bir sorun olduğu taktirde mahkeme bunu inceleyip yanlışını, doğrusunu tespit eder" dedi.

AYNI İSİM 2 KEZ ÇIKTI

Daha sonra Noter Katibi Ergüven'in talimatıyla kura çekimine geçildi ve isimler salondaki dev ekrana da yansıtıldı. Kadir Ergüven de kuradan çıkan isimleri tek tek okurken, asil 50 kişi belirlendikten sonra yedek listenin kurasını çekmek istedi. Bu sırada salondaki adaylardan biri Meral Yıldırım isminin 2 kez çıktığını söyledi. Ergüven ilk başta, "TC'si farklıdır" dedi ancak TC numaralarının da aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine Kadir Ergüven, yedek listedeki ilk ismin 2'nci kez çıkan ismin yerine geçeceğini söyledi. Bunun üzerine salonda tansiyon yükseldi ve adaylar listenin önceden hazırlandığını ve torpil olduğunu öne sürdü.

2 FARKLI AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı Murat Bulut kürsüye gelerek torpil olmasının mümkün olmadığını, kuranın şeffaf olması için noter çağrıldığını belirtti. Kuranın eski usulle yeniden çekileceğini belirten Bulut, "Cam kavanoza bırakılacak öyle çekilecek. Provokasyon çıkaran insanlara uymayın sizden rica ediyorum. Burada bir şaibe yok. 5'nci noterimize dediğiniz bu isnat haksızlık olur. Eski usulle çekilecek" diye konuştu.

NOTER KATİBİ: KURA USULSÜZ VE GEÇERSİZ

5'inci Noter Başkatibi Kadir Ergüven de "Kura çekimini iptal ediyoruz. Kura yok, çekim yok" dedi.

Kürsüden inen Bulut, bir süre sonra bu defa kurada ismi çıkan bir adayla kürsüye çıktı. Aday, müracaatını yaptığını ve daha sonra başka hiçbir yere başvurmadığını söyledi. Murat Bulut da yine şaibenin söz konusu olmadığını belirtip notere dönerek "Şimdi yedekleri çekelim" dedi. Yedek listenin çekilmesinin ardından Murat Bulut haksızlık yapıldığını düşünenlerin ilgili mercilere müracaat etmeye hakkı olduğunu belirtip "Kura bitmiştir" dedikten sonra kürsüden inerek tepkiler arasında salondan ayrıldı. Murat Bulut'un ardından 5'inci Noter Başkatibi Kadir Ergüven kuranın usulsüz ve geçersiz olduğunu söyledi.

YOLU KAPATTILAR

Salondaki kalabalık daha sonra dışarı çıkarak yolu trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptıkları eylemin hukuksuz olduğunu, yolu açmamaları durumunda müdahale edeceklerini belirtmesi üzerine kalabalık yolu trafiğe açtı. İptal edilen kuranın ne zaman yeniden çekileceğine ise önümüzdeki günlerde karar verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Noter Ergüven'in konuşması

- Kura çekimi

- Salondan tepkiler

- Ergüven'in açıklama yapması

- Murat Bulut'un konuşması

- Ergüven'in kurayı iptal ettiğini açıklaması

- Ekrana yansıtılan isim listesi

- Bulut'un adaylarla konuşması

- Bir adayın konuşması

- Bulut'un konuşması

- Yedek listenin çekilmesi

- Salondakilerin tepki göstermesi

- Ergüven'in iptal açıklaması

- Adayların tepkisi

- Bir adayın otomobilin peşinden gitmesi

- Yolun trafiğe kapatılması

- Polisin adaylarla konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Tuhafiyecide yangın paniği

KONYA'da bir tuhafiye dükkanının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üç kardeşin işlettiği dükkanı saran yangında, mahalle sakinleri iş yerinde bulunan malzemeleri kurtardı. Bazı mahalle sakinleri de dua etti.

Yangın, saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Seyfullah, Uğur ve Havva Akbaş kardeşlerin ortak işlettiği tuhafiye dükkanının arka kısmındaki depo da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dükkana sıçrayınca çevreyi duman kapladı. Dumanların arasında kalan Havva Akbaş, sinir krizi geçirirken mahalle sakinleri iş yerinde bulunan malzemeleri yangından kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti. İtfaiyenin gelmesiyle yangın kontrol altına alınırken, Akbaş kardeşlerin Suriyeli komşuları da pencerede ellerini açarak dua etti. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü dökümü

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- Dumanlardan detay

- Komşularının malzemeleri taşıması

- Alevlerden detay

- Dua eden komşuları

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))