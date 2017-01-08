DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çorlu'da kar durdu, buzları itfaiye temizledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kar yağışı etkisini yitirirken, çatılardan sarkarak tehlike yaratan buzlar itfaiye ekiplerince temizlendi.

Çorlu'da dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte çatılardan sarkarak tehlike yaratan buzlar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye ekiplerince kırılarak temizlendi. Çevre yolunda ise kar temizleme ve tuzlam çalışmasının karayolları ekipleri tarafından yapılmasının ardından burada park halinde bırakılan araçlar sahipleri tarafından alındı. Sahibi tarafından bırakılan bir at ise belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çevre yolu kalan araçlar

-İtfaiyenin buz temizlemesi

-Çevre yolunda kar içinde kalan at arabası

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),()

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Belediye Başkanını mesajla tehdit ettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı



SAKARYA'nın Pamukova İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Cevat Keser'i telefon mesajıyla tehdit ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, 3 ay önce Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ü makamında tabancayla yaralayan müteahhit olduğu belirtildi.

Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, önceki akşam telefonuna gelen mesajda ölümle tehdit edildiğini öne sürerek Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Başkan Cevat Keser'in şikayeti üzerine Adapazarı'ndan Pamukova'ya giden asayiş şubesine bağlı ekipler, tehdit iddiasıyla C.S., B.S. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan müteahit B.S.'nin, geçen 7 Ekim günü Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ü makamında tabancayla yaraladıktan bir ay sonra teslim olup, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan kişi olduğu belirtildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde 3 kişinin ifadeleri alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ / PAMUKOVA(Sakarya), () -

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Samsun'un 5 ilçesine kar tatili (2)

30 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Samsun'da etkili kar yağışı nedeniyle İlkadım İlçesi'nde de yarın okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçedeki hamile ve özürlü kamu çalışanlarına bir gün idari izin verildiği açıklandı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Samsun'un Terme, Asarcık, Vezirköprü, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde toplam 30 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Karayollarında sürücüler tipi ve buzlanma nedeniyle uyarılırken yüksek kesimlerdeki çiftçiler için de zirai don uyarısı yapıldı.

Haber: Yaprak KOÇER / SAMSUN, ()

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Sakarya'da yarın okullar tatil edildi

SAKARYA'da yarın il genelinde okullar tatil edildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü il genelinde tüm okullar bir gün süreyle tatil edilmesi kararı verdi.

Haber: ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Sarayköy'de -2 derecede deve güreşi keyfi

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, bu yıl 33'ncüsü düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 130 devenin katıldığı güreşlerde vatandaşlar -2 derece olan havaya rağmen güreşlere büyük ilgi gösterdi.

Sarayköy Arenası'ndaki 33'ncü Geleneksel Deve Güreşleri'ni yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güreşlere Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, İzmir, Afyonkarahiser ve Çanakkale'den 130 namlı deve katıldı. Geleneksel Sarayköy Deve güreşlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve vatandaşlar katıldı. Deve güreşleri için özel hazırlanan pist ve çevresindeki doğal tribünleri dolduran vatandaşlar güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Römorkların ve açık kasa kamyonetlerin içinde toplanan kalabalık gruplar -2 derece olan hava sıcaklığında ateş yakarak ısındı. Geleneksel olarak sürdürülen güreşlerde bir araya gelen vatandaşlar mangal yakıp piknik yaparken bir yandan da güreşleri izlemenin keyfini çıkardı.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deve güreşlerinin Ege Bölgesi ve Sarayköy'de yaşamaya devam ettiğini, yaşanan zor günlerde birlik ve beraberlikle geleneklere sahip çıkılarak tek yumruk olunacağının söyledi. Deve güreşlerinin atalarımızdan gelen bir miras olduğunu belirten Başkan Zolan, "Bu değerlerimizi yaşatmak adına ve ortak değerlerimize sahip çıkmak adına yoğun bir çalışma içindeyiz. Sarayköy ilçesi tüm ilçelerimiz Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerlerimize biz sahip çıktığımız sürece milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkmış oluruz. Bu zor günlerde sıkıntılı günlerde bu birlik ve beraberlikle değerlerimize sımsıkı sahip çıkarak tek yumruk olacağız ve gelecek nesillere de aktaracağız bu değerlerimizi. Sarayköy Denizli'nin en sıcak ilçesi ama bugün biraz serin, soğuk diyebileceğimiz hava mevcut ona rağmen tüm vatandaşlarımız burada doğal stadyum dediğimiz etrafında tepelerin olduğu stadyumda bir araya geldiler. Bu soğuğa rağmen değerlerimiz bizi bir araya getiriyor, buluşturuyor ve bütünleştiriyor" dedi.

AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ise, düzenlenen etkinliğini sadece deve güreşi organizasyonu olmadığını, aynı zamanda içinden geçilen zorlu süreçte birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini kaydetti.

Bu sene de güreşleri ücretsiz yaptıklarını belirten Özbaş, "Bu önemli bir organizasyon ve bu senede özellikle ücretsiz yaptık. Herkesin bu kültürü daha iyi yaşamasını görmesini istedik. Bu birlik ve beraberlikle hep birlikte daha güçlü daha çok yüksek ses verebilmek için ücretsiz yaptık. Buraya uzaktan yollardan gelen tüm misafirlerimize Sarayköylü hemşerilerimize ayaklarına sağlık yüreklerine sağlık diyorum. Güzel bir güreş ile kış turizmine önemli bir etkinlik olan deve güreşi ile şehrimizin ve bu Yörük kültürünün tanıtımını gelecek nesillere aktarımını sağlıyoruz ve inşallah başaracağız, ülkemiz güzel yarınlara ulaşacak diye umut ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güreş alanından görüntü

-Develer ve deve güreşlerinden görüntü

-İzleyicileren görüntü

-AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile röp.

-AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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