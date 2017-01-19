DHA YURT BÜLTENİ - 15

GAZİANTEP'TE, 7 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI (2)

3.5 KİLO TNT VE SİLAHLARLA YAKALANMIŞLAR

Gaziantep Valiliği, terör örgütü DEAŞ üyelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerince çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Güvenlik güçlerinin Gaziantep'te terör örgütü ile birlikte hareket ettiği saptanan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 20 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3.5 kilogram ağırlığında TNT patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, 2 adet buton, ikisi kurusıkıdan çevrilme toplam 3 adet tabanca, 12 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar, düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş; 5’i adli kontrol şartıyla, 12’ si serbest bırakılarak 7'si tutuklanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyona katılan polisler

- Özel harekatçıların evi kuşatması

- Kapatılan sokaktaki özel harekatçılar

- Evlerde ele geçirilen silah ve suç unsurları

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

- Operasyonda ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -GAZİANTEP-)

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AYVALIK'TA YAĞ FABRİKASINDA PATLAMA (1)

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki bir zeytinyağ fabrikasında saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Kadri KAYA / AYVALIK, ()

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OTOMOBİLİ ÇALIŞTIRAMAYINCA ÇALAMADILAR

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kişinin park halindeki bir otomobili çalma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Müftü Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde oturan işçi emeklisi 53 yaşındaki Cemalettin Negüzel'in evinin önüne park ettiği 67 TD 186 plakalı otomobili, gece kimliği belirsiz 2 kişi çalmak istedi. Şüphelilerden birisi sokakta gözcülük yaparken, diğeri aracı yokuş aşağıya hareket ettirip vurdurma yöntemiyle çalıştırmak istedi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda şüpheliler, çalıştıramayınca aracı yol ortasında bırakıp uzaklaştı.

Sabah komşusunun uyarısı üzerine durumu fark eden araç sahibi Cemalettin Negüzel, polise şikayette bulundu. Negüzel, "Sabah uyandığımda, iş hanındaki görevli arkadaşımız, evimin ziline basarak aracımızın yolu kapattığını söyledi. Geldim ve baktımki arabayı oraya bırakmışlar. Çevreyi araştırdım, güvenlik kameralarına baktım. Kamerada olan biteni gördüm. İki kişilerdi, biri gözcülük yapıyordu, diğeri de aracı geri geri ilerleterek vurdurup çalıştırmaya uğraşıyordu" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalmışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın çalınma girişimi

-Şüphelinin aracı hareket ettirerek çalıştırmaya çalışması

-Gözcülük yapan diğer kişi

-Olay yerinden detaylar

-Cemalettin Negüzel ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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YRD. DOÇ. DR.GÜNDOĞDU: MARMARA'DAKİ DEPREMDEN NÜFUSUN 3’TE 1’İ ETKİLENECEK

İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Marmara Bölgesi'nde beklenen ve İstanbul’u etkileyecek olan depreme hazırlanmak ve zararlarını azaltmak için çalışmaları hızlandırmamız gerekir. Bu bölgede oluşacak depremden Türkiye nüfusunun üçte biri etkilenecektir" dedi.

Yalova'da, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin(MAG-DER), Adnan Menderes Mahallesi’ndeki ofisini ziyaret eden Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, burada Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek olası bir depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, "Afet durumunda insanın en temel refleksi hayatta kalmak ve sevdiklerini kurtarmak gerçeğidir. Bu gerçek ile yola çıkarak, MAG mahalle örgütlenmesinin hayatı normalleştirmekte vazgeçilmez özelliği vardır. Marmara bölgesinde beklenen ve İstanbul’u etkileyecek olan depreme hazırlanmak ve zararlarını azaltmak için çalışmaları hızlandırmamız gerekir. Bu bölgede oluşacak depremden Türkiye nüfusunun üçte biri etkilenecektir. Türkiye’nin nitelikli sanayisi ve önemli bir nüfus yoğunluğu tehdit altında kalacaktır. 1999 Gölcük depreminden sonra geçen 17 yılda verilen destekler merkezi ve yerel yönetimler olarak azalmıştır. Son günlerde kendiliğinden yıkılan binalar durumun ciddiyetini göstermektedir" dedi.

Yerel yönetimlerin mahalle afet gönüllülerine sahip çıkması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, "Yaptığımız tartışmalar sonucunda olası depremde Mahalle Afet Gönüllülerinin önemi bir kez daha vurgulanmış ve vazgeçilmez olduğundan hareketle örgütlenmemizin geliştirilmesi için desteklerin arttırılması saptanmıştır. Bu doğrultuda yerel yönetimlerin Mahalle Afet Gönüllülerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için her türlü desteği vermelerinin önemli olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Yrd.Doç.Dr.Gündoğdu'nun açıklaması

-Detaylar

Haber: Süheyala GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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İZMİT'TE HUZUR OPERASYONUNDA 5 KİŞİ YAKALANDI (2)

POLİS KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yenidoğan, Serdar ve Gültepe mahallelerinde huzur operasyonu düzenlerken, operasyon görüntülendi. Drone ile ve operasyona katılan ekiplerce görüntülenen operasyonda ekiplerin mahalleye girişleri, yapılan aramalar, silahların ele geçirilmesi ve gözaltılar görüntülendi. Operasyona 309 polis katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis kamerası görüntüleri

Haber: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK / KOCAELİ, ()

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KAYAK MERKEZİNDE GÜVENLİK TATBİKATI

SİVAS İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde telesiyej üzerinden kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tatbikat, İl Özel İdaresi bünyesindeki Buruciye A.Ş. personeli tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar senaryo gereği, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezindeki teknik arıza nedeniyle telesiyejlerde mahsur kaldı. Ardından Buruciye A.Ş. ekipleri 2 ayrı telesiyejde mahsur kalan 4 kişiyi halatlar vasıtası ile yaklaşık yarım saat içinde teker teker aşağı indirdi. Daha sonra senaryo gereği sakatlanan bir kayakçı kurtarma ekipleri tarafından kızak sedye ile aşağı indirildi. Tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklamada İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Türkiye'nin en yeni, en modern ve en ekonomik kayak merkezinde bulunduklarını belirterek, "Bugün buraya acil durumlardaki kurtarma tatbikatını izlemek için geldik. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 15 dakika içinde telesiyeje uluşarak iki misafirimizi indirdiler ve sadece bir ekip yarım saat içinde 4 misafirimiz mahsur kaldığı telesiyejden kurtarma başarısını gösterdi. Onları yürekten kutluyorum" dedi.

Kaya önümüzdeki yarı yıl tatili nedeniyle kayak merkezinde doluluk yaşanacağını, çevre illerden yoğun rağbet gördüklerini belirterek, sadece hizmet kalitesi değil oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı da ekiplerin hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Tatbikattan görüntüler

-Telesiyejde kalanların kurtarılması

-Kızak sedye ile hasta taşınması

-Genel sekreterin açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()