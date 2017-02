DHA YURT BÜLTENİ - 15

EL BAB'DAN YİNE ACI HABER: 1 ŞEHİT, 1 YARALI



SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında mahallelerine girilen El Bab'ta terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, şehit askerin cenazesi de helikopterle otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.TSK'dan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bölgede çatışmaların sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi: "El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz."Böylece harekatın 172'nci gününde şehit asker sayısı 65'e yükseldi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, ()

===============================================

TUNCELİ' DE PÜLÜMÜR' DE ÇATIŞMA;3 ASKER YARALANDI,1 TERÖRİST ÖLÜ ,1 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli' in Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde devam eden oparasyonlarda çıkan çatışmada 3 asker yaralandı, 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı ele geçirildi.

Devlet hastanesine gelerek yaralı askerleri ziyaret eden Tunceli Valisi Osman Kaymak çatışmayla ilgili bilgi verdi. Vali Kaymak, " Pülümür Kızılmescit bölgesinde eski bir maden ocağındaki bir konteynır içinde teröristlerin olduğu değerlendirilerek bölgeye jandarma timleri sevkedilmiş olup teröristlerin dışarı çıkması için anons yapılmış konteynır içinden bulunan iki teröristten birinin dışarı çıkarak elindeki el bombasını güvenlik güçlerinin üzerine atması sonucu 3 askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz bölgeden hızla hastaneye intikal ettirilerek tedavilerine başlanmıştır. Askerlerimizin tedavilerine devam ediliyor, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma sırasında bir terörist olay yerinde öldürülmüş 1 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir" dedi Vali Kaymak bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Tunceli Devlet Hastanesinden görüntü

-Hastane önündeki ambulansın ve zırhlı araçların görüntüsü

-Vali Kaymak ın açıklaması

Haber: Ferit DEMİR-TUNCEli/

==================================================

GANNUŞİ AFYONKARAHİSAR'I ZİYARET ETTİ



TUNUS En-Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Afyonkarahisar'da Vali Aziz Yıldırım ile tarihi camileri ziyaret etti.

Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi öneki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile görüştükten sonra Afyonkarahisar'a geldi. Bugün termal bir otelde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la görüşen Raşid el-Gannuşi, görüşme sonrası Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Gannuşi, Afyonkarahisar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gannuşi, "Sayın valimizin misafiri olmaktan dolayı şeref duydum. Sayın valimize ve çevresindekilere rahat ve müreffeh günler diliyorum. Afyonkarahisar çok güzel bir şehir. Bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Valilik sonrası Afyonkarahisar kent merkezindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Raşid el-Gannuşi'ye; Ak Parti Afyonkarahisar eski Milletvekili Sait Açba eşlik etti. İlk olarak Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'ni ziyaret eden Raşid el-Gannuşi, Gedik Ahmet Paşa Külliyesi içerisinde Afyonkarahisar Belediyesi'nin işlettiği Taş Medrese'yi gezdi. Medresenin tarihiyle ilgili bilgi alan Gannuşi, keçe, bıçak, tespih, cam boncuk yapımı gibi atölyelerde el sanatlarını inceledi. Afyonkarahisar'ın kültürel ve yöresel ürünlerini ilgiyle inceleyen Gannuşi, keçeden seccade yapımını ilgiyle dinledi.

Gedik Ahmet Paşa Külliyesi sonrası Mevlevi (Türbe) Cami ile cami içinde bulunan Mevlevi Müzesi'ni de ziyaret eden Raşid el-Gannuşi, Mevlana'nın torunu Sultan Divani'nin mezarlarını ziyaret etti. Mevlevi kültürüne ilişkin özellikleri ilgiyle inceleyen Gannuşi, el yazması eserleri de okumaya çalıştı. Ziyaretini Millet Hamamı ile sonlandıran Gannuşi'ye hamam içinde ney dinletisi yapıldı. Karahisar Kalesi'ni izleyen Gannuşi, kalenin tarihi ve nasıl çıkıldığı ile ilgili sorular sordu.

Haber: Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () -

==================================================

Kurtulmuş: El Bab'taki mücadele Türkiye'nin zaferi ile bitecektir

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, El Bab'taki çatışmada yaralanan Teğmen Levent Fevzi Göztaşı'nı Eskişehir'e tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurtulmuş "Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde El Bab'taki mücadele Türkiye'nin zaferi ile bitecektir. Orada Türkiye'ye tehdit oluşturan DEAŞ, PYD ve PKK unsurları tamamıyla o bölgeden temizlenecektir" dedi.

Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş il olarak Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti. Kurtulmuş daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giderek 3 gün önce El Bab'da meydana gelen çatışmada yaralanan 24 yaşındaki Piyade Komando Teğmen Levent Fevzi Göztaşı'nı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ"

Kurtulmuş, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada El Bab'taki mücadelenin Türkiye'nin zaferi ile biteceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş şöyle konuştu:

"El Bab'ta gazi olmuş olan kardeşimizi ziyaret ettik. Çok şükür durumu çok iyi. Başından itibaren hem değerli valimiz hem başhekimimiz ve doktor arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde ilgilenmişler. Ümit ediyorum, aldığım bilgilere göre birkaç gün içerisinde taburcu edilmesi mümkün olur. Allah, ecrini arttırsın kendisine de ifade ettim. İnşallah, Cenab-ı Allah şehitlik sevabı vermiştir. Bizim askerimizin fedakarlığını göstermesi bakımından çok önemli. Kendi himayesindeki bir erimizi kurtarmak için hamle yaptığı sırada kendisi de yaralanıyor. Sonra arkasından gelen başka arkadaşlar da orada şehit oluyorlar. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde El Bab'taki mücadele Türkiye'nin zaferi ile bitecektir. Orada Türkiye'ye tehdit oluşturan DEAŞ, PYD ve PKK unsurları tamamıyla o bölgeden temizlenecektir. Baştan itibaren ortaya koyduğumuz Fırat Kalkanı operasyonuyla ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşacağız. Oradaki 5 bin kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlenerek Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaların önüne geçilecektir. İnşallah El Bab da Cerablus'un aynısı olacak. Orası temizlendikten sonra o şehrin ahalisi gelecekler kendi şehirlerinde özgürce huzur içerisinde oturacaklar. Türkiye, bunu sağlamaya çalışıyor. Türkiye'nin Cerablus'ta ortaya koyduğu model aslında uluslararası camiaya örnek teşkil eden bir modeldir."

'BAŞKALARININ BİR KARIŞ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

türkiye'nin başkalarının bir karış toprağında gözünü olmadığını ifade eden Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir takım terör örgütlerini kullanarak vekalet savaşlarının paydaşı değiliz. Bizim amacımız; oradan Türkiye'ye karşı gelen saldırıları önlemek ve esasında o bölge halklarının kim neredeyse o gelsin tekrar o şehirde otursun. Cerablus'ta yaklaşık 45 bin kişi savaş öncesinde ortaya yaşayan insanlar tekrar oraya geldiler ve şimdi huzur içerisinde yine Türkiye'nin desteğiyle orada yaşamaya devam ediyor. Ümit ediyorum El Bab'ta da aynısı olacaktır. Arkasından Membiç ve diğer yerlerde de olacaktır. Türkiye, bu bölgenin bütünüyle terörden temizlenmesi için bir gayret sarf ediyor. Uluslararası camiayla da bu alanda ciddi bir dayanışma içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bir kere daha ifade ediyoruz ki terörün iyisi kötüsü olmaz, herkes terör örgütlerinin tamamına karşı samimiyetle mücadele etsinler ve bu mücadelenin sonucunda da inşallah o bölge bütünüyle terörden temizlensin."

"VATAN SAĞOLSUN DİYORLAR"

Bütün şehit ailelerinin "Vatan sağolsun" dediklerini anlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şimdiye kadar birçok şehit ve gazi ailesini ziyaret ettiğini anlatırken, "Şimdiye kadar isyan eden, 'Nereden bu başımıza geldi?' diyen bir tek aile görmedim. 'Niye bu benim başıma geldi?' diyen bir tek gazimizi görmedim. Burada da gazimiz aynı şeyi söylüyor. 'Bıraksanız 1-2 saat sonra gidip aynı bölgedeki çatışmalara girebilecek bir mukavemete sahip ruh haline sahip. Bütün şehit ailelerimiz, 'vatan sağ olsun. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin' diyor. Dayanışma içerisinde Türkiye'nin bütün bu düşmanlıklara karşı korunması için dua ediyor. Aile ve toplum olarak kenetleniyor. Büyük bir millete sahip olduğumuzu bu tür ziyaretlerde bir kez daha görüyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Valilikten çıkışı

-Kurtulmuş'un hastane ziyareti

-Kurtulmuş'un gazi teğmenle çekilen görüntüsü

-Kurtulmuş'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor

Haber: Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, ()-



==================================================

BAKAN ZEYBEKCİ: YENİ ANAYASA MESELESİ AK PARTİ'NİN DEĞİL MİLLETİN MESELESİDİR

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, "Yeni anayasa meselesi Ak Parti'nin değil milletin meselesidir. Bütün partililerin meselesidir. 'Bu milletin mensubuyum' diyen herkesin meselesidir" dedi.

Isparta'da Ak Parti İl Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar milletvekilleriyle belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, anayasa değişikliği süreciyle ilgili, "Bugünkü yetkisiyle cumhurbaşkanı istemese bırakın bakanları, müsteşarları, genel müdürleri, il müdürünü bile atayamazsınız. Ve hiçbir hesap da soramazsınız. Dolayısıyla cumhurbaşkanının bugünkü yetkileri çok daha fazla" dedi.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve 16 Nisan'da niçin 'evet' demesi gerektiğini ekonomik örneklerle açıklayan Bakan Zeybekci, "Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 88 lirası faize gidiyordu, tefeye gidiyordu. Millet 3 Kasım'da 'yeter' dediği andan itibaren bu memleket nereden nereye geldi? Bugün Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 11 lirası faize gidiyor da cumhurbaşkanımız başımızda demediğini bırakmıyor. Geçenlerde açıkça söyledi, 'bu faizle ilgili hükümetle aynı görüşte değilim' dedi" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Anayasa değişikliğiyle artık kim gelirse gelecek yüzde 51 ile gelecek. Endişe etmeye gerek yok. Korkacak hiçbir şey yok. Yeni anayasa meselesi Ak Parti'nin değil milletin meselesidir. Bütün partililerin meselesidir. 'Bu milletin mensubuyum' diyen herkesin meselesidir. Genel seçimler var da Ak Parti'ye oy istemiyoruz. Ne istiyoruz? Yeni bir sistem diyoruz. 'Buna niye karşı çıkıyorsunuz' diye soruyoruz, kem, küm, cek, cak, fakat, ancak. Bunların kendinden umudu yok 'biz bu yüzde 51'i göremeyiz' ondan karşı çıkıyorlar. Türkiye'nin yüzde 75'i milliyetçi muhafazakar sağ dediğimiz bir çoğunluk. Şimdi sen kalkmışsın böyle bir sistemle Türkiye'de siyaseti normalleştiriyorsun. Ötekiler şunu görüyor. 100 sene boyunca CHP bu memlekette iktidara gelemez onu görüyorlar. Onlara önerimiz şu; bu getirdiğimiz sistemin herkese faydası olur. CHP'ye de faydası olur. Bu milleti gütmek isteyen, yönetmek isteyen o CHP, o ucu bırakacak, sol uçtan kopacak, ortaya gelecek, makule gelecek. Tabi bu birkaç dönem alacak ama bunun onlara da faydası olacak. Böyle uçlarda yer arayan Kemal Kılıçdaroğlu gibi liderlerden kurtulacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Bakan Zeybekci'nin salona gelişi

- Bakan Zeybekci'nin konuşması

- Partililerle selamlaşması

HABER: Mehmet ERÇAKIR- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

========================================================

BAKAN AKDAĞ: MİLLETE GÜVENİN

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili konuştu, “Muhalefetten bazıları diyorlar ki, ‘Ya millet yanlış birini seçerse ne olacak?’ Allah Allah, demokrasi zaten milletin doğrusunu seçeceğine olan inançtan kaynaklanan bir sistemdir. Millet ezkaza bir şekilde yanılmışsa da yine onu kendisi düzeltirö dedi.

Akşam saatlerinde Erzincan’dan Bayburt’a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ valiliği ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan, kentte yapılması planlanan yeni hastanenin projesinin yakın zamanda tamamlanacağını kaydeden Bakan Akdağ, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili de değerlendirmede bulundu ve şunları söyledi:

“Bir sistem için milletin karşısına çıkacağız. Millete güvenin. Hiç kimse yeni sistemden korkmamalı. Bütün mesele millete güvenmekten, inanmaktan, milletin ferasetine, basiretine sırtını dayamaktan geçiyor. Hayretler içerisindeyim. Muhalefetten bazıları diyorlar ki, ‘Ya millet yanlış birini seçerse ne olacak?’ Allah Allah, demokrasi zaten milletin doğrusunu seçeceğine olan inançtan kaynaklanan bir sistemdir. Millet ezkaza bir şekilde yanılmışsa da yine onu kendisi düzeltir. Bunlar geçmişte milletin yaptığını askerlerle, darbelerle düzeltmeye alışkın oldukları için sanki o daha doğruymuş gibi geliyor kendilerine. Millet yanlış yaparsa onu düzeltecek olan yine millettir. Başka kim düzeltecek? Bunun dışındaki bir yönetime demokrasi denmez ki.ö

‘ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ, KUVVET GEÇERLİDİR’

Güçlü bir Türkiye için referandumu getirdiklerini ifade eden Bakan Akdağ, “Biz koşmaya mecburuz. Türkiye Cumhuriyeti yoluna koşarak devam etmesi gereken bir ülkedir. Maalesef yıllar, on yıllar bizi çok geride bırakmıştı. Çok arkalarında kaldığımız bir takım gelişmiş ülkelere yetişmek için koşarak yürümek zorundayız. Hepimiz görüyoruz ki ancak güçlü bir Türkiye olursak ayakta dururuz ve oynanan oyunları bozabiliriz. Uluslararası ilişkilerde güç, kuvvet geçerlidir. Kuvvetiniz varsa herkes sizinle ittifak yapar, sizin müttefikiniz olur. Kuvvetiniz yoksa, Allah korusun herkes üzerinize çullanır. Güçlü bir Türkiye için bu referandumu getiriyoruz. Rabbim bu referandumla bize güzel günler göstersin. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Gün birlik olma, birlikte hareket etme, hırslara mağlup olmama zamanıdırö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ziyaretler

-Bakan Akdağ’ın konuşması

-Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN/

==========================================================

MERAL AKŞENER'İN ÇANAKKALE'DEKİ TOPLANTISI ÖNCESİ SALON KRİZİ (EK)

MEGAFONLA KONUŞTU

Meral Akşener, Kolin Otel'de gerçekleştirdiği toplantıyı otel görevlilerinin sözleşmeyi iptal ettiklerini belirtip, salonun elektriklerini kesmesi üzerine karanlık bir ortamda başladı. Çanakkale Çalışkan Tüm Sanayicileri ve İşadamları Derneği organizasyonunda düzenlenen toplantı öncesinde otel yetkililerinin salondaki sandalyeleri toplamak istemeleri üzerine, toplantıya gelenler arasında kısa süreli arbede çıktı.Toplantı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Akşener, salonda elektrikler kesik olduğu için düzeneğini kullanamayınca konuşmasını megafonla yaptı.

SIK SIK 'BAYRAKLI KINAYI' GÖSTERDİ

Akşener, konuşmasında sık sık sağ eline yaktığı Türk bayrağı şeklinde kınayı salondakilere gösterdi. Akşener, konuşmasını salondan canlı yayın yapan televizyonların otel dışındaki canlı yayın aracından içeriye çektikleri kablolara bağlı spot lambalar eşliğinde yaptı. Akşener, konuşmasının 29'uncu dakikasında yeniden elektrik verilmesi üzerine "Bu da sizin iradeniz, bakın ne size tek bir şey söyleyeyim. Bugün anladık ki, ticaret siyasileşmiş, burada çalışan iki kişiyi suçlu duruma düşürerek? Biz böyle insanlar değiliz. Dolayısıyla ekmeğin aslanın midesinde olduğu bir dönemde ekmek parası için kötü kişi olmaya mecbur bırakılan o kardeşlerimizin de inanıyorum ki, vicdanı sızladı ve sandıkta 'hayır' diyecekler" dedi.Konuşmasının 29 dakikasını elektriğin kesik olduğu salonda megafonla yapan Meral Akşener, elektrikler gelince konuşmasını sürdürdü ve toplam 38 dakika konuştu. Akşener'in konuşması zaman zaman 'Başbakan Meral' ve 'Ülkücü hareket engellenemez' sloganlarıyla kesildi. Meral Akşener konuşmasında şunları söyledi: "Sizlerle konuşmaya, sizlerle hemhal olmaya gelmiştik. Gördüğünüz gibi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ne kadar korkuyorlarmış bizden. Sıfatı olmayan, partisi olmayan, partisinden atılmış bir fakir kadından ne kadar korkuyorlarmış. Buradan seslenmek isterim, ben kadın halimle korkmuyorum. Siz erkek halinizle korkmaya utanmıyor musunuz? Bugün burada her karışı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan, 16 Nisan'da referanduma gidecek olan anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşmak ve 'hayır' kampanyasını buradan bu topraklardan bu Çılgın Türklerin arasından başlatmak için geldik. Çanakkale'ye gelirken, bir Türk kadını olarak kınamı yaktım geldim. Kınayı bilirsiniz önce kurbana yakılır, Allah'a kurban. Sonra gelinlere yakılır, ailesine kurban, sonra o gelinlerin doğurduğu erkek çocuklarına yakılır, vatanına kurban. 'Evet' biz de yaktık kınamızı. Geldik aranıza. Vatanımıza kurban olmak için geldik. Bu vatanın her karışı için, her bir kişi için her bir bu aziz milletin mensubu için gerekirse ölmeye geldik."

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Konuşmasında milli irade vurgusu yapan Akşener, salonda elektrik kesilmesini eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Sayın Cumhurbaşkanı unuttunuz mu? Sizi şehirlere almazlardı, bu tür toplantılarınıza izin vermezlerdi" diyen Akşener, "Aynı şeyleri bize uyguluyorsunuz. Tarih tekerrürden ibaretmiş. Tarih bizim için tekerrür ediyor. Evet, karanlık salonlarda konuşturabilirsiniz. Ama bizim yüreğimizdeki ışık, sevgi, aşk bu karanlık salonları tıka basa dolduran çok değerli kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim, evlatlarımızın ışığıyla karanlıklar aydınlanır, aydınlanacaktır" diye konuştu.

Referandumda 'evet' diyenin hakkına hukukuna nasıl riayet ediliyorsa 'hayır' diyenlerin hakkına hukukuna da riayet edilmesi gerektiğini kaydeden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Olağanüstü halde toplantı yapıyoruz. Her şeyin yasak olduğu bir dönemde toplantı yapıyoruz. Ticaretin siyasetleştiği, 'müşteri velinimettir'den 'siyaset velinimetimizdir'e geçen dönemde görüşlerimiz edep, ahlak, haya sınırları içerisinde demokratik haklarımızı kullanarak anlatma isteğimizin karşılaştığı durum budur. Ama bu bizi yıldırır mı, korkutur mu? Hayır. Ve Allah'ın izniyle 16 Nisan'da, '80 milyon kere Hayır'. Şu salonda sizin ortaya koyduğunuz irade gösteriyor ki, hangi olumsuz şartta olursa olsun. Varsın salonları karatsınlar, varsın televizyonlarda karartma uygulasınlar. Varsın bir Başbakan çıksın, 'hayır diyenler teröristtir' desin. Buradan bizi geri çeviremeyecektir. Görüşlerimizi anlatama yollarını tıkayamayacaklar. Varsayalım salon karanlık, yıldırabilir misiniz? Çıkarız kardeşlerimle birlikte ev ev, dükkan dükkan gezeriz. Dükkanları da mı kapatırsınız. Evlerin zillerini de mi kesersiniz."

SALONUN ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİNE TEPKİLER

Gökçeada Belediye Başkanı MHP'li Ünal Çetin ise Meral Akşener'in salona gelmesine sayılı dakikalar kala salonu dolduran ve karanlıkta bekleyenlere sahneye çıkarak bir açıklama yaptı. Başkan Ünal, "Günler öncesinden bu programla alakalı olarak, ilgili kurulan komitemiz eşliğinde müracaatlar yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Fakat dün (cuma) gece itibariyle bu toplantının burada tertip edilmemesiyle alakalı, sorunlar yaşanmaktadır" dedi.

Toplantıyı düzenleyen Çanakkale Çalışkan Tüm Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Rıdvan Uz, otel yönetimin canlı yayın yapılacağından haberdar olmadığı gerekçesiyle salonu kullandırmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine canlı yayın yapılmasından vazgeçtiklerini ilettiklerini belirten Uz, bu kez de güvenlik gerekçesiyle salonun tahsis edilmek istenmediğini belirtti. Emniyetle görüştüklerini belirten Uz, otel yönetimine güvenlik sorunun bulunmadığı ifade etmelerine rağmen salonun kullanımına izin vermemek için ışıkları yine açmadığını dile getirdi.

Elektriklerin kesilmesine tepki gösteren bazı katılımcılar "Biz Türkiye Cumhuriyeti valisinden emniyetinden izin alıp bu toplantıyı organize ettik" derken, bazı katılımcılar da "Korkunun ecele faydası yoktur. Bu faşizmden başka bir şey değil yanı. Yok olağanüstü hal imiş yok başka şey, bunların hepsi hikaye" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Meral Akşener in konuşmasından görüntü

-Salondan detaylar

Haber: Çanakkale, ()

==========================================================

İZMİR'DE ÇALDI BURSA'DA YAKALANDI



İZMİR'de bir kafede oturan kadın müşterinin içerisinde para ve kimlikleri bulunan cüzdanını çaldığı iddia edilen B.K., Bursa'da yakalandı. Adliyeye gönderilen zanlı tutuklandı.

Geçen 7 Şubat'ta bir kafede meydana gelen olayda, kadın müşterinin kafede sandalyeye asılı duran montunun cebindeki duran ve içerisinde para ve kimlikleri bulunan cüzdanı çalıp kaçtı. Yankesicilik olayı işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, güvenlik kamerasında yaptığı inceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin arabayı Bursa'dan kiraladığı ve aynı gün arabayı bu ilde teslim edeceğini tespit etti. Güven Timi ekipleri, durumu Bursa'da bulunan meslektaşlarına bildirdi. Oto kiralama şirketi önünde önlem alan polis, aracı teslim etmeye gelen B.K.'yı, yakalandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından İzmir'e getirilen şüphelinin, daha öncede bir çok olayın faali olduğu ortaya çıktı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen B.K., tutuklandı.

Haber: Bahri KARATAŞ / İZMİR ()

==========================================================

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı 2017 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Toplantısı, Bakan Nabi Avcı'nın katılımıyla Antalya'da yapıldı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'de düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Toplantısı'nın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yaptı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Avcı, 2017 yılı yatırım ve faaliyet programlarını bakanlığın üst yönetiminin müzakeresi için toplandıklarını söyledi.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Avcı, "Bu toplantıyla her birim 2017 için planladığı, uygulamaya koyduğu yatırım ve faaliyet programlarını diğer birimlerle paylaşma ve müzakere etme imkanını buldu. Böylece hem kurumsal kültürümüzün gelişmesine hem de birimlerimizin birbirlerinin yaptıklarından ve yapacaklarından daha ayrıntılı bilgi sahibi olmalarına, böylece bir kurumsal sinerji üretimine katkıda bulunacağı düşüncesiyle bu toplantıyı düzenledik" dedi.

Bu yılı ve gelecek yılı çok daha verimli bir biçimde değerlendirmeyi ümit ettiklerini aktaran Avcı, "Bu toplantıyı özellikle Antalya'da yaparak Antalya'nın turizm bakımından taşıdığı önemi bir kez daha hem içeriye hem de dışarıya vurgulama fırsatını bulduk" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki birim yöneticilerinin sunum yaptığı toplantı, yarın sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Bakan Nabi Avcı'nın otele gelişi

- Salona girişi

- Salonda detay

- Bakan Nabi Avcı'nın

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

==========================================================

İSLAHİYE'DE BELEDİYE İŞÇİLERİNDEN REFERANDUMA DESTEK

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi'nde çalışan işçiler, Anayasa değişikliği referandumuna destek amacıyla taş ve kireçle 'Evet' yazıp Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri açtı.

İslahiye Belediyesi'nde çalışan 45 işçi, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Değirmencik Mahallesi'yle aynı adı taşıyan dağa, Anayasa değişikliği referandumuna destek amacıyla taş ve kireçle 10 metre eninde, 40 metre uzunluğunda 'Evet' yazdı. İşçiler, daha sonra Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini açtı.

İşçilerden İsmail Orhan, referandumda 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- İşçilerin dağa çıkması

- Taşların üzeri kireçlenirken

- Türk bayrağı açmaları

- Belediye çalışanlarıyla röp.

- Dağdan kentin genel görünümü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

============================================================