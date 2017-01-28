DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bursa'da bin polisle 'huzur operasyonu'

BURSA'da bin polisle yapılan huzur operasyonunda aranan 45 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 'huzur operasyonu' düzenledi. Yaklaşık bin polisin katıldığı uygulamada 12 bölgede trafik uygulaması yapılırken, kahvehane ve kafelerde de arandı. Uygulamada 3186 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 45 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 2 pompalı tüfek, 1 adet 6.35 mm markasız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar ve 2 çalıntı motosiklet bulundu.

Yapılan trafik uygulamasında ise 45 araç hakkında toplam 9 bin 944 TL cezai işlem uygulandı.

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Haber: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş: Cumhurbaşkanlığı sisteminde patron halk

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Başkanlık sisteminin halk sistemi olduğunu söyledi, "Patron halktır. Karar verici halktır" dedi.

Ak Parti İnegöl Gençlik Kolları organizasyonu ile Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen programa Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 17 ilçesinden gelen Ak Parti gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ecertaş, burada yaptığı konuşmasında cumhurbaşkanlığı sistemi referandum çalışmaları kapsamında ilk ziyareti Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne yaptıklarını söyledi.

'HALKA HESAP VERECEK OLAN BİR SİSTEM OLACAK'

Cumhurbaşkanlığı sisteminde patronun halk olduğunu belirten Melih Ecertaş, “Halka hesap verecek olan bir sistem olacak. Patron halktır. Karar verici halktır. Bu sistem gelecek. Hükümet olarak çalışmıyorsak, oyumu vermem, olur biter. Millet istediğini indirir, başkasını getirir. Dolayısıyla bu sistemde, adaletinden her noktasına kadar halka dayanan bir model olacak. Ak partinin önerdiği sistem, tamamen halka dayanıyor. Halk kime istiyorsa gücü ona verecek. Türkiye'de hiçbir zaman tarafsız cumhurbaşkanı olmaz. CHP'nin genel başkanı olan, Demokrat Parti'nin kurucusu olan bir gün sonra cumhurbaşkanı olduğunda bütün siyasi duygularını bir kenara mı bırakıyor. Celal Bayar cumhurbaşkanı olduğunda bütün demokrat kimliğini bir kenara mı bıraktı? Sistem samimiyet getiren bir sistemö ifadelerini kullandı.

Ecertaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkın yüzde 70'inden fazlasının destek verdiğini iddia etti.

'ALLAH'IN BİZE EN BÜYÜK NİMETİ BU BYLOCK'LAR'

Konuşmasında FETÖ'ye de değinen Ecertaş, “Kapalı bir kutu. Bu kutu içerisinde 1973 yılından bu yana yuvalanan bir örgüt var. 4 bin 700 civarında hakim ve savcı görevinden ihraç edildi. Bir kısmı bugün tutuklu. Allah'ın bize en büyük nimeti bu Bylock'lar. İnkar da edemiyorlar. 'Biz sohbete gitmek için indirmiştik' dediler. Bunu tüm Türkiye anladı. Darbede başarılı olamadılar. Burada lideriyle beraber inanan bir millet var. Allah tuzak kuranların, tuzaklarını başına vuranların en büyüğü. AK partinin inandığı Allah'ı peygamberi varö diye konuştu.

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Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

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HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da gözaltına alındı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yürütülmekte olan bir terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde, gece yarısı sıralarında polis tarafından gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı.

DİYARBAKIR,()

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HDP Milletvekili Hüda Kaya, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakır'daki bir dava kapsamında tatil yaptığı Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

HDP Milletvekili Hüda Kaya, tatil yaptığı 5 yıldızlı termal otelde, saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaya'nın gözaltına alındığını HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya'nın Diyarbakır'daki bir davadan dolayı Afyonkarahisar'da gözaltına alındığını belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e, ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrendiklerini açıkladı.

Hüda Kaya mahkemenin zorla getirme kararı uyarınca 8 Aralık 2016'da da gözaltına alınmıştı.

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/AFYONKARAHİSAR,()

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