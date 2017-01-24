DHA YURT BÜLTENİ-15

AK Partili Şahin: Referandum nisan ayında yapılır



Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, cumhurbaşkanlığı hükümet modelini içeren anayasa değişikliği referandumunun Nisan ayı içinde yapılacağını söyledi.

Şahin, Karabük Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Şahin, Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini içeren anayasa değişikliğinin parlamentodan geçtiğini hatırlatarak, "Henüz tarihi belli olmadı ama Nisan ayı içerisinde bu değişikliği referandum yoluyla halkımıza soracağız. Halkımızın bu konuda vereceği karar tabii ki herkesin saygı duyacağı ve kabulleneceği bir karardır" dedi.

Halkın cumhurbaşkanını seçme uygulamasından sonra anayasa değişikliğinin zaruret haline geldiğine vurgu yapan Şahin şöyle konuştu: "Halktan oy alarak seçilen cumhurbaşkanı halka taahhütlerde bulunmuş, halkın sorunlarının çözümüyle ilgili bir takım vaatler ortaya koymuş olan bir cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla önüne gelen kararnameleri imzalamakla iktifa eden, yabancı büyükelçileri kabulle iktifa eden bir cumhurbaşkanı değildir artık cumhurbaşkanlığı makamı. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı makamının daha da güçlü hale getirilmesi ve diğer bazı ülkelerde olduğu gibi onlar başkanlık sistemi diyorlar, biz cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli diyoruz. Böyle bir modele Türkiye'nin geçme ihtiyacını biz uzun süredir zaten seslendiriyorduk. Nihayet MHP'nin de böyle bir modele destek vereceğini açıklamasından sonra teklif parlamentoya geldi ve parlamentodan da geçti. Artık karar milletindir. Son söz milletimize aittir. Referandum çalışmaları münasebetiyle daha yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz."



Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

=====================================================

Doğubayazıt Belediyesi'ne kayyum atandı



Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi Belediyesi'ne, gözaltına alınan Başkan DBP’li Rohat Özbay’ın yerine Kaymakam Ulaş Akhan kayyum olarak atandı.

Dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak belediye binası ile belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin evlerine polislerce operasyon düzenlendi. Belediye binasında ve evlerde aramanın ardından Belediye başkanı Rohat Özbay ile yazı işleri müdürü ve 12 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bugün DBP’li Rohat Özbay’ın yerine Kaymakam Ulaş Akhan, kayyum olarak atandı.

Haber: Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), ()

===================================================

7 infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı



İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 7 infaz koruma memuru tutuklandı.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şehrin çeşitli cezaevlerinde görevli 7 infaz koruma memuru, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı 'ByLock 'u kullandığı belirtildi. İnfaz koruma memurları, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, sevk evrakı üzerinden 7 şüpheliyi tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Burada da ifade veren şüpheliler, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

İZMİR, ()

======================================================

Merkez Bankası'nın faiz kararı işadamlarını memnun etmedi



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Merkez Bankası toplantısından çıkan faiz kararının, piyasalarının beklentisini karşılamadığını söyledi.

Ticaret Odası 2017 yılı ilk toplantısını Gaziantep Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye'nin içerde ve dışarıda çok önemli bir sınavdan geçtiğini söyledi. Türkiye'nin birden fazla terör örgütü ile mücadele ettiğini ama küresel odakların Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozamayacağını kaydeden Hıdıroğlu şöyle konuştu: "Bize terör ile baş eğdirmeyenlerin, ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunlara asla gelmeyecek var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. 2016 yılına baktığımızda Gaziantep'in tüm ülkeye umut olduğunu görüyoruz. Çünkü Gaziantep her şeye rağmen, 6.2 milyar ihracat yaparak en fazla ihracat yapan 5'inci il oldu. Türkiye geçen yıla olduğu gibi bu yıla da yoğun bir siyasi ve politik gündem ile girdi. Başkanlık sistemine geçiş öngören değişikliğin referanduma sunulması sürecinin başlamasıyla görüyoruz ki yılın ilk yarısında da siyaset ve ekonomi önde olacak. İş dünyasının ekonomi de bu yıl yaşanan kur artışları ile ilgili sınavı devam etmekte. Merkez Bankası toplantısından çıkan faiz kararı piyasalarının beklentisini karşılamadı ve dövizde yine dalgalanmalar meydana geldi. Bu durum vatandaş ve sanayicileri olumsuz etkiliyor. Bu kur sorunun biran önce çözülmesi gerekmektedir." Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 2016 yılının çok zor bir yıl olduğunu 2017 yılının barış, sağlık huzur getirmesini dilediğini söyledi. Gaziantep'in son 2 yılda çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Şahin, "Gaziantep çok zor bir süreçten geçiyor. Biz bu süreci birlik ve beraberlik içinde geçiriyoruz. Bu kadar sıkıntıya rağmen büyük eserler yapmayı başardık. Bu eserlerin yapımında siz iş adamlarının emeği büyük, hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

- Beyhan Hıdıroğlu'nun konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

=====================================================

Seydişehir'de baca kavgası : 2 yaralı

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde apartman yöneticisi Bilal Çakıllı, binanın girişindeki etli ekmek salonundaki fırının bacasının koku ve is yaptığı iddiasıyla tartıştığı etli ekmek salonu sahibi Bilal Kahraman ve oğlu Ayhan Kahraman'ı bıçakla yaraladı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Seyitharun Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın yöneticisi Bilal Çakıllı, iddiaya göre binanın girişindeki etli ekmek salonu sahibi Bilal Kahraman'ın, salondaki fırına ait bacanın koku ve is yaptığını belirtip uyarıda bulundu. Bunun üzerine Çakıllı ile Bilal Kahraman ve oğlu Ayhan Kahraman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Çakıllı, Bilal Kahraman'ı sırtından, Ayhan Kahraman'ı da kasığından bıçakladı.

Kanlar içinde kalan baba ve oğul, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Çakıllı da polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yaralılardan detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Şüphelinin gözaltına alınması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA ()

=====================================================

Dar gelirli ailelerin kiraya verdiği TOKİ konutlarında tahliye (2)

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Aksaray Valiliği, dar gelirliği aileler için yapılan, ancak hak sahiplerinin kiraya vermesi sonucu tahliye ettiği konutlarla açıklamada bulundu. Dar gelirliği aileler için yapılan 192 adet konutun Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği uygulamaya konulan 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında yapıldığını ve 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesi' imzalanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Ancak konutların tesliminden sonra, 72 hak sahibinin konutunda ikamet etmediği, yaptıkları adi sözleşmelerle konutlarını sattığı ya da kiraya verdiğinin tespit edildiğini belirtildi. Yapılan tespit çalışması sonrasında; hak sahiplerinin bu eylemlerinin, satış öncesi idareyle imzaladıkları 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesi' hükümlerine aykırı olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 8.1. maddesinde; 'Hak sahibi, borç bitene kadar sözleşme imzaladığı konutta ailesi ile birlikte oturmayı kabul ve taahhüt eder. Hak sahibinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir' denmekte; Sosyal Konut Projesi Uygulama Yönergesinin 32. Maddesinde ise Konutların teslim alınmasını müteakip, herhangi bir mani olmaksızın konutlara yerleşmediği tespit edilen fayda sahiplerinin sözleşmeleri iptal edilerek yerlerine yeni fayda seçimi yapılır. Ayrıca konutların fayda sahipleri tarafından başka şahıslara kiraya verildiğinin tespit edildiği durumlarda, ilgili fayda sahibinin sözleşmesi feshedilir. Böyle bir durumda daha önceden yatırdığı konut taksitleri iade edilmez." Sözleşme ve Yönerge hükümleri gereğince, konutlarında ikamet etmeyen, konutlarını satan veya kiraya veren 72 hak sahibinin sözleşmelerinin, Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 23 Mayıs 2016 tarihli kararıyla feshedildiği belirtildi. Sözleşmesi biten konutların boşaltılması için tebligat yapıldığı ve yapılan tebligat sonucu bugüne kadar 28 konut sahibinin tahliye ettiği, 1 konutun tahliyesinin iptal edildiği, 1 konut içcinde mahkemece tedbir kararı verildiği hatırlatılan açıklamada, "Tahliye edilmeyen 42 konut için ise 23 Ocak 2016 günü tahliye işlemleri başlatılmıştır. Boşaltma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, boşaltılan konutlar için gerçek fayda sahipleri tespitine en kısa zamanda başlanacaktır" denildi.



Haber: AKSARAY ()

=====================================================

Aladağ'da duman dedektörü olsa çocuklar kurtulabilirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, 11'i öğrenci 12 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Adana'nın Aladağ İlçesi'ndeki yangını çocukların fark edemediğini hatta elektriğin kesildiğini zannederek odalarında beklediklerini ifade ederek, "Orada bir tane duman algılama yok. Duman algılama olsa o ötecek ve çocuklar yangından haberdar olacaktı" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, iş güvenliği ve yangın önleme eğitim semineri düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, alınacak tedbir ve eğitimin büyük faciayı önleyeceğini söyledi. Buna çeşitli örnekler veren Küçükönder, Kahramanmaraş'ta geçen hafta 200'ün üzerinde öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangının küçük öğrenciler tarafından söndürüldüğünü söyledi.

'DEDEKTÖR ÖTÜNCE YANGIN OLDUĞUNU ANLIYORLAR'

Yangından 2-3 gün önce yurtta itfaiye eğitim birimi tarafından yangın güvenliği eğitimi verildiğini daha sonra da uygulamalı olarak söndürme ve tahliye tatbikatının yapıldığını kaydeden Küçükönder, "Aradan 2-3 geçtikten son o yurtta akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, 7 katlı yurdun 4'üncü katındaki yatakhane bölümünde çıkıyor. Köşedeki yatak tutuşuyor, alevleniyor. Muhtemelen sigara izmariti ya da orada birisi ateşle oynadı. Öğrencilerin bir kısmı aşağıda yemekhanede, bir kısmı da yukarıda odalarında. Yurdunda odalarında ve koridorlarında duman dedektörleri var. Dedektör ötünce yemekhanedeki çocuklar 'Biz 2 gün önce eğitim almıştık itfaiyeci amcalardan, bu yangın olabilir' diyerek hepsi birden sesin geldiği yere koşuyorlar ve bakıyorlar ki odadan duman çıkıyor ve o yangını yangın tüpleri söndürüyorlar. 20 tane tüp boşaltmışlar, yanan bir yatak ve diğer yatağa da sıçratmamışlar" diye konuştu.

'ALADAĞ'DA ÇOCUKLAR ODALARINDA ELEKTRİK BEKLEMİŞ'

Konuşmasının devamında 29 Kasım 2016'da Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 12 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdu yangınına değinen Cahit Küçükönder, yangın sonrası şube müdürleriyle birlikte olay yerine gittiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Öğrenciler elektrik kesildi zannediyorlar. Yangın zaten girişteki panodan çıkıyor. Yer halı, duvarlar komple yanıcı malzeme, komple ahşap. Merdivenler komple halı. Girişteki panoda çıkan yangının kıvılcımları yerdeki halıya, oradan da binanın en üst katına kadar sıçrıyor. Bu arada elektrik gittiği için çocuklar elektrik kesildi zannediyorlar, herkes kendi odasında elektriğin gelmesini bekliyor. Dışarı dahi çıkmıyorlar kış olduğu için kapılar da kapalı. Yangını itfaiyeye kim haber veriyor biliyor musunuz? Oradan arabayla geçen bir vatandaş bakıyor ki kız yurdu cayır cayır yanıyor. Adana itfaiyemiz çok yakın, 112 komuta merkezimize gelen bir ihbar yok. O vatandaşın ihbarıyla itfaiye harekete geçiyor ama yangın büyümüş büyüyeceği kadar. Niye? Orada bir tane duman algılama yok. Duman algılama olsa o ötecek ve çocuklar yangından haberdar olacak. Bizim buradaki yurtta duman algılama ötüyor, çocuklar eğitimini almış koşuyorlar, 1 tane tüple söndürülecek yangını 20 tane tüple söndürüyorlar. Olsun ama söndürüyorlar Ben gittiğimde tek tek de teşekkür ettim 10-12 yaşındaki minik kız çocuklarına."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------

- Küçükönder'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

=======================================================

Söke'de Uğur Mumcu anıldı

Gazeteci- yazar Uğur Mumcu, öldürülmesinin 24'üncü yıldönümünde Aydın'ın Söke ilçesinde anıldı.

Söke Uğur Mumcu Parkı'nda Uğur Mumcu için yapılan anma törenine; Söke Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Toyran, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Eğitim- Sen, DİSK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Alevi Kültür Derneği ve Eğitim-İş Sendikası üyeleri katıldı. Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Lütfi Egeli, "Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner KIışlalı, Turan Dursun, Musa Anter ve Metin Göktepe gibi kör karanlığa ve zulme karşı mücadele eden yüzlerce aydın, bilim insanı, devrimci ve demokrat insanımızı katleden ve bugün hala işbaşında olan karanlık güçler; Türkiye'de ülkesini ve halkını aydınlatmaktan başka bir kaygısı olmayan basın emekçileri, bilim insanları ve aydınlar, tıpkı bugünlerde olduğu gibi her dönem hedef olarak gösterilmiş, devlet içindeki açık ya da gizli güçlerle işbirliği üzerinden birçok basın emekçisi, bilim insanı ve aydınımız siyasi cinayetler ve suikastlar sonucunda katledilmiştir. Uğur Mumcu'da 24 Ocak 1993'te doğdu. Her 24 Ocak'ta doğmaya devam edecek. Söke'de örgütlü olan emek ve demokrasi güçleri olarak, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, bütün ezilenler ve ötekiler olarak, demokrasi, hak ve özgürlükler, eşitlik ve barış mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Karanlık güçlere karşı eşit, özgür, demokratik bir Türkiye için mücadele eden, bu yolda canını veren Uğur Mumcu'yu ve ilkelerinden taviz vermedikleri için öldürülen bütün basın emekçilerini, bilim insanlarını ve aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz" dedi. Topluluk yağan yağmura rağmen ellerindeki şemsiyelerle Uğur Mumcu anıtına karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------------

- Uğur Mumcu'yu anma programından görüntü

- Konuşmalar ve anıta karanfil bırakma

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), ()

======================================================

Dünyanın en büyük "Kartal" figürlü ahşap tahtı Kayseri'de yapıldı



Kayseri'de baba mesleğini sürdüren mobilya tasarımı ustası Murat Koç, 2.88 metre boyunda el oyması ile dünyanın en büyük kartal figürlü tahtını yaptı. Koç, bin 234 parçadan oluşan kartal figürlü tahtta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ağırlamak istiyor.

Melikgazi ilçesine bağlı, Eski Sanayi'de babası Hacı Koç ile birlikte mobilya tasarımı yapan Murat Koç, 7 aylık çalışma sonucunda 1 ton ağırlığında dünyanın en büyük kartal figürlü tahtını yaptı. Babası ve işyerinde bulunan 4 çalışanla geceli gündüzlü çalışarak, kök boya ve el işçiliğinin bulunduğu tahtın ortaya çıkmasını sağlayan Koç, "Yapmış olduğum Kartal figürlü taht, el emeği göz nuru bir çalışmadır. Dünyanın hiçbir yerinde mobilyadan yapılan Kartal figürlü taht yoktur. Demonte şekilde tasarladığım ve dünyanın en büyüğü olan Kartal figürlü tahtın Guinness Rekorları Kitabı'na girmesi için noter onaylı girişimleri başlattık. Kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyorum. Benim daha önceden yaptığım ve Guinness rekorları için başvurduğum dev masa da yakılmıştı. Yapılanlardan yılmayarak dikkat çeken tasarımlar yapmaya devam edeceğim. Babam ve çalışma arkadaşlarımla birlikte yaptığım bu esere fiyat biçmem mümkün değil. Ayrıca, hafta sonu Türkiye Kupası'nda Kayseri'de ağırlayacağımız Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı dükkanıma bekliyorum. Kendisine kartal figürlü tahtta kahve ikram etmek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------------

- Mobilya tasarım atölyesinden genel görüntü

-Daha önce yapılan mobilya tasarımları

- Mobilya tasarımcısı Murat Koç'un oyma çalışması

- Dünyanın en büyük kartal figürlü tahtından genel ve detay görüntü

- Mobilya Tasarımcısı Murat Koç ile röportaj

-Detay

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ,( )