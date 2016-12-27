DHA YURT BÜLTENİ - 15

ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi'nde cezaevinden firar eden cinayet zanlısı A.Ç., kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda, bir uzman çavuş ayağından yaralandı.Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cinayet suçundan tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Cezaevi'nden firar eden A.Ç.'nin ormanlık alanda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheli A.Ç., jandarmaya ateş açtı. Uzman çavuş Hakan S. ayağından yaralanırken, ekiplerin de anında karşılık vermesi üzerine şüpheli kaçtı, Hakan S., bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve Özel Harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Kahverengi şapka, mont ve mavi kot pantolon giyen 1.70 boylarındaki A.Ç.'nin arandığı belirtildi.

SALDIRININ TERÖRLE İLGİSİ YOK

Antalya Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın terör saldırısıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, Denizli Cezaevi'nden firar eden cinayet zanlısının yakalanmamak için jandarma ekiplerine ateş açtığı kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Polis ekipleri kontrol yaparken

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR-Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

============================

Önce öldürdüler, deliller yok etmek için evi yaktılar

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde önceki gün yaşanan ev yangınıyla ilgili soruşturmada evde yanmış cesedi bulunan Oğuz Kara'nın av tüfeğiyle öldürüldüğü, evin de delillerin yok edilmesi amacıyla ateşe verildiği ortaya çıktı.

Bulancak İlçesi Şemsettin Mahallesi'nde, 22 Aralık Perşembe sabaha karşı bir evde çıkan yangından sonra evin kiracısı Oğuz Kara'nın yanmış bedeni bulundu. Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kara'nın cesedinde saçma izleri bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturmada kapsamında güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Bir vatandaşın yangından önce evden bazı kişilerin çıktığını söylemesi üzerine yapılan incelemenin ardından H.D, K.Y ve A.Ç. gözaltına alındı. Sorgulama sonrasında evde yanmış cesedi bulunan Oğuz Kara'nın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, izlerin kaybedilmesi için de evin yakıldığı ortaya çıktı.

Bu arada, K.Y. ile A.Ç.'nin, Giresun il merkezi ve Bulancak ilçesinde daha önce okul ve markette hırsızlık yaptıkları, cezaevi firarisi olan K.Y.’nin kasten adam öldürmek de dahil 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Bu arada, A.Ç. ile K.Y' nin Bulancak ilçesindeki bir market ile okulda gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber : Hakan KABAHASANOĞLU, ()

============================

Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

TEKİRDAĞ'da hafif ticari araçla taksinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Osmanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hayrabolu'dan Tekirdağ'a giden Figen Öztürk yönetimindeki 59 T 5192 plakalı ticari taksi ile karşıdan gelen Recep Kocabey'in kullandığı 39 NK 129 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, takside bulunan sürücü Figen Öztürk, Soner Can, Güngör Öztürk ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Recep Kocabey, Hande Kocabey, Hülya Kocabey ve Şükran Kocabey yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri kaza sonucu sıkışan taksi sürücüsü Figen Öztürk'ü araçtan çıkardı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada yaralananlardan Şükran Kocabey'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kazaya karışan araçlar

-İtfaiye ve jandarmanın çalışmaları

-Ambulansların yaralıları götürmesi

-Olay yeri detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

============================

Düğün salonu sahibine saldırdılar

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde düğün salonu işletmecisi aralarında husumet bulunan gençlerin saldırısına uğradı. Esnaflar kavgayı ayırırken, kavga kameralara yansıdı.

Akyazı Ömercikler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunu işleten Serkan Yıldırım işyerinin bulunduğu pasajın önünde yürürken daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin saldırısına uğradı. Kalabalık grup Serkan Yıldırım'a saldırırken, araya çevredeki esnaflar girdi. Gençler olay yerinden uzaklaşırken, olay yerine gelen polis Serkan Yıldırım'ın ifadesini aldı. Polis, Yıldırım'a saldıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

Haber: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya), () -

===============================

Samsun'un 3 ilçesinde okullara kar tatili



SAMSUN'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (çarşamba) için bir gün tatil edildi.

Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bu 3 ilçede eğitime de ara verildi. 28 Aralık Çarşamba günü üç ilçede okulların tatil edildiği açıklandı. Bu bölgelerde kar yağışının gün boyu devam ettiği ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu belirtildi.

Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN, () -

================================

Evlilik teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti



AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya göre evlenmek teklifini geri çeviren kendisi gibi zabıt katibi 29 yaşındaki Kübra E.'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu ihbarında bulundu.

Germencik Adliyesi'ndeki bu ilginç olay iddiaya göre şöyle gelişti.

Germencik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan zabıt katibi Erdoğan K. yaklaşık 1.5 yıldır konuştuğu kendisi gibi zabıt katibi Kübra E.'ye geçen hafta evlenme teklifinde bulundu. Kübra E., evlenme teklifine olumsuz yanıt verdi.

Teklifinin reddedilmesine sinirlenen Erdoğan K., hem evlenme teklifini reddeden Kübra E. hem de bunda sorumluluğu olduğuna inandığı onun arkadaşı M.S.'nin FETÖ/PDY üyesi olduklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu ihbar üzerine Kübra E. ve M.S.'nin önümüzdeki günlerde savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Bu arada M.S.'nin daha önce Erdoğan K.'nin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu söyleyen Kübra E., kendisinin de tanık olarak ifade verdiğini söyledi. Kübra E., Erdoğan K. ile bir süre arkadaşlık yaptığını ve bunun herkes tarafından bilindiğini belirterek, "Kendisinden ayrılmamdan sonra bana ve arkadaşım M.S.'ye iftira ve tehditlerde bulunmaya başladı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Bu arada M.S.'nin hakkında ortaya atılan bu iddia nedeniyle iki kez rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber: Ediz VERDİOĞLU AYDIN, () -

===================================

Silahlı kavgada yaralandı, 10 gün sonra hayatını kaybetti



SAMSUN'un Salıpazarı İlçesi'nde 10 gün önce, çıkan kavganın ardından otomobille uzaklaşırken açılan ateş sonucu yaralanan 40 yaşındaki Arslan Güngör, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Havza İlçesi'nden yanına arkadaşı Arslan Güngör'ü de alarak kiraladıkları otomobille Salıpazarı İlçesi'ne giden Adem Y., burada esnaf olan dayısı Musa D.'den alacağını isteyince tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Adem Y., dayısı Musa D.'nin işyerine tabancayla ateş etti. Güngör ve Adem Y., geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaşmak istedi. Musa D. de silahını çekip hareket halindeki araca ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Arslan Güngör'e isabet etti.

Yaralı halde yola devma eden Arslan Güngör, Salıpazarı-Çarşamba karayolunda direksiyon başında baygınlık geçirince otomobil şarampole yuvarlandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Arslan Güngör ile yanındaki Adem Y., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Arslan Güngör, 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Adem Y.'nin tedavisinin sürerken, Musa D. gözaltına alındı.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()