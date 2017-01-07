DHA YURT BÜLTENİ - 15

Fırat Kalkanı gazisine geçmiş olsun ziyareti

SİVAS Valisi Davut Gül, Fırat Kalkanı harekatında yaralanan Uzman Çavuş İlhan Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyarete Vali Gül'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy da katıldı. Merkeze bağlı Çongar köyündeki evinde bulunan yaralı uzman çavuş Çakmak'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Gül, kendisi ve ailesi ile bir süre sohbet etti. Kayseri 1'inci Komando Tugayı 4'üncü Taburda uzman çavuş olarak görevli iken ülke güvenliğini sağlamak için Suriye'ye geçici olarak görevlendirilen ve Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaralanan Çakmak'ın durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, kapılarının 24 saat onlara açık olduğunu söyledi. Gazi İlhan Çakmak'a acil şifalar dileyen Vali Gül, "Vatan için göğsünü siper eden kahraman gazilerimize, canını feda eden şehitlerimize minnettarız. Milletimiz yaşanan kahramanlık destanlarını asla unutmayacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Valinin gaziyi ziyareti

-Konuşmalar

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Ceza kesilen araç 1 saat sonra yandı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde ters yöne girdiği için trafik polisi tarafından durdurulan araç sürücüsüne, aracın muayene süresinin geçmesi nedeniyle para cezası kesilirken, muayene yaptırması için 7 gün izin verildi. Araç ceza kesildikten yaklaşık 1 saat sonra seyir halindeyken yandı.

Serdivan Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde ters yönde ilerleyen 33 ALR 87 plakalı hafif ticari araç kavşakta bekleyen trafik polislerince durduruldu. Araç sürücüsü K.D'ye trafik uyarı ve levhalarına uymayarak ters yöne girdiği için 95 TL para cezası kesildi. Aracın yapılan sorgulamasında ise muayene süresinin geçtiği görülerek, 95 TL daha para cezası kesilirken, aracın muayenesini yaptırması için 7 gün süre verildi. Serdivan 2. Cadde üzerinde yanan araç ihbarı geldi. Olay yerine giden trafik polisleri, yanan aracın yaklaşık 1 saat önce ceza kestikleri araç olduğunu gördü. Elektrik kontağı sonucu motoru tutuşan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araç otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın sürücüsüne ceza kesilmesi

-Araçtan görüntü

-Yanan aracın söndürülmesi

Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Gaziantep'te şüpheli valizden elbise çıktı

GAZİANTEP'te, cadde üzerine bırakılan ve bomba paniğine neden olan valizden elbise çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde duran 27 UD 361 plakalı otomobilin yanına bırakılan valizi görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Gelen polis, bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanı tarafından incelenen valiz, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından korkuya neden olan valizin içinden elbise çıkarken, cadde yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada polis meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için uyarılarda bulunurken, birçok kişinin bu duruma aldırış etmeyerek valizin fünyeyle patlatılmasını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalışması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve alınan önlemler

- Bomba imha uzmanının hazırlanması

- Çevredeki meraklı kalabalık

- Valizin patlatılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)