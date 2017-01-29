DHA YURT BÜLTENİ - 15

Adıyaman'da 'Huzur Türkiye - 2' uygulaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Adıyaman'da da 'Huzur Türkiye - 2' adı verilen huzur operasyonu yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de 81 ilde başlatılan asayiş uygulaması, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü kafe gibi umuma açık yerlerde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla 'Huzur Türkiye 2' adı altında merkez ve ilçelerde asayiş uygulaması yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerleri de bulunan şahısların üst araması yapılarak kimlik kontrolü yapıldı. 19.30'da başlayan denetimde, polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Yapılan uygulamalarda ise 371 polis görev alırken 26 sabit uygulama noktası oluşturuldu. 2 bin 669 şüphelinin sorgulaması yapılırken 378 araç arandı. 11 araca ceza yazılırken 1 araç ise trafikten men edildi. 2 aranan şüpheli yakalandı, 7 şüpheliye işlem yapıldı, 100 işyerinden inceleme yapıldı, 4 işyerine işlem yapıldı, 1 işyeri kapatıldı, 10 gram esrar ele geçirildi. Uygulama sonrası Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper polislere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper'e teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Uygulamadan görüntüler

Mahir ALAN/ADIYAMAN () -

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Kahramanmaraş'taki huzur operasyonunda aranan 12 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta gerçekleştirilen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 950 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Birçok bölgede oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ve içindekilerin üst araması yapıldı. Kafe, kahvehane, otel, gazino, eğlence merkezleri, parklar, cadde ve ara sokaklarda uygulama yapan ekipler, 4 bin 49 kişinin kimlik sorgusunu yaparken, değişik suçlardan aranan 12 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. 488 yabancı uyruklu kişinin kontrol edildiği uygulamada, 8 araç trafikten men edilip, çok sayıda araca toplam 14 bin 541 lira para cezası kesildi. 251 işyerinin kontrol edildiği uygulamada, 7 kadını kayıt dışı çalıştırdığı saptanan bir işyerine işlem yapıldı. Uygulamada 2 de tüfek ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin emniyetten çıkışı

- Araçlarda arama yapılması

- Üst araması

- Kimlik sorgusu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Kastamonu'da seyir halindeki TIR yandı

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde seyir halindeyken motor bölümü alev alan TIR yandı.

İstanbul'dan Amasya'ya beyaz eşya götüren A.K. yönetimindeki 05 FP 262 plakalı TIR'ın motor bölümü, Tosya yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü yol kenarında durarak itfiyeye haber verdi. Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Çekici bölümünü tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. TIR'da büyük hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TIR'daki yangın

-İtfaiyenin çalışması

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), ()

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Polisten kaçan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

KARABÜK'te, polisin kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Sürücü yaya olarak kaçarken diğer aracın sürücüsü ve eşi yaralandı.

Karabük Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünden geçen D-750 Karayolu'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 78 BY 581 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisin peşine düştüğü sürücü, Atatürk Bulvarı’nda otomobiliyle başka araca çarparak kaçmaya devam etti. Otomobil, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde karşıdan gelen 36 yaşındaki Rıdvan Metük idaresindeki 78 BG 503 plakalı otomobille çarpıştı. Kimliği belirsiz sürücü aracından inip koşarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Diğer aracın sürücüsü Rıdvan Metük ve eşi Aysun Metük yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan otomobillerden detay

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Sağlık Bakanı Akdağ: Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor (4)

SEZARYENİN ÖZEL SEKTÖRDE YÜZDE 70'LERE ÇIKMASI ÇILGINLIK

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Akdağ, Kocaeli’nde yapılması planlanan hastanelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezaryen oranlarının Kocaeli'nde de yüksek olduğunu belirten Akdağ, "Maalesef Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Kocaeli’nde de sezaryen oranları yüksek . Özellikle özel sektörde yüksek sezaryen oranları var. Bununla mücadele ediyoruz, edeceğiz. Ama ben Hem Kocaelili vatandaşlarımıza, hem de Türk halkına sezaryen konusunda hamile kadınlarımıza söylüyorum. Çocuklarının sağlıklarını düşünmelerini ve mecbur kalmadıkça sezaryen tekliflerini kabul etmemelerini öneriyorum. Yani sadece isteğe bağlı sezaryen diye bir kavramının normal ilim anlayışı, tıp anlayışı içinde olmadığını ifade etmek istiyorum. Elbette ihtiyaç olduğunda anne ve sağlığı için sezaryen yapılabilir. Ama özel sektörde bunun yüzde 70’lerin üzerine çıkmış olması gerçekten bir çılgınlık. Bunu kabul etmiyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan görüntüler

Bakanın konuşması



Haber: Orhan UZUN-Faruk KIYAK-Çağla DAŞCI / KOCAELİ, ()

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Ak Partili Aydın: Rejim sorunu Cumhuriyet'in ilanıyla son buldu

TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin rejim sorununun Cumhuriyet'in ilanıyla son bulduğunu belirterek, "Bizim yapmak istediğim Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak. Rejim tartışmaları tamamen soyut ve yersiz tartışmalardır" dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, memleketi Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, partisinin ilçe başkanlığının Ocak ayı İstişare Toplantısı'na katıldı. Ak Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Kahta Belediye Başkan Vekili Enver Dinçer ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ahmet Aydın gelişen, büyüyen ve dünyada söz sahibi olan Türkiye’nin, bazılarını endişeye sevk ederek korkuttuğunu belirtti. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2073 vizyonlarının bulunduğunu ifade eden Ahmet Aydın, şunları söyledi:

"Bundan sonra söz de, karar da milletindir. Artık milletin istediği olacak. Onların hazmedemediği, kabul edemediği budur. Dıştan müdahale ile bizi dize getirmeye çalışıyorlar, puanlar kırarak ekonomimizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Fakat bu ülkede her gün dev projeler hayata geçiriliyor. Biz bu halkın desteğini aldığımız sürece kim nereden gelirse gelsin, hepsine gereken cevabı veririz. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu söylüyorlar. Bu ülkenin rejim sorunu Cumhuriyet'in ilanıyla son buldu. Bizim yapmak istediğim Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak. Rejim tartışmaları tamamen soyut ve yersiz tartışmalardır. Bu referandumda yapmak istediğimiz bir makas değişikliğidir. Şu ana kadar pek çok seçim ve referandum yaptık, fakat hiçbiri bunun kadar öneme sahip değildi. Türkiye’nin yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesi için bu referandum sonucu ile bir makas değişikliğine ihtiyacı vardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Ahmet Aydın'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

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MDOB’dan Yunus Emre oratoryosu

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Ahmet Adnan Saygun’ un 75 yıl önce bestelediği Yunus Emre Oratoryosu’nu prömiyerle sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelenen eseri, çok sayıda sanatsever izledi. Orkestra yönetmenliğini M. Nezih Seçkin’in yaptığı konserde, solist sanatçı olarak Bengi İspir Özdülger, Bülent Bezdüz, Hasan Berk ve Nihan Çetin görev alırken, koro yönetmenliğini ise Orhan Öner Özcan üstelendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser sonunda salonu dolduran yüzlerce sanatsever, performansından dolayı sanatçıları uzun süre alkışladı.

Yunus Emre Oratoryosu'nun 31 Ocak Salı günü saat 20.00'da Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşturulacak.

Görüntü Dökümü

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- Salona girenler

- Orkestra ve koro sahneye gelirken

- Sanatçılar sahneye gelirken

- Koro ve orkestradan genel ve detay

- Bülent Bezdüz şarkı söylerken

- Nihan Çetin şarkı söylerken

- Hasan Berk şarkı söylerken

- Koro ve solistler şarkı söylerken

Haber-Kamera; Mustafa ERCAN/MERSİN, ()