DHA YURT BÜLTENİ-15

ESKİŞEHİR ile Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Eskişehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 30 Aralık Cuma günü il merkezinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek şöyle denildi: "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı sonrası; meydana gelebilecek buzlanmaya karşı ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve kar yağışının devam etmesi göz önüne alınarak, merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde can güvenliği ve sağlık durumu düşünülerek 30.12.2016 Cuma günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Başbakanlığın 2002/58 Sayılı Genelgesi gereği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, valiliğimizce okulların tatil edildiği yerlerde kamuda görevli engelli ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır."

BİLECİK'TE DE TATİL

Bilecik'te de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmaneli İlçesi dışındaki tüm ilçeler ile il merkezinde yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Bilecik Valiliği, eğitime ara verilen yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

ESKİŞEHİR ()

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Şüpheli tüpler panik yarattı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, caddeye 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpü paniğe neden oldu. Bomba imha robotu ve uzmanıyla kontrol edilen tüpler normal çıkarken, güvenlik nedeniyle durdurulan İZBAN Banliyö tren seferlerinde yarım saatlik aksama yaşandı. Çınarlı Mahallesi 2844 Sokak üzerinde 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpünü görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliği alarak yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Tüplerin bırakıldığı sokak üzerinde İZBAN Banliyö tren hattının olmasıyla güvenlik gerekçesiyle seferler durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen bomba imha uzmanları bomba imha robotuyla tüpleri kontrol etti. Tüplerde herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine cadde trafiğe açılırken, yaklaşık yarım saat aksama yaşanan tren seferleri de normale döndü. Tüplerin araçtan düştüğü ihtimaline karşın, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin tüpleri kontrol etmesinden görüntü

- Bomba imha uzmanları ve robotundan görüntü

- Tüplerden görüntü

- Cadde ve tren hattından görüntü

- Genel ve detay görüntü



Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()