DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bolu'da evin çatı katı, ahır, samanlık ve odunluk yandı

BOLU'da, tek katlı evin çatı katı, bitişikteki ahır, samanlık ve odunluk çıkan yangında kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.



Yangın, saat 17.00 sıralarında Berk Köyü'nde Recep Atalay'a ait evin yanında bulunan odunlukta başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden ev sahipleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler bitişikte bulunan, ahır, samanlık ve evin çatısına sıçradı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, çevredekiler ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalıştı. Ancak yoğun duman nedeniyle içeriye giremediler. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatı katı kullanılmaz hale geldi. Odunluk, samanlık ve ahır ise kül oldu. Ahırdaki 5 büyükbaş hayvan da telef oldu. Evi yanan aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren bir kadına ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Alev alev yanan evin çatı katından görüntü



-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-Dışarıya çıkartılan tüplerden görüntü



-Yanan binalardan görüntü



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Telef olan hayvanlar



-Fenalık geçiren kadından görüntü

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

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Tatvan - Ahlat karayolunda mahsur kalan 52 kişinin yardımına komandalar yetişti







Van'da bulunan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerler, Tatvan - Ahlat karayolunda tipi ve rüzgar nedeniyle mahsur kalan aralarında 4 aylık bebeğinde bulunduğu 52 kişiyi alarak askeri birliğe getirdi.



10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Tatvan merkezi ve civarında dün akşam saatlerine doğru yaşanan yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle Tatvan – Ahlat istikametindeki yolda çok sayıda sivil araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan 52 vatandaş, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevli askerler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve ve askeri birliğe getirilerek temel ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca yolda mahsur kaldığı öğrenilen bir aile, beraberlerinde bulunan 4 aylık bebekleriyle, paletli kar üstü araç vasıtasıyla kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: VAN, ()

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Silahlı başkanlık sistemi paylaşımına tepki (2)



GÖZALTINA ALINDILAR

19 yaşındaki S.A. ve yanındaki arkadaşı lise öğrencisi 17 yaşındaki G.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.A. ve G.E.'nin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda, fotoğrafta ellerinde bulunan ve kurusıkı olduğu belirlenen tabancalara el konuldu.



Emniyete götürülen S.A. ve G.E., ifadelerinde daha önce başka bir yerde çektirdikleri fotoğrafı photoshop programını kullanarak Anıtpark Meydanı fotoğrafı ile birleştirdiklerini söyledi. İşsiz olduğu öğrenilen S.A. ve liseli G.E.'nin emniyette sorguları sürüyor.







Haber: DÜZCE, ()

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Diyarbakır-Viranşehir yolunda kar mahsuru 4 kişi 14 saatte kurtarıldı







DİYARBAKIR ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi karayolunda bir otomobilde aşırı kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü iye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 14 saat süren çalışması ile kurtarıldı.



Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine dün akşam saatlerinde giderken karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Ovabağ mevkiinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemeyen Hasan Tokacı'nın kullandığı otomobil bulunan oğlu Yusuf ile yeğenleri Fatih ve Hüseyin Tokacı, kara saplanınca yetkililerden yardım istedi. Yolların karlı olması nedeniyle jandarma ekipleri destek için Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Diyarbakır-Viranşehir karayolunun birçok bölgesinde tipi nedeniyle kar kalındığının 1 metreyi aşması sonucu ekipler, ancak iş makinelerini kullanarak olay bölgesine ulaştı. Ekiplerin kar içinde adet kaybolan otomobildeki 4 kişiyi 14 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Görüntü Dökümü



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FOTOĞRAFLI

Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

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Trabzon'daki 'beyaz örtü' havadan görüntülendi

Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası kenti kaplayan 'beyaz örtü' havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü



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-Havadan Trabzon kent merkezindeki görüntüler

Haber: TRABZON ()