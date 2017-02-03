DHA YURT BÜLTENİ - 15

Ahmet Türk'e tahliye kararı



MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan sonra tutuklanan Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği tahliyesine karar verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle daha önce tutuksuz yargılanması için çağrılar yapılan ve son olarak İstanbul Adli tıp Kurumu'na gönderilen Ahmet Türk için Adli Tıp kurumunun, 'Cezaevinde kalabilir' raporu bugün Mardin Adliyesi'ne gönderildi.

Ahmet Türk'ün avukatları, tahliye edilmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Tahliye talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Elazığ Cezaevi'nde bulunan Ahmet Türk'ün tahliyesine karar verdi. Kararın Elazığ'a bildirilmesi üzerine Ahmet Türk'ün bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: MARDİN - ELAZIĞ ()-

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım bedeli 1 milyar 100 milyon lira olan aralarında Mersin Şehir Hastanesi'nin de olduğu 19 eserin açılışını yaptıklarını söyledi. Şehir Hastanelerinin ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Erdoğan, "Dertli olduğum aşık olduğum mutlaka gerçekleştirmemiz gereken bir projeden bahsediyorum. Bu yola çıktığımız zaman partimizi kurduğumuz zaman belediye başkanlığım döneminde dünyayı dolaşırken edindiğim bir proje. Ülkemize ne zaman kazandıracağız diye arkadaşlarımla hep hasbihâl yapardık. Mersin'de bu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyiz. Yozgat Şehir Hastanemiz fiilen hizmete girmiştir. Resmi açılışını ayrıca gidip gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre içinde Isparta Şehir Hastanesi'ni açacağız. Sözleşmesi imzalanmış 21 hastanenin 3'ü 2 ay gibi kısa sürede açılacak. Sırada Adana, Kayseri, Ankara ve Manisa Şehir hastaneleri var. İçinde modern bakımı göreceksiniz. Ve burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız. Devletim bana sahip çıkıyor diyeceksiniz. 5 yıldızlı konforda. 232 bin metrekare alan içinde 375 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir tesis. 33 metrekarelik içinde banyosu tuvaleti olan hasta yatağı, refakatçi kanepesi, televizyonu, buzdolabı ve tıbbi cihazları olan 502 tek kişilik odalar var" dedi.

SAĞLAM GİDER SAKAT ÇIKARSINIZ

Türkiye'de 30 yıl önceki günlerin hatırlanmasını isteyen Erdoğan şunları söyledi:

"Ana muhalefetin başındaki zatın Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu günleri hatırlayın. Sağlıklı gidersiniz hastaneden ne yazık ki sakat çıkarsınız o günleri hatırlayın. Ne banyo ne tuvalet bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli. İşte buyurun hastane mi görmek istiyorsunuz. Gelin Mersin Şehir Hastanesi'ni görün. Git Yozgat'a onu gör. 81 vilayete git hepsini gör. 40 metrekarelik 252 çift kişilik oda, 65 metrekarelik 21 süit oda olmak üzere modern bir proje, toplam 1300 yatak var. 230 poliklinik olacak. Öyle kuyruklarda beklemeyeceksiniz. Kuyrukçu sisteme son veren hastanedir. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'nin o dönemki hastanelerin kıt imkanlarını çok iyi bilir. Soruyorum o sisteme evet mi hayır mı? Bu sisteme evet mi hayır mı? Olay bu kadar basit. Hey gibi günler hastane bulsanız doktor bulamazdınız. Doktor bulsanız cihaz bulamazdınız. Doktor 5 ilaç yazsa 3'ü var 2'si yok. Bırakın tedavi olmayı sağlıklı gidersiniz hasta çıkarsınız."

NİSAN'DA SANDIK GELİYOR

Son 200 yılın çalkantılar ve kayıplarla geçtiğini belirten Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bedel ödeyen hep millet olmuştur. Onlarca ülkenin olduğu coğrafyayı kaybederken bedel ödendi. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda bedel ödendi. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu emekleme döneminde hep bedel ödedik. Siyasi, ekonomik krizlerle sosyal çalkantılar yüzünden bedel ödedik. Bedel ödeye ödeye bir gerçeği gördük. Milletin hiçe sayıldığı, horlandığı dönemde hep hüsrana uğradık. 60'lı 70'li yıllara baktığımızda bu hakikati tüm çıplaklığıyla görebiliriz. Rahmetli Menderes ile arkadaşlarının ülkemizi getirdiği yere bakın 60 darbesinden sonra ülkemizin kendini bulduğu yere bakın. Bizi böldüler parçaladılar. 1980 darbesinin Türkiye'ye olan maliyetini hale ödüyoruz. Biz bu sıkıntılarla defalarca karşılaştık. Ülkenin seçilmiş hükümetini seçilmiş başbakanını seçilmiş milletvekillerini hiçe sayarak kendi çıkarlarını dayatmak isteyenlere karşı yıllarca mücadele ettik. 2007 yılındaki 367 garabetini ortaya sürenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Ülkenin meşru hükümetini devirmek isteyenleri biliyorsunuz değil mi? Başaramayınca 17-25 Aralık FETÖ'yü devreye sokup emniyet yargı darbesi yapmak istediler ama başaramadılar. Bölücü terör örgütünü sahaya sürdüler. Pennsylvania ile Kandil'i birleştirip çukur söylemlerine başladılar. Ülkeyi ateşe kana boğmaya çalıştılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu, oyunlarını bozdular. 15 Temmuz'da ihanet şebekesi gökten F-16'larla yağdırdılar. Tanklarla toplarla modern silahlarla yağdırdılar. Ama başaramadılar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bu dört temel direkle yürüyeceğiz. Bu temel direk sarsılmayacak. Birbirimizi Allah için seveceğiz."

Anayasa değişikliğine de değinen Erdoğan, "Evet Nisan ayında sandık geliyor. Nisan ayında sandık geldiğinde sandıkta evet demeye hazır mıyız? Durmak yola devam"dedi. Erdoğan konuşmasının ardından beraberindeki Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlarla birlikte hastanenin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan ve Yıldırım ile bakanlar ardından hastaneye gezdi.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanından görüntü

- Hastanenin genel görüntüsü

- Cumhurbaşkanı ve başbakan alana gelirken

- Cumhurbaşkanı ve başbakan otururken

- Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli bir çocukla beraber otururken

- Engelli çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılıp öpmesi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalıkta bir vatandaşla konuşurken

- Cumhurbaşkanı Erdoğan anı defterini imzalarken

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali Ekber ŞEN-Mustafa ERCAN-Yusuf BAŞTUĞ-İbrahim MAŞE-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN,()

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Ayrılmak isteyen eşini sokakta 15 bıçak darbesiyle öldürdü (3)

TUTUKLANDI

Bursa’da sokakta pusu kurarak eşi Fatma Açıkgöz’ü 15 bıçak darbesiyle öldüren özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz, çıkarıldığı nöbetci mahkemece “kasten adam öldürmekö suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: BURSA, ()

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Bakan Çelik: Tarım arazilerinin kıymetini bilelim (2)

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA GELECEK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, açılış törenlerinin ardından IPARD, Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları ve tarım ortak akıl toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, dünya genelinde tarım alanlarının azaldığını gelecek dönemde dünya nüfusunun yarısının açlıkla karşı karşıya geleceğini belirterek, "Bu nedenle önümüzde gıda, su savaşları, tarımla ilgili, karnını doyurma, geçimini temin etmeyle ilgili savaşlar var diyoruz. 2050 yılına kadar tarımsal hasılayı yüzde 60 arttırmak durumundasınız, bu savaşları, göçleri istemiyorsanız" dedi.

Başlattıkları Milli Tarım Projesi'ni anlatan Bakan Çelik, "Tarımın geldiği noktayı yeterli görmek mümkün değil. Geçen yıldan bu yana nüfusumuz bir milyon arttı. Çevrede başı sıkışan herkes bize koşuyor. Vatanımızın, bayrağımızın kıymetini bilelim, bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Onun için vatanımızın kıymetini biliyoruz ve gençlerimize de söylenmesi gereken tavsiyeleri iletiyoruz" dedi.

Tarımın dünya ve açısından da Türkiye açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, dünya genelinde tarım arazilerinin sürekli azaldığını, olumsuz bir gidişatın olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"2050 yılında gerekli önlemleri almazsak, dünyadaki insanlar gerekli önlemleri almazlarsa bu gidişatta verimde yüzde 15-20 azalma olacak. Zaten dünyada 1 milyar aç, 1 milyar da yoksul insan var. 7 milyar nüfusun 2 milyarı aç ve yoksul. Gerekli önlemleri almazsak çok daha vahim bir durumla karşı karşıya olacağız. Gelecek dönemde dünya nüfusunun yarısı açlıkla karşı karşıya gelecek. Bu nedenle önümüzde gıda, su savaşları, tarımla ilgili, karnını doyurma, geçimini temin etmeyle ilgili savaşlar var diyoruz. Bu savaşları, göçleri istemiyorsanız. 2050 yılına kadar tarımsal hasılayı yüzde 60 arttırmak durumundasınız."

Van'da 696 büyükbaş hayvan, bin 920 küçükbaş hayvan hibe ettiklerini belirten Çelik, amaçlarının vatandaşların tarıma olan ilgisini arttırmak olduğunu söyledi. Üreticilerin devletin desteğini direk alabileceğini, birlik başkanlarının bu konudaki taleplerini kendilerine iletmesi gerektiğini belirterek, "STK'larla birlikte yürümek istiyoruz. Ahırda, güçlükle işini yapan, hayvanlarla uğraşanların destekleri direk kendisinin alması gerekiyor. Ette, sütte bir çok tartışmalar oluyor. Çünkü, birilerinin dengesi bozuluyor. Tabi ki dengeler bozulacak. Kim terliyorsa, teri tarlada çamura bulaşıyorsa, eli nasır oluyorsa onlarla biz tarımı büyütebiliriz. Başka türlü büyütemeyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca Et Süt Kurumu ilk kez revülasyon yaptı, süt fiyatlarını 70 kuruşa kadar düşürdüler. TMO lisanslı depoculuğu yaygınlaştırıyor. Ürünler sağlıklı depolarda saklanacak. İşletme bazlı danışmanlık hizmeti getirdik. Her işletmenin bir sorumlusu var. Onun işi Van'daki işletmelerdeki gelişmeleri takip etmek ve Ankara'daki Van masasına göndermek olacak. Burada veriler değerlendirilerek düzenli olarak takip edilecek" diye konuştu.

90 MİLYON LİRALIK TOHUM İTHAL EDİLDİ

Bakan Çelik, 90 milyon liralık tohum ithal ettiklerini, bundan sonra tohum ithalatını ortadan kaldıracak, ülkeye yetecek sebze, meyve ve hububat tohumunu üretecek sistemi hayata geçireceklerini de belirterek, TİGEM aracılığıyla hayvan ihtiyacının ülke içindeki üreticilerden karşılanmasına yönelik projelerin uygulanacağını söyledi.

OVALAR TARIMSAL SİT ALANI OLACAK

Tarım arazilerini kaybetmemek için 141 ovanın tarımsal SİT alanı ilan edildiğini anlatan Çelik, "Bu 300'e ulaşacak. Bu ovalar tarımsal SİT alanı olacak. Buralara kesinlikle çivi dahi çakılmayacak. Çaktırmazsak çocukların sofrasına ekmek gelir. Bursa ovasına baktığınızda şeftali bahçelerinin kalmadığını görürsünüz. Osmanlı gitmiş kenti Uludağ'ın eteklerine yerleştirmiş. Bizde getirdik şehrin ovasına yerleştirdik. Şu şekilde nesillerimizin geleceğini karartacak yaklaşımın son derece yanlış olduğu anlayışıyla ovalarımızı tarımsal sit alanı ilan ettik" dedi.

MUTLAKA TARIM SİGORTASI YAPTIRIN

Tarımda yüzde 15 arasında sigortalılık olduğunu, yüzde 85 tarım alanlarının sigortalı olmadığını anlatan Bakan Çelik, "Sigortanın yarısını biz karşılıyoruz. Mutlaka tarım sigortası yapılmalı. Afet olduğunda, tarım arazileri zarar gördüğünde ya da bir sıkıntı olduğunda bunu Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) karşılayacak. 'Sigortanı yaptır zaiyatın bedelini TARSİM ödesin' diyoruz. 60 dönüm yerde kuraklık olursa, verim alınmazsa 330 lira pirim ödüyorsunuz, 10 bin lira geri alıyorsunuz" dedi.

Çelik, tarım ürünlerine pazar bulmak amacıyla iş forumlarına başlatarak dünyaya açılmaya karar verdiklerini de bildirerek, İran, Gürcistan, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti'nde bu alanda toplantılar yaptıklarını söyledi. Çin'e varıncaya kadar ülkelerle bir araya gelerek tarımda ihracatı arttıracaklarını belirten Bakan Çelik, toprağın sağlıklı olması için çok büyük çaba gösterdiklerini anlattı.

Toprağın suyla, gübreyle bulaşması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Çelik, "Milli Tarım Projesi'nin ayaklarından biri de bitkisel üretim. Türkiye'yi 941 havzaya böldük. Bu havzalarda toprak analizleri yapıyoruz. Toprağın hangi gübreye ihtiyaç duyduğunu belirliyoruz ve bunu üreticilere iletiyoruz. Çiftçilerimizin zaman kaybına tahammülü yok. Yeşil masalara iletilen sorunlar çözülmüyorsa biz o müdürleri o masalarda tutmayacağız."

Hayvancılık konusunda Van'ın mera yetiştiriciliği destekleme bölgesinde yer aldığını, 200'e kadar damızlık hayvanın üçte birini bakanlıkça karşıladıklarını belirten Çelik, üreticilere besledikleri hayvan sayısına oranla mera tahsisi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılda 400 bin buzağının öldüğünü, buna karşılık 500 bin hayvan ithal ettiklerini belirten Çelik, buzağı ölümlerinin önlenmesiyle hayvan ithal etmek zorunda kalmayacaklarını söyledi. Buzağıların gerekli aşılarını yaparak, 4 ay besleyen üreticilere 750 lira destek verdiklerini belirten Çelik, dışarıdaki üreticiyi değil, Van'da üretim yapan çiftçiyi destekleyen bir anlayışı hakim kılacaklarını söyledi. Çiğ süt satışıyla ilgili tartışmalarla ilgili de konuşan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Köylerdeki sütlerle ilgili sorun yok. Bunlar, bizim gündemimizde olan bir şey değil. Bir işletme süt üretiyor ve bunu çiğ olarak satmak istiyorsa, bu işletmeler ari işletme olarak değerlendiriyoruz. Ürünü markette çiğ olarak sat. Markete verirken çiğ sütü satabilesin. Vatandaş markete geldiğinde, sütün ne zaman, nerede sağıldığını, sağlık koşullarına uygun üretildiğini görecek ve süt daha hızlı satılacak. Bunun Ayşe teyzenin sütüyle ne alakası var. Brucella, tüberküloz hastalıkları insanlara bulaşıyor. Nasıl engelleyeceğiz bunu. Sütümüzün sağlıklı olmasını istiyoruz. Bakteri sayısı yüz binin altında olması gerekiyor. İşletmelerin çiğ sütü daha fazla satmalarını sağlamak için uğraşırken adam çıktı bunları dikkate almadı, 'Ayşe teyzenin sütünü sattırmayacaksınız' diyor. Ne alakası var. Bu kadar sağlıklı doğru yaklaşımları çarpıtma gayreti içinde olanlar var. Kırsal boşalıyor, köyler boşalıyor. Kırsalın boşalmasını engellemek amacıyla kırsal kalkınma projelerimiz var." Yapılan konuşmaların ardından Bakan Çelik, çiftçi ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Gülay KUYUCU-Murat ÇAĞLAR / VAN, ()

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Kurtulmuş: Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz (2)

KURTULMUŞ: SAYIN KILIÇDAROĞLU’NUN İTİRAZ ETMESİ NORMALDİR

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ak Parti Ordu İl Teşkilatı tarafından Kültür Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Partililere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum içinde çok çalışmalarını istedi. Cumhurbaşkanlığı sistemine itiraz eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Kurtulmuş, mecliste ki kavgalı bütçe görüşmelerini de hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bütçeyi Cumhurbaşkanı’nın yapacağını söyledi. Bütçe görüşmelerine ilişkin yaptığı bir araştırmayı da anlatan Numan Kurtulmuş, “Bütçeyi cumhurbaşkanı yapacak, belirleyecek meclise gönderecek. Bu da çok itiraz edilen hususlardan bir tanesi. Meclisin en keyifli görüşmeleri Plan Bütçe görüşmeleridir. Hem komisyondaki görüşmelerdir, zaman zaman maalesef boks maçlarıda olmuyor değil orada. Ama sonuçta Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri keyifli oluyor. Bir araştırma yapmıştım 22 yıllık süre içerisinde bu sistemle meclise gelen bütçelerin değişme oranı sadece yüzde birdir. Rakamsal olarak söylüyorum 22 yıl toplamında. Parlamentoda kimin çoğunluğu varsa, o çoğunluğu getirir. Gruptan, komisyondan, genel kuruldanda çıkarır bütçeyi onaylatır devam eder. Seçilmiş yürütmenin başı olarak, yürütmenin başındaki tek kişi olarakta Cumhurbaşkanı bu sefer meclise gönderecek, bütçenin tamamından sorumlu olacakö dedi.

FESİH DİYE BİR ŞEY YOK

CHPliler tarafından itiraz edilen bazı maddelere de değinen Numan Kurtulmuş, “Çok itiraz ettikleri maddelerden birisi ‘Efendim Cumhurbaşkanı tek başına meclisi fesh edecek.’ Fesih diye bir şey yok. Kaldı ki bu CHP’li arkadaşlarımız, başta sayın genel başkanları olmak üzere ömrü hayatlarında hiç iktidar olmayı akıllarından geçirmedikleri için, hele hele hiçbir şekilde milletin kendilerini Cumhurbaşkanlığı sisteminde, seçip o koltuklara oturtturmayacağını bildikleri için, hep zannediyorlar ki kendilerinden olmayacak. AK Parti’ye göre hesap ediyorlar. Mevcut durumu bir kenara bırakın, Cumhurbaşkanı seçilir. Bu araya darbeciler girmesin diye konulmuş bir maddedirö şeklinde konuştu.

SAYIN KILIÇDAROĞLU BUNLARI SÖYLÜYORDA, GARİBE BİRAZDA HAK VERMEK LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine tepki gösteren Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin de yeni sistemde aynı günde yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

“CHP’lilerin anlamadığı taraf şu; hangi Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı seçilmişsin, ‘Meclis yenilensin’ dediği gün kendin de seçime gidiyorsun. Cumhurbaşkanlığı seçimi de yenileniyor, kim öle kim kala. Halkın kimi seçeceğini nereden biliyorsun? Kim oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğundan kalkar. CHP’liler hiç o koltuğa oturacak kadar düşünmedikleri için onlar kolay kalkacaklarını düşünüyorlar. Bir sabah kalkacak cumhurbaşkanının kafası kızacak ‘Ben bu meclisi kapatıyorum seçime gidiyorum’ diyecek. Var mı böyle bir şey? Devleti yöneten insanlar böyle sorumsuz davranır mı? Olaki bir kriz ve kaos olması kaçınılmaz bir noktaya gelirse millete gidersin. ‘Kimi Cumhurbaşkanı, kimleri milletvekili görmek istiyorsun’ dersin. Yeni sistem inşallah darbecilere fırsat vermeyecek bir husustur. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri aynı gün yapılacak. Burada birazda siyaset yapayım. Sayın Kılıçdaroğlu bunları söylüyor ediyorda, garibe biraz da hak vermek lazım. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi aynı gün olacak. Cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi? Olamaz, parti genel başkanı olmasına rağmen olamaz. Olsa kaybedecek, kaybedeceği bir seçime giremez. Aday olsa aynı gün milletvekilliği seçimi var. Milletvekilliğine de olamaz bu sefer bırakın Cumhurbaşkanlığını, partiyi bile kaybedecek. O’nun için sayın Kılıçdaroğlu’nun bunlara itiraz etmesi normaldir.ö

Numan Kurtulmuş, fındık için lisanslı depoculuğun getirileceğini de tekrarlayarak, fındık fiyatının 12 TL civarında olduğunu da sözlerine ekledi.

-Görüntü Dökümü

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-Numan Kurtulmuş’un konuşması

-Toplantıdan detay görüntü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-ORDU-

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SGK Başkanı Bağlı: Kral falan değiliz (2)

İŞVEREN VE İŞÇİLERLE BULUŞTU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Şanlıurfa'daki 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Fabrikaları dolaşan Bağlı, işçi ve işverenlerle bir araya geldi. İşveren ve işçilerle birlikte yemek yiyen Bağlı, onların talep ve sorunlarını da dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- SGK Başkanı Selim Bağlı’nın fabrikaları gezmesi

- İşçilerin sorunlarını dinlemesi

- İşçilerle yemek yemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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Madenciler 'Beyaz Melekler' kurtarma ekibi kurdu

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'de faaliyet gösteren Maden İşçileri Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, maden kazalarının yanında deprem, sel gibi afetlere müdahale için maden işçilerinden oluşan arama kurtarma ekibi kurdu. 'Beyaz melekler' adıyla kurulan ekibin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’nde gerçekleştirilen tanıtım törenine Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve maden işçileri katıldı.

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, madencilerin arama kurtarma görevini en iyi şekilde yaptıklarını 1999 depreminde gösterdiğini belirterek, "Biziim aklımıza 'Beyaz Melekler' deyince sağlık personelimiz aklımıza gelir. Kim düşünürdü yerin altından çıkan, kömürün renginin siyah olmasına nazire yaparcasına beyaz elbiselerle ve beyaz ismini alarak kurtarma faaliyeti yapacak bir dernek ve onun üyeleri olsun. İşte bu dernek kurulmuş ve faaliyetlerini devam ettiriyor" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da ,"1999'da Gölcük merkezli o büyük depremde, madencilerimiz elinde sefertası, kaskıyla günlük işine gidip gelen bir meslek erbabı olmadıklarını, aynı zamanda insan hayatını kurtarma gibi bir sorumluluğun içinde olduklarını ispatladılar. Daha sonra Van depremi ve diğer depremler, ayrıca Türkiye’nin her tarafında yeraltında meydana gelen kazalarda ilk müracaat edilen müesseselerden biri TTK’nın kurtarma ekibi oldu. Birçok canın kurtarılmasına vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. Bugün yapılan proje bunların devamı mahiyetinde. İnşallah daha organize şekilde bu kurtarma çalışmaları devam edecek" dedi.

Maden İşçileri Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Muhammet Akyüz, İçişleri Bakanlığı destekli projeyi hayata geçirdikleri için sevinçli olduklarını vurguladı. Akyüz, TTK bünyesindeki tahlisiye ekibinin bir benzeri olan 'Beyaz Melekler' arama kurtarma ekibinde 300 madencinin yer aldığını söyledi. Madencilerin kurtarma işlerinde çok iyi olduğunun dünya üzerinde kanıtlandığını ve bu konuda iddialı olduklarını ifade eden Akyüz, şöyle konuştu:

"Derneğimiz 2012 yılında 12 kişiyle kuruldu. Şu anda mevcudumuz 300 kişiye ulaştı. Bunların hepsi maden işçisidir. Madenci dünyanın en ağır işini yapan kişidir. Normalde, dünyadaki felaketlerin hepsini görmüş bir insan madencinin bir gününe eşittir. Çünkü madenciler, ekmeği için doğa şartlarını zorlayan, doğayla savaşan insanlardır. Projemizin adı 'Beyaz Melekler.' Neden Beyaz Melekler. Bu adı, TTK tahlisiye ekibi 1999 depreminde halkın malını, canını, cenazelerini kurtarmak için çalıştığı dönemde halk takmıştır. Önümüzde büyük İstanbul depremi olabileceği yönünde açıklamalar yapılıyor. Şu anda TTK’da 9 bin işçi var. İstanbul’u kurtarmak için bu sayı yeterli değildir. Bu sayıyı on bin, yirmi bin, otuz bine çoğaltmak gerekir. İnşallah böyle bir felakete maruz kalmayız, bu işçilere muhtaç olmayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protokol üyeleri

-Arama kurtarma ekibinin sergilediği malzemeler

-Dernek Başkanı Muhammet Akyüz'ün konuşması

-İşadamı Fatih Tanış'ın konuşması

-Kaymakam Nazım Madenoğlu'nun konuşması

-Faruk Çaturoğlu'nun konuşması

-Dosya adı: ergbeyazmelekler

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Hasta buzağıyı taşıyan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, hasta buzağının veterinere götürüldüğü otomobil ile başka Bir otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Hasta buzağı kamyonetle veterinere götürüldü.

Kaza, öğleden sonra Çat Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan buzağıyı arka koltukta veterinere götürmeye çalışan Mutallip Topal yönetimindeki 02 DZ 456 plakalı otomobil ile Ali Değirmenci yönetimindeki 48 SR 159 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Abdullah Topal ve Mustafa Bali yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Mutallip Topal ve Abdullah Topal, hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada otomobilin arka koltuğunda bulunan hasta buzağı ise olay yerine getirilen bir kamyonetle veterinere götürülerek tedavi edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobiller

- Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulansa alınması

- Buzağının kaza yapan araçtan çıkarılması

- Besni Devlet Hastanesi

- Yaralıların sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

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Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terörü övmekten tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'de yaşayan A.A.'yı sosyal paylaşım sitesi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve terör örgütü PKK'yı övdüğü öne sürülen paylaşımları nedeniyle gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan A.A., adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltındaki şüpheli

- Şüphelinin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Gaziantep'te polisten motosiklet operasyonu

GAZİANTEP'te 300 polisin katılıyla motosikletlere yönelik operasyon yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 300 polisin katılımıyla akşam saatlerinde motosikletli şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Cadde ve sokaklarda ring halinde yapılan operasyonda çok sayıda motosikleti durduran polisler, sürücülerinin kimliğini kontrol etti, üst aramasını yaptı. Durdurulan bir motosiklet sürücüsünün üzerinden 3 bıçak çıktı. Bıçaklara el koyan polis, ismi öğrenilemeyen sürü hakkında yasal işlem yaptı. Operasyonda yapılan kontrolde evrakları eksik olan 10 motosiklet, çekicilerle otoparka götürüldü. Bölgede oturanlar uygulamadan memnun olduğunu ifade ederken, yetkililer operasyonların süreceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin operasyonu

- Güvenlik önlemi

- Durdurulan motosikletler

- Üst araması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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Seraların ortasında çıkan yangın üreticileri korkuttu

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, muz seralarının ortasındaki sazlık alanda çıkan yangın üreticilere korku dolu anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Duman çıkan seralar

- Dumanların arasından geçen insanlar

- İtfaiye aracından görüntüler

- İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmesi

- İtfaiye görevlisi ile röp.

- Vatandaşla röp.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin), ()

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Otel personeli cinayetine bir tutuklama

*- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde çalıştığı otelde göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülen 48 yaşındaki Murat Acar'ın katil zanlısı 32 yaşındaki Ahmet Hüsnü Tezgel, tutuklandı.

Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Murat Acar, 14 Aralık sabahı, otelin sahil restoranı kısmında av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldü. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelde yaz sezonu teknik servis elemanı, kışın ise güvenlik personeli olarak çalışan Acar'ın katil ya da katillerini bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri teknik takip sonunda cinayet faillerinin Ahmet Hüsnü Tezgel ile 48 yaşındaki Emin G. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri dün gece yaptığı eşzamanlı baskınla her iki şüpheliyi Avsallar Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Hüsnü Tezgel çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Emin G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye binasından genel görüntü

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü

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KJ: Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()