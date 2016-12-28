DHA YURT BÜLTENİ - 15

Telafer- Hatay hattını 40 günde ölüm ve doğumlarla aştılar (2)

KİLİS'E GÖNDERİLDİLER

Hatay'ın Kırıkhan İlçesine gelen 300 Telafer Türkmeni, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından yapılan kıyafet ve gıda yardımı sonrası Hatay ve Kilis valiliklerinin koordinesiyle otobüslerle Kilis'e gönderildi.

Kilis'teki Türkiye Diyanet Vakfı Kampı'na gönderilen Türkmenlerden biri, "Biz günlerdir yağmur ve bataklık içinde zulümden kaçarak Türkiye'ye sığındık. Orada bir vatanımız kalmadı, bizi geri göndermesinler" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tükmenlerin gelişi

- Kucağında çocuklarla gelen kadınlar

- Türkmenlerin otobüslere bindirilmesi

- Kırıkhan ilçe müftüsününü konuşması

Hüseyin YILDIZ/ KIRIKHAN (Hatay), ()

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Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar Malatya’da

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal Malatya’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Orgeneral Akar ve Hava Kuvvetleri komutanı Ünal ile birlikte 2. Ordu Komutanlığı ve Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Hava yolu ile Malatya’ya gelen Akar, Geniş güvenlik korumaları ile ilk olarak Malatya 2. Ordu garnizon komutanlığını ziyaret etti. 2 ordu ziyaretinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gelişen olaylar hakkında bilgi aldı. Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Akar, daha sonra Malatya Valiliğine geçti.

Valilikte yaklaşık 1 saat duran Akar, 7.ana jet üssünde bulunan Erhaç Havaalanına geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, () -

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Suriyeli çocuk beton mikseri altında can verdi

ANTALYA'da, Hasan Caka'nın kullandığı beton mikserinin altında kalan Suriyeli 7 yaşındaki Muhammed El Gazi, yaşamını yitirdi.

Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi'ndeki kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Babası Abdülkerim El Gazi ile markette alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Muhammed El Gazi, bir anda babasının elini bırakarak caddede koşmaya başladı. Bu sırada seyir halindeki Hasan Caka'nın kullandığı 34 FJ 7889 plakalı beton mikseri, çocuğa çarptı. Tonlarca ağırlıktaki beton mikserinin sol arka tekeri altında kalan Muhammed El Gazi, olay yerinde can verdi.

Kazayı gören Abdülkerim El Gazi, uzun süre oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Hasan Caka'yı gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ve polisin incelemesinden sonra Muhammed El Gazi'nin cenazesi morga götürüldü. Polis ekipleri, kaza sırasında çocuğun ayağından caddeye fırlayan terliklerini ve diğer eşyaları toplayarak ailesine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın kaza yerinde görüntüsü

-Kazaya karışan aracın görüntüsü

-Cesedin kaza yerinde görüntüsü

-Baba ve bir yakını polise kazayı anlatması

-Trafik polisinin araç takografını kontrol ederken

-Kaza yerinde ölen çocuğun ayakkabısının görüntüsü

-Cenazenin kaza yerinden kaldırılması

-Cenaze aracının morga gidişi

-Baba ağlarken görüntü

-Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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MHP Manisa İl Başkanı Öztürk'ten kumpas iddiası

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, göreve başladığı dönemde, partisinin genel merkezine, genel başkan yardımcılarına ve ilçe teşkilatlarının da aralarında bulunduğu 40 adrese kendisinin tatilde enerji içeceğiyle çektirdiği fotoğrafın içki olarak gösterilerek gönderilip, kumpas kurulduğunu iddia etti. Kargoyla yollanan bu fotoğrafların peşine düştüğünü belirten Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MHP Manisa İl Teşkilatı'nda başkanlık görevini yüreten Erkan Öztürk'e yönelik kumpas iddiası gündeme geldi. 2016 yılının Ağustos başında göreve başlayan MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, atandığı günlerde, kendisine yönelik fotoğraflarla kumpas kurulmaya çalışıldığını iddia etti. Öztürk, "İl başkanlığına atanmamdan sonra bir olayla karşı karşıya geldim. 2011-2012 yılında çekildiğim fotoğraflar, elimde içki varmış izlenimi yaratılarak, genel başkanımıza, genel başkan yardımcımıza, grup başkanvekiline ve 17 ilçe başkanınında aralarında bulunduğu

toplam 40 adrese eş zamanlı olarak kargoyla gönderildi. Bu kargolar da Erkan Öztürk ismiyle gönderildi. Biz bu konuyu araştırdık. Gönderen kargo şirketini bulduk. Kargoların gönderilmesinden bir gün sonra kargoları teslim alan görevli kadının işten çıktığını öğrendik. Daha çok şüphelenmeye başladık. Kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştık. Ancak, ulaşamadık" dedi.

"OLAYIN ARDINDA KİM VARSA ORTAYA ÇIKACAK"

İlerleyen günlerde yanına gelen bir kişinin kargoları kendisinin gönderdiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu kişi kargoları benim ismimi kullanarak gönderirken olayın ciddiyetinin farkında değil. Ona kargoları göndermesi için ricada bulunmuşlar.

O da kargoları eş zamanlı olarak göndermiş. Benim yanıma gelip durumu anlattı. 'Bilgim olmadan size zarar vermişim' dedi. Genel merkezimiz bu olayın partimize yapıldığını düşündü ve doğrusu da budur. Bu il başkanlığı makamına yapılmış bir komplodur. Aynı şeyler daha önce başka siyasilere de yapıldı. MHP'ye oynanan bu oyun partimizin kurumsal kimliğine zarar vermek amaçlı yapılmıştır. Bu kurumsal kimliğe zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ismin hiçbir önemi yoktur. Kurumsal kimlik her şeyin üstündedir. Vazgeçemeyeceğimiz hiç kimse yoktur. Bu işin arkasında kim varsa ortaya çıkacak" diye konuştu.

"BU KESİNLİKLE KUMPASTIR"

Olayın geçen 18 Ağustos'ta savcılığa taşıdığını aktaran Öztürk, kargoları gönderen kişinin ifadelerini de anlattıklarını belirterek, olayın ardından eski il başkanlarından birinin olduğunu iddia etti. Şikayetin ardından yapılan incelemede 'Kovuşturmaya yer olmadığı' kararının verildiğini dile getiren Öztürk, daha sonra bu savcının FETÖ'den görevden uzaklaştırıldığını öğrenip, itiraz dilekçesi verdiğini açıkladı. Öztürk, "Savcılığa verdiğimiz delillere rağmen savcı bir işlem yapmamış. Biz de buna itiraz ettik. Olayla ilgili olarak kargoyu gönderen kişi suçu kabulleniyor. Beni yakinen tanıyan herkes bilir. Ben alkol kullanmıyorum. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Bu işin ardında kim çıkarsa çıksın, partimizin disiplin organları çalışacaktır. Hiç kimse partimizin kurumsal kimliğinin üstünde değildir. Genel başkanım bu işi yapanları 'rezil et' dedi. Bugüne kadar birleştirici olmak için elimizden geleni yaptık. Ama iş kumpasa kadar gittiyse partimizin organları çalışacaktır. Bu kesinlikle kumpastır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün konuşması

-Öztürk'ün savcılık şikayetlerini içeren dosyaları göstermesi

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Sokakta kavga ettiği esnafı bacağından vurdu

SİVAS'ta sokak ortasında çıkan tartışmada 22 yaşındaki Tarık Ş., kentte esnaflık yapan 29 yaşındaki Emrah A.'yı tabancayla bacağından yaralayarak kaçtı.

Olay saat 17.30 sıralarında Eskikale Mahallesi, Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Kentte gözlük dükkanı işleten Emrah A. ile daha önceden husumeti bulunan Tarık Ş. arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavga sırasında Tarık Ş., üzerinde bulunan tabancayla Emrah A.'yı sağ bacağından vurdu. Saldırgan Tarık Ş. kaçarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan Emrah A. ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Sağ bacağından yaralanan Emrah A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheli Tarık Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Yaralının ambulansla götürülmesi

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiledi

TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

Bolu'da öğleden sonra başlayan kar yağışı, 900 rakımlı Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. Kar, yer yer zeminde etkili olunca sürüceleri zorladı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 Karayolu'nda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100'ün Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri kar yağışının başlamasıyla güzergahta önlemlerini artırdı. Ekipler, sürcüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde de sürücüler elektronik tabelalar ile kar yağışına karşı uyarıldı.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla süreceği belirtilerek vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bolu Dağı ve tünelden görüntüler

-Kar yağışının görüntüsü

-Araçların ilerlemesi

-Kar küreme araçlarının görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Yangında anne ve bebeği balkonda mahsur kaldı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde elektrik sobasından çıktığı sanılan yangında, 6 aylık bebeği Elif Sura ile birlikte 2 katlı evin balkonunda mahsur kalan 27 yaşındaki Merve Çapar, komşuları tarafından kurtarıldı.

Foça Mahallesi 958 Sokak üzerindeki 2 katlı evin 2'inci katında, bugün saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Eşi İsmail Çapar'ın evde olmadığı sırada uyuyan kızı Elif Sura'yı salonda bırakarak balkona çıkan Merve Çapar, salon penceresinden yükselen dumanları gördü. Koşarak eve giren Çapar, dumanla dolan odadaki kızını kucağına alarak tekrar çıktığı balkonda mahsur kaldı. Çapar'ın bağırarak yardım istemesi üzerine komşuları Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'nden yardım istedi. Bu sırada evin salonundan alevler yükselmeye başlayınca harekete geçen komşuları, merdiven dayayarak çıktıkları balkondan anne ve bebeğini kurtardı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Dumandan etkilenen bebek ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının bebeğin ısınması için açık bırakılan elektrik sobasından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Hastanede tedaviye alınan Elif Sura'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"BEBEĞİ BALKONDAN AŞAĞI ATAMADI"

Çapar'ın komşusu Döndü Yelken, çığlıklar üzerine evden dışarı çıktıklarını belirterek, anne ve bebeğin bir süre balkonda mahsur kaldığını söyledi. Bebeği balkondan atması için battaniye götürdüğünü anlatan Yelken, "Bebeği korktuğu için battaniyenin üzerine atamadı. Gençler merdiven bulmuş gelmiş. Merdiven yardımıyla bebeği ve anneyi balkondan aldılar. Daha sonrada itfaiye geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dumanlar yükselen evin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

- Evin içinden görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Evlendirilmemesine kızıp, evi ateşe verdi

ADIYAMAN'da evlenme isteğine ailesinin olumsuz yanıt vermesine sinirlenen Nadir Ç., evlerini ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Nadir Ç., iddiaya göre ailesine evlenmek istediğini söyledi. Ailesinin olumsuz yanıt vermesiyle sinirlenen genç, kirada oturdukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Evden yükselen dumanlar

- İtfaiye erlerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)

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(ÖZEL) - 20'nci intihar girişimini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi'nde yapımı devam eden kütüphane ve kongre merkezinin inşaatında kullanılan vincin üzerine çıkıp intihara kalkışan 29 yaşındaki Mehmet Heyder, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci ve polisler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ne akşam saatlarinde gelen Mehmet Heyder, iddiaya göre kanser hastası eşi 27 yaşındaki Fatma ile kalp kapakçığı rahatsızlığı bulunan kızı 2.5 yaşındaki Suda Naz'ın tedavisi için para gerektiğini belirtip yetkililerden üniversitede para toplamak istediğini söyledi. 'Rektörlükten izin alman gerekiyor' cevabını alan Heyder, kampüste yapımı devam eden kütüphane ve kongre merkezinin inşaatının çatısına, oradan da hemen yanındaki vincin tepesine çıkıp atlayacağını söyledi.

REKTÖR VE POLİSLER İKNA ETTİ

İhbar üzerine üniversiteye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci de olay yerine geldi. Prof. Dr. Deveci ve polisler, Mehmet Heyder'i ikna etmeye çalıştı. Yanına gelenlere 4 bin 800 lira borcu olduğunu söyleyen Mehmet Heyder, bir süre sonra intihardan vazgeçti. Aşağı inen Heyder, Rektör Prof. Dr. Deveci'ye eşi ve kızının resimleri ile gazete kupürlerinin olduğu bir dosya gösterdi.

20'NCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Yapılan araştırmada, Mehmet Heyder'in sonuncusu 23 Aralık'ta Adana Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yangın merdiveni olmak üzere bugüne kadar birçok ilde intihar girişiminde bulunduğu, KSÜ'deki intihar teşebbüsün de 20'nci olduğu ortaya çıktı.

Karakola götürülmek üzere polis otosuna bindirilen Heyder gazetecilere telefon numarasını söyleyerek, "Eşim ilik kanseri, 2.5 yaşındaki kızım Sude Naz'ın da kalp kapakçığı değişecek. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vincin üzerinde bekleyen Mehmet Heyder

- Deveci'nin Heyder ile konuşması

- Heyder'in polisler tarafından götürülmesi

- Heyder'in Deveci'ye dosya göstermesi

- Heyder'in p0olislerle gitmesi

- Heyder'in polis otosuna binerken konuşması

- Polis otosunun gidişi

- İnşaat halindeki bina

- Vinç

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)