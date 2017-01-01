DHA YURT BÜLTENİ - 15

Adıyaman'da 350 polisle yılbaşı denetimi



ADIYAMAN ve ilçelerinde 305 polisin katılımıyla yılbaşı gecesi huzur operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 305 polisin katılımıyla yılbaşı gecesi huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Özel hareket polislerinde görev aldığı uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı.

Kent girişinde oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, nöbet tutan polislere baklava ikramında bulundu. Alper, "Bu yapmış olduğumuz denetlemelerde 2 aranan şahıs, bir miktar eroin yine 5 araca idari para cezası uygulandı. Yine bu uygulamalarda 4 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi, oralara da gerekli işlemler yapıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama noktası

- Baklava dağıtılması

- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

- Alper'in kafeteryada oturanlar ile sohbet etmesi

- Kahvehanelerde üst araması ve kimlik sorgulaması yapılması

- Emniyet Müdürü Metin Alper'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Antalya yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleri ile karşıladı

Antalya, 2017 yılını sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleri ile karşıladı.

DEMİR BARİYERLERLE ARAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

Geçtiğimiz yılbaşında Cumhuriyet Meydanı ve kent merkezinde birçok noktada gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşlar yeni yılı karşılarken bu yıl güvenlik önlemleri nedeniyle hiçbir etkinlik planlanmadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri özellikle Antalya Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan ana ve ara yolları araç trafiğine kapattı. Demir bariyerlerle kapanan yollarda arama noktaları oluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı'na gitmek isteyen vatandaşlar yaya bir şekilde arama noktalarından tek tek aranarak geçebildi. Kentin en işlek olan noktaları bu yıl yerini derin bir sessizliğe bıraktı.

ANTALYA VALİSİ GÖREVİ BAŞINDAKİ MEMURLARA ÇİKOLARA İKRAM ETTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile birlikte yılbaşına görevleri başında girecek olan memurları ziyaret etti. Vali Karaloğlu ilk olarak Bahçelievler Polis Karakolu'ndaki polisleri ziyaret etti. Burada motosikletli polislerle bir süre sohbet eden Karaloğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi ve MOBESE dairesini ziyaret etti. Görevleri başındaki memurlarla bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, yeni yıla çalışarak giren personele görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca Vali Karaloğlu, sağlık çalışanlarına tek tek çikolata ikram etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı da ziyaret eden Karaloğlu, burada itfaiyecilerin ikram ettiği çiğköftelerin tadına baktı. Vali Karaloğlu, son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet meydanında görüntü

-Polisin aldığı önlemlerden görüntü

-Antalya valisi ve beraberindekilerin polis merkezi ziyareti

-Valinin 112 komuta merkezindeki personele çikolata ikram etmesi

-Vali İtfaiyecilerle beraber sohbet ederken görüntüsü

-Vali ve beraberindekiler hastane ziyareti

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alparslan Çınar/ANTALYA-)

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Maden ocağında yılbaşı kutlaması

ZONGULDAK'ta, yeni yıla çalışarak giren maden işçileri, yerin metrelerce altında pasta keserek yılbaşını kutladı.

Kentte faaliyet gösteren özel maden şirketlerine ait kömür ocaklarında çalışan işçiler, yeni yılı yerin metrelerce altında karşıladı. Yeni Mahallede ki özel bir şirkete ait ocakta yerin 300 metre altında kömür kazan işçiler, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşarken, yeni yıla pasta keserek girdiler. Saatler 24.00'e yaklaşırken ahşap kalaslardan oluşturdukları masanın etrafında toplanan işçiler, üzerinde 'Kazasız belasız nice senelere' yazılı pastayı keserek birbirlerine ikram etti. İşçiler kazasız belasız bir yıl dileğinde bulunarak dua etti.

MADENCİNİN YENİ YILDAN DİLEĞİ 'SAĞ KALMAK'

2016 yılının madenci için kötü geçtiğini ifade eden 20 yıllık madenci 42 yaşındaki Soner Çakar, şöyle konuştu:

"İşveren ve madenci açısından iyi geçmedi 2016. İşçide işverende zor durumlarda kaldı. 2017'nin daha iyi geçmesini diliyorum. 2017'den 2018'e geçerken de inşallah böyle bir mutluluğu yaşarız sağ kalırsak. Bizim her zaman canımız kolumuz altında. Kolay bir iş değil. Madencide bir tabir vardır. Kelleni kolunun altına alıp da yer altına girersin. İşte o tabir bu. Burada hiçbir can güvenliğiniz yok. Yarın veya 1 saat sonra ne olacağınız belli değil. Burada temkinli yaşamaya çalışıyoruz işin açıkçası."

13 yaşında baba mesleği madenciliğe başladığını anlatan 43 yıllık madenci 56 yaşındaki İbrahim Çamlı, yerin metrelerce altında ailelerinden uzakta yeni yıla girdiklerini anlatarak, "Biz burada da mutluyuz. Arkadaşlarımızla yerin altında ayrı bir heyecan, gurur oluyor. Mühendisimiz, şefimiz hep bir arada kutluyoruz. Çoluk çoğumuzla birlikte olamamanın da burukluğu oluyor tabi. Benim ikinci emekliliğim geldi. Ben mutluyum. Severek yapıyorum bu mesleği. Sevmezsen kaza yaparsın." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Maden ocağında işçilerin çalışması

-Sofranın hazırlanması

-İşçilerin çalışmaya ara vermesi

-Pasta kesmeleri

-Dua etmeleri

-İbrahim Çamlı ile röp.

-Soner Çakar ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Malatya’da 2017 yılının ilk bebeği Umut oldu

Malatya’da yeni yılın ilk bebeği 00.07’de dünyaya geldi.

Kentteki özel bir hastanede doğum yapan Yeliz Gümüş, saat 00.07’da 2 kilo 600 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Üçüncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Anne Gümüş, bebeklerine Umut Kayra" ismini verdiklerini bebeklerinin, 2017 yılının ilk bebeği olmasının da ayrı bir sevinç olduğunu söyledi.

Anne Yeliz Gümüş ise 2016 yılının kendilerine çok uğurlu geldiğini ifade ederek, “Yeni yıl Umut’la birlikte geldi. 2017 yılı da inşallah mutlu bir şekilde devam ederö diye konuştu.

Baba Resul Ekrem Gümüş de üçüncü çocuklarını kucağına aldığını ve 2017 yılının ilk bebeğinin kendi bebekleri olduğu için mutlu olduklarını ifade etti.

Gümüş, yeni yıla daha mutlu girdiklerini belirterek “Gayet mutluyuz, huzur olduk. Üçüncü çocuğumuz, mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. 2017’den herhangi bir beklentimiz yok. Rutin işlerimize devam edeceğiz. Allah-u Teala’dan huzur, rızk istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mikail PELİTMALATYA, () -

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Akyazı'da buzlanma kazası: 13 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde buzlanma nedeniyle 1 özel halk otobüsü kayarak devrilirken, arkadan gelen 2 kamyon ile 1 TIR birbirine çarptı. 13 kişi yaralanırken, sağlık görevlileri yaralanan bir kişinin kopan parmağını aradı.

Kaza, D-100 Karayolu Mudurnu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Akyazı istikametine gitmekte olan Suat Sorar idaresindeki 54 HS 985 plakalı özel halk otobüsü yolda meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Midibüse çarpmamak için duran 35 FL 1445 plakalı kamyona arkasından gelen 63 YD 367 plakalı kamyon ile 67 TH 920 plakalı TIR çarptı. Kazada 13 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 10 kişi Adapazarı'ndaki hastanelere 3 kişi ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Sağlık görevlileri ise midibüste dakikalarca bir yaralının kopan parmağını aradı. Aramaya polis ekipleri ve jandarma da katıldı. Tüm aramalara rağmen parmak bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Kopan parmağın aranması

Haber: HABER-KAMERA: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya), () -

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AK Partili Milletvekili Gündoğdu, yeni yıla nöbet tutan polislerle girdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Hakkari'ye gelen AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, yeni yıla nöbet tutan polislerle birlikte girdi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'de bulunan Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, yeni yıla Hakkari'de girmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Sokakta nöbet tutan polislerin yeni yılını kutlayan Milletvekili Gündoğdu, "Cenabı hak geride kalan yılın muhasebesini yapmayı nasip eylesin. 2017 yılının da darbelerden, terörden kurtulduğumuz bir daha terör ve darbe mağduriyeti yaşamadığımız, yaşamayacağımız özelde ülkemizin, genelde gönül coğrafyamızın ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Hakkarili kardeşlerimizin sıcaklığını her yerde hessediyoruz. Biz Hakkari'nin Sivil Toplum örgütleriyle bir araya geldik. Kahveleri geziyoruz. Nöbet tutan polis ve Mehmetçiğimize kolay gelsin diyoruz ve yeni yıllarını kutluyoruz. Bizim gidecek başka bir vatanımız başka bir alternatifimiz yok. Tek ülkemiz var Türkiye" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-

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Trakya'da yeni yıl coşkusu



EDİRNE'de sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sokak partisiyle girdi. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, yeni yılı kar topu oynayarak karşıladı.

Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Saat 22.30'dan itibaren ise caddede oluşturulan sahnede yerel sanatçılar konser vermeye başladı. Soğuk hava nedeniyle müzisyenlerin önlerine elektrikli ısıtıcılar konuldu. Caddede toplanan yaklaşık bin kişilik kalabalık, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve coşkuyla yeni yıla 'merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an kentin 3 ayrı tarafından yüzlerce havai fişek atıldı. Kalabalık, yeni yılın ilk dakikalarında yabancı şarkılarla dans ederek eğlendi. Soğuk hava nedeniyle birçok kişi ise kentteki bar ve eğlence mekanlarını tercih etti.

MEYDANDA TOPLANIP KAR TOPU OYNADILAR

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan 150 kişilik grup, yeni yılı kar topu oynayarak karşıladı. Meydanda havai fişek atan grup, meydanda görevli polis memurlarıyla 'selfie' yaptı, yeni yılın ilk dakikalarında gönüllerince eğlendi.

Tekirdağ ve Kırklareli'deki belediyelerin sokak eğlenceleri terör saldırılarında şehit olan asker için iptal edildi. Tekirdağ ve Kırklarelililer yeni yıla barlar ve eğlence mekanlarında girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(EDİRNE)

-Saraçlarda toplanan kalabalık

-Dans ederek eğlenenler

-Geri sayım

-Yeni yıl coşkusu

-Çalınan şarkılarla kalabalığın eğlenmesi

-Atılan havai fişekler

(ÇORLU)

-Meydanda toplanan kalabalık

-Kar topu oynaması

-Halkın polisle fotoğraf çekilmesi

-Yeni yıla giriş coşkusu

-Mehmet Yirun anonsu

-Genel görüntüler

(Haber-Kamer: Engin ÖZMEN–Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Siverek'te yeni yıla havaya ateş açarak girdiler

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde yeni yıl kutlamalarında gelenek değişmedi. İlçede saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde vatandaşlar silahlarla havaya ateşe ederek kutlama yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye hoparlöründen yeni yıl kutlamalarında silah kullanılmaması uyarılarında bulundu. İlçede gün boyu sıkça yapılan uyarılara rağmen gelenek değişmedi ve vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarından itibaren havaya ateş açarak 2017'ye girdi. Yaklaşık yarım saat süren silahlı kutlamalarda olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Silah sesleri

- Caddelerde dolaşan insanlar

- Ana caddelerde dolaşan polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova'da (3)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DERECİK'TE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yüksekova'daki incelemelerinin ardından karayoluyla Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ne geçti. Burada Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Derecik Beldesi Ak Partili Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, 3.Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel tarafından karşılanan Bakan Soylu, belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti. Derecik'in her türlü yatırımı hakketiğini belirten Bakan Soylu, hükümet olarak Derecik'e her türlü desteği v ereceklerini söyledi. Bakan Soylu, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın evinde yemek yiyip vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra Yüksekova'ya döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği 'Emine'

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Emine' isnini verdiği bebeğe altın hediye etti.

Payamlı Mahallesi’nde oturan 20 yaşındaki Fehime Bingöl, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde inşatta kalıp ustası olan eşi Mustafa Bingöl tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi. Fehime Bingöl, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Merkez Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bingöl çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek’ setini hediye eden Başkan Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Emine' adını verip, çeyrek altın hediye etti.

Hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret eden Başkan Demirkol, yeni yılın savaşsız, barış ve kardeşlik içersinde bir yıl olması temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Bingöl çiftini ziyaret etmesi

- Yeni yılın ilk bebeğini kulağına ezan okuyan Başkan Demirkol

- Bebeğe çeyrek altın takan Demirkol

- Yeni yıl temennisinde bulunan Demirkol

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - )

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Kartalkaya'da eksi 10'da yılbaşı kutlaması

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da tatilciler eksi 10 derecede kar üzerinde yakılan ateşin etrafında dans ederek yeni yıla girdi.

Yılbaşını Kartalkaya'da geçiren tatilciler, konakladıkları otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla saatler kala otellerin önünde kar üzerinde ateş yakıldı. Tatilciler, saatler 24.00'e yaklaşırken ateşin etrafıda toplandı. Tatilciler, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk havada müzik eşliğinde dans etti. Daha sonra tatilciler 10'dan geriye sayarak yeni yıla girerken, coşkuyla birbirlerine sarıldı. Kalabalık, havai fişek gösterisi eşliğinde geç saatlere kadar yeni yılı kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ateş etrafında dans eden tatilciler

-Havai fişek gösterisi

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU, ()

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İslahiye, yeni yıla silah sesleriyle girdi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi’nde, vatandaşlar tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak kutlama yaptı.

İslahiye İlçesi’nde gelenek haline getirilen silahla ateş açarak yeni yıla girme geleneği, havanın yağışlı olmasına rağmen bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin çatısına ve balkonuna çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı.

Silahlı kutlamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi meydanında süslenen ağaç

- Silah sesleri

- Polis otosu devriyede

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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İzmir yeni yıla sakin girdi

İZMİR'de, her yıl belediyeler tarafından düzenlenen konser ve etkinliklerin, bu yıl yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal edilmesinden dolayı yılbaşı gecesi sakin geçti. Polisin caddelerde geniş güvenlik önlemleri aldığı gecede, vatandaşlar sokak müzisyenlerini dinleyerek eğlendi.

İzmir'deki belediyeler yılbaşı etkinliklerini 2016 yılında yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal etti. Sakin bir yılbaşı gecesi geçiren İzmirliler, yeni yılın gelişini Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde eğlence mekanlarında kutladı. Sokak müzisyenlerini dinleyerek dans eden İzmirliler, 2016'nın son 10 saniyesinde coşkuyla geri sayım yaparak 2017'ye girdi. Polisin caddelerde geniş güvenlik önlemleri aldığı gecede, durdurulan araç sürücülerine alkol muayenesi yapıldı, alkollü araba kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

CHP KONAK İLÇE TEŞKİLATI'NDAN POLİSE SICAK İKRAM

Yılbaşı gecesinde vatandaşların huzuru için mesaide olan polisleri unutmayan Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ve Kantar Polis Merkezi'ndeki polislerin yeni yılını kutlayarak polislere sıcak çorba ikram etti. Polislerin yeni yılını kutlayan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, "Ülkemizin bu zor döneminde en hassas noktalarda görev yapan camlarını bedel olarak ödeyen bizim namusumuzu çocuklarımızı koruyan güvenlik mensuplarımıza bugün yalnız olmadıklarını herkes evinde eğlenirken herkese evinde yılbaşını kutlarken onlar bizim nöbetlerimiz de tutuyorlar biz de konak ilçe örgütü olarak buna içimiz razı olmadı küçük sıcak bir çorba vermek düşüncesiyle onların yanına olduğumuzu onlara hatırladığımızı yalnız olmadıklarını hatırlatmak adına böyle bir eylem gerçekleştirildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislere çorba ikramı

- Vatandaşlardan görüntü

- Caddelerden görüntü

- Polislerin uygulamasından görüntü

- Geri sayımdan görüntü

- CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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Manisa yeni yıla coşkuyla girdi

MANİSA'da, vatandaşlar yeni yılda eğlence mekanlarına akın ederken, saatler 00.00'ı gösterdiğince kutlama coşkusu doruğa ulaştı. Yeni yıla polis, askerler, itfaiye ekipleri ve acil servislerdeki sağlık çalışanları görevi başında girerken, 2017 yılının ilk bebeği ise Aysel bebek oldu.

Tüm Türkiye yeni yıla coşku ile girerken, Manisa'daki yeni yıl kutlamalarında da renkli görüntüler yaşandı. Manisa'nın büyük bir çoğunluğu yeni yılda eğlence mekanlarını tercih ederken, bazı vatandaşlar ise soğuk havadan dolayı evlerinde eğlenmeyi tercih etti. Şehzadeler ve Yunusemre İlçeleri'nde yer alan hareketli mekanlarında birçok Manisalı yeni yıla coşku ile girdi. Oryantalin sahne aldığı restoranda ise oryantal danslarıyla muhteşem bir şov yaptı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar hep bir ağızdan "Hoş geldin 2017" dedi.

2017'YE GÖREV BAŞINDA GİRDİLER

Manisa'da polis ve askerin yanı sıra acil servislerdeki görevli sağlık çalışanları ile itfaiye ekipleri de yeni yıla görevi başında girdi. Yeni yıla da görevleri başında giren Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Manisalı vatandaşların güvenliği için kendi canlarını hiçe sayarak çıkabilecek olası yangınlara karşı tetikte bekledi. Manisa İtfaiyesi'nde görevli itfaiye eri İsmail Vatansever, "Bugünde arkadaşlarımla birlikte bu görevi ifşa etmekteyiz. Bu yılbaşının kazasız belasız geçmesi dileğimle tüm vatandaşlara hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

2017'NİN İLK BEBEĞİ AYSEL BEBEK OLDU

Manisa'da 2017 yılının ilk bebeği Abdullah (28) Gülsüm(27) Dağan çiftinin çocukları Aysel bebek oldu. Merkez Efendi Kadın Doğum Hastanesi'nde doğan Aysel bebek normal doğum ile 3 kilo 40 gram olarak dünyaya geldi. Ailenin ikinci çocuğu olan Aysel bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, inşaat işçisi baba Abdullah Dağan'da doğum sırasında anneyi yalnız bırakmadı. Sorumlu hemşireler Hülya Karahan-Özlem Dindar, eşliğinde ikinci çocuğunu eline alan aile, mutlu olduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eğlence mekanlarından detay

- Oryantaller oynarken detay

- Acil serviste çalışan sağlık çalışanlarından detay

- İtfaiye ekiplerinden detay ve itfaiye eri İsmail Vatansever açıklama

- Yılın İlk bebeğinden detay

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()