DHA YURT BÜLTENİ - 15

CHP'Lİ KADINLAR EYLEMİ SÜRDÜRDÜ

CHP'li kadınların ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de yaptığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi bugün de sürdü.

CHP Balıkesir İl Kadınlar Kolları'nın, anayasa değişikliği referandumu için dün (pazartesi) Alihikmetpaşa Meydanı'nda başlattığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi, bugün Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeli önünde sürdü. Saat 17.00'de gerçekleştirilen eyleme; CHP İl Başkanı Ender Biçki, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Yusuf Yüksel, bazı parti yöneticileri ve vatandaşlar da destek verdi. Partililer 2 dakika boyunca ayakta durdu.

CHP İl Başkanı Ender Biçki, "Rejim değişikliğine ve tek adam rejimine karşı çıkmak için, Türkiye'yi tek adam yönetimine teslim etmemek için ayağa kalkıyoruz" diye konuştu. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yiğit ise eylemin yarın (çarşamba) da yapılacağını belirterek, "Eylemlerimiz 16 Ocak'ta saat 16.00'da başlamıştı. Bugün 17 Ocak'ta saat 17.00'de bir kez daha bir aradayız. Yarın da 18 Ocak'ta saat 18.00'de Kızılay Caddesi'nde Altıeylül Ortaokulu'nun önünde buluşacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan herkesi yarın da dikta rejimine hayır demek için eylemimize bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlar Kurtdereli heykeli önünde toplanıyor

- Eylem başlıyor

- CHP il Başkanı Ender Biçki konuşuyor

- İl Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yiğit konuşuyor

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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CHP’Lİ KADINLARDAN ‘AYAĞA KALKIYORUZ’ EYLEMİ

CHP Genel Merkezi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişikliğine karşı ‘Diktaya karşı ayağa kalkıyoruz’ eylemleri devam ediyor. Türkiye genelinde 3 gün boyunca ayakta durarak eylem yapma kararı alan ve ilkini dün gerçekleştiren partililer, bugün de CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

CHP Genel Merkezi'nin aldığı kararla 3 gün boyunca gerçekleştirilecek 'Diktaya karşı ayağa kalkıyoruz' eylemi bugün CHP İzmir İl Kadın Kolları tarafından gerçekleştirildi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Üyeleri, parti binasının önünde anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Ellerinde ‘hayır’ dövizleri taşıyan kadınlara CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve bazı erkek partililer de destek verdi. CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, yapacakları çalışmalarda halkın anlayacağı şekilde ifadeler kullanacaklarını söyledi. Anayasa değişikliğinin hayatımıza etkilerini somut örneklerle anlatacağız, diyen Başkan Nurşen Balcı; “Neden hayır diyoruz? Çünkü bütün yetkiler bir tek kişide toplanıyor. Yargı, yürütme, yasama bir tek elde toplanamaz. Bu doğru değil. Yapılacak değişiklikle birlikte kadın hakları konusunda da geriye gidileceğini düşünüyoruz" dedi. Eylemin ardından partililer tekrar binaya girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eyleme katılan partililer

-Nurşen Balcı'nın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

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CHP'DEN MARMARİS'TE 2'İNCİ GÜN EYLEMİ

CHP'lilerin ülke genelinde gerçekleştirdiği "Ayağa kalkıyoruz' eylemi, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde de 2'inci gününde tekrarlandı.

Marmaris kent merkezinde bulunan Eşref Girginç aile çay bahçesinde bugün saat 17.00'de bir araya gelen CHP'li grup, "Ayağa kalkıyoruz' eyleminin 2'incisi gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bir araya da gelen grup, görüş alışverişinde bulundu. Eylem öncesi polisin park etrafında güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polis, şüpheli gördükleri kişileri kontrol etti. 'Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum' yazılı tişörtleriyle partililer, ellerinde 'Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz', 'Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz' ve 'Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum' yazılı dövizler taşıdı. Grup, saat 17.00'de ayağa kalkarak 1 dakika sessizce bekledi. Ardından oturarak "Anayasaya hayır" sloganı atarak alkışlarla tempo tutuldu. Parktan dışarı çıkarak kaldırımda bekleyen grup, yoldan geçenlere "Oyunuza hayır kullanın" dedi.

Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, "Türkiye'deki tüm insanların ayağa kalmasını istiyoruz. Başkanlık sistemine ve dikta rejimine hayır diyoruz" dedi. Çay bahçesinde bir süre oturup çay içen grup, daha sonra sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eylemden genel-ayrıntılı görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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EROİN SATICISI HUZUR UYGULAMASINDA YAKALANDI

ADANA'da 'Huzur Uygulaması' yapan polis, uyuşturucu satıcısı 6, terör örgütü üyesi 1 kişiyi yakaladı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün uzun zamandan beri yaptığı 'Huzur Uygulaması'nın yeni adresi, Gülbahçe mahallesinin Obalar caddesi oldu. Havadan helikopterin destek verdiği, Özel Harekat Timleri, TEM ve Asayiş ekiplerince yapılan uygulamaya 450 polis katıldı. Zırhlı araçlar ve Özel Tim'e bağlı keskin nişancıların çevre güvenliği aldığı huzur uygulamasında işyerleri, ve metruk binalara giren ekipler, didik didik arama yaptı.

Şüpheli şahıslar ve araçları durduran ekipler, zanlıların kimlik kontrolünü yapıp, GBT sorgulamasından geçirdi. Sorgulama sırasında, kimliği gizli tutulan bir kişinin bölücü terör örgütü üyeliğinden arandığı ortaya çıktı. Kaçmak isteyen genç, kelepçelenerek sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği uygulama sırasında 27 işyerini kontrol eden ekipler, 3 yasadışı oyun makinesi ele geçirdi. Ekiplerin kontrolleri sırasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonrasında ara sokakta yakalanan 6 torbacının üzerinden bir miktar eroin elde edildi. Kelepçelenerek gözaltına alınan zehir satıcıları, Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Huzur uygulamasında plakası olmayan 3 motosiklete el kondu.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat polislerinin sokak içlerinde güvenlik önlemi alması

- Araçların aranması

- Aranması olan bir şahsın yakalanması

- Şahsın kelepçelenmesi

- Uyuşturucu satıcısının yakalanması

- Şahsın üzerinden çıkan uyuşturucular

- Motorların toplanması

- Motorların polis kamyonetine yüklenmesi

- Polis helikopterinin görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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POLİSTEN ENDEMİK LALE SOĞANI OPERASYONU (ÖZEL)

ANTALYA'da polis, ormanlık alanda endemik ada lale soğanı kökleyip götürmek isteyen R.K. (57), S.K.(37) ve Ö.E.'yi (54) suçüstü yakaladı.

Polisi harekete geçiren olay, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ellerinde kazma, kürek ve çuvallarla ormana farklı alanlardan üç kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese geldi. Ormanlık alanda araştırma yapan polis, ellerinde kürek ve kazma ile endemik lale soğanı kazdıkları belirtilen R.K., S.K. ve Ö.E.'yi gözaltına aldı. Ormanlık alanda kazı yapılan yerlerde incelemesini sürdüren polis, içinde lale soğanı bulunan 5 çuval olduğunu tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri, soğanların yalnızca Ege ve Akdeniz'de yetişen endemik bir bitki türü olduğunu belirtti. Polis, üç şüpheliye lale soğanlarını kazdıkları alana yeniden diktirdi. Tutanak tutulmasının ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin şüphelilerin çuvalların içine bakması

-Şüphelilerin çuvalları taşıması

-Polisin inceleme yapması

-Şüphelilerin kazdıkları soğanları geri dikmesi

-Detaylar

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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İZMİR ŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA

İZMİR Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için Antalya Adliyesi önünde 3 bin kişilik lokma dağıtıldı.

Adliye bahçesine kurulan kazanlarda hazırlanan lokma, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ve Yargıda Birlik Genel Sekreteri Ali Nevzat Açıkgöz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda yargı mensubu tarafından dağıtıldı. Şehit polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın anısına dağıtılan lokmadan alabilmek için adliye çalışanları ve vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın da katıldığı törende konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, teröristlerin bu tür menfur saldırılarla emellerine ulaşamayacağını söyledi. Türkiye'nin bundan sonra da tek yürek olup saldırılara karşı olacağını belirten Solmaz, dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polislere de rahmet diledi. Lokma dağıtımının ardından Antalya Müftüsü Osman Artan da şehitler için dua okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye bahçesinde lokma pişirilirken

- Adliye çalışanları lokma sırasında beklerken

- Lokmalar masalara dizilirken

- Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın konuşmaları

- Müftü Osman Artan'ın dua ederken

- Adliye personelinin şehitler için Fatiha okurken görüntüleri

- Lokma dağıtılırken görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()



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KEDİ EVİ YÜZÜNDEN 4 KADIN TARTIŞTI

DENİZLİ'de aynı binada oturan 3 kadın arasında yaşanan kedi evi tartışması, BİMER'e taşındı. Apartta oturan Dila Başkaya ile Pınar Demiral, kedi evi yaparken, aynı apartın altında tostçuluk yapan Aslı Özil, ise kedi evine hijyen ve alerjisi olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını istedi. Üç kadının kedi evi yüzünden tartışmasına, Hayvan Dostları Derneği Başkanı da katılınca tartışma büyüdü.

Hacıkaplanlar Mahallesi 888 Sokak'taki kedi evi tartışması, iddiaya göre, şöyle yaşandı. Kaya Apartta oturan Dila Başkaya ile Pınar Demiral, sokak kedileri için apartın giriş kapısı yanına ev yaptı. Kedilerin özellikle soğuk havalarda ve yağmurlu anlarda sığındıkları yere mama da bırakan Başkaya ve Demiral'ın yaptıkları kedi evine, apartın altında tost dükkanı işleten Aslı Özil'den tepki geldi. Kedi evine karşı çıkan Aslı Özil, işyeri için hijyenik olmadığını ve kendisinin kedi ve köpeklere alerjisinin olduğunu savunarak kaldırılmasını istedi. Özil, komşularını kedi evinin kaldırılması için uyardığı ancak kaldırmadıkları için BİMER'e şikayet ettiğini de söyledi.

İşyerinde tost gibi gıda tüketildiğini ifade eden Aslı Özil, "Ben burada tost yapıyorum, içeriye kediler giriyor, hijyenik açıdan uygun değil, ben istemiyorum. Sokakta kediler fareyle oynuyor, bunu görüyoruz. Bu normal bir şey değil, kedi evi kaldırmaları için uyardım ancak dinlemediler, bakmaya devam ediyorlar. Bende sokak hayvanlarına karşı değilim ama burada uygun değil" diyerek tepkisi gösterdi.

Kedi evini yaparak mama koyan Pınar Demiral ise soğuk havalarda sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Onlarda can taşıyor. Bizde buna katkı koymak amacıyla kedi evi yaptık. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bile bizi bu konuda destekledi. Yaptığımız eve kediler özellikle soğuk havalarda ve yağmurlu günlerde sığınıp mamalarını yiyorlar. Buna engel olmak istiyorlar. Onlarla alakası olmayan durumdan rahatsız olup kedi evini atmamızı istiyorlar. Burası belediyenin kaldırımı ve kedi evini kaldırmayacağız. Biz apartman sakinleri olarak merhametli insanların yaptığı gibi sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. BİMER'e şikayet etmiş, amacını anlamış değiliz, Başbakanlığa kadar gidecek bir konu değil, ama oradan da gerekli cevabı alacaktır" dedi.

Dila Başkaya ise, yaptıkları kedi evi için komşusundan hakaretler ve küfürler aldıklarını ifade ederek, "Biz kedilerin sığınacakları bir yuva yaptık. Ama bize demediğini bırakmıyor. Kamerayı görünce normal konuşuyor. Kamera olmayınca hakaretler ve küfürler ediyor. Sokakta yaşayan canlılara yardım etmek zorundayız. İstediği kadar şikayet etsin, sonuçta kanunlar var bizde onlara dayanarak hayvanlara yardım ediyoruz" dedi.

Hayvan Dostları Derneği Başkanı Hatice Toman da, kedi evinin kaldırılmasını isteyen Aslı Özil'e tepki gösterdi. Sokakta 3 kadın arasında kedi evi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında Toman, Başkaya ve Demiral, tostçuluk yapan Özil'e tepkilerini gösterirken, Özil'de kendini savundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kedi evinden ve kediden görüntü

- Başkaya ve Demiral'ın kediyi sevmesi

- Tostçu Aslı Özil'in kedi evinin kaldırılmasını istemesi

- Pınar Demiral ile röp.

- Dila Başkaya ile röp.

- Hayvan Dostları Derneği Başkanı Hatice Toman'ın konuşması

- Üç kadın ve tostçu Özil arasında yaşanan tartışmadan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()