DHA YURT BÜLTENİ - 15

Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Nizip İlçesi'nde katıldıkları düğünden dönen baba ile 2 oğlu öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat: 20.30 sıralarında saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Nizip İlçesi'nde katıldıkları akrabalarının düğününden dönen 46 yaşındaki Zekeriya Gökdemir yönetimindeki 27 UL 929 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Gülser G.'nin kullandığı 45 ZD 55 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek şarampole devrilen her iki araç parçalanarak hurdaya dönerken, içerisinde bulunanlar çevreye savruldu.

Kazada bisiklet tamircisi Zekeriya Gökdemir ile yanında bulanan çocukları 18 yaşındaki Mehmet ve 16 yaşındaki onur Gökdemir yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Gülser G. ile her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Zekeriya Gökdemir ile çocukları Mehmet ve Onur'un cesetleri ise, cenaze araçlarıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Gökdemir ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Çarpışmayla hurdaya dönen araçlar, çekicilerle otoparka çekildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol ise, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Yerdeki cesetler

- Parçalanan araçlar

- Polis ve jandarmanın incelemesi

- Cesetlerin cenaze aracına taşınması

- Ölenlerin yakınlarının ağlaması

- Kapanan yol

- Uzun araç kuyruğu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,()

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İntihara kalkışan oğlunu ipten aldı

İZMİT'te, 17 yaşındaki M.A.O. kendini çamaşır ipi ile astı. Babasının ipi kesmesi sonucu son anda ölümden dönen genç tedavi altına alındı.

Olay, İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası konutlarında meydana geldi. İddiaya göre. M.O.A. evdeki odasında kendini çamaşır ipi ile astı. Tesadüfen odaya giren N.A. oğlunu asılı görünce mutfağa giderek aldığı bıçak ile ipi kesip, oğlunu ölümden kurtardı. Annesi ise 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi M.O.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.O.A. tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli),()

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AK PARTİ VE EMNİYET'E SALDIRAN TERÖRİST, TEKİRDAĞ’DA YAKALANDI (6-7)

TERÖRİSTİN CESEDİ, ADLİ TIBBA SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde polisin 'teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık veren ve öldürülerek etkisiz hale getirilen DHKP/C'li terörist Bilgehan Karpat'ın cesedi olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Teröristin metruk binaya bıraktığı çanta ve poşet ise terör ekiplerince incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

ÇANTASINDAN CEHPANE ÇIKTI

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde ölü olarak ele geçirilen DHKP/C'li Bilgehan Karpat'ın metruk binaya attığı çantasından cephane çıktı. Üzerindeki el bombası ve tabancanın yanı sıra çantasından sahte kimlik, seyyar dipçikli kaleşnikof otomatik tüfek ve ona ait 60 mermi ele geçirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Teröristin cesedi

-Cenaze aracına konması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,()

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Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomobil içinden yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş açıldı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme Mevkii'nde meydana geldi. Yol kenarında oturan Yılmaz İmer ve Onur Beletoğlu'na yoldan geçen bir otomobilin içerisinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi. Saldırıda Beletoğlu hafif, İmer ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Beletoğlu'nun durumunun iyi olduğu, İmer'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber: Faruk ÇARK/TİRE(İzmir),()

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Amatör maçta kavga

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde oynanan amatör küme maçında iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Süper Amatör Ligi'nde ev sahibi Bayatspor ile şampiyonluk mücadalesi veren Devrek Belediyespor Beyçayırı Stadı'nda karşılaştı. 40'ncı dakikada oyuncusunun gördüğü kırmızı kart nedeniyle müsabakayı 10 kişi sürdüren konuk takım 2-0 yenik durumda iken 90+2'de Abdüllatif'in attığı golle farkı 1'e indi. Maçın uzatma dakikalarında konuk takım penaltı kazandı. Bu sırada ev sahibi takım ile konuk takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Emre Kunduracı, Devrek Belediyespor'un takım kaptanı Murat'ı oyundan attı. Özgür, penaltı atışını gole çevirince durum 2-2 eşitlendi.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden iki takım oyuncuları kavga etti. Futbolcuların tekme ve tokatlarla birbirlerine vurduğu kavgada polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan arbedede Bayatspor Kulüp Başkanı Tahsin Eroğlu yere düştü. Devrek Belediyespor Antrenörü Serkan Bankoğlu vücuduna darbe aldı. Polis, tarafları biber gazı kullanarak güçlükle dağıttı.

Devrek Belediyespor Antrenörü Serkan Bankoğlu, güzel giden maçı hiç bir şey yokken, Alaplı seyircisinin provoke etmesiyle olayların çıktığını ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oynanan karşılaşma

-Penaltı öncesinde oyuncular arasında yaşana arbede

-Devrek Belediyesporlu takım kaptanı Murat kırmızı kart görmesi

-Oyuncunun sahayı terk etmesi

-Penaltı sonunda hakemin maçı bitirmesi

-Sinirleri gerilen oyuncuların birbirlerine laf atması

-Soyunma odasına giderken oyuncuların birbirlerine girmesi

-Polisin müdahalesi

-Yere düşen Bayatspor Kulüp Başkanı Tahsin Eroğlu

-Sahadan Alaplı belediye spor lehine tezerühat yapılması

-Polisin olaylara müdahaleye etmesi

-Dosya adı: ergmactakavga

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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