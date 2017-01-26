DHA YURT BÜLTENİ-15

1)EGE DENİZİ'NDE BİR DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM



EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde bugün saat 17.34'te merkez üssü İzmir'in Çeşme İlçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 2.17 kilometre derinliğinde oldu.

Bu depremden bir dakika sonra, saat 17.35'te yine aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

İZMİR, () -

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2)AK PARTİLİ ENSARİOĞLU: OHAL, REFERANDUM SÜRECİNİ DAHA SAĞLIKLI SAĞLAYACAK

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde referandum yapılmasına yönelik yapılan eleştiriler üzerine, "OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı olağanüstü haldir, vatandaşı korumaya yönelik olağanüstü haldir. Bu anlamda OHAL referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak" dedi. Diyarbakır'da katıldığı bir programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, tutuklu olan ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması istenen Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu: "Basına da yansıdı. Doğrusu biz de anlam veremedik. Adli Tıp raporunun kaybolduğunu açıkladılar. Bugün basında takip ettiğimiz kadarıyla Ahmet Türk hastaneye götürüldü. Ahmet Türk öteden beri rahatsızlıkları olan bir siyasetçi. Sağlık durumunun koşulları göz önüne alınarak bir sonuç çıkacağı kanattindeydim."

'OHAL DEVLETE KARŞI'

OHAL sürecinde referandum yapılmasının sağlıklı olmayacağı ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine AK Partili Ensarioğlu, "Sayın Başbakan'ın açıkladığı gibi OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı olağanüstü haldir, vatandaşı korumaya yönelik olağanüstü haldir. Bu anlamda OHAL referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak. Yoksa referandumun sonuçlarını etkiyecek bir OHAL tavrı olamaz" diye konuştu.

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, ()

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3)BODRUM'DAN ÇALDILAR İZMİR'DE YAKALANDILAR

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, iki gün önce bir süpermarketin teknoloji reyonundan cep telefonu çaldıkları ileri sürülen 2 kişi, İzmir'de polis tarafından yakalandı. Bodrum'a getirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gümbet Mahallesi, Turgutreis Caddesi'ndeki bir süpermarkete geçen 24 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında giren hırsızlar, teknoloji reyonundan, 23 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı süpermarketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden iki kişi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. MOBESE ve bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin hırsızlığın ardından İzmir'e gittiklerini tespit etti. Bunun üzerine İzmir polisine bilgi verildi. İzmir polisi, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili il girişinde durdurdu. Otomobildeki S.A. ve Y.Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada süpermarketten çaldıkları blirlenen toplam 70 bin lira değerindeki 23 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli Bodrum polisine teslim edildi. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilirken, çalıntı telefonlar tutanakla sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anı güevinlik kamerası kayıtları

-İki şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel detay görüntüler

( Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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4)GAZİANTEP'TE ÇALINAN MİNİBÜS, BIRAKILDIĞI OTOPARKTA BULUNDU

GAZİANTEP'te dün gece park halindeyken çalınan minibüs, farklı bir mahallede terk edilmiş bulundu ve sahibine teslim edildi. Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Mavikent Mahallesi'nde dün gece park halindeyken çalınan Halil Birelli'ye ait 27 V 2146 plakalı minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Fiziki takip yapan polisler, minibüsü Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkında buldu. Minibüste parmak izi alan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Yapılan incelemenin ardından minibüsü teslim edilen Halil Birelli, aracının bulunmasıyla sevindiğini belirterek, "Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde ekmek tekneme kavuştum" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Çalınan ticari araç



- Araç sahibi ile röp



- Polis ekiplerinin çalışması



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB

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5)O ÖĞRETMEN SERBEST

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik olarak görevli personel hakkında başlatılan incelemede, Konya'da görev yapan 20 yıllık öğretmen Hülya Ö.'nün diplomasının sahte olduğunu belirlemesi ve öğretmenin görevine son verildiğinin ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Hülya Ö.'nün son görev yaptığı Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına açılan sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, "Böyle bir şey olduğu çok belliydi Excel bilmeyen öğretmen olması çok olası değil" mesajı dikkat çekti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Hülya Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında da 'evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.



Darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında inceleme başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik yapılan inceleme sonrası Konya'daki Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğretmeni olan Hülya Ö.'nün diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. 1996 yılında Nevşehir'de göreve başladığı belirlenen Hülya Ö.'nün 2004 yılında da Konya'ya atandığı tespit edildi. Diploması olmamasına rağmen 20 yıldan bu yana öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan Hülya Ö.'nün 1 yıl da müdür yardımcılığı yaptığı belirlendi. Yapılan tespit üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül tarihinde öğretmenin görevine son verirken, Cumhuriyet Savcılığı'na da 20 yıl boyunca aldığı maaşın iadesi ile birlikte evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Hülya Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında da 'evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de tüm resmi kurumlarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da görev yapan tüm öğretmenlerle ilgili diploma çalışması yaptığını belirterek, şöyle dedi:

"Bakanlığımız tarafından yürütülen inceleme sonrasında Konya'da görev yaptığı belirlenen Hülya Ö.'nün diplomasının sahte olduğu belirlenmiş. Gerekli idari soruşturma yapıldı ve görevine son verildi. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na da öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adli işlemleri devam ediyor. Yapılan yargılama sonrasında öğretmenin ne şekilde göreve başladığı da ortaya çıkacaktır."

Hülya Ö.'nün sahte öğretmen olarak ortaya çıkmasının ardından Konya'da son olarak görev yaptığı Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin sessiz kaldığı gözlendi. Yönetici ve öğretmenler Hülya Ö. ile ilgili konuşmak istemezken, okul adına açılan sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfada, 'Böyle bir şey olduğu çok belliydi Excel bilmeyen öğretmen olması çok olası değil', 'Hep diyordum bunu kim öğretmen yaptı diye 80 milyonun hakkını nasıl verecek', ve 'Elektrik elektronik mühendisiyim diyerek bizleri kandırmaya çalış, milletin Hakkı'nı ye ...Yanına mı kalacak sandın" gibi yorumlar yapılması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Okulun dışından detay

- Öğretmenin vesikalığı



(Haber-Kamera: KONYA )

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6)SAMSUN'DA DEAŞ'A PARA AKTARAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e para aktardığı öne sürülen Suriyeli 25 yaşındaki Hani Ramadan isimli şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.Ekipler sürdürdükleri soruşturma sonucu sahte belgeler hazırlayıp terör örgütü DEAŞ'e kazanç elde edip para aktardığı öne sürülen Suriye uyruklu Hani Ramadan isimli şüpheliyi Atakum İlçesi'nde bulunan Yeni Mahalle'de bir eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülürken, polisin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()