DHA YURT BÜLTENİ 15

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, artçı sarsıntıların sürdüğü Yukarıköy'de, vatandaşlar, yemek dağıtımı için kurulan çadırda, Galatasaray-Kayserispor maçını izleyerek bir nebzede olsa stres atmaya çalışıyor.

Ayvacık yakınlarında geçtiğimiz Pazartesi sabahı meydana gelen depremde en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy'de vatandaşlar depremin neden olduğu stresi maç izleyerek atıyor. Köy ilkokulunun bahçesinde yemek dağıtımı için kurulan çadıra konulan televizyonda Galatasaray-Kayserispor maçını izleyen vatandaşlar, futbol ile moral bulmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Deprem çadırında maç izleyen vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale),()

Antalyaspor başkanı ve yöneticilerine saldırı (2)

MAÇ SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

Atiker Konyaspor- Antalyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maç sonrası da gerginlik yaşandı. Maçın ardından Atiker Konyaspor taraftarı stat önünde Antalyasporlu taraftarın stattan çıkmasını bekledi. Uyarılara karşın kalabalık dağılmayınca, polis müdahale etti. TOMA'larla tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale eden polise, taraftarlar da taş, kartopu ve şişe fırlattı. Müdahalenin ardından taraftar grubu dağıldı.

Güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 1.5 saat statta bekleyen Antalyaspor taraftarı, 55 otobüsle TOMA ve polis ekipleri eşliğinde yola çıktı. Ancak Konyaspor taraftarları, yer yer ara sokaklardan otobüslere taşlı saldırıda bulundu. Otobüslerden inen Antalyaspor taraftarı da çevreyolu kenarındaki evlerin camlarını taşladı. Polis, her iki taraftar grubuna da müdahale etti. Polis ekipleri, Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüslere, Konya-Antalya karayolunun 20'inci kilometresine kadar eşlik etti.

ANTALYASPOR BAŞKANI'NA SALDIRI İDDİASINA AÇIKLAMA

Bu arada, Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yöneticilere saldırı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Gökmen, başkan Öztürk ve yöneticilerin etrafı camla çevrili locada misafir edildiklerini belirterek, "Biz herhangi bir saldırı görmedik. Ancak saldırı yönündeki iddialar üzerine Ali Şafak ile görüştük. Ali Şafak Bey, saldırının olmadığını, locanın önündeki taraftar grubuyla sözlü tartışmanın yaşandığını, olumsuz bir konunun olmadığını söyledi" dedi.

Haber: İsmail AKKAYA/KONYA,()

Şehit teğmenin cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen, 25 yaşındaki Furkan Yayla'nın cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehit teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi, Gaziantep'ten askeri uçakla Ordu'nun Gülyalı İlçesi'ndeki Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit Yayla için burada tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Hasan Karahan, Ordu Vali Vekili Mehmet Erhan Türker, Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkân ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Yayla'nın naaşı törenle askeri uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Ankara'da yaşayan Hülya ve Etem Yayla çifti de acı haberi alıp gittikleri Gaziantep'den, şehit oğullarının cenazesiyle aynı uçakta geldi.

AK PARTİLİ VEKİLİN AKRABASI

Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada şehit Furkan Yayla'nın, akrabası olduğunu belirterek, “İnşallah son olur, büyük bir devletiz, milletiz. Şehitlerimiz oluyor, biz inanıyoruz ki şehitlerimiz ölmez. Evladımızın vatan uğruna şehit olması, şehitlik mertebesine ulaşması, ailemizden de bir şehidimizin çıkması bizi teselli ediyor. Üzgünüz tabi ne diyelim. Teyzemin oğlunun oğlu, genç kardeşimiz. Biz bir aileyiz, ailemizin genç evladı. Geçici görevle Gaziantep'ten El Bab'a gidiyor ve orada bir kurşunla şehit oluyorö dedi.

Şehit Furkan Yayla'nın cenazesi daha sonra karayoluyla memleketi Giresun'da Görele Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Şehit Yayla'nın cenazesi, yarın Görele'de kılınacak cenaze namazının ardından Çanakçı İlçesi'ne bağlı Akköy'de toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nedim KOVAN-Hakan KABAHASANOĞLU/GÜLYALI(Ordu),()

EYOF'un eksi 15 derecede renkli açılışı

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) açılış seremonisi sıfırın altında 15 derece soğukta yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan seremonide konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "EYOF, Erzurum'da barışa dostluğu karşı yapılan çağrının adıdır. EYOF sporun getirdiği iyilik hoşgörü ve samimiyetin ülkeler arasındaki adıdır" dedi.

Avrupa'nın önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erzurum, uluslararası organizasyonlar künyesine bir yenisini daha ekledi. 2011'de başarıyla gerçekleştirilen ÜNİVERSİADE'den sonra Dadaşlar, bu kez Avrupa gençliğinin yarışacağı EYOF'a ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın dört bir yanından gelen gençler, bir hafta sürecek organizasyonun açılışına katıldı. Sıfırın altında 15 derecede yapılan açılış törenini 5 bin kişi izledi. Açılış törenin yapıldığı Kazım Karabekir Stadyumu'nda olağanüstü güvenlik tedbiri alındı. Vatandaşlar Üniversite Kavşağı'nda üst araması yapıldıktan sonra belediyeye ait araçlarla stadyuma taşındı. Saat 17.00'de açılacağı ilan edilen kapıların önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bir polis helikopteri de sürekli havadan takip yaptı.

SOBAYI YAKIN

Hava karardıktan sonra sıcaklığın iyice düşmesi üzerine stadyumu dolduran az sayıda kişi, tribünlerin üzerinde bulunan ısıtıcıların yakılması için 'sobayı yakın' diye slogan attı. Sloganların ardından ısıtıcılar çalıştırıldı.

SPORCULARDAN RENKLİ GEÇİT

Tören, TRT Erzurum Radyosu'nun çocuk korosunun okuduğu İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra oyunlara katılan 34 ülkeden 650 sporcunun geçit töreni başladı. İtalya tek sporcu ile katılırken, 69 sporcuyla yarışacak olan Türk Milli Takımı seyircilerden büyük destek gördü. Geçit töreni bittikten sonra tribünlerdeki seyircilerin büyük bir bölümü programın bundan sonraki bölümünü izlemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım EYOF için mesaj gönderdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açılış töreninin ilk konuşmacısı oldu. Vali Seyettin Azizoğlu, da konuşma yaparak sporculara hoş geldin dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'un her türlü imkana sahip bir spor kenti olduğunu söyledi. Konuşmasında sporu bir hekim ve siyasetçi olarak değerlendiren Bakan Akdağ, "Öncelikle sporun insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşam başta obezite olmak üzere birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. İnsanların erken yaşlarda sağlıklı beslenme ve hareketli hayat alışkanlığı gerekiyor. Dünyada giderek artan savaşlar ve güvenlik sorunları sporla iç içe süren bir hayat süren gençliğin önemli olduğunun farkındayım" diye konuştu.

KILIÇ: EYOF, BARIŞA VE DOSTLUĞA KARŞI YAPILAN ÇAĞRININ ADIDIR

Konuşmasında sporun dostluk ve kardeşlik olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, EYOF'a katılan gençlerin adeta bir gökkuşağı gibi gönülleri renklendirdiklerini söyledi. Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Ortak sevinç ve heyecanlar artık insanlığa pençesini geçirmeye çalışan terör odaklarını zayıflatacaktır. EYOF, Erzurum'da barışa, dostluğu karşı yapılan çağrının adıdır. EYOF sporun getirdiği iyilik, hoşgörü ve samimiyetin ülkeler arasındaki adıdır. Ülkemizin imajını sarsmak adına gündemi bulandırmaya çalışanlar, burada huzur içinde gerçekleşen organizasyonu görünce kötü niyetlerinden utanç duyacaklardır. Kazanan onlar değil, sporun iyileştiren, güzelleştiren gücüne inanan tüm insanlık olmuştur."

EYOF Başkanvekili Janez Kocijancic'in konuşmasından sonra 13. EYOF start

aldı.OLİMPİYAT BAYRAĞI GÖNDERDE

Törende, 4 Türk sporcunun taşıdığı Olimpiyat bayrağı seyirciler tarafından ayakta karşılandı. Bayrak Olimpiyat marşı eşliğinde göndere çekildi. Olimpiyat meşelisinin yakılmasının ardından sporcular, antrenörler ve hakemler adına yemin töreni yapıldı. Tören dans gösterileri ve havai fişekle sona erdi.

2019'LA TAKAS EDİLDİ

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nin (EYOF), yaz edisyonu 2011 yılında Trabzon'da organize edilmişti. Kış edisyonu ise Türkiye'de ilk kez Erzurum'da düzenleniyor. 2019 yılında organizasyonu düzenleme hakkını kazanan Türkiye, hazırlıkları tamamlayamayan Bosna Hersek'le yapılan takas sonrası EYOF 2017'nin ev sahibi oldu. Bu değişimin ardından hazırlıklar bir yıl kadar bir süre içinde tamamlandı. 600'ü gönüllü olmak üzere yaklaşık 2 bin görevli, EYOF 2017'nin düzenlenmesi için yoğun ve detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ 69 SPORCU TEMSİL EDECEK

Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma potansiyeli bulunan genç sporcuların tecrübe kazanması açısından büyük önem taşıyan organizasyonda, Türkiye'yi 24 kız, 45 erkek olmak üzere toplam 69 sporcu temsil edecek. Müsabakalar, Alp Disiplini ve Kar Kayağı Palandöken Kayak Merkezi, Biatlon Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi, Kayakla Atlama Kuleleri, Curling Salonu, Kazım Karabekir Spor Kompleksi Buz Hokeyi Salonu, Kısa Mesafe Sürat Pateni Pistive Buz Pateni Salonu'nda yapılacak.

OLYMPİC CHANNEL CANLI YAYIN YAPACAK

EYOF 2017 Erzurum'daki müsabakalar, organizasyonun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlayacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi kanalı Olympic Channel da her gün yapacağı canlı yayınlarla organizasyonun heyecanını uluslararası platforma taşıyacak.

FOTOĞRAFLI

Haber: Turgay İpek-Hümeyra PARDELİ/ERZURUM,()

Samsun geceyi doğalgazsız geçirdi (3)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz ana hat borusuna zarar verilmesi sonucu Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerine doğalgaz verilememesi olayı ile ilgili Samsun Valisi İbrahim Şahin tarafından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapıldı. Vali Şahin'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Samsun'da doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan şantiye şefi dahil dört kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Haber: SAMSUN,()

Site sakinleri hırsızları suçüstü yakalattı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde hırsızlık için bir daireye giren 2 kişi, site sakinlerinin de yardımıyla polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi İnkılap Caddesi Özgür Sitesi'nde meydana geldi. Apartmana giren 2 kişiden şüphelenen site sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Birinci kattaki daireye giren şüpheliler, bir süre sonra kaçmak için balkona çıktıklarında sitede oturan emekli polis Mehmet Demirhan müdahale etti. Hırsızlar yeniden daireye girerken, kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. İstanbul'dan geldikleri belirlenen Ç.U. ve Y.E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde 2 bin 500 lira para ile bir miktar altın bulundu. Çalmak için televizyonu da paketledikleri belinlenen 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),()

AK Partili Ataş: Türkiye'nin geleceğe bugünkü sistemle yürüme şansı yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Türkiye'nin geleceğe bugünkü sistemle yürüme şansı yoktur. Daha hızlı yürümek, daha hızlı kalkınmak ve gelişmek zorundadır. Bunun kararının verileceği gün 16 Nisan'dır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kırklareli'nde partisinin danışma meclisi toplantısına katıldı. Mustafa Ataş, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen toplantıda, Türkiye için Türk milleti için, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin geçmişte atlatmış olduğu badireleri yeniden yaşamasını tamamen ortadan kaldıracağını ve ülkeyi geleceğe emin adımlarla taşıyacağını belirten Ataş, "Türkiye geleceğe artık bugünkü sistemle yürüme şansı yoktur. Daha hızlı yürümek, daha hızlı kalkınmak ve gelişmek zorundadır. Bunun kararını vereceği gündür, 16 Nisan halk oylaması günü. Teşkilat mensubu herkesi 16 Nisan akşamına kadar kapı kapı dolaşmaya davet ediyorum. Kırklareli'nde elini sıkmadığımız kimse kalmamacasına tüm ilçelerimizde kapı kapı dolaşmaya davet ediyorum. Bu ülkenin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Binali Yıldırım günde 18 saat çalışırken, bize evde oturmak yakışmaz. Her gün bir tane 'evet' diyecek seçmenle bulunmaya davet ediyorum. Her gün bir seçmene 'evet' dedirtecek kararlılıkla çalışmaya davet ediyorum" dedi.

Danışma meclisi toplantısında AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve İl Başkanı Alper Çiler de birer konuşma yaptı.

KEŞAN'DAKİ TOPLANTI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, daha sonra Edirne'nin Keşan İlçesi'ne geçerek burada da parti teşkilatı tarafından düzenlenen danışma kurulu toplantısına katıldı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Ataş, referandumun son 100 yılın en önemli halk oylaması olacağını belirterek, yeni anayasanın onaylanması halinde birçok krizin çözüme kavuşacağını bildirdi. Mustafa Ataş, Türkiye'nin Ak Parti döneminde siyasi kriz yaşamadığını belirterek, partisinin 15 yıllık iktidarı döneminde yapılan hizmetlerinden bahsetti.

ürkiye'nin birçok darbe atlattığını belirten Ataş, "Bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptılar. Bu insanların tepesine bindiler. Kalkınmasın, gelişmesin diye mücadele ettiler. 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidardı. Tek partili dönem. Açık oy kullanıyorsunuz, gizli tasnif yapıyorsunuz. Bu ülke böyle yönetildi. Ne zaman ki 1950'de çok partili döneme geçildi, sandıktan Demokrat Parti'nin çıkmasıyla Türkiye'deki yasaklar yavaş yavaş ortadan kalkar hale geldi. Türkiye kalkınma ve gelişme hamlesi yaptığı için 1960'ta ihtilal yapılmış ve Menderes idam edilmiştir. O dönemde övündüğümüz birçok eserin altında Menderes'in imzası vardır. CHP, tüm yetkilerin bir kişide toplandığı 'diktatörlük' sisteminin getirileceğini söylüyor. Diktatör görmek istiyorsan kendi siyasi tarihine bak, orada diktatörün ne olduğunu görürsün" dedi.

Toplantıda, Ak Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ataş partililer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Ataş'ın salonu girişi

-Salondan genel görüntüler

-Mustafa Ataş'ın konuşması

-Hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi

**Keşan**

-Salondaki katılımcılar

-Bayrak sallayanlar

-Mustafa Ataş'ın salona girişi

-Protokolde oturanlar

-Mustafa Ataş'ın konuşması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL-Selçuk VURUCU/EDİRNE-KIRKLARELİ,()

