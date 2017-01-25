DHA YURT BÜLTENİ - 15

POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYEREK İKİ EMEKLİYİ DOLANDIRDILAR (Görüntü dökümüyle yeniden)



ÇORUM'da kendilerini 'polis' olarak tanıtan iki kişi, iki emeklinin 75 bin TL parasını dolandırdı. Yakalanıp tutuklanan dolandırıcıların, emeklilerden parayı aldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çorum'da telefonla aradıkları emekliler Metin G. ve Burhan E.'ye kendilerini 'polis' olarak tanıtan 2 kişi, "Terör örgütü banka hesabınızı ele geçirdi" diyerek tuzaklarına düşürdü. Metin G. ve Burhan E., buluşma adresine giderek polis zannettikleri dolandırıcılara para toplam 75 bin lira parayı teslim eden iki emekli, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurup şikayetçi oldu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine çalışma başlattı. Polisin operasyon sonucunda, dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen iki kişi, otobüsle Çorum'dan Ankara'ya gittiği sırada Sungurlu İlçesi'nde yakalandı. Dolandırıcılık şüphelisi İ.B.Y. ve A.A.'nın üzerlerinde paralarla gözaltına alındı.

Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paralar ise mağdur olan iki kişiye teslim edildi. Emeklilerin dolandırıcılara paraları verirken ki görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Dolandırıcının dolandırdığı kişiden para alıp uzaklaşması

-Paraların görüntüsü

-Emniyetin dışından detay

- Detaylar,

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () -

===================================

BARTIN'DA 18 ASKERE FETÖ DAVASI



BARTIN'da Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarının, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi seyre kalkmasıyla ilgili 18 rütbeli asker hakkında dava açıldı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ/PDY soruşturmasında, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Nazif Yücel tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Sahil Güvenlik botlarının seyre kalkmasından dolayı; Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 18 asker (rütbeli) hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 123 sayfalık iddianame düzenlenerek, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır."

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, ()-

===================================

KAYAK KAZASINDA YARALANAN ANASINIFI ÖĞRETMENİ ÖLDÜ

ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde geçen pazar snowtubing yaparken 5 kişiyle çarpışarak ağır yaralanan ana sınıfı öğretmeni 36 yaşındaki Gülhan Ulutaş, yaşam savaşını kaybetti.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'ne geçen pazar günü giden Deregümü Köyü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş, snowtubing (yuvarlak şişme bot üzerinde karda kayma) yapmak istedi. Bindiği şişme botla kaymaya başlayan Gülhan Ulutaş, kendisi gibi snowtubing yapan 5 kişiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ulutaş, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi gören Gülhan Ulutaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ulutaş'ın cenazesi bugün morgdan alınarak defnedilmesi için memleketi Çankırı'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Davraz Kayak merkezinden görüntüler (ARŞİV)

- Kayak yapanlardan görüntüler (ARŞİV)

- Telesiyejden görüntü (ARŞİV)

- Gülhan Ulutaş’ın fotoğrafı

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

===================================

CEZAEVİ YANGININDA ZEHİRLENEN BİR ÇOCUK DAHA ÖLDÜ



ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki Ferhat Kaya hayatını kaybetti. Böylece yangındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 18 Ocak'ta saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, iddiaya göre koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak ateşe verdi. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. Durumu ağır olan çocuklardan 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan, olaydan 2 gün sonra öldü.

Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferhat Kaya da bugün doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Ferhat Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangında zehirlenen 1 çocuğun ise tedavisi sürüyor.

Haber: Fatih KARAÇALI/ ADANA, () -

============================================

BİRECİK’TEKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 300 KADIN ÇALIŞIYOR

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesinde 3 yıl önce faaliyete geçen tekstil fabrikasında 300 kadına iş imkanı sağlandı.

Karşıyaka Mahallesi’nde 3 yıl önce açılan tekstil fabrikası 300 kadına iş kapısı oldu. İlçede en fazla kadın işçi istihdam eden fabrika unvanına sahip olan firmada, sipariş üzerine günde 6 bin tekstil ürünü imal ediliyor. 300 kadını istihdam ettiklerini anlatan fabrikanın işletme sorumlusu Cemal Erkoç şöyle konuştu:

"Birecik’te açtığımız tekstil fabrikasında imal ettiğimiz giysileri Rusya, Almanya, Romanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Yurt içinde gelen siparişlerimiz de oluyor. Burada çalışan işçilerimiz hepsi kadın, işlerini severek yapıyorlar. İlerleyen dönemlerde 300 olan kadın işçi sayımızı, 500'e çıkartmak istiyoruz" dedi.

Birecik Ticaret Odası Başkanı Müslüm Acar da, ilçede iş sahalarına ihtiyaç duyulduğunu ve buna cevap verecek yeni işletmelerin kurulmasını beklediklerini söyledi. İstihdam için yatırım çağrısı yapan Acar, "Bölgemize gelmek isteyen iş adamlarının gelip burada gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiler

- Makine başında tişört hazırlayan kadınlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

======================================

CANİK'TE HAYVAN HAKLARI KORUNUYOR

HAYVAN Hakları Federasyonu yönetimini ağırlayan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Hayvan haklarını korumak dinimizin ve medeniyetimizin gereğidir. Biz medeniyetimizden kalan anlayışı Canik olarak devam ettiriyoruz" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ve federasyon temsilcileri Canik Belediye Başkanı Osman Genç'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Federasyon Başkanı Şenpolat, hayvan haklarına verdiği önem ve kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Genç'e teşekkür ederken, Başkan Genç, sokak hayvanlarının refahını sağlamak adına çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirterek, hayvan hakları ile ilgili derneklerle işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

'STK'LARLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Her canlının sağlıklı koşullarda yaşam hakkı olduğunu ifade eden Başkan Osman Genç, "Canik Belediyesi olarak hayvan haklarını çok önemsiyoruz. İnsanoğlu kendisiyle dünyayı paylaştığı hayvanların yaşam hakkını korumalıdır. Hayvan haklarının korunması konusunda özveri ile çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının bu konuda yapmış oldukları faaliyetleri destekliyoruz. Bu konuda bir çok çalışma yürütüyoruz ve hayvan hakları ile ilgili derneklerle işbirliği içinde oluyoruz" dedi.

HAYVAN HAKLARI EL KİTAPÇIĞI

Duyu ve hareket yetenekleri olan, sevinip, üzülen, acı çeken hayvanların da en az insanlar kadar bu dünyada yaşam hakkı bulunduğunu belirten Genç, "Onların hakkını gözetmek, onlara daha iyi yaşam koşulları oluşturmak bizlerin görevidir. Toplumda hayvan sevgisini aşılamak, hayvanların toplumumuzla iç içe yaşamasını sağlamak, hayvanlara karşı duyarlılığı artırmak amacıyla HAYTAP ile birlikte Türkiye'de ilk kez hayvan dostlarına rehber olabilecek el kitapçığı çıkardık. Bu kitap Türkiye genelinde dağıtıldı ve çok beğenildi" diye konuştu.

SU KABI VE MERHAMET YUVALARI

Doğadaki hayvanları korumak için bir çok çalışmalarının olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Yaptığımız çalışmalarla diğer belediyelere örnek oluyoruz. Sıcak yaz aylarında bir çok noktaya sokak hayvanlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamaları için otomatik su kapları koyuyoruz. Yine kışın doğadaki kuşlar için ağaçlara merhamet yuvaları yerleştiriyoruz. Aslında biz bunları dinimizin ve medeniyetimizde de olan bir anlayışı yerine getiriyoruz. Ayrıca yoğun kar yağışlarında doğaya yem bırakıyoruz. Bundan sonra da hayvanların yaşam standardını iyileştirmek için hayvan sever kardeşlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda Başkan Osman Genç, HAYTAP Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat’a seramikten Osmanlı kaftanı hediye etti.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, ()