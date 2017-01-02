DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çipli kimlik başvuruları Antalya'da başladı



İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlattığı yeni çipli nüfus cüzdanlarıyla ilgili başvurular Antalya'da da alınmaya başladı.

2016 yılında Kırıkkale'nin ardından Burdur, Aksaray, Adıyaman, Uşak, Yalova gibi toplam 10 ilde daha başlatılan yeni kimlik kartı uygulaması, 81 ilde hayata geçti. Antalya'da Vali Münir Karaloğlu, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile Konyaaltı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı başvurusunu birlikte yaptı.

BİYOMETRİK BİLGİLER ALINIYOR

Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni kimlik kartlarının 2 Ocak itibariyle Türkiye'nin tamamında dağıtılmaya başladığını açıkladı. Antalya'da da 19 ilçenin tamamında nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinde başvuruların alınmaya başladığını belirten Vali Karaloğlu, “Yeni kimlikler için bir biyometrik fotoğraf ve eski nüfus cüzdanıyla başvurulacak. Biyometrik bilgiler alınacak ve yeni kimlik kartı da posta ile vatandaşın adresine gönderilecek" dedi.

CİNSİYET RENK AYRIMI YOK

Yeni kimliklerin kredi kartı ebadında olduğunu söyleyen Karaloğlu, “Artık eskisi gibi cinsiyet renk ayrımı da yok. Taşıması daha kolay, daha üst teknoloji kullanılmış bir kimlik kartı. En büyük özelliği de sahteciliğe karşı vatandaşı koruyacak olması. Biyometrik bilgiler taklit edilemeyeceğinden son derece güvenilir. Hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Antalyalılar ilçe nüfus müdürlüklerine yeni kimlik müracaatını yapabilir. Belki biraz yoğunluk olacak ama onunla ilgili de tedbirler alınacak" dedi.

40 YILDIR KULLANILIYORDU

Yeni kimlik kartlarıyla ilgili bilgi veren Konyaaltı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürü Ali Çomak, 1976'dan beri 40 yıldır mavi-pembe renkli nüfus cüzdanlarının kullanıldığını hatırlatarak, "Şimdi akıllı kimlik kartlarına 2 Ocak'tan itibaren geçtik. Yeni kimlik kartları 10 yıllık bir ömre sahip ve doğum, değiştirme ve kayıp nedenleriyle verilebilecek. İçinde polikarbon materyalden üretilmiş, temassız çip bulunan güvenilir bir kimlik kartı. İçinde nüfus, biyometrik veriler ve fotoğraf barındırıyor. Biyometrik veriler, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi şeklinde üç veriden oluşuyor. Vize muafiyeti olan ülkelerde bu yeni kimlik seyahat belgesi olarak da kullanılabilecek. Taklit edilebilirliği yok" dedi. Çomak, Antalya'da ilk gün toplam 790 başvuru alındığını, sadece İbradı ilçesinde hiç başvuru olmadığını dile getirdi.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Yeni kimlik kartı için başvurular https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr internet adresi ve 109 nolu telefondan randevu alınarak ya da ilçe nüfus müdürlüklerinde numaratörler aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru yapacaklar son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanıyla başvurusunu yapabilecek. Başvuru sırasında ise parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi şeklinde üç ayrı biyometrik veri alınıyor. Bir kişinin işlemi yaklaşık 15 dakika sürüyor. Başvuruda 16 TL ücret ödeniyor, kimliği kayıpsa 32 TL, yeni doğanlar içinse 30 günü geçmemiş ise ücret alınmıyor. 15 yaşını dolduran herkesin parmak ve damar izi alınacağından şahsen başvurması gerekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nüfus müdürlüğü işlem yaptıranların görüntüsü

-Vali Münir Karaloğlu'nun işlem yapması

-İl nüfus ve vatandaşlık müdürü Ülkü Yavuz'un bilgi vermesi

-Vali Münir Karaloğlu'nun bilgi vermesi

-Konyaaltı kaymakamlığı dış plan görüntü

HABER: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, ()

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Edirne'de öğrencilere, 'erken yaşta evlilik' semineri



EDİRNE Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü uzmanları Mithatpaşa Ortaokulu öğrencilerine 'erken yaşta evlilik' konulu seminer verdi. Erken yaşta evliliğin getirdiği sorunların anlatıldığı seminerde, çocuklar sosyal medyada karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda da uyarıldı.

Mithatpaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirilen seminerde Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden Dr. Fatma Şakir Memik, Kadın Merkezi Personeli Uzm. Psikolojik Danışman Esra Selvi ve Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Hüseyin Pozan konuşmacı olarak yer aldı. Selvi, 'erken yaşta evlilik' seminerinin daha önce lise öğrencilerine verildiğini ifade ederek, bu semineri Edirne Belediyesi olarak bugün ilk defa ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilere seslenen Selvi, "Hayatınızdaki temel önceliğiniz eğitiminizi tamamlamak olmalıdır. 'Çok zamanım var; nasılsa seçecek bir meslek bulurum' diye düşüncelerinizi aklınızdan silin. Şimdiden geleceğiniz için planlar yapın, meslekleri araştırın. Hangi meslek sizinle bütünleşecek, hangi mesleği severek yapacaksınız? İlk olarak buna karar verin. Hedefinizi belirleyin ve hedefiniz doğrultusunda hayatınıza yön verin" dedi.

Erken yaşta evliliğin getirdiği sorunlara da değinen Selvi, erken yaşta evliliğin hem çiftleri, hem ailelerini hem de toplumu kısa ve uzun vadede büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağının altını çizdi. Polis memuru Hüseyin Pozan, sosyal medya ve internet sitelerini kullanırken başlarına gelebilecek tehlikelerden bahsederek gençleri uyardı.

Soru-cevap şeklinde gerçekleşen seminerden sonra Okul Müdürü Serkan Belen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a gerçekleştirdiği bu tür eğitim çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, "Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın talimatlarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 'erken yaşta evlilik' seminerleri vererek çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirip, okul hayatlarına devam edebilmelerini sağlayarak, erken yaşta evliliklerin önüne geçebilmeyi amaçlıyoruz" dedi

Haber: EDİRNE, ()-

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Edirne Belediyesi: Plansız ve ani elektrik kesintileri su kesintisine neden oldu



MARMARA Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan plansız ve ani elektrik kesintileri su terfi merkezlerinde bulunan su pompalarının zarar görmesine neden oldu. Yanan pompalar, nedeniyle bazı mahallelere ve şehrin yüksek kesimlerine su verilemedi.

Hafta sonu Marmara genelinde yaşanan fırtına ve kar yağışı özellikle Edirne’de plansız ve ani elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden oldu. Kent geneline su pompalayan su terfi merkezlerinde yaşanan ani elektrik kesintisi ve dengesiz voltajlar, 32 adet su pompasında akım asimetrisi oluşturdu. 4 adet terfi pompası dengesiz elektrik akımından dolayı yanarken, 2 pompa ise zarar gördü. Kesintilerden dolayı sistem 4 gün boyunca alarm verdi. Yaşanan ani elektrik kesintilerden dolayı zarar gören pompaların, isale hatlarına zarar vermeden tekrar devreye alınma sürecinin ise yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdüğünü ifade eden Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, bu süreçte şehir depolarında bulunan su rezervinin de tükendiğini belirtti.

Yetkililer, elektrik kesintilerinin ani, sık ve plansız yaşandığı için pompaların yandığını ve yanan pompalardan dolayı 29 Aralık 2016 tarihinde başlayan ve 4 gün süren enerji dalgalanmalarından kaynaklı sağlıklı ve devamlı su verilemediğini; şehir içme suyu depolarının seviyelerinin düştüğünü bu nedenle da bazı mahallelere ve şehrin yüksek kesimlerine su verilemediğini açıkladı. 01 Ocak 2016 22.00’dan itibaren enerji kesintileri sona ermiş olup, pompaların bakım ve onarım çalışmalar tamamlanarak, şehir merkezine tam kapasite ile su verilmeye başlandığını belirten yetkililer, suyun abonelere ulaşması ev ve işyerlerinin konumlarına göre birkaç saat farklılık gösterebileceğini söyledi.

Haber: EDİRNE,()-

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Reina'daki saldırıda yara almadan kurtulan Bilecikli sanayici dehşet gecesini anlattı

BEŞİKTAŞ Ortaköy'deki Reina'ya yılbaşı gecesi yapılan 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısında yara almadan kurtulan Bilecikli sanayici Haldun Aynur, "Korkunç bir geceydi. Barın arkasına atlayıp kıpırdamadan durduk. Silah sesleri kesilince sürüne sürüne kapı girişine gittik. Yerde bir sürü insan vardı, ölü yaralı bilemiyorum. Onların yanlarından, üstlerinden geçtik" dedi.

Bilecik 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 'Dekomer' mermer şirketinin sahibi Haldun Aynur Reina'daki terör saldırısı sırasında kendisinin de orada olduğunu belirtti. Saldırıda yara almadan kurtulduğunu belirten Aynur, yaşadığı korkunç geceyi şöyle anlattı:

"Arkadaşlarla birlikte bir oteldeydik. Bir arkadaşım 'Reina'ya gidelim' dedi. Beraber çıktık Reina'ya gittik. 15 dakika veya yarım saat geçti dışarıdan silah sesleri geldi. Çok yüksek müzik sesi vardı. Bodyguardlarla birisi kavga etti, havaya ateş açtılar sandım ama sonradan bir patlama sesi duydum. Ardından tekrar silah sesleri gelince yanımdaki arkadaşa dedim 'eyvah terör saldırısı var.' Hemen barın üstünden atladık. Yere yattık. İçeride büyük çığlıklar, korkunç bir atmosfer vardı. Biz hiç yerimizden kıpırdamadan orada durduk. Korkunç bir geceydi. Ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Televizyonda 7-8 dakika diyorlar ama bize saatler gibi geldi bu olay. Daha sonra silah sesleri kesilince barın oradan çıktık, sürüne sürüne kapı girişine gittik. Yerde bir sürü insan vardı, ölü yaralı bilemiyorum. Onların yanlarından üstlerinden geçtik. O sırada zaten polis girdi içeriye bizleri dışarıya çıkarttı. Üzerimde kan olunca beni ambulansa götürdüler. Üzerimde kan vardı. Doktora 'sıcağı sıcağına kurşun hissedilmiyor mu?" dedim. Muayene ettiler bir şey olmadığını sadece üzerime kan bulaştığını söylediler. 'Hastaneye sevk edelim psikolojik tedavi için' dediler gerek yok dedim. Bir taksiye binip otele gittim."

'TAKSİM'E CANLI BOMBA OLUR KORKUSUYLA GİTMEDİK'

Reina'yı güvenli yer olduğu için tercih ettiklerini söyleyen Haldun Aynur, "Çok ilginç. O gece biz Taksim veya Nişantaşı'nı düşünüyorduk. Oralarda biraz gezeriz diye. Fakat canlı bomba olur korkusuyla gitmedik. En güvenli yerlerden birisi Reina diye düşündük" dedi.

Görüntü dökümü:

-Haldun Aynur'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,()

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Anne ve babasını silahla rehin aldı

MALATYA'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ve evde anne babasını silahla rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Taner Ö, evde anne ve babasını silahla rehin aldı.

Ailenin yardım istemesi üzerine komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kilidi açılan kapının sürgülendiğinin fark edilmesi üzerine özel harekat ekipleri, "koçbaşı" ile kapıyı açtı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, () -

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Bolu'da şüpheli poşet paniği

BOLU'da, vatandaşların yoğun olduğu Demokrasi Meydanı'nda ağacın altına bırakılan poşet paniğe yol açtı. Fünye ile patlatılan poşetten kıyafet çıktı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde oturma alanlarının bulunduğu Demokrasi Meydanı'nda ağacın altına bırakılan poşeti gören zabıta ekipleri polise haber verdi. Polis ekipleri, alanı boşaltıp güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Güvenlik şeridini geçerek poşetin yakınına yatan köpek zabıta ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Daha sonra gelen bomba imha uzmanı da önce seyyar sinyal kesici jammer ile güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı, ardından yanına yaklaştığı poşete yerleştirdiği fünyeyi patlattı. Poşetten kıyafet çıktı. Meydan, polisin çalışması tamamlandıktan sonra yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meydandan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Bomba imha uzmanının inceleme yapması

Dosya adı:blsuphelıposet

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()