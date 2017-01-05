DHA YURT BÜLTENİ-15

1)KAHRAMAN ŞEHİT POLİS SEKİN, 55 GÜN ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ



İZMİR Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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2)REİNA KATLİAMINI YAPAN DEAŞ'LI TERÖRİSTİ İÇİN EGE'DE ALARM



İSTANBUL Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'da meydana gelen 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için Ege Denizi'nde bir dizi önlem alındı. Bodrum'un karşısındaki Yunan adalarına giden tüm yollar tutuldu, sahil güvenlik botları ve helikopterleri bölgeyi kontrol altına aldı. Denize açılan tekne ve yatlar aranmaya başlandı. İstanbul'daki katliamı gerçekleştirdikten sonra kaçan teröristin Yunan adalarına geçeceği ihbarı üzerine Bodrum, Marmaris ve Datça'da sahil güvenlik ekipleri denizden ve karadan alarma geçti. Milas ilçesine bağlı Güllük mahallesinden hareket ederek İsrail'e kuru yük götüren gemilerle denize açılan her türlü bot, tekne, yat ve balıkçı tekneleri didik didik aranıp, rotaları tespit ediliyor. Yalıkavak, Turgutreis ve Bodrum'da konuşlu altı sahil güvenlik botu, bir savaş gemisi ve iki helikopter Bodrum'a yakın Yunan adalarından İstanköy (Kos) Kilimli (Kalimnos), Psemiros, Leros, Kalalimnos ve Farmakonisi arasında bulunan 50 millik bölgede kıyı şeridi ile uluslararası sularda denetimlerini arttırdı.



Sahil güvenlik ekiplerini kuş uçurtmadığı bölgede ekipler 24 saat arama ve kontrollerini sürdürmeleri kameralarına yansıdı.



Bu arada Yunanistan'a ait Kilimli ve İstanköy Adaları önlerinde de Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi yapması dikkati çekti.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()

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3)BAKAN ÖZHASEKİ SİLOPİ'DE TERÖR MAĞDURLARI İÇİN YAPILAN KONUTLARI GEZDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Cizre ilçesindeki ziyaretin ardından Silopi’ye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki’yi Silopi Kaymakamı Savaş Konak karşıladı. Terör mağdurları için Başak Mahallesi'nde inşaatı süren konutları ziyaret eden Bakan Özhaseki, Kaymakam Konak’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan beraberlerindekiler ile birlikte inşaat halindeki konutların içerisini gezdi. Çıkışta inşaat işçileri ile sohbet eden Bakan Özhaseki, toplu fotoğraf çektirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile özal ber otelde biraya geldi.



Vali Ali İhsan Su'nun yaptığı kısa konuşmanın ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yaparak, "Cizre, Silopi tarihinden bu güne kadar gelecekte de bu coğrafya, Anadolu coğrafyasının güneye açılan kapısıdır. Her zaman da ticaret merkezi olmuştur, Cizre ve Silopi. Böyle olmaya devam edecektir. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak devletimizin bize verdiği görev çerçevesinde hepinizin bildiği gibi Habur Gümrük Kapısı projesinde yeniden yapılandırarak kapasitesini arttırdık, modern bir gümrük kapısı haline getirdik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yapılan saldırıyı anımsatarak, "Yılbaşında kendi halinde masumane bir şekilde eğlenen veyahutta yılbaşını kutlayan bu bir hayat tercihidir, kendileri bilir hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. İnsanları gelip tarayacak kadar vahşi insanlar çıkabiliyor. Terör dünyanın en büyük suçudur. İnsanlığın hiçbir döneminde terör hoş görülmemiştir. Hiçbir din terörü hoş görmemiştir. Masum insanlara elinde silahı olmayan insanlara savaşmayan insanlara kurşun sıkmak dünyanın en adi işidir. Kayseri’de içeride çalışan asker çocuklar, hepimizin yavrularıdır bunlar. İzne çıkacaklar sabah erkenden eksi -5’te 10’da çıkacaklar. Üstlerini giymişler, otobüse binmişler, şehre gidiyorlar. Yapacakları da şu; alışveriş merkezine gidecekler. Bir çay, kahve içecekler. Sevdikleri bir yemek varsa onu yiyecekler. Bu yavruların yanına bir cani geliyor. Bombayı patlatıyor. Bir sürü yavrumuz şehit oluyor. Kalanlara soruyorum; Yavrum sen nerelisin? 'Adıyamanlıyım efendim' diyor. Sen nereden geldin evladım? 'Van’dan geldim efendim' diyor. Öbürüne soruyorum İzmir’den gelmiş. Allah korumuş onları. Şehit olan yavrular kim? Yine bizim çocuklarımız. Üzerlerinde silah var mı? Yok. Savaşa mı gidiyor? Hayır. Sen ne iş yapardın diyorum; 'Sıhhiyeydim efendim' diyor. Bu yavruları öldürmek ne demek? Hangi kitapta yazıyor? Hangi milletin vicdanına sığar? Bir işyeri merkezinde bomba patlatıp küçücük yavruları öldürmek, hangi kitapta yazıyor? Hangi dinde yeri var bunun? Sırayla başladı. PKK terör örgütü, bir halk arayışı gibi başlayan olay, sonra anladık ki dışarıdaki bir çok devletin oyuncağı. Dışarıdakiler, eğer size para veriyorsa, dışarıdakiler size silah veriyorsa, sizi dağda besliyorsa, yarın kullanırlar. Bir gün gelir paçavra gibi atarlar. Tuvalet kağıdı gibi atarlar. Şimdi yaptıkları gibi" dedi.

"DİNDAR GÖRÜNÜP KURTADAMA DÖNÜŞTÜLER"

FETÖ/PDY terör örgütünü ve 15 Temmuz sürecine de değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Sonra 30-40 sene boyunca bu topraklarda FETÖ diye bir örgüt. Hepimize geldiler, sırıttılar, kibar bir yüzle; 'efendim biz dindar insanlarız. Dışarıda güzel okullar açıyoruz. Bu ülkeye dost yetiştiriyoruz. Çocuklarınızı verin okutalım. Size yardımcı olalım. Paranızı zekatını kurbanlarınızı verin de burada değerlendirelim' diyenler birgün geldi, o kibar yüzleri gitti, kurtadama dönüştüler. Masum insanların üzerine kurşun yağdırdılar. Milletin meclisini bombaladılar ve sonra bombalar attılar. Bu vahşiliği de yaptılar. Birine bakıyorsunuz ırkçı bir terör örgütü, öbürüne bakıyorsunuz güya dindar olduğunu söyleyen bir grup. Birbaşka grup daha çıktı. DEAŞ diye. Yeminle söylüyorum proje örgüttür bu. Haklı hiçbir tabanı yoktur. İtikadi hiçbir tarafı yoktur. Dini hiçbir temeli yoktur. Dışarıdakiler bunları örgütlediler. Gönderdiler. Vahşet işletiyorlar. Sonra bütün batı dünyasına diyorlar ki işte Müslümanlar böyledir. Bunlar kafa keser kelle keser, bunlar vahşidir, canidir. Bir taraftan bunlara karşı örgütlerin hepsi savaş kararı alıyorlar. Hemde bir taraftan batı dünyasını islamdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Güçlü olmamızı istemiyorlar. Bir olmamızı istemiyorlar. Paramparça olmamızı istiyorlar, güçsüz düşmemizi istiyorlar. Bu parçalanmışlık içerisinde de her birini ufak ufak kullanmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar, bölemeyecekler. İnşallah bu bayrak inmeyecek bu ezan da susmayacak inşallah."

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basına kapalı soru-cevap şeklinde bir toplantı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler, Silopi ziyaretini tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü



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Bakanın konutlarda karşılanması



Bakanın konutlarda inceleme yapması



Kaymakamın projeyi anlatması



Bakanın işçiler ile el sıkışması



Bakanın işçiler ile toplu resim çekmesi



Yapımı süren konutlardan detaylar



Bakanın otelde STK'alar ile görüşmesi



Şırnak Valisi Ali İhsan Su’nun konuşması



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşması



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()-

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4)FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA ASKERLERDEN ÇARPICI İFADELER







DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin asker bağlantılarıyla ilgili, 42'si tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Sanıklardan bazıları ifadelerinde, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Fahrettin Demir'in verdiği emirlerde, sivillerin üzerine araçları sürmelerini, ateş açmalarını ve nizamiyeye gelecek polislerin dipçiklenmesini istediği ileri sürüldü.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dava, duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Sanıkların alınan savunmalarında, dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı firari Yarbay Fahrettin Demir'in darbe girişimi sırasında verdiği emirler ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan o dönemde üsteğmen olan Ferdi Acar ifadesinde, Binbaşı Alper Ağaoğlu'nun birliğe katılması yönündeki emriyle, Çardak Havaalanı'na gittiğini söyledi. Çardak'ta Bölük Komutanı Kıdemli Üsteğmen Birand Yönel'in kendisine "Yarbay Fahrettin Demir sıkıyönetim ilan edildiğini, uçakla Ankara'ya götürüleceğimizi söyledi" dediğini belirten Acar, daha sonra internet haberlerinden darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini, uçak gelse bile Ankara'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

"DİPÇİĞİ SAĞLAM VURUP, YERE YATIRIN, GEREKİRSE ATEŞ AÇIN"

Bölüğe komuta eden Birand Yönel'in sabaha doğru gelişmelerle ilgili bilgilendirmede bulunup, "Sizlere kanuna aykırı emir gelirse yerine getirmeyin. Ben bile emir versem yerine getirmeyin" dediğini belirten Acar, Yarbay Fahrettin Demir'in verdiğini öne sürdüğü emirleri de mahkemede açıkladı.

Firari Yarbay Demir'in kendisine "Askerlerini al, nizamiyede mevzilen" diye emir verdiğine dikkati çeken Acar, "'Kime karşı' diye sorunca, 'Polise' diye cevap verdi. Ardından da 'Teslim olmayın. Onları geçirmeyin. Dipçiği sağlam vurup, yere yatırın, gerekirse ateş açın' dedi. Bu emir bende şok etkisi yarattı. Kendisini bir yıldır tanırım, sakin biriydi. Bu emri yerine getirmeyeceğimi söyleyince, 'Sonucuna katlanırsın' diyerek uzaklaştı" dedi.

"ARAÇLARI HALKIN ÜZERİNE SÜRÜN"

O dönemde üsteğmen olan Yakup Atılgan ise savunmasında Çardak'a giderken, konvoydan koptukları için sivil havaalanına doğru gittiklerini ancak yolda vatandaşlardan tarafından önlerinin kesildiğini söyledi. Atılgan, Astsubay Vedat Somer'in, Yarbay Fahrettin Demir'i arayıp durumu aktardığını belirterek, "Konuşma sırasında Vedat Somer'in yüzü kireç gibi olmuştu. Telefonu ben aldım. Bana, araçları sivillerin üzerine sürmemizi ve havaya ateş açmamız emrini verdi. Bende bunu yapmayacağımızı söyleyip, telefonu kapattım" dedi.

"SİZİ TUTUKLATIRIM"

Darbe girişimi sırasında üsteğmen rütbesinde olan Fatih Akın Arslan da savunmasında, o gece intikalde kılavuz faaliyeti için görevlendirildiğini, Hava Meydan Komutanlığı Nizamiyesi'nde görevli astsubayın gelen birliği almak istemediğini, bunun üzerine Albay Erol Akman'ın "Bana emir geldi, alacaksın" diyerek emir verdiğini söyledi.

Yolda darbe girişimini öğrenince durumdan şüphelendiğini ifade eden Arslan,şunları söyledi:

"Erol Albay, bana ve kendilerini kılavuzlayan astsubaya 'Beni kasıtlı yanlış yere getiriyorsun, doğru yere götürmezseniz sizi tutuklarım' dedi. Dönemin Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir'e ne olup bittiğini sorduğumda ise, uçak geleceğini ya Akıncı Hava Meydan Komutanlığı'na ya da Kara Havacılık Meydan Komutanlığı'nın emniyetini almak için gideceğimizi, sıkıyönetim ilan edildiğini, emirlerin yerine getirileceğini söyledi. Ardından Ege Ordusu Komutanlığı'nda görevli Piyade Kurmay Yüzbaşı Eser Bingül'ü arayarak durumu anlattım. Yapılan faaliyetin tamamıyla kanunsuz olduğunu söyledim. Daha sonra Albay Davut Şahin'le görüştüm, bana bulunduğumuz yerden ayrılarak polise ve jandarmaya gitmemizi söyledi. Bizde 8-9 kişilik grupla Hava Meydan Komutanlığı'ndan ayrıldık."

"GEREKİRSE SİSİ GİBİ YAPACAKSINIZ"

Fatih Akın Arslan, nizamiyede bazı rütbeli askerlerle televizyonda darbe girişimi haberlerini izlediklerini de aktarıp, "Dönemin Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir, nizamiyeye yanımıza geldi. Bu esnada televizyonda Cumhurbaşkanı ve Başbakanın konuşmaları yayınlanıyordu. Demir, askeri hattan birisiyle telefonda yaptığı konuşmada, 'Bu ne arkadaş Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkmış konuşuyor, halk sokaklara dökülmüş. Gerekirse Sisi gibi yapacaksınız' dediğine şahit oldum" dedi.Duruşma, diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () -

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