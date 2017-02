DHA YURT BÜLTENİ - 15

Erdoğan: Bu sistem bizim bileklerimizde prangaydı(2)

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN, AKSARAY'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki bakanlarla birlikte toplu açılış töreninin ardından Aksaray Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan ve Yıldırım, Nevşehir Havaalına'na gitmek için karayoluyla hareket etti.

Haber: AKSARAY ))

===================================================

EFKAN ALA: TÜRKİYE İÇİN 1.7 MİLYAR MÜSLÜMAN DUA EDİYOR

AK Parti Bursa Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, İslam ülkeleri arasında ilgiyle izlenen, gıpta ile takip edilen Türkiye'nin başarılı olması için yer yüzündeki 1.7 milyar Müslümanın dua ettiğini söyledi.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve yönetim kurulu üyeleriyle parti binasında bir araya gelen Efkan Ala, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasındaki önemini anlattı. Efkan Ala, şunları söyledi:

"Bizim fiziki coğrafyamız 780 bin kilometrekare olabilir ama bizim gönül ve inanç coğrafyamız, hele hele mesaj coğrafyamız yeryüzünün tamamıdır. Türkiye'nin gidişatı, siyasi irade üzerindeki vesayet kalkacak. Bu değişiklik milletimiz tarafından kabul görürse, millet, cumhuriyet ve demokrasi karlı çıkacak. Zararlı çıkacak olanlar kimler statükolar. Daha söyleyecek sözlerimiz var onları propaganda dönemi başlayınca meydanlarda vatandaşlarımıza söyleyeceğiz, paylaşacağız." Efkan Ala, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Ala'nın partililerle tokalaşması

-Başkan Öz'ün konuşması

-Efkan Ala'nın konuşması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

========================================

EL BAB'DA YARALANAN TEĞMENİ VALİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da yaralanan ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen 24 yaşındaki Piyade Komando Teğmen Levent Fevzi Göztaşı'ı Vali Azmi Çelik ile Orgeneral Hasan Küçükakyüz hastanede ziyaret etti.

El Bab'da önceki gün meydana gelen çatışmada belinden ve kolundan yaralanan Eskişehirli Piyade Komando Teğmen Levent Fevzi Göztaşı ilk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan teğmen Göktaşı daha sonra memleketi Eskişehir'e getirilerek buradaki Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bekar olan teğmen Levent Fevzi Göztaşı'nı bugün hastanede Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uysal Ağaoğlu ve Emniyet Müdürü Engin Dinç ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'ARKADAŞIMI KURTARMAK İSTERKEN VURULDUM'

Ziyarette olay anını anlatan Teğmen Levent Fevzi Göztaşı, "Arkadaşım ağır yaralanmıştı. Çatışmanın ortasından onu kurtarmak istedim. Onu kurtarmak isterken ben de yaralandım. Arkadaşımı kurtaramadık" dedi.

Sarıkamış 57'inci Piyade Komando Taburu'nda 2 yıl önce göreve başlayan Teğmen Göztaşı, kendisini ziyarete gelen Vali ve beraberindekilere "Neden zahmet ettiniz?" deyince, Vali Çelik de "Ne zahmeti, sizin yaptığınızın yanında bizim yaptığımız nedir?" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Vali ve beraberindekilerin teğmeni hastanede ziyaret etmesi,

-Teğmenin vali ile sohbet etmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

============================================

KİLİS'TE, TRAFO PATLAMASI KORKUTTU

KİLİS'te, elektrik trafosunda meydana gelen patlama kısa süreli korkuya neden oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mehmet Şanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosunun bulunduğu tek katlı yapıda aniden patlama oldu. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gidenler, trafonun bulunduğu yapının iki duvarının yıkıldığını gördü.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından polis ve TEDAŞ görevlileri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Elektriklerin kesildiği mahallede korkuya yol açan patlamanın ardından ekipler, yeniden enerji verilmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Olay yeri ve patlayan trafo

- Patlamayla yıkılan duvarlar

- Ekiplerin çalışma yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

==============================================

DOWN SENDROMLU ÇOCUK CEMEVİNİN KÜTÜPHANESİNİ YAKTI



ERZİNCAN'da cemevine ait kütüphanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını Down Sendromlu 14 yaşındaki U.T.'nin çıkardığı belirtildi.

Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Gani Efendi Çiftliği Köyü'ndeki cemevinin kütüphane bölümünde dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyada 'Erzincan’da cemevi yakıldı' paylaşımları üzerine Köy Muhtarı Tamer Geyik, yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından değil köyde yaşayan engelli bir çocuk tarafından çıkarıldığını belirtti. Muhtar Geyik "Sosyal medyada çıkan bu haberler, doğru değildir. Vatandaşlar bizi arıyor. Bizde bunların gerçek olmadığını söyledik" diye konuştu.

Valilik tarafından yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Sosyal medyada 'Erzincan’da Cemevi Yakıldı' şeklinde çıkan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. 9 Şubat günü saat 14.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi, 110 İtfaiye Müdürlüğü tarafından 156 Jandarma ihbar hattı aranarak, Gani Efendi Köyünde bulunan Cemevinde yangın olduğu bildirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye marifetiyle Gani Efendi Köyü Cemevi'nde yapılan incelemede, Cemevinin yan eklentisinde bulunan kitaplık ve işçilere ait malzemelerin konulduğu bölmenin yandığı tespit edilmiştir. Erzincan itfaiyesi tarafından yanan odanın içerisi söndürülmüştür. İbadethane olarak kullanılan kısmın söz konusu odadan ayrı olduğu, herhangi bir zarar ve ziyanın olmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın failinin U.T isimli 14 yaşında Down Sendromlu ve engelli bir çocuk olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan binadan genel detay

-Köy muhtarının açıklaması

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()-