DHA YURT BÜLTENİ-15

BİLECİK'TE DE TATİL
Bilecik'te de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmaneli İlçesi dışındaki tüm ilçeler ile il merkezinde yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Bilecik Valiliği, eğitime ara verilen yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını bildirdi.
ESKİŞEHİR ()
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Şüpheli tüpler panik yarattı
İZMİR'in Konak İlçesi'nde, caddeye 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpü paniğe neden oldu. Bomba imha robotu ve uzmanıyla kontrol edilen tüpler normal çıkarken, güvenlik nedeniyle durdurulan İZBAN Banliyö tren seferlerinde yarım saatlik aksama yaşandı. Çınarlı Mahallesi 2844 Sokak üzerinde 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpünü görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliği alarak yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Tüplerin bırakıldığı sokak üzerinde İZBAN Banliyö tren hattının olmasıyla güvenlik gerekçesiyle seferler durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen bomba imha uzmanları bomba imha robotuyla tüpleri kontrol etti. Tüplerde herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine cadde trafiğe açılırken, yaklaşık yarım saat aksama yaşanan tren seferleri de normale döndü. Tüplerin araçtan düştüğü ihtimaline karşın, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ekiplerin tüpleri kontrol etmesinden görüntü
- Bomba imha uzmanları ve robotundan görüntü
- Tüplerden görüntü
- Cadde ve tren hattından görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()