DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şehitler derneğinden televizyon çalan hırsız yakalandı

ESKİŞEHİR'de geçen Kasım ayında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasından televizyon çalıp kaçan 33 yaşındaki E.A. ,hırsızlık amacıyla girdiği bir evde suçüstü yakalandı.

E.A. dün akşam Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde hırsızlık amacıyla girdiği bir evde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere poliste 46 suç kaydı bulunan E.A.'nın sorgulamasında geçen 27 Kasım'da İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'ndeki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şube binasından bir adet televizyon çaldığı belirlendi.

E.A.'nın ayrıca 27 Kasım 2016 ile 8 Ocak 2017 tarihleri arasında Eskişehir'in Kurtuluş, Gökmeydan, İstiklal, Gülük, Kırmızıtoprak ile Vişnelik Mahallesi'ndeki 7 evden yaklaşık 24 bin liralık elektronik ev eşyası ile ziynet eşyaları çaldığı ortaya çıktı. E.A., sorgulamasının tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Hırsızlık şüphelisi E.A.'nın adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

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Kocaeli'de eğitime kar tatili

KOCAELİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter'dan çıklama yaparak yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeline de idari izin verilmiştir" paylaşımında bulundu.



Haber: Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () -

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Emek örgütlerinden ihraçlara tepki

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde Konak'ta toplanan bir grup, geçen 6 Ocak'ta çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında ihraç kararlarına tepki gösterdi.

Konak İlçesi'ndeki Eski Sümerbank hizmet binası önünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde toplanan yaklaşık 300 kişi, hükümet aleyhinde slogan attı. Ellerinde "Susma, sustukça sıra sana gelecek" yazılı pankart taşıyan grup adına basın açıklamasını Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Funda Obuz yaptı. Barış, adalet, özgürlük ve demokrasi taleplerinin susturulamayacağını belirten Obuz, "6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile İzmir'de BES üyesi 16, Eğitim-Sen üyesi 7, SES üyesi 2, Tarım Orman-Sen üyesi 2 ve Yapı Yol-Sen üyesi 1 arkadaşımız daha keyfi ve hukuksuz bir biçimde kamu görevinden çıkarıldılar. Bugün yeniden görüyoruz ki, 15 Temmuz'un hemen ardından ilan edilen OHAL'e ilişkin söylediklerimizin gerçekliği bir bir ortaya çıkıyor. OHAL, sadece ve sadece Türkiye'nin diktatörlük rejimine gidişinde bir fırsat olarak kullanılıyor, hukukun yok edilmesi, demokrasinin bitirilmesi, muhalif her kesimin susturulmasına hizmet ediyor. 6 Ocak tarihli KHK'lar ile yine demokratik kitle örgütleri ve muhalif medya susturtulmaya çalışıldı, muhalif kimlikleri ile bilinen Türkiye'nin aydın insanları işlerinden edildi. Son KHK ile İzmir'de 'Barış' diye haykıran akademisyenler de ihraç edildi. Barış çağrısı yapmak her yurttaşın görevi olmanın yanında, akademisyen olarak çatışmaların durdurulması, silahların susturulması ve yaraların sarılması, sorunların demokratik siyaset ve müzakere ortamında çözülmesi ve barış içinde bir arada yaşama ikliminin oluşturulması için devlete çağrı yapmışlardı. 'Bu suça ortak olmayacağız' dediler. Bugün, Ege Üniversitesi'ndeki görevlerinden ihraç edilen arkadaşlarımızın odalarının kapılarının keyfi bir şekilde kilitlendiğine şahit olduk. Gerçekleştirilen bu işlem, barış isteyenlere yönelik saldırganlığın, pervasızlığın ne aşamaya varabileceğinin en somut örneklerindendir. Akademisyenlerin yanında KESK'e bağlı sendika il yöneticileri ve üyeleri de bu KHK ile hedefte idi. Bizler, bugüne kadar nasıl yan yana, omuz omuza durduysak bundan sonra da omuz omuz durmaya devam edeceğiz" dedi. Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gruptan görüntü

-Açıklamadan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Sağlık-Sen Divan Kurulu toplantısı yapıldı

SAĞLIK-Sen Gaziantep Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Özel bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına; Gaziantep İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, hastane yöneticileri ve sendika üyeleri katıldı. Sağlık çalışanlarının sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 15 Temmuz nöbetinin yeni başladığını söyledi. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Memiş, şunları dedi:

"FETÖ ile mücadeleyi çok önemsiyoruz. PKK ile, DEAŞ ile mücadeleyi önemsiyoruz, ama bu süreçte Türkiye'deki NATO'nun üstlerinin çok iyi incelenmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizdeki etkinliğinin çok iyi incelenmesini, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki üstlerinin çok iyi incelenmesini ve bir an önce oraların ülkemizden tavsiye edilmesini istiyoruz. Oyun çok büyük. Son değil, 15 Temmuz dönemi bir kahramanlık süreciydi. Arkasından bir ay boyunca meydanlarda olduk, ama nöbetimiz bitmedi. Nöbetimiz yeni başladı. Ülkemizdeki oynanan oyunlara hepimiz şahit olduk. Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar, ama bunu başaramayacaklar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Metin Memiş'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

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Almanya'da öldürülen işadamı Samsun'da toprağa verildi

ALMANYA'da ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan işadamı 50 yaşındaki İsmail Torun, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Almanya'nın Lutwigshafen kentinde öldürülen Samsunlu işadamı evli ve 4 çocuk babası İsmail Torun'un cenazesi dün akşam memleketi Samsun'a getirildi. Morgdan alınan Torun'un cenazesi önce Tekkeköy İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine, ardından da Şeyh Yubuf Zeynüddin Camii'ne götürüldü. Çocukları Eyüp, Burak ve Ömer Faruk Torun taziyeleri kabul etti. Eşi Fatma ve kızı Berra Betül Torun camiye gelmedi. İşadamının cenazesi kılınan ilkindi namazının ardından Ovabaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Babasının öldürülmesi olayıyla ilgili bilgi veren Eyüp Torun, "Olayın nasıl olduğu yönünde net bir bilgimiz yok. Babam birine Berlin'e arsa almaya gideceğini ve bizlere söylememesi gerektiğini söylemiş. Daha sonra bizim haberimiz oluyor. Öldürülmeden önce bizimle normal telefon görüşmeleri yaptı. Bu süre içinde arkadaşlarından arsa alacağını söyleyip para istiyor. Ancak çocuklarımın haberi olmasın diye tembih ediyor. Bir şekilde parayı topluyor. Arkadaşı babamın söylediği yere gidip parayı teslim ediyor. Perşembe akşamından sonra haber alımayınca biz polise gidip haber alamadığımızı bildirdik. Şüphelendiğimiz kimse yok. Düşmanımız falan da yok. 3 hafta önceda aynı şekilde cinayet olmuştu. Bu cinayetle bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Cinayetle ilgili net bir bilgimiz yok. Babam sevilen bir insandı. Almanya'da yapılan cenazeye 3 bin kişi katıldı. Bir takım gözaltılar olduğu için alman polisi bize net bir bilgi vermedi. Babam hiç tehdit telefonu almadı. Almanyaya dönüp babamın işini devam edeceğiz. Dimdik devam edeceğiz. Korkacak birşeyimiz yok" dedi.

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, işadamları, yakınları ve ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklarından detay

-Cenazeden detay

-Taziyeden detay

-Cenaze namazından detay

-Cenazenin taşınışı

-İş adamın fotoğrafları

-Caminin dışından detay

Haber-kamera:Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-