DHA YURT BÜLTENİ - 15

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü (2)

ŞÜPHELİ BAZI KİŞİLER GÖZALTINDA

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'nün araç girişinde yaşanan saldırının ardından polis, Valilik ve Vergi Dairesi'nin de bulunduğu bölgede, kaçtığı belirtilen teröristin yakalanması için operasyon başlattı. Özel harekat polisleri, zırhlı araçlarla uzun namlulu silahla bölgede bulunan çok sayıda adrese baskın yaptı. Otopark ve iş merkezlerinin de yer aldığı bölgede yapılan operasyonlarda şüpheli tavırlar sergileyen bazı kişiler gözaltına alındı.

TERÖRİSTİN CESEDİ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Saldırıda Emniyet Müdürlüğü araç girişi önünde ölü ele geçirilen teröristin cesedi, polislerin incelemesinin ardından çağırılan cenaze aracına taşındı. Kimliği belirsiz teröristin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurum morguna götürüldü.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()

=====================================

LİSEDE BAYRAK TÖRENİNDE, ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENE SALDIRDI (EK)

ÖĞRETMENLERE DAYAK OLAYINA SORUŞTURMA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen ve okulun müdür yardımcısının, geçen cuma günü bayrak töreni sırasında bir grup öğrencinin saldırısına uğradığı olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla soruşturma açıldı. Olayla ilgili hem bakanlık hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi notu istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı.

Mehmet ÇINAR-ANTALYA/)

=====================================================

İZMİR'DEKİ PATLAMADA YARALANAN 4 KİŞİ TABURCU OLDU

İZMİR İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, İzmir Bayraklı Adliyesi'ne 5 gün önce düzenlenen hain saldırıda yaralanıp hastanede tedaviye alınanlardan 4'ünün taburcu olduğunu 5 yaralanın ise tedavisinin devam ettiğini söyledi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, İzmir Bayraklı Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısını haber alır almaz harekete geçtiklerini ilk ihbarın saat 16.10'da yapıldığını, ilk ambulansın da olay yerine saat 16.16'da ulaştığını söyledi. Olay yerine 19, 112 ambulansına ek olarak 24 özel ambulans, 3 hastane ambulansı, 2 de belediye ambulansı olmak üzere 50'ye yakın ambulansı sevk ettiklerini hatırlatan Salnur, "İlk anda ağır gördüğümüz yaralıları en yakın Ege Üniversitesi Hastanesi olduğu için oraya naklettik. 3 hastamızı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemize gönderdik. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne 1 hastamız, patlamada kulak zarının zarar gördüğünü söyleyerek başvurdu. Ege Üniversitesi'ndeki 1 polisimiz ve avukatlarımız olmak üzere 4 hastamız orta yoğun bakımda takipleri devam ediyor. Şu an durumu kritik olan hastamız yok. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 hastamızın takibi devam ediyor. 9 yaralımızdan 4'ü taburcu oldu ve 5'inin takibi sürüyor. Saldırının hemen ardından bütün hastanelerin ihtiyaç olup olmadığına bakmaksızın her an bir müdahaleye hazır beklediklerini anlatan Salnur, şöyle konuştu:

"Patlamayı öğrendikten sonra hem Dokuz Eylül, hem Ege Üniversitesi hastaneleri hem de Genel Sekreterliklere bağlı hastanelerle irtibata geçildi. Hastanelerimizden Allah razı olsun, hepsinin söylediği şuydu, 'Biz hazırız.' Düşünün Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olaya en uzak noktadaki hastaneydi, oranın acil servisi sorumluları ilk dakikada arayıp tüm ekipleriyle hazır olduklarını söylediler. Buca Devlet Hastanesi belki hiç gerek olmayacaktı ama hazır bekledi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi hazır bekledi. Ege Üniversitesi Rektörümüz ve Acil Servis ekibine de teşekkür ediyorum. Bizler vatandaş duyarlılığı gösterdik belki ama onlar vatandaş duyarlılığı üstünde doktor ve hastane personeli hassasiyeti gösterdiler. Gelen her hastaya hiç beklemeden müdahale ettiler."



Tufan HAMARAT, Timur TARLIĞ/ İZMİR, ()-

====================================================

FOÇA'DAKİ SURİYE



İZMİR'in turistik İlçesi Foça'nın Bağarası, Yenibağarası ve Gerenköy mahallelerinde barınan yaklaşık 600 Suriyeli, zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.Foça'ya gelen Suriyeliler başlangıçta 11 aileden oluşan yaklaşık 40 kişi iken, sayıları iki yılda 120 aileye, çoğunluğu çocuk olmak üzere yaklaşık 600 kişiye ulaştı. Suriyeliler Foça'ya bağlı Bağarası, Yenibağarası ve Gerenköy mahallelerinde yaşamlarını sürdürüyor. Bazıları bu yerleri, daha önceden mevsimlik işçi olarak Faça ve çevresinden gelen Türkiye'deki akrabalarından öğrenip, gelmişler. Büyük tarım arazisi sahiplerinin onlara tahsis ettiği, çoğu eski, yıkık, viran haldeki evlerde, ahırlarda, çocuklu kalabalık aileler halinde kalıyorlar.

Yazın 40 dereceleri bulan sıcaklarda, kışın ise dondurucu soğuklarda, naylonlarla izole etmeye çalıştıkları delik deşik çatılı evlerde, bazıları da çadırlarda barınmaya çalışıyor. İçlerinde az sayıda bulunan gençler, bir yandan bazı kişilerin "Ne işleri var burada? Niye ülkeleri için savaşmıyorlar? Gençlerimiz, onların ülkelerinde ölürken, onlar burada yaşıyor" diyerek, hatta bazı terör olaylarından sorumlu tutmasının baskısı altında sokağa, kahvehaneye çıkmaya çekinirken, bir taraftan da "Acaba inşaatlar da bize de bir iş çıkar mı" diyerek iş arıyorlar.

ODADA 7 KİŞİ KALMAK LÜKS SAYILIYOR

Suriyeliler, barındıkları odalarda 7 kişi kalanları 'lüks yaşıyor' kabul ediyor. Sayı artarak tek odada 14'e kadar çıkıyor. Aralarında yaşlı, orta yaşlı, genç, karı koca, yakın uzak akraba, ama özellikle çocuklar var. Yemeklerini ya evin önlerinde yaptıkları derme çatma ocaklarda ya kendilerine hediye edilen piknik tüpü veya soba üzerinde yapıyorlar. Yakacaklarını zeytin toplarken kırılmış ya da budanırken ayrılmış zeytin dalları, yardım yapıldıysa birkaç torba kömür oluşturuyor.

Bahçeye yaptıkları derme çatma fırında onlarca kişiye yetecek ekmek yapmaya uğraşıyorlar. O da son günlerde yağan aşırı yağmur ve kar nedeniyle sular içinde kalmış durumda. 40- 50 kişi, bahçedeki alaturka tek tuvaleti kullanıyor. Tavanının bir yanı ve bir duvarı açık. Naylonlar burada da kurtarıcı olarak kullanılıyor. İçme suyunu ortak tankerden alıyorlar. Banyo ihtiyacı, bazı odalarda bir köşenin battaniye ya da bezlerle çevrildiği yerlerde dökme suyla giderilmeye çalışılıyor. Yiyecek ihtiyaçlarını, yazın tarlalarda çalışırken kazandıkları az miktardaki parayla satın aldıklarıyla veya hayırseverlerin, bazı öğretmenlerin, Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya ve Kadın Kolları üyelerinin çabalarıyla karşılamaya çalışıyorlar. Aralarındaki Türkçe bilen berkaç kişi de tercümanlıklarını yapıyor.

ŞARTLAR ZOR OLSA DA YÜZLERİ GÜLÜYOR

Yine gönüllülerin çabalarıyla okul çağındaki çocukların, özellikle evlerde saklanmaya çalışılan kız çocuklarının, başta Gerenköy olmak üzere yakın yerlerdeki ilkokullara zorlayarak da olsa getirilerek, eğitim almaları, öğrenim görmeleri, çevreye, Türk insanına, Türk çocuklarına, öğretmenlerine, sosyal hayata, yeni ve belkide sürekli olacak yaşam yerlerine alıştırılmaları amaçlanıyor. Çamur içindeki bahçelerde çıplak ayak, naylon terliklerle dolanan saçı başı dağınık da olsa güzel ve iri gözlü çocuklar, yine de gülümsemeyi elden bırakmıyor. Kendilerine ayrılan sınıfta önce Türkçe, sonra biraz matematik, çokça hayat bilgisi ve toplumsal uyum konusunda bir şeyler öğretilmesi hedefleniyor. Okula gelenlerin kıyafetlerinin diğer çocuklarla çok aykırılık göstermemesi için hayırseverlerden onlar için katkı isteniyor. Öğlen yemek verilerek beslenmelerine çalışılıyor. Yemek öncesinde ve sonrasında hijyen ve temizliğe dikkat etmeleri uygulamalarla gösteriliyor. Ama onlar okul sonrası viranelerine, barakalarına dönüyor, masadaki tabağı çatalı, kaşığı, bardağı, peçeteyi hafızalarında bir yere kaydedip gerçekle yüzleşiyorlar.

YARDIM BEKLİYORLAR

Kadınlar, iplere kurusun diye değil, yağmurda yıkansın diye astıkları çamaşırları, hiçbirinde yatak olmayan odaları, üstü başı perişan çocukları göstererek, çaresizliğin canlarına tak ettiği şartlarda gururu bir kenara bırakarak; yatak, battaniye, ayakkabı, giyecek, yiyecek gibi, yaşamak için ne gerekiyorsa onları yardım olarak istiyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Suriyeli ailelerden görüntü

-Evlerinden iç ve dış plan görüntüler

-Detaylar

-Çoplak ayakla dolaşan çocuklar

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),() -

=======================================

KODER'den öğrencilere ayakkabı desteği



SİVAS Koyulhisar Merkez Derneği(KODER) öğrenciler için 337 çift ayakkabı yardımında bulundu.

Merkezi İstanbul'da bulunan KODER, ilçe ziyaretinde yaptığı tespit üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişare ederek ihtiyaç sahibi öğrenciler için 337 çift ayakkabı yardımında bulundu. Gönderilen yardımlar ilçeye ulaştı ve öğrencilere dağıtımı başladı. KODER'den yapılan açıklamada, "Yeni yönetim kurulu ile gerçekleştirmiş olduğumuz ilk Koyulhisar ziyaretinde yerinde tespit yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilerin ayakkabı numara listesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Battal Akman'dan talep etmiştir. Bu doğrultuda okul müdürlerimizden gelen ayakkabı numara listesine göre hazırlıklar tamamlanmış, kız-erkek 337 çift, tüm numaralar ayrı ayrı kolilenmiş ve sahiplerine ulaştırılmak üzere Koyulhisar'a gönderilmiştir. KODER olarak vesile olduğumuz bu yardım kampanyamıza destek olan, okullara ulaştırılmasında emeği geçen tüm hayırsever hemşerilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Haber: Bülent TATLI/KOYULHİSAR(Sivas),()-

=========================================

Koyulhisar Belediyesi elektriğini güneşten karşılayacak

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde belediye tarafından hazırlanan 300 kW kurulu güçteki güneş santrali projesi yılda 450 bin KWh elektrik enerjisi üretilecek.

Kurulacak olan tesis ilçenin Aşağıkale Mahallesinde satın alınan 10 dönümlük arazinin 6 dönümlük kısmı bu projede kullanılacak. 1 Milyon TL değerindeki alt yapısı hazırlanan proje Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Oran Kalkınma Ajansı hibe programlarına sunulacak. Konu hakkında açıklama yapan Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, "Belediyemizin, Aşağıkale mahallesinde kurmayı planladığımız 300 kW kurulu güçteki güneş santrali senelik 450 bin kWh elektrik enerjisini tesis edecek olduğumuz 1200 güneş paneliyle üretmeyi planlıyoruz. Kuracak olduğumuz santral ile sonsuz kaynak sayılabilecek ve bazı santrallerde kullanılan kaynaklar gibi dışa bağımlılık oluşturmayan güneş enerjisi ile çevreye duyarlı, temiz ve yenilenebilir bir enerji üretim santralini ilçemize kazandırıyoruz. Bu santral ile yerli üretim panelleri tercih ederek ülke ekonomimize fayda sağlayacak olup, ayrıca küresel ısınmanın ana sebeplerinden olan karbondioksit salınımının da azaltılmasına fayda sağlayacağız. Kuracak olduğumuz santral ile senelik 380 ton karbon salınımını önlemiş olacağız. Kurulacak bu tesisten üretilen elektrik, ilçe aydınlatması, kum ocağı, belediye sosyal tesisleri ve belediye hizmet binasında kullanılacaktır. Daha güçlü bir belediye olarak ilçemize daha iyi hizmet etme fırsatını da bulmuş olacağız. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber: Bülent TATLI/KOYULHİSAR(Sivas),() -