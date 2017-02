DHA YURT BÜLTENİ - 15

BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK'TAN, DEPREMZEDELERE EV MÜJDESİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde geçen Pazartesi meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu köylerde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, en çok hasarın yaşandığı Yukarıköy Köyü'nde, yetkililerden bilgi aldı. Ardından basına yaptığı açıklamada, depremzedelerin yıkılan evlerinin yapımına Nisan ayında başlayacaklarının söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, beraberinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve diğer yetkililerle 6 Şubat'taki depremde hasar oluşan köyleri ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi. Depremde en çok hasarın meydana geldiği Yukarıköy Köyü'nde AFAD'ın koordinasyon TIR'ında yetkililerden brifing alan Kaynak, ardından da basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Kaynak, 5.3 ve 5.2 büyüklüğündeki deprem hadisesinden bu bölgede 21 yerleşim yerinin etkilendiğini belirtip, "Bu bölgede 8 bin 500'den fazla vatandaşımız yaşıyor. Ama depremden etkilenen 2 bin ile 2 bin 500 vatandaşımız var ki bunlar çeşitli şekillerde etkilendi. 8 yaralımız var ama diğer 2 binden fazla vatandaşta irili ufaklı sarsıntılardan etkilenerek evlerine, hayvanlarının ağıllarına giremiyorlar. Yaralılardan birinin tedavisi devam ediyor. Bir yaralımız ise hastaneye tekrar intikal etti. Bunların da hayati tehlikesi yok Allah'a hamd olsun. Ancak diğerlerine göre durumları daha ağır. Depremin olduğu gün hemen AFAD Kriz Planımız çerçevesinde, Valimizin başkanlığında oluşturulan kriz merkezimiz çalışmalarına başladı. Ankara'dan AFAD başkanımız ekipleriyle beraber buraya geldi. O günden beri de çok hızlı bir çalışma yapılıyor. Kızılay teşkilatımız geldi. AFAD ve Kızılay önce çadırları kurdu. Ancak hava şartlarının olağanüstü olmasından dolayı, belki bu da Türkiye'de bir ilk, depremin hemen akabinde daha konforlu yaşama imkanı veren konteyner evleri kurmaya başladılar. Bugün itibariyle 200 konteynere ulaşmış olacağız. Ama üç, dört günü içerisinde tüm bölgede 500 konteyner eve ulaşılacak. Toplam ağır hasarlı bina sayısı 501. Dolayısıyla her hane her aile kendisine ait bir mahsus konteynerde çok kısa bir sürede yaşamaya başlayacak. Şu an depremden en çok hasar gören Yukarıköy Köyü'ndeyiz. Civar köyleri de gezdik. Ağır hasar gören dört camimiz ve ahırlar var. 501 ağır hasar gören konut var, bunların yanında az hasar görenler de var. Valiliğimiz hasar tespit çalışmaları önümüzdeki cumartesi tamamlayacak ve bize ulaştıracak. Biz de çok kısa bir sürede, kendi doğal mimarisine uygun, kendi doğal materyalleri ile bu evlerin tamamını yeniden inşa edeceğiz. Havaların düzelmesiyle, Nisan ayından itibaren de evlerin yapımına başlayacağız. Bugün, burada yaşayan insanlarımızın eksikleri, acil ihtiyaçları var mı bakmaya geldik. Zaten ilk günden itibaren hem yatak, battaniye hem gıda maddesi ihtiyaçları temin edilmişti. Diğer kalanlar da bugün itibariyle tamamlanmış olacak" dedi.

"ARTÇI SARSINTILARIN NE ZAMAN BİTECEĞİ ÖNGÖRÜLEMİYOR"

AFAD'ın Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve civardaki diğer illerde bulunan birimleriyle Ayvacık'ta olduğuna dikkati çeken Kaynak, "Diğer bütün kurumlarımız buradalar. Valimize de sordum, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız buradalar. Onlar da psikologlarıyla, rehber öğretmenleriyle buradalar. Ayrıca bu çerçevede 500 bin TL AFAD'tan acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere biz nakit gönderdik. 1 milyon 50 bin TL'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın talimatlarıyla gönderildi ve dün o da ulaştı. Parayla halledilecek işler kolay. Allah inşallah insanlarımıza can zayiatı vermez. Hepimizi düşündüren hadise artçı sarsıntıların devam etmesi. Bunun ne zaman biteceğini kimsenin öngörmesi mümkün değil. Halkımız da haklı olarak aynı endişeyi taşıyor. Evleri az hasarlı da olsa belki hiç hasar da olmasa evlerine girmiyorlar. Bunun için de insanlarımızı psikolojik olarak kendilerini hazır hissedinceye kadar köylerde konteyner evlerde misafir edeceğiz. Konteyner evlerimiz küçük bir mekan olmasına rağmen ıslak hacimleri, tuvaletleri, duşları, ısıtıcıları var. Kızılay ile az önce konuştuk. 200 mutfak seti getirmişler. Onları tamamlayacağız ve bütün ailelere vereceğiz. Dolayısıyla hem sağlıklarını hem diğer barınma ihtiyaçlarını hem de gıda ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Nisan ayı gibi, hava şartları uygun olursa yeniden insanlarımızın konutlarını yapacağız, camilerini yapacağız. Hasar gören ahırlarını yapacağız" diye konuştu.

"SAHRA OKULLARI KURARIZ"

Eğitime Cuma'ya kadar ara verildiğinin hatırlatılması üzerine Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Varsa okullarını, başkaca diğer ihtiyaçlarını da gidereceğiz. Bu süreçte de biz buraya sahra okulları kurarız ve daha rahat bir şekilde eğitim ihtiyaçlarını başlatırız" dedi.

"AFAD OLARAK MUHTEMEL BİR İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLIKLIYIZ"

Binaların tek veya çok katlı olmasının önemli olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Kaynak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Binaların depreme dayanıklı ve tekniğe uygun yapılması gerekir. Japonya'da gökdelen yıkılmıyor. Ama bir başka yerde tek katlı ya da iki katlı bina yıkılabiliyor. İstanbul'la ilgili şunu söylemek isterim. İstanbul'da 1999 depreminden bu yana haklı bir hassasiyet var. Kamu çok işler yaptı. Okulların, ana ulaşım aksların, köprülerin, viyadüklerin hemen hemen hepsi depreme dayanıklı hale getirildi. Onun dışında çeşitli kentsel dönüşüm projeleri, yeni yeni yerleşim yerleri hayata geçti. Ya da yeni yerleşim yerleri dışında kentsel dönüşümle belli bölgelerde hayata geçti. AFAD teşkilatımız depremle ilgili bütün hazırlıklarını yaptı. Toplanma alanları bellidir. Ana ulaşım yolları, acil müdahale planları bellidir. Bunların simülasyonları yapılmıştır. Depremle ilgili İstanbul'da elbette kamunun duyarlılığının devam etmesi gerekir. Hem de vatandaşımızın kendisinin duyarlı olması gerekir. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız muhtarlarla yaptığı toplantıda bu kentsel dönüşüm konusuna da atıfta bulundu. Kentsel dönüşüm asla devlete, devletin bir birimine rant sağlamak için düşündüğümüz bir şey değildi. İnsanlarımızın kendi kendine depreme dayanaklı daha konforlu, daha refah içerisinde yaşayacağı evler yapmasını sağlamaktı. İstanbul'da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Belediyelerimiz, diğer kamu kurumlarımız çok duyarlı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyetin oluştuğunu görüyoruz. Bülent Bey (Bülent Turan) yolda gelirken bir anekdot anlattı. İstanbul'dan arayanlar. Bu bölge için yardım etme isteklerini ortaya koyarken, İstanbul depremiyle ilgili de bir bilgisi olup olmadığını soruyorlarmış. Bu kadar hassasiyet, iyi bir şeydir. Tek kat, çok kat olması değil, depreme dayanıklı bina yapmaktır. Hani bir slogan var ya 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' Biz AFAD olarak muhtemel bir İstanbul depremine hazırlıklıyız. İnşallah İstanbul'un bütün yapı stoku da kısa sürede o hale gelir diye temenni ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın köye gelişinden görüntü

-Kaynak'ın protokol ve köylüler ile görüşmesinden görüntü

-Kaynak'ın basın açıklamasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

========================================

AHŞAP KÖY EVİ YANDI

OSMANİYE merkeze bağlı Çona Köyü'nde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Halil Andırın'a ait ahşap ev yandı.

Akşam saatlerinde evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar İtfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri iki katlı evdeki alevleri kontrol altına aldı. 3 itfaiye aracı ve 8 personel ile yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılarak Osmaniye merkezde oturan çocuklarını ziyarete giden ev sahibi Halil Andırın ise olayı duyunca döndüğü köyde çaresizlikle yanan evini izledi. Fenalaşan Andırın, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Ev alev alev yanarken

- İtfaiyenin yangına müdahalesi, su sıkması

- Yangın söndürme çalışması detaylar, dumanların yükselmesi

- Farklı açılardan yangına müdahale görüntüsü

- Ev sahibi Halil Andırın çalışmaları izlerken

Haber:İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE, ()

========================================

ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KASASINI SOYDU, BİR GÜN SONRA İSTİFA ETTİ

BURSA'da çalıştığı işyerinin kasasını soyup ertesi gün istifa eden M.A.A., gözaltına alındı. Zanlı, dükkandaki kasayı oğluna sünnet düğünü yapabilmek için soyduğunu söyledi. Şüphelide ele geçirilen 100 bin lira nakit para ve çok sayıda ziynet eşyası, işyeri sahibine teslim edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Kültür Sokak'ta geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, U.C.'ye ait elektrik malzemeleri üretim firmasının çelik kasası kimliği belirsiz kişi tarafından gece saatlerinde soyuldu. Kimliği belirsiz kişi kasanın içerisinden 75 bin lira, 7 bin dolar ile 9 reşat altın, 4 çeyrek altın, 3 yarım altın ve 1 pırlanta küpeyi alarak kayıplara karıştı.

KASAYI SOYUP BİR GÜN SONRA İSTİFA ETMİŞ

U.C.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaydan bir gün sonra iş yerinden istifa edip ayrılan M.A.A. (31) adlı kişiden şüphelenerek takibe aldı. Polis iş yerinde şoför olarak çalışan M.A.A.'nın kasaya ait anahtarın bir kopyasını birkaç gün önce bastırdığını ve olaydan sonraki gün de istifa ettiğini belirledi. Paraları bir yakınının otomobiline sakladığı belirlenen M.A.A. paraları almaya giderken hırsızlık büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, sorgusunda kasayı oğluna sünnet düğünü yapabilmek için soyduğunu söyledi. Polis ekipleri bir garajda otomobil içerisine saklanan para ve altınları bulup sahibine teslim etti. Emniyetteki ifadesi tamamlanan M.A.A. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelinin emniyetten sevk olması

-Emniyet binasından detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-

=======================================

GASP ETTİKLERİ KADINI ÖLDÜRESİYE DÖVÜP SOKAĞA ATTILAR

ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülerek sokağa bırakılan 22 yaşındaki Bahar İnanlı, kendisini fuhuş çetesinin kaçırdığını ve cep telefonu ile parasını gasp etiğini söyledi.

Olay, Yakup Satar Caddesi ile Kırım Caddesi kavşağında meydana geldi. Bahar İnanlı'yı sokakta kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. İnanlı, ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bahar İnanlı polislere kafede tanıştığı kişilerin kendisini bir eve götürdüğünü ve burada dövdüklerini söyleyerek, "Fuhuş çetesi beni kaçırdı. Cep telefonumu ve paralarımı aldı" dedi. Polis, Bahar İnanlı'yı gasp edip döven kişilerin yakalaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, ()-

==========================================

BODRUMLU TURİZMCİLER O KARARI ELEŞTİRDİ

AB'nin Yunanistan'ın Ege adalarında Türk turistler için 4 yıldır uyguladığı kapıda vize uygulamasını iptal etmesi, Bodrumlu turizmcilerin eleştirilerine hedef oldu. TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, "Zamanlama çok manidar. Ülkede darbe girişimine karışarak kaçanları iade etmeyeceksin, Kardak'ta suni kriz yaratacaksın, Kıbrıs meselesini öne süreceksin ardından vize uygulamasını sıkıntıya sokacaksın. Zamanlama çok manidar" dedi.

AB'nin Yunanistan'ın Türk turistler için adalarda kapıda uyguladığı kapıda vize uygulamasının iptal etmesi; Bodrumlu turizmcinin tepkilerine neden oldu. Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Bu uygulama iki ülkenin yararına bir uygulamaydı. İki ülkenin turizmcileri politikacılarla görüşüp, böyle bir kolaylık sağlamıştı. Bodrum'a Türkiye'nin dört bir yanından 2-3 haftalığına gelen yerli turistlerin yanı sıra, yabancı turistlerde 1-2 günlüğüne adalara geçerek hem tatil yapıp geziyorlar hem de ciddi anlamda ekonomik destek sağlıyorlardı. Bu kararın Yunan hükümetinin girişimleri sonucu tekrar gözden geçirileceğine inanıyorum. Çünkü bu karar en çok Yunan adalarındaki turizmciyi ve yerel işletmecileri etkileyecek" dedi.

Üç yıldızlı Kavala Otel'in işletmecisi, BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala ise "Bodrum ve Muğlalı turizmciler Yunan turizm işletmecileri ve dernekleriyle yıllarca yaptıkları turizm ortak toplantıları sonucunda turizm fuarlarında bile birlikte hareket etmeye başlamışken, AB'nin aldığı bu karar tabi ki turizmi özellikle Yunan turizmini çok olumsuz etkileyecek. Ayrıca Bodrum'a tatile gelen yerli turistin önemli bir bölümü kapıda vize uygulaması var diyerek Bodrum'da tatili tercih ederek gelmişken 1-2 günlüğüne de Yunan adalarına gidiyor. Ayrıca Yunan adalarında şu anda en çok bol para harcayan Türk turisttir. Bu nedenle Yunanlı turizmci Türk turistten oldukça memnun. İki ülke turizm ekonomi, sanat, kültür ve spor alanlarında bu kadar birbirine yaklaşmışken ve kış aylarında dahi feribotlar karşılıklı olarak seferler yapıyorken, alınan bu karar iki ülkenin turizmini de ama özellikle Yunan turizmini olumsuz etkileyecek, bu kararın mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekir" dedi.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise kapıda vize uygulaması cümlesinin yanlış anlaşıldığını aslında bu uygulamanın Türk ve yunan acenteler ve konsolosluklar aracılığıyla yapılan bir kolaylaştırma işlemi olduğunu belirterek, "Yılda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarından yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 1 milyonluk bir turist akını Yunan adalarına gidiyor. Bu kolaylığın ortadan kalkmasının Yunanlı turizmciyi zor durumda bırakacağını herkes biliyor. Ancak AB, zaten Shengen yasaları gereğince bu uygulamanın yapılmasına her zaman karşıydı. Bu nedenle gerek darbecilerin iade edilmemesi, gerekse yaratılan suni Kardak krizi ve Kıbrıs meselelerinin ardından vize kolaylığının kaldırılması zamanlamasını çok manidar ve ilginç buluyorum. Ancak bundan kaybeden Türk tarafı değil, Yunanlı turizmci olur. Çünkü vize uygulaması nedeniyle Türkiye'den Yunan adalarına giden turist sayısı 4 yıldır katlanarak artıyordu. Adalardaki turizmci zaten durumu pek iç açıcı değil. Bir de Türk turistlerin ayağının kesilmesi iyice zor durumda kalmalarına neden olur. Bundan sonrasını Yunanlılar düşünsün. Zamanlama çok manidar. Ülkede darbe girişimine karışarak kaçanları iade etmeyeceksin, Kardak'ta suni kriz yaratacaksın, Kıbrıs meselesini öne süreceksin ardından vize uygulamasını sıkıntıya sokacaksın. Zamanlama çok manidar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Orhan Kavala röp

- Sevinç Gökbel röp.

- Teknelerden limandan görüntü

- İki esnaf ile röp

Haber: Yaşar ANTER-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

==========================================

ÇANAKKALE'DE 23 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 23 mülteci, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Ahmetçe köyü sahilinde bir grup mültecinin bulunduğunu öğrendi. Jandarma ekiplerinin bugün bölgeye yaptıkları operasyonda, zeytinlikler arasına gizlenmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 23 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, bir minibüs ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Mültecilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'ta Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Mültecilerden görüntü

Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

==========================================

DENİZLİ'DE 'ÇEVREM SENSİN' ETKİNLİĞİ

DENİZLİ'de düzenlenen 'Çevrem Sensin' konulu toplantıda konuşan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, ülkenin çevre duyarlılığı konusunda önemli adımlar attığını, Türkiye'nin mavi bayraklı plajlar anlamında Dünya 2'incisi ve Ozon tabakasını koruma anlamında da onur ödülü sahibi olduğunu söyledi. Etkinlikte çocuklara da çevre bilincini aşılayan tiyatro gösterisi sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Çevrem Sensin' konulu etkinlik, Denizli'deki EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonda yapılan etkinliğe; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Vali Yardımcısı Kemal İnan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve çevreyle ilgili kurumlar müdürleri katıldı. Etkinliğe, çok sayıda öğrenci de katıldı.

Denizli'nin ülkenin en temiz kentlerinden biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Denizli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu 2012 yılında 'En Temiz Şehir' ödülünü aldı. Denizli'de yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın sayesinde bu ödülü aldık. Bugün Denizli yeşil bir kent haline geldi. Kişi başına 13 metrekare aktif yeşil alan ortalamasıyla, Türkiye'nin ortalamasını yükselten ve birçok Avrupa kentini geride bırakan bir şehir haline geldi" dedi.

Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu ise Türkiye'nin çevreyi koruma ve çevre bilincini geliştirme konusunda önemli çalışmalar yaptığı belirterek, "Bakanlık olarak çocuklara, gençlere ve topluma çevre bilincini artırmak için programları yapıyoruz. Bunlardan birisi de çevrem sensin etkinliğidir. 10 ilde böyle bir çalışma ve eğitim programlarıyla çocuklara hitap eden tiyatro gösterisini birlikte sunuyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Yakında büyük şehirlerde de yapacağız" dedi.

"MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA DÜNYA İKİNCİSİYİZ"

Türkiye'nin çevre bilinci noktasında büyük mesafeler aldığını ifade eden Tuzcuoğlu, "Plajlarda mavi bayrak konusunda dünya ikincisiyiz. Çalışmalar devam ediyor. Birinci olmak için mücadele ediyoruz. Bir kaşık suda fırtına kopartanlara bakmamak gerekiyor. Bize çevre hassasiyeti konusunda bir takım dayatmalarda bulunan bazı merkezler, dünyayı en çok kirleten merkezlerdir. Türkiye bu anlamda iyi yolda gidiyor. Ozan tabakasını koruma anlamında da onur ödülü almış bir ülkeyiz. Çevreyle ilgili çalışmalar ve mesafeler devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çevre konusunda proje geliştiren öğrencilere de ödül verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tiyatro Grubu tarafından çocuklar için 'Nuh'un Uzay Gemisi' isimli tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro oyunuyla çocuklara çevre bilinci aşılandı. Etkinlikte ayrıca belediyeler stantlar açarak çevre konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Salondan genel ve detay görüntüler

- Tiyatro oyunundan görüntü

- Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun açıklaması

- Stantlardan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()