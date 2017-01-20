DHA YURT BÜLTENİ - 15

Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti. Orgeneral Akar, ve beraberindeki kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan birlikleri denetleyip Harekat Merkezi'ne geçti. Genelkurmay Başkanı Akar, burada bugün 5 askerin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'ne geçip 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların bölgedeki temasları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: GAZİANTEP, () -

============================================

Kırgızistan'da düşen uçağın pilotu Ayvalık'ta toprağa verildi

KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek yakınlarında yerleşim biriminin üzerine düşen Türk Kargo uçağının Kaptan pilotu emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirmancı, geçen yıl yazlık aldığı Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde toprağa verildi.

Hong Kong'dan havalandıktan sonra 16 Ocak'ta Kırgızistan'da inişe geçerken yerleşim birimlerinin üstüne düşen Türk kargo uçağının mürettebatından emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirmancı için Ayvalık'ta cenaze töreni düzenlendi. Dirmancı'nın cenazesi, Ayvalık 150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'ne getirildi. İlçe Garnizon Komutan Vekili Fatih Özenalp, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ile TSK İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi personelinin da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, törene katıldı. Törende Dirmancı'nın babası Mehmet Dirmancı, eşi Gülsen Dirmancı ve oğlu Alponur Dirmancı, taziyeleri kabul etti.

Eşinin yaşadığı yer olan Bursa yerine hep yaşamayı düşündüğü Ayvalık'ta gömülmek istediğini belirten Gülsen Dirmancı, geçen yıl Ayvalık'tan ev aldıklarını hatırlatarak, "Buraya aşık oldu. Toprağına, zeytin ağaçlarına, denizine. Gökyüzünde uçtuğu kadar denizin sonsuz maviliğine de aşıktı. O aşık olmak onu buraya çeken bir şey oldu ve tüm köklerini buraya taşımak istedi. Denize ve gökyüzüne aşık bir insandı. O mavilik onun hayatı ya gökyüzünde ya denizde olacak. Başka bir yeri tanımıyor. Bütün hayatı böyle geçti. İnanılmaz bir insan. Donanımlı bir insan. Hayatları profesyonel insanlar, Türkiye'de sayılı insanlardan. Bu devlete, bu ülkeye sahip çıkmış, ona sahip çıkmak için hayatını adayabilecek ve adamış bir insandı. O yıldız oldu gökte, ayı biz devam ettireceğiz" dedi. Dirmancı'nın cenazesi, ikindide Şehitler Camii'nde kılınan namazın ardından Ayvalık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Cenaze töreninen görüntü

- Eşi Gülsen Dirmancı ile röp

Haber- Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

==================================

Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Görevden dönen Kadirli İlçesi'ndeki özel bir hastaneye ait Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, iddiaya göre, taliye yoldan kontrolsüz şekilde çıkan Dursun Kaya idaresindeki 01 TB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Dursun Kaya ile beraberindeki eşi Bahar Kaya, çocukları İrem ve Kaan Kaya, olay yerinde, ağır yaralanan Sinem Kaya ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci ise götürüldükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Olay yerinden genel görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Olay yerindeki cesetler

- Sağlık görevlilerinden görüntü

- Detay görüntüler

- Olay yerine gelen ölenlerin yakınlarından görüntü

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, ()

========================================

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 17 gözaltı

ŞANLIURFA’da, polisin terör örgütü DEAŞ, El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine takibe aldı. Polis, takibinin ardından terör örgütleriyle irtibat ve ilişkili olan kişilere savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katılımıyla çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, bayrak, uzun namlulu tüfek, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem kabiliyetlerinin önlenmesine yönelik olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

- Ele geçirilen silahlar örgütsel dokümanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

=========================================

Gaziantep'te sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin bir kadın kuaförü ile matbaaya düzenlediği operasyonda sahte para, milli piyango bileti, pasaport, silah ruhsatı, trafik tescil belgesi ele geçirildi, biri 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir matbaada sahte para ve resmi evrak basıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada matbaada basılan sahte para ve evrakların, buraya yakın bir noktadaki kadın kuaföründe gizlendiği de saptandı. Polis, araştırmasını tamamladıktan sonra savcılık kararıyla operasyon düzenlediği kuaför ve matbaada yapılan aramalarda; 9 bin 374 sahte milli piyango bileti, 16 bin 700 dolar, 177 milyon 250 bin Irak Dinarı, 2 sahte pasaport, 1 adet 100 dolarlık metal baskı kalıbı, 1 adet metal pasaport kalıbı, 27 adet boş silah taşıma ruhsatı ve 750 adet boş trafik tescil belgesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 1'i 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı. Sahte belge ve paralara el koyan polis, şüphelileri sorgulamaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Emniyet Müdürlüğü

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)