DHA YURT BÜLTENİ - 15

Nusaybin'de PKK'ya ait ilk kez anti tank füzesi ele geçirildi (2)



TSK'DAN BİLGİLENDİRME : RUS YAPIMI

Türk Silahlı Kuvvetleri Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait füzenin ele geçirilmesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede; " 7’nci Kolordu Komutanlığına bağlı özel birlikler tarafından Mardin Nusaybin bölgesinde 06 Şubat 2017 tarihinden itibaren yürütülen istihbarata dayalı özel birlik operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan yedi adet sığınak tespit edilmiştir. Söz konusu operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda: Grad-Metis M1-9K (1992 Rus yapımı) anti tank silahı füze sehpası, 3 adet el telsizi, Bol miktarda giyim ve yaşam malzemesi bulunmuştur" denildi.

Görüntü Dökümü



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-Ele geçirilen anti tank silahı füze sehpası

Haber: ()

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Park halindeki otomobilin lastiğini çaldılar

ADIYAMAN'da, park halinde bulunan otomobilin bir lastiği çalındı.



Olay, dün gece Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yolcu'nun evinin önüne park ettiği ait 44 DC 488 plakalı otomobilinin sağ arka lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah binmek istediği sırada otomobilinin lastiğinin çalındığını fark eden Yolcu, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, lastiği çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Olay yeri ve lastiği çalınan otomobil



- Polislerin incelemesi



- Yusuf Yolcu ile röp.



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Erbaa'da iki katlı ahşap binada yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Şehit Er Hasan Avcı Caddesindeki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. 57 yaşındaki Recep Kafalı'ya ait evden yükselen alevler kısa sürede çatıya sıçradı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada başlayan yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonrası yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın haberini alıp evine gelen Recep Kafalı, evinin halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-İtfaiyenin söndürme çalışmaları



-Ev sahibinin üzüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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Şanlıurfa'da yeni FETÖ duruşma salonu faaliyete geçti







FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalara ilişkin davalar teknik cihazlarla donatılan 350 metrekare büyüklüğündeki 250 kişi kapasiteli Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar bin 197 kişi gözaltına alındı. Sorgulaması tamamlandıkça adliyeye sevk edilen aralarında polis, asker, hakim savcı, kamu personelinin de bulunduğu şüphelilerden 719'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir düzenlemeye giderek, FETÖ şüphelilerinin yargılanmalarının Şanlıurfa-Diyarbakır’ı karayolu üzerinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen 5 bin kapasiteli Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü alanında FETÖ tutukluları için yapımı tamamlanan 350 metrekare büyüklüğündeki 250 kişi kapasiteli Ağız Ceza Mahkemesi duruşma salonları gazetecilere gezdirildi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı mahkeme salonunun son sistem teknik donanımlı olduğu görüldü.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Cezaevindeki duruşma salonu



- Salonun içerisinde yer alan bölümler



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () -

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Prof.Dr. Kaptanoğlu: Barışı savunduğumuz için üniversiteden atıldık

KANUN Hükmünde Kararname ile üniversitedeki görevinden ihraç edilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu, "Barışı savunduğumuz için üniversiteden atıldık. Gerekçe bu olunca da üniversitenin barışı savunanları savunması beklenir. Üniversiteler barışı savunanları savunamadı" dedi.



Kanun Hükmünde Kararname ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nden 28, ESOGÜ'den de 16 akademisyen ihraç edildi. ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr. Cem Kaptanoğlu, barış bildirisine imza attıkları için ihraç edildiklerini söyledi. Kaptanoğlu şöyle konuştu:



"Üniversiteden atıldık, uzaklaştırıldık kısacası. Ama bunun bir süredir Türkiye'de yaşanmakta olan, bir temizleme operasyonunun bir parçası olarak bir gün olabileceğini düşünüyorduk. Çok çeşitli gerekçelerle öğretim üyeleri, memurlar, öğretmenler, askerler atılıyor işlerinden, işsiz kalıyorlar. Barış için Türkiye'de insanlar sokakta öldürülmesinler, kendi özgürlükleri ve haklarıyla ilgili olarak demokratik mücadele yollarında bir şeyler yapabilsin istiyorduk. Ama bunun olmadığını, buna imkan vermeyen bir savaş ortamını ortaya çıkmaya başladığını gözlemledik. Çok sıcak bir şekilde Güneydoğuda başlamıştı. Bu dönemde bir grup akademisyen arkadaşımız bir metin hazırladı. Ve dediler ki 'Biz bu suça ortak olmayalım. Burada bir suç işleniyor. İnsan haklarına aykırı, temel insan hakkı, yaşam hakkı. İnsanlar ölüyor. Uzlaşmacı, müzakereci bir yol olsun, barış olsun' dediler. Biz de onların hazırladığı metne bu duygularla imza attık, katıldık bu fikirlere. Üniversitenin yapması gereken de buydu zaten. Üniversite böyle dövüşün, kavganın olduğu ortamda değil, hasımların, düşmanların da demiyorum hasımların bir adım geride durup yaşadıkları problemlere uzaktan beli bir mesafeden bakıp tartışabildikleri ortamları arzularlar. Başka türlü çözüm üretebileceğini düşünemez bir üniversite. O nedenle üniversite yapması gerekeni yaptı bizler ve o arkadaşlar üzerinden."

ÜNİVERSİTELER BARIŞI SAVUNANLARI SAVUNAMADI



Barışı savundukları için üniversiteden atıldıklarını ifade eden Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu, ancak üniversitenin barışı savunanları savunmadığını söyledi. Kaptanoğlu şöyle devam etti:



"Bugün barış bazı insanlar için, bazı yöneticiler için savunulmaması gereken bir değer. Biz barışı savunmaya devam ediyoruz. Barış çünkü çok kıymetli. O anlamda bugün barışı savunduğumuz için üniversiteden atılıyoruz, atıldık. Gerekçe bu olunca da üniversitenin barışı savunanları savunması beklenir. Üniversiteler Türkiye'de barışı savunanları savunamadı yeterince. Pek çok üniversiteden akademisyen, öğretim görevlisi arkadaşımız barışı savundukları için atılıyorlar, atıldılar. Bu da Türkiye'deki üniversitelerin durumu ile ilgili önemli bir ipucu veriyor. Çünkü üniversiteler barış, adalet, eşitlik, özgürlük, insan hakları, demokrasi ve bütün sivil özgürlükler, siyasal özgürlükler o alanlarda ödünsüz olmalı. Bütün herkes sussa da üniversiteler o alanlarda fikrini söylemeli. Çünkü bunların olmadığı toplumlarda üniversiteler de olmaz. İlerleme olmaz. Ekonomi ilerleyemez. Geleceğe umutla bakamayız. Bir şekilde biz üniversitenin böyle bir tavır böyle bir tutumla barışı destekleyerek yani sadece barış değil evrensel değerler biraz önce söylediğim o evrensel değerleri bu evrensel değerleri nerede bulabiliriz diye bakıldığı zaman 1848 de Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Beyannamesi'nde bunların hepsi var. Bunların hiçbir şekilde bunun dışında değil taleplerimiz. Bunu talep etti. Bir ülkede 2017 yılında barışı, özgürlüğü bütün dünyanın kabul ettiği bir beyannamedeki insan haklarını savunduğu için öğretim üyeleri toplu halde üniversitelerden temizleniyor. Bu son derece trajik bir durum. "

BASIN AÇIKLAMASINA İZİN VERİLMEDİ



Bu arada Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrencinin, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenlere destek için basın açıklaması yapmak istemesine polis izin vermedi.



Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı önünde toplanan yaklaşık 30 öğrenci ihraç edilen akademisyenlere destek vermek için basın açıklaması yapmak istedi. Kampüsü gelen polisler ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri öğrencilerin açıklama yapmasına izin vermedi. Polisler, OHAL nedeniyle basın açıklaması için Valilikten izin alınması gerektiğini belirtti. Öğrenciler bunun üzerine alkış temposu tutarak dağıldı.

Görüntü dökümü:



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-Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu'nun konuşması,



-Basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerin görüntüsü bulunuyor

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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FETÖ'cülere 'özel oda' cezaevi modeli geliyor

MANİSA Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, FETÖ/PDY'den tutuklu bulunan kişilerden bazılarının cezaevinde itirafçı olmak istediklerini ancak koğuştaki kendilerinden daha üst düzey kişiler tarafından engellendiklerini söyledi. İtirafçı sayısının artması için koğuş sisteminden oda sistemine geçileceğini belirten Başsavcı Şimşek, bunun için Manisa'da da bin kişilik oda sisteminde cezaevi inşa edileceğini kaydetti.



Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Manisa Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ertuğrul Aytaç tarafından karşılanan Şimşek, gazetecilerle sohbet etti, kentte yürütülen FETÖ soruşturmaları hakkında bilgi verdi. Manisa'da örgüte yönelik soruşturmaların 15 Temmuz'daki darbe girişiminden 10 ay önce başladığını dile getiren Başsavcı Şimşek, soruşturmalarda sona gelindiğine dikkati çekti.



Başsavcı Şimşek, "Manisa'da 2015 Şubat ayı itibariyle başlayan ve iki yıldır devam eden bir ana dosya var. 15 Temmuz ve sonrası süreçte daha da netleşen FETÖ örgütünün idari ve mali yapılanmasıyla ilgiliydi. Ana dosyayla ilgili yaklaşık 10 aydır yürütülen bir bilirkişi incelemesi vardı. Daha önce Mali Suçları Araştıdrma Kurulu'na (MASAK) gönderdik, belli bir noktaya kadar getirdi. O dosyada sona gelmek üzereyiz. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin faili olarak gözüken şüpheli askerlerle ilgili yürüttüğümüzü soruşturma dosyası ayrı. O dosyayla ilgili bu ayın sonuna kadar iddianame hazırlanacak ve Mart ayı içerisinde davaların başlayacağı kanaatindeyim. İlk olarak darbe gecesi faaliyeti olan rütbeli askerlerle ilgili davayı açacağız" dedi.



Şimşek, FETÖ'den tutuklu bulunan kişilerin yargılanacağı Manisa Adliyesi'ndeki salonla ilgili çalışmaların sürdüğünü, 15 Şubat'ta hazır olmasının beklendiği açıkladı.

"20'YE YAKIN SORUŞTURMA DOSYASI OLACAK



Tek bir dosya üzerinden dava açılmayacağına dikkati çeken Başsavcı Şimşek, "20'ye yakın soruşturma numarası olan dosya var. Bu dosyaların içinde akademisyenler, polisler, eğitim camiası, adliye personeli gibi birçok kesim yer alıyor. Sadece hakim, savcı ve mülki idare amirleri İzmir'deki İstinaf Mahkemesi'nde yargılanacak" diye konuştu. Başsavcı Şimşek, Manisa il merkezinde FETÖ'den işlem gören kişi sayısının 860 olduğunu ve bunlardan yaklaşık 400'ünün tutuklu olduğunu vurguladı.

"KOĞUŞ SİSTEMİNDEN ODA SİSTEMİNE GEÇİLECEK"



Manisa'da yeni bir cezaevi yapılacağını da duyuran Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, yer arayışı içinde olduklarını söyledi.



Başsavcı Şimşek, "Türkiye genelinde oda sistemli cezaevleri düşünülüyor. Özellikle FETÖ örgütü üyeleri için. Çünkü bunlar koğuşlarda pişmanlık gösterecek insanları da etkilemeye başladılar. Gerçekten bazıları neyin ne olduğunu bilmeden, bunları dini cemaat gibi görüyordu. Bu insanlar gelip bazı şeyleri bize anlatmak istiyorlar. Ama koğuşlarda bulunan kendilerinden daha üst düzeydeki kişiler tarafından engelleniyorlar.



Biz bunların içeriden istihbaratını aldık.Tüm Türkiye genelinde bu istihbaratlar alındı. Adalet Bakanlığı da ilerleyen zamanda 'İtirafçı sayısı artsın' diye koğuş sisteminden oda sistemine geçilecek cezaevleri düşünüyor. Bunlardan bir tanesi de Manisa'da yapılacak. Yaklaşık 1000 kişi kapasiteli olacak. Hem belediye hem de Hazine arazilerinden yer bulma arayışı içindeyiz" dedi.

"AJİTE EDİYORLAR"



Cezaevlerindeki koşulların kötü olduğu iddialarıyla ilgili de konuşan Başsavcı Şimşek, "'Cezaevlerini beş yıldızlı otel yapalım' iddiamız olmadı. Bazı şeyler Türkiye genelinde organize bir şekilde ajite ediliyor. Çocuklarını kullanıyorlar, mağdur edebiyatı yapıyorlar. Cezaevinde başka bir suçtan yatanın da çocuğu var, ne yapalım? O zaman bu mantıkla hareket edip, 'Hüküm giymiş herkesi çoluğu var çocuğu var' diyerek dışarı mı salacağız? Ama bunlar kullanıyorlar. Sanki otel resepsiyonunda bir kişiyi bekler gibi ortam bekliyorlar. Devlet cezaevleri konusunda iyileştirmeye gidecek. Ama dışarı ile içeri kıyaslaması yapılmasını doğru bulmuyorum. Kapasite fazlalığından kaynaklı sıkıntılarımız var" diye konuştu.

"'NEVBAHAR' İSİMLİ YAPIYLA BAŞLADI"



Başsavcı Şimşek, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Manisa'da geçirdiği dönemlere de atıfta bulunarak şunları söyledi:



"Malum yapının lideri olarak bilinen Fethullah Gülen, 1976 yılında Manisa'ya geliyor. Burada bir, iki yıl kalıyor. O tarihte 'Nevbahar' isminde grup veya cemaat ayağının yapılanmasına giriyor. Kendisine yakın yaşlardaki, samimi bulduğu insanlarla yapı içerisine giriyor. Bu yapı o tarihlerde başlıyor. İdari mali yapılanma işlerinin Manisa'da başlayıp, İzmir'de güçlenip sonra ekonomik imkan ve durumlara göre tüm Türkiye'ye yayıldığı da net. Bizim gibi insanları ya emekli ettirdiler ya kıyıya köşeye attırdılar. Biz o süreçleri çok zor geçirdik. Benim 2009'dan 2014 yılı 17 Aralık'a kadar çektiğimi Allah bilir. O kadar haince, düzmece şeylerle meslekten uzaklaştırmak için gayret gösterdiler ki. Şimdi bu insanlar çıkmış bana kul hakkından bahsediyorlar."

TERÖR SAVCISINA SUİKAST İDDİASI



Başsavcısı Şimşek, Manisa kamuoyunda gündeme gelen Terör Savcısı Kazım Özsoy'a suikast iddialarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Şimşek, şunları söyledi:



"Bir şüpheliyle ilgili uzun süredir devam eden bir takip vardı. Taahhüt edilen ücretin büyük bir kısmının teslimi sırasında suçüstü yapılan şüpheli yakalandı.



Şüpheli kendisine kimlerin bu talimatı verdiğini, amacının da ne olduğunu ifadesinde itiraf etti. Bu konuyla ilgili yakın zamanda dava açılacak. Bunu yapanlar FETÖ örgüt üyesi olarak gözüküyor. Bir yerde oturulmuş, konuşulmuş, camianın önemli kişileri tarafından kararlaştırılmış. Soruşturmalar bunları ciddi derecede rahatsız etti, işi bu noktaya getirmişler. Olayı yanlı bir noktaya çekmek için özellikle Doğu, Güneydoğu kökenli bir kişiyi bu işte kullanıyorlar. 'Yarın, öbür gün bu işi PKK'ya yıkarız' diye düşündüler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek'in konuşmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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Güvercinlik'te deniz dibi temizliği

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, Güvercinlik Koyu temizlendi. Çalışmalar kapsamında dalgıçlar tarafından 489 kilo atık toplandı.



Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok Mavi yakışır" sloganıyla toplumda çevre bilincini artırmak, daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yapılan deniz dibi temizliğinin bu haftaki adresi Gümüşlük Koyu oldu. Geçen perşembe günü bu yıl üçüncüsünün start aldığı etkinlikte; Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından koydan toplam 489 kilo atık çıkarıldı. Denizden çok sayıda tekerlek, kutu, cam içecek atıkları, plastik ve çeşitli atıklar toplandı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıştırılan ve ölçümleri yapılan atıklar, kamyonete yüklenerek atık merkezine götürüldü.



Her hafta bir koyda gerçekleşen çalışmalar sırasıyla Mazı, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koylarında gerçekleşecek, Kumbahçe Mahallesi'nde sona erecek. Bodrum Yarımadasındaki 18 koyda yürütülen proje geçen yıl, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülüyle onurlandırılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Temizlik çalışmalarından ve sualtından görüntü



- Toplanan atıklardan görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: BODRUM / BODRUM(Muğla) , )